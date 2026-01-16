UE pregătește o nouă strategie de securitate. Ursula von der Leyen: „Este timpul să adoptăm o nouă abordare europeană”

09:30

Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de pacienți în Departamentul de Primiri Urgențe în ultima săptămână, ca urmare a condițiilor meteorologice severe, marcate de ghețuș și temperaturi scăzute. Peste 780 de persoane au solicitat ajutor medical de la traumatolog și 25 de pacienți au fost consultați după ce au suferit degerături și hipotermii, comunică MOLDPRES.