Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025

Medicamentul metronidazol este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente, întrucât nu sunt stabilite limite maxime de reziduuri în alimentele de origine animală. Precizările au fost făcute astăzi de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), după ce substanța a fost depistată în serul sanguin al păsărilor de la mai multe ferme din țară.