MAE a emis o alertă de călătorie în Iran. Recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Islamică
Radio Chisinau, 15 ianuarie 2026 16:05
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile.
• • •
Acum 30 minute
16:05
Acum o oră
15:45
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem și va rămâne în vigoare până pe 15 februarie, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
15:25
Nicușor Dan: „Republica Moldova rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a susținut, joi, o alocuțiune la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, în care a reiterat că R. Moldova reprezintă o prioritate esențială a politicii externe de la București.
Acum 2 ore
15:05
Elevii din Rep. Moldova vor primi din 2027 o nouă generație de manuale școlare. Dan Perciun: Vom porni procesul de certificare a autorilor de manuale # Radio Chisinau
Elevii din Rep. Moldova vor primi din 2027 o nouă generație de manuale școlare, evaluate în proporție de 90% după calitate și doar 10% după preț, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul a precizat că în 2026 vor fi achiziționate 105 titluri noi, dintr-un total de 210 titluri prevăzute, cu un buget estimat la 150 de milioane lei, transmite Radio Chișinău.
14:40
Moldelectrica: Sistemul electroenergetic național este stabil, fără sistări ale transportului energiei electrice # Radio Chisinau
Sistemul electroenergetic național funcționează în parametri normali, iar la momentul actual nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatorii finali. Precizările au fost făcute de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, transmite MOLDPRES.
Acum 4 ore
14:20
Memorial Basarabean | La Chișinău a fost lansat volumul cu opera completă a unui scriitor deportat dincolo de Cercul Polar, editat de regretatul Vasile Malanețchi (Audio, Foto) # Radio Chisinau
Lansarea cărții Scrieri din Gulag, care cuprinde opera completă a lui Nicolae Costenco - proză, publicistică, poezii scrise în exil - a fost lansat la Biblioteca Națională din Chișinău. Volumul a fost îngrijit de regretatul istoric literar, cercetător, muzeograf, editor, Vasile Malanețchi, a cărui preocupare de mulți ani a fost scoaterea din anonimat a operei lui Nicolae Costenco și a altor înaintași, excluși din memoria colectivă de către regimul comunist.
13:55
Anchetă la Ministerul Culturii. Șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, vizat de CNA # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu, în contextul perchezițiilor anticorupție ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada pietonală din capitală, cu implicarea șefului Agenției de Inspectare a Monumentelor, transmite IPN.
13:35
Încă doi procurori au promovat evaluarea externă. CSP a aprobat rapoartele de evaluare # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat cu vot unanim rapoartele Comisiei Vetting privind procurorii Vitalie Codreanu și Gheorghe Borș. Cei doi au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.
13:15
Angajații din domeniul culturii vor avea venituri mai mari cu 10%, afirmă ministrul Cristian Jardan # Radio Chisinau
Bugetul destinat culturii va depăși pragul de un miliard de lei în acest an. Totodată, majorarea valorii de referință a salariului va permite o creștere medie de aproximativ 10% a veniturilor angajaților din domeniul culturii. Precizările au fost făcute de ministrul culturii, Cristian Jardan, într-o conferință de presă, în care a prezentat bilanțul activității ministerului pentru anul trecut, precum și principalele priorități strategice pentru acest an, transmite IPN.
13:00
Percheziții în centrul Chișinăului. Oamenii legii au descins la o construcție aflată pe strada pietonală # Radio Chisinau
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada pietonală, situată într-o zonă istorică a capitalei. Sunt cercetate mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, inclusiv șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii, transmite IPN.
12:45
Scumpiri ale benzinei și motorinei, anunțate pentru 16 ianuarie. Prețul la motorină sare de 19 lei/litru # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de vineri, 16 ianuarie.
12:25
Turcia va desfășura avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană # Radio Chisinau
Turcia intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor de poliție aeriană ale NATO, a anunțat joi Ministerul Apărării turc, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
Acum 6 ore
12:05
În Republica Moldova a fost inaugurat Sediul unității de informații privind pasagerii (UIP). Scopul acestuia este consolidarea securității naționale și prevenirea circulației teroriștilor și infractorilor. Noua structură permite, în același timp, facilitarea călătoriilor transfrontaliere în condiții de siguranță, prin utilizarea datelor ca măsură preventivă și operațională, transmite IPN.
11:50
Alexandru Munteanu: „Cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea naționalăi” # Radio Chisinau
„cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea națională”, a transmis premierul Alexandru Munteanu într-un mesaj dedicat Zilei Naționale a Culturii.
11:35
Întrevedere între guvernatoarea BNM și reprezentanți ai BERD. Consolidarea sectorului financiar și accelerarea reformelor, pe agendă # Radio Chisinau
Consolidarea sectorului financiar al Republicii Moldova, accelerarea reformelor structurale și aprofundarea parteneriatului strategic în contextul parcursului european al țării au fost printre principalele teme incluse pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Întrevederea bilaterală a avut loc în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena, informează MOLDPRES.
11:15
„Identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității”. Nicușor Dan, mesaj de Ziua Culturii Naționale # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei Culturii Naționale, în care a subliniat că ”identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității”.
11:00
Igor Grosu: Astăzi celebrăm oamenii de cultură, cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj dedicat Zilei Naționale a Culturii, în care mulțumește oamenilor de cultură „care unesc oamenii în jurul tradițiilor”.
10:45
„Eminescu nu e doar al României, ci și al Republicii Moldova. E al românilor de pretutindeni”. Mesajul Ambasadei României la Chișinău, de Ziua Națională a Culturii # Radio Chisinau
Astăzi, de Ziua Culturii, celebrăm ceea ce ne unește prin limbă, memorie și valori. Celebrăm cultura ca liant durabil între comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.
10:30
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câștigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliți cei mai valoroși înotători de pe continent.
Acum 8 ore
10:10
Termenul de 20 de zile anunțat de autorități pentru prelua activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău expiră săptămâna aceasta (Revista presei) # Radio Chisinau
Declarațiile Maiei Sandu, care a afirmat că ar vota pentru unirea cu România într-un eventual referendum, țin capul de afiș al presei de astăzi. De asemenea, în materialele apărute mai puteți citi despre stadiul preluării de către autoritățile de la Chișinău a activelor Lukoil ale Aeroportului Chișinău.
09:55
„Măsura nu constituie o interdicție generală de călătorie”. Precizările MAE referitoare la suspendarea de către SUA a acordării de vize pentru cetățenii R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026.
09:30
Opt persoane sunt internate în stare gravă cu hipotermie. Gheața și gerul au trimis sute de pacienți la spital # Radio Chisinau
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de pacienți în Departamentul de Primiri Urgențe în ultima săptămână, ca urmare a condițiilor meteorologice severe, marcate de ghețuș și temperaturi scăzute. Peste 780 de persoane au solicitat ajutor medical de la traumatolog și 25 de pacienți au fost consultați după ce au suferit degerături și hipotermii, comunică MOLDPRES.
09:15
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 90 de bani, informează MOLDPRES.
08:55
Ninge pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciile de intervenție sunt mobilizate pe drumurile naționale # Radio Chisinau
În urma ninsorilor din cursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile naționale, presărând peste 1 300 de tone de sare tehnică și aproximativ 250 de tone de material antiderapant. Administrația Națională a Drumurilor precizează că lucrările continuă și în această dimineață și vor continua pe tot parcursul zilei, transmite IPN.
08:40
Cetățenii români aflați în Iran sunt sfătuiți să părăsească imediat această țară. Nivelul alertei este la nivelul maxim 9/9 # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a anunțat, miercuri seară, creșterea nivelului de alertă pentru călătoriile în Iran până la nivelul maxim, pe fondul deteriorării accentuate a situației de securitate și al riscului ridicat de escaladare a tensiunilor.
Acum 12 ore
08:20
Statele Unite suspendă acordarea de vize pentru 75 de țări. Restricția se aplică și cetățenilor din Republica Moldova # Radio Chisinau
Administrația SUA "îngheață" activitatea de procesare a cererilor de viză pentru cetățeni proveniți din 75 de țări, "într-un efort de a lua măsuri împotriva solicitanților considerați susceptibili de a deveni o povară publică".
08:05
Astăzi este marcată Ziua Națională a Culturii. Manifestările organizate de Ministerul Culturii la Chișinău # Radio Chisinau
Astăzi, 15 ianuarie, Republica Moldova și România sărbătoresc Ziua Națională a Culturii, eveniment care marchează data nașterii poetului național Mihai Eminescu.
Acum 24 ore
21:05
21:05
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice a fost extins # Radio Chisinau
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și ale platformei tehnologice guvernamentale (Mcloud) a fost extins. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern.
20:45
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste de la Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale # Radio Chisinau
Jameel Jaffer, directorul Institutului Knight First Amendment de la Universitatea Columbia, a declarat pentru New York Times că vestea percheziției este „extrem de îngrijorătoare”, în parte din cauza efectului descurajator pe care l-ar putea avea „asupra activității jurnalistice legitime”.
20:30
Protecția biodiversității, în prim-plan: Republica Moldova găzduiește Atelierul Tehnic Regional UNEP # Radio Chisinau
Protecția biodiversității și implementarea angajamentelor internaționale reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. În acest context, la Chișinău se desfășoară Atelierul Tehnic Regional UNEP, un eveniment care reunește reprezentanți ai Republicii Moldova și ai țărilor din regiune, oferind suport tehnic pentru elaborarea rapoartelor naționale în domeniul biodiversității.
20:05
Curtea de Apel Centru a reluat astăzi examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Președintele instanței a dispus formarea unui nou complet de judecată în dosarul în care sunt condamnate la închisoare bașcana și Svetlana Popan, contabila fostei formațiuni „Șor”, comunică MOLDPRES.
19:45
Trei mașini, parcate în curtea unui bloc din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, au fost cuprinse de flăcări în această dimineață. Incendiul a fost stins rapid de pompieri. Nicio persoană nu a avut de suferit.
19:25
Sergiu Mihov a participat la reuniunea Coordonatorilor Naționali ai statelor membre ODDE-GUAM # Radio Chisinau
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, a participat astăzi, 14 ianuarie, la reuniunea Consiliului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre GUAM. Discuțiile au vizat evoluțiile politice și de securitate din regiune, precum și aspecte ce țin de activitatea curentă a organizației.
19:10
Trei medici de la Spitalul raional Comrat au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis și riscă de până la trei ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Generale, expertiza medico-legală a demonstrat că decesul a doi pacienți a survenit ca rezultat al neglijenții medicale.
18:45
Comisia Europeană a aprobat miercuri acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru anii 2026-2027, decizie convenită în cadrul Consiliului European din decembrie, transmite IPN.
18:25
Joi va ninge în toată țara. Pe drumuri se va menține ghețuș, pe alocuri se va forma polei și va fi ceață slabă.
18:05
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:55
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor de securitate la exploatarea sobelor de încălzit, în două incidente produse pe parcursul zilei de 13 ianuarie, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
17:45
AMDM vine cu precizări despre depistarea substanței metronidazol la mai multe ferme din R. Moldova: „Este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente” # Radio Chisinau
Medicamentul metronidazol este interzis pentru utilizare la animalele destinate producției de alimente, întrucât nu sunt stabilite limite maxime de reziduuri în alimentele de origine animală. Precizările au fost făcute astăzi de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), după ce substanța a fost depistată în serul sanguin al păsărilor de la mai multe ferme din țară.
17:20
Alimentația copiilor și elevilor la instituțiile de învățământ din Chișinău îi va costa mai scump pe părinți anul acesta. Primăria capitalei precizează că nu stabilește și majorează discreționar costurile alimentației, ajustările fiind o obligație rezultată legal din aplicarea cadrului normativ național.
17:10
Guvernul va finanța elaborarea Planurilor urbanistice generale pentru 293 de localități din R. Moldova # Radio Chisinau
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027.
17:00
Regulamentele privind apele subterane și de suprafață, modernizate pentru siguranța publică # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane.
16:40
Parlamentul Ucrainei l-a confirmat, miercuri, pe Mihailo Fedorov în funcția de nou ministru al Apărării, iar acesta a promis că va promova inovația și reforma pentru a consolida armata în timpul unei faze critice a războiului de aproape patru ani declanșat prin invazia rusă, relatează Reuters.
16:25
Încep lucrările de reparație la podul din apropierea localității Răuțel din Fălești. Traficul rutier va fi restricționat # Radio Chisinau
Podul peste râul Răuțel, raionul Fălești, situat pe drumul public național G54 R16-Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730 va fi reparat. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat lansarea lucrărilor și restricționarea traficului rutier în regiune. Lucrările ar urma să fie finalizate în septembrie 2026.
Ieri
16:05
Aprovizionarea cu alimente, afectată în mai multe sate după oprirea feribotului de la Molovata # Radio Chisinau
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați după ce feribotul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe râul Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru ei fiind bacul de la Molovata.
15:50
Instalatorii de sisteme de energie regenerabilă, obligați să raporteze lucrările efectuate # Radio Chisinau
Instalatorii de sisteme de energie regenerabilă vor fi obligați să țină evidența lucrărilor realizate și să transmită semestrial către Centrul Național pentru Energie Durabilă informații despre beneficiari, tipul sistemului și caracteristicile tehnice. Potrivit unui regulament aprobat de Guvern, obligația vizează specialiștii care instalează cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, sisteme fotovoltaice și termice solare, sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură, transmite IPN.
15:25
Peste 70 500 de cetățeni ai Republicii Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Radio Chisinau
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, la situația din 31 decembrie 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (AOAM) erau înregistrați 74 500 de cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană.
15:05
14:55
Procurorul din Glodeni, prins beat la volan, și-a depus demisia după ce pe numele său a fost inițiat un dosar penal și o procedură disciplinară la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de Violina Moraru, purtător de cuvânt al Procuraturii Generale.
