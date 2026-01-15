„Actele sunt conforme legii”. USMF a finalizat ancheta în cazul diplomelor de rezidențiat
Radio Chisinau, 15 ianuarie 2026 20:45
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a anunțat încheierea activității comisiei de anchetă privind eliberarea diplomelor de rezidențiat pentru cetățenii străini. Instituția anunță că diplomele eliberate sunt valide din punct de vedere juridic și conforme cadrului legal în vigoare, comunică MOLDPRES.
Acum 30 minute
20:45
Acum o oră
20:25
„Între coperțile sale se află un bogat bagaj de informație culturală”. Biblioteca Națională a lansat „Calendarul Național 2026” # Radio Chisinau
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat, de Ziua Națională a Culturii, „Calendarul Național 2026”, o ediție cu caracter enciclopedic care reunește personalități marcante din știință, cultură și artă, atât din Republica Moldova, cât și din România și din spațiul cultural universal, selecția fiind realizată după criterii valorice, informează MOLDPRES.
20:05
„Biserica Ortodoxă Română din Basarabia este conștientă că fără credință, cultura își pierde sensul ultim”. Mesajul Mitropolitului Basarabiei de Ziua Culturii Naționale # Radio Chisinau
„Ziua Națională a Culturii ne oferă prilejul unei reflecții lucide și recunoscătoare asupra darului pe care Dumnezeu l-a revărsat asupra neamului nostru prin cuvânt, creație, gândire și mărturisire. Cultura nu este un simplu produs al timpului, ci expresia sufletului unui popor, a credinței sale, a luptei pentru identitate și a moștenirii transmise din generație în generație”, a transmis Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, într-un mesaj prilejuit de Ziua Culturii Naționale.
Acum 2 ore
19:45
Facturile la energia termică aferente lunii decembrie 2025 pot diferi de la un bloc la altul, chiar și pentru apartamente similare. Precizările vin după apariția în spațiul public a unor sume mai mari și a nemulțumirilor exprimate de consumatori din capitală. Potrivit Termoelectrica, valorile reflectă consumul real înregistrat, transmite IPN.
19:20
Ambasadorul Vladislav Kulminski: Suspendarea vizelor nu afectează relațiile SUA - Rep. Moldova, ci pe imigranți # Radio Chisinau
Stoparea procesului emiterii unor vize de imigrare de către SUA nu afectează relația între Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni, afirmă ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski. Potrivit lui, sunt afectate doar persoanele care se mută cu traiul în SUA, în cazul cetățenilor moldoveni fiind vorba de câteva zeci de persoane, transmite IPN.
Acum 4 ore
18:55
Cererea lui Platon de a fi audiat în dosarul lui Plahotniuc a fost respinsă de magistrați # Radio Chisinau
Instanța a respins cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat ca martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, transmite IPN.
18:35
„Se conturează o tendință de scădere”. Directorul ANRE spune când vor fi aprobate noile tarife la gaze naturale # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar putea să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie, după parcurgerea tuturor procedurilor necesare și depunerea cererii de către Energocom. Precizările au fost făcute astăzi de directorul ANRE, Alexei Taran, care a menționat că tendințele actuale indică spre o posibilă scădere a tarifelor, transmite MOLDPRES.
18:10
Oligarhul rus Vladislav Baumgertner, dispărut în Cipru pe 7 ianuarie, a fost găsit mort # Radio Chisinau
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasiu Uralkali, a fost găsit pe coastele insulei Cipru, potrivit presei locale, citată de Le Figaro.
17:50
Peste 7 300 de persoane din grupuri cu risc sporit au beneficiat de servicii de prevenire a HIV în anul 2025 # Radio Chisinau
Peste 7 300 de persoane din grupurile cu risc sporit de infectare au beneficiat de servicii de prevenire a HIV și reducere a riscurilor în cadrul a patru proiecte desfășurate anul trecut în regiunile centru, sud și nord ale Republicii Moldova.
17:35
Grecia va organiza o misiune economică în Republica Moldova, pentru explorarea oportunităților investiționale # Radio Chisinau
Grecia și-a exprimat disponibilitatea de a organiza o misiune economică în Republica Moldova, în primăvara anului 2026, cu scopul explorării oportunităților investiționale în sectoare strategice precum energie, infrastructură și logistică. Intenția a fost exprimată de reprezentanți ai Guvernului Republicii Elene și ai Project Preparation Facility (PPF) - unitate a Fondului Național de Investiții al Greciei (GrowthFund), în timpul unei întrevederi cu vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, transmite MOLDPRES.
17:10
Ora de Vârf | Problema economică din regiunea transnistreană și reluarea examinării cazului bașcanei Evghenia Guțul, printre temele emisiunii din 15 ianuarie 2026 (Audio) # Radio Chisinau
Acum 6 ore
16:50
Prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația R. Moldova reiterează poziția privind accesul fără impedimente al presei la activitatea Comisiei # Radio Chisinau
La 15 ianuarie 2026, în orașul Bender s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei Unificate de Control. Delegația Republicii Moldova a cerut asigurarea accesului liber prin posturile neautorizat amplasate în raionul Dubăsari pentru agenții economici care livrează produse alimentare, medicamente și alte mărfuri de primă necesitate în satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova și alte localități situate pe malul stâng al Nistrului.
16:30
Premieră la Teatrul Național Mihai Eminescu. În weekend va urca pe scenă „Richard al III-lea”, într-o tragedie istorică despre putere, manipulare și trădare # Radio Chisinau
În acest weekend, pe 17 și 18 ianuarie, Teatrul Național „Mihai Eminescu” aduce în fața publicului premiera spectacolului „Richard al III-lea” de Shakespeare, o tragedie istorică despre putere, manipulare și trădare. Deși piesa a fost scrisă acum patru secole, regizorul Petru Hadârcă și actorii spectacolului promit o montare care oglindește dureros de fidel realitățile politice de astăzi.
16:05
MAE a emis o alertă de călătorie în Iran. Recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Islamică # Radio Chisinau
În contextul deteriorării situației de securitate din Republica Islamică Iran, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în această țară, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian – să analizeze părăsirea imediată a țării, pe rute sigure disponibile.
15:45
Starea de urgență economică în regiunea transnistreană a fost prelungită cu 30 de zile. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului soviet suprem și va rămâne în vigoare până pe 15 februarie, transmite corespondentul IPN de pe malul stâng al Nistrului.
15:25
Nicușor Dan: „Republica Moldova rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a susținut, joi, o alocuțiune la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, în care a reiterat că R. Moldova reprezintă o prioritate esențială a politicii externe de la București.
15:05
Elevii din Rep. Moldova vor primi din 2027 o nouă generație de manuale școlare. Dan Perciun: Vom porni procesul de certificare a autorilor de manuale # Radio Chisinau
Elevii din Rep. Moldova vor primi din 2027 o nouă generație de manuale școlare, evaluate în proporție de 90% după calitate și doar 10% după preț, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, ministrul Educației, Dan Perciun. Oficialul a precizat că în 2026 vor fi achiziționate 105 titluri noi, dintr-un total de 210 titluri prevăzute, cu un buget estimat la 150 de milioane lei, transmite Radio Chișinău.
Acum 8 ore
14:40
Moldelectrica: Sistemul electroenergetic național este stabil, fără sistări ale transportului energiei electrice # Radio Chisinau
Sistemul electroenergetic național funcționează în parametri normali, iar la momentul actual nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatorii finali. Precizările au fost făcute de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, transmite MOLDPRES.
14:20
Memorial Basarabean | La Chișinău a fost lansat volumul cu opera completă a unui scriitor deportat dincolo de Cercul Polar, editat de regretatul Vasile Malanețchi (Audio, Foto) # Radio Chisinau
Lansarea cărții Scrieri din Gulag, care cuprinde opera completă a lui Nicolae Costenco - proză, publicistică, poezii scrise în exil - a fost lansat la Biblioteca Națională din Chișinău. Volumul a fost îngrijit de regretatul istoric literar, cercetător, muzeograf, editor, Vasile Malanețchi, a cărui preocupare de mulți ani a fost scoaterea din anonimat a operei lui Nicolae Costenco și a altor înaintași, excluși din memoria colectivă de către regimul comunist.
13:55
Anchetă la Ministerul Culturii. Șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, vizat de CNA # Radio Chisinau
Ministerul Culturii a inițiat o anchetă de serviciu, în contextul perchezițiilor anticorupție ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada pietonală din capitală, cu implicarea șefului Agenției de Inspectare a Monumentelor, transmite IPN.
13:35
Încă doi procurori au promovat evaluarea externă. CSP a aprobat rapoartele de evaluare # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat cu vot unanim rapoartele Comisiei Vetting privind procurorii Vitalie Codreanu și Gheorghe Borș. Cei doi au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.
13:15
Angajații din domeniul culturii vor avea venituri mai mari cu 10%, afirmă ministrul Cristian Jardan # Radio Chisinau
Bugetul destinat culturii va depăși pragul de un miliard de lei în acest an. Totodată, majorarea valorii de referință a salariului va permite o creștere medie de aproximativ 10% a veniturilor angajaților din domeniul culturii. Precizările au fost făcute de ministrul culturii, Cristian Jardan, într-o conferință de presă, în care a prezentat bilanțul activității ministerului pentru anul trecut, precum și principalele priorități strategice pentru acest an, transmite IPN.
Acum 12 ore
13:00
Percheziții în centrul Chișinăului. Oamenii legii au descins la o construcție aflată pe strada pietonală # Radio Chisinau
Oamenii legii efectuează percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada pietonală, situată într-o zonă istorică a capitalei. Sunt cercetate mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, inclusiv șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii, transmite IPN.
12:45
Scumpiri ale benzinei și motorinei, anunțate pentru 16 ianuarie. Prețul la motorină sare de 19 lei/litru # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de vineri, 16 ianuarie.
12:25
Turcia va desfășura avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliție aeriană # Radio Chisinau
Turcia intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor de poliție aeriană ale NATO, a anunțat joi Ministerul Apărării turc, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
12:05
În Republica Moldova a fost inaugurat Sediul unității de informații privind pasagerii (UIP). Scopul acestuia este consolidarea securității naționale și prevenirea circulației teroriștilor și infractorilor. Noua structură permite, în același timp, facilitarea călătoriilor transfrontaliere în condiții de siguranță, prin utilizarea datelor ca măsură preventivă și operațională, transmite IPN.
11:50
Alexandru Munteanu: „Cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea naționalăi” # Radio Chisinau
„cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră, a fost un scut împotriva autoritarismului și a încercărilor de a ne distruge libertatea și identitatea națională”, a transmis premierul Alexandru Munteanu într-un mesaj dedicat Zilei Naționale a Culturii.
11:35
Întrevedere între guvernatoarea BNM și reprezentanți ai BERD. Consolidarea sectorului financiar și accelerarea reformelor, pe agendă # Radio Chisinau
Consolidarea sectorului financiar al Republicii Moldova, accelerarea reformelor structurale și aprofundarea parteneriatului strategic în contextul parcursului european al țării au fost printre principalele teme incluse pe agenda discuțiilor dintre guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Întrevederea bilaterală a avut loc în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena, informează MOLDPRES.
11:15
„Identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității”. Nicușor Dan, mesaj de Ziua Culturii Naționale # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei Culturii Naționale, în care a subliniat că ”identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității”.
11:00
Igor Grosu: Astăzi celebrăm oamenii de cultură, cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj dedicat Zilei Naționale a Culturii, în care mulțumește oamenilor de cultură „care unesc oamenii în jurul tradițiilor”.
10:45
„Eminescu nu e doar al României, ci și al Republicii Moldova. E al românilor de pretutindeni”. Mesajul Ambasadei României la Chișinău, de Ziua Națională a Culturii # Radio Chisinau
Astăzi, de Ziua Culturii, celebrăm ceea ce ne unește prin limbă, memorie și valori. Celebrăm cultura ca liant durabil între comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.
10:30
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câștigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliți cei mai valoroși înotători de pe continent.
10:10
Termenul de 20 de zile anunțat de autorități pentru prelua activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău expiră săptămâna aceasta (Revista presei) # Radio Chisinau
Declarațiile Maiei Sandu, care a afirmat că ar vota pentru unirea cu România într-un eventual referendum, țin capul de afiș al presei de astăzi. De asemenea, în materialele apărute mai puteți citi despre stadiul preluării de către autoritățile de la Chișinău a activelor Lukoil ale Aeroportului Chișinău.
09:55
„Măsura nu constituie o interdicție generală de călătorie”. Precizările MAE referitoare la suspendarea de către SUA a acordării de vize pentru cetățenii R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează cetățenii despre o decizie administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii, care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026.
09:30
Opt persoane sunt internate în stare gravă cu hipotermie. Gheața și gerul au trimis sute de pacienți la spital # Radio Chisinau
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de pacienți în Departamentul de Primiri Urgențe în ultima săptămână, ca urmare a condițiilor meteorologice severe, marcate de ghețuș și temperaturi scăzute. Peste 780 de persoane au solicitat ajutor medical de la traumatolog și 25 de pacienți au fost consultați după ce au suferit degerături și hipotermii, comunică MOLDPRES.
09:15
Moneda unică europeană se apreciază astăzi cu patru bani și are o cotație oficială de 19 lei și 90 de bani, informează MOLDPRES.
08:55
Ninge pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciile de intervenție sunt mobilizate pe drumurile naționale # Radio Chisinau
În urma ninsorilor din cursul nopții, drumarii au intervenit pe drumurile naționale, presărând peste 1 300 de tone de sare tehnică și aproximativ 250 de tone de material antiderapant. Administrația Națională a Drumurilor precizează că lucrările continuă și în această dimineață și vor continua pe tot parcursul zilei, transmite IPN.
08:40
Cetățenii români aflați în Iran sunt sfătuiți să părăsească imediat această țară. Nivelul alertei este la nivelul maxim 9/9 # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a anunțat, miercuri seară, creșterea nivelului de alertă pentru călătoriile în Iran până la nivelul maxim, pe fondul deteriorării accentuate a situației de securitate și al riscului ridicat de escaladare a tensiunilor.
08:20
Statele Unite suspendă acordarea de vize pentru 75 de țări. Restricția se aplică și cetățenilor din Republica Moldova # Radio Chisinau
Administrația SUA "îngheață" activitatea de procesare a cererilor de viză pentru cetățeni proveniți din 75 de țări, "într-un efort de a lua măsuri împotriva solicitanților considerați susceptibili de a deveni o povară publică".
08:05
Astăzi este marcată Ziua Națională a Culturii. Manifestările organizate de Ministerul Culturii la Chișinău # Radio Chisinau
Astăzi, 15 ianuarie, Republica Moldova și România sărbătoresc Ziua Națională a Culturii, eveniment care marchează data nașterii poetului național Mihai Eminescu.
Acum 24 ore
21:05
UE pregătește baza legală pentru sprijinul financiar de 90 miliarde de euro pentru Ucraina în 2026–2027 # Radio Chisinau
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 14 ianuarie, un pachet de propuneri legislative care vizează asigurarea unui sprijin financiar continuu pentru Ucraina în anii 2026 și 2027, marcând un nou pas major în angajamentul Uniunii Europene de a susține apărarea țării în fața războiului de agresiune declanșat de Rusia.
21:05
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice a fost extins # Radio Chisinau
Numărul entităților beneficiare ale Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice și ale platformei tehnologice guvernamentale (Mcloud) a fost extins. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern.
Ieri
20:45
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste de la Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale # Radio Chisinau
Jameel Jaffer, directorul Institutului Knight First Amendment de la Universitatea Columbia, a declarat pentru New York Times că vestea percheziției este „extrem de îngrijorătoare”, în parte din cauza efectului descurajator pe care l-ar putea avea „asupra activității jurnalistice legitime”.
20:30
Protecția biodiversității, în prim-plan: Republica Moldova găzduiește Atelierul Tehnic Regional UNEP # Radio Chisinau
Protecția biodiversității și implementarea angajamentelor internaționale reprezintă o prioritate pentru Republica Moldova. În acest context, la Chișinău se desfășoară Atelierul Tehnic Regional UNEP, un eveniment care reunește reprezentanți ai Republicii Moldova și ai țărilor din regiune, oferind suport tehnic pentru elaborarea rapoartelor naționale în domeniul biodiversității.
20:05
Curtea de Apel Centru a reluat astăzi examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Președintele instanței a dispus formarea unui nou complet de judecată în dosarul în care sunt condamnate la închisoare bașcana și Svetlana Popan, contabila fostei formațiuni „Șor”, comunică MOLDPRES.
19:45
Trei mașini, parcate în curtea unui bloc din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, au fost cuprinse de flăcări în această dimineață. Incendiul a fost stins rapid de pompieri. Nicio persoană nu a avut de suferit.
19:25
Sergiu Mihov a participat la reuniunea Coordonatorilor Naționali ai statelor membre ODDE-GUAM # Radio Chisinau
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, a participat astăzi, 14 ianuarie, la reuniunea Consiliului Coordonatorilor Naționali ai statelor membre GUAM. Discuțiile au vizat evoluțiile politice și de securitate din regiune, precum și aspecte ce țin de activitatea curentă a organizației.
19:10
Trei medici de la Spitalul raional Comrat au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis și riscă de până la trei ani de închisoare. Potrivit Procuraturii Generale, expertiza medico-legală a demonstrat că decesul a doi pacienți a survenit ca rezultat al neglijenții medicale.
18:45
Comisia Europeană a aprobat miercuri acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei pentru anii 2026-2027, decizie convenită în cadrul Consiliului European din decembrie, transmite IPN.
18:25
Joi va ninge în toată țara. Pe drumuri se va menține ghețuș, pe alocuri se va forma polei și va fi ceață slabă.
