Ursula von der Leyen se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură, a patra de la începutul mandatului

08:30

Ortodocșii de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Vasile cel Mare, care alături de Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur sunt considerați cei mai de seamă arhiepiscopi ai Bisericii Ortodoxe. Ierarhul este și autorul uneia dintre cele mai importante Liturghii care îi poartă numele. Conform calendarului neîndreptat, aceasta este prima zi din noul an, iar […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai de seamă ierarhi ai Bisericii apare prima dată în ZIUA.md.