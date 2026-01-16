Ger persistent astăzi: Cum va fi vremea în Moldova

12:30

După sărbătorile de iarnă, moldovenii au început să primească primele facturi la energia termică din acest an. Unii consumatori se arată indignați de suma pe care trebuie să o achite pentru căldura din luna decembrie. Într-un caz, aceasta se ridică, pentru un apartament cu suprafața de aproape 66 m2, la peste 5100 de lei - aproape cât salariul minim pe economie în 2025.