SUA au început vânzarea petrolului venezuelean, după arestarea lui Nicolas Maduro: Prima tranzacţie - 500 de milioane de dolari
UNIMEDIA, 16 ianuarie 2026 07:30
SUA au realizat prima vânzare de petrol venezuelean după arestarea lui Nicolas Maduro, o tranzacție evaluată la 500 de milioane de dolari, în cadrul noului acord energetic „avantajos pentru popoarele american și venezuelean”, anunțat de administrația Trump, potrivit adevarul.ro.
• • •
Acum 5 minute
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei pentru acest weekend.
Acum 30 minute
07:40
Vremea în Moldova se va caracteriza astăzi printr-o atmosferă predominant senină, fără precipitații semnificative, cu temperaturi scăzute și cer parțial noros pe parcursul zilei.
07:40
UE pregătește o nouă strategie de securitate: Ursula von der Leyen anunță un „răspuns adecvat” la schimbările geopolitice # UNIMEDIA
Comisia Europeană va prezenta până în luna iulie o nouă strategie de securitate, menită să ofere un „răspuns adecvat” schimbărilor geopolitice tot mai accelerate, a anunțat Ursula von der Leyen. Planul, aflat într-o fază incipientă, ar urma să redefinească abordarea europeană în domeniul apărării, pe fondul evoluțiilor tensionate de pe scena internațională, scrie digi24.ro.
07:30
Eurovision anunță un eveniment în premieră, după boicotul mai multor țări: Despre ce este vorba # UNIMEDIA
Concursul Muzical Eurovision va face primul său turneu pentru a celebra cea de-a 70-a aniversare, a anunțat organizatorul evenimentului, în contextul boicotului mai multor state ca urmare a participării Israelului în concurs, transmite AFP, potrivit hotnews.ro.
Acum o oră
07:20
Atmosferă senină și frig: Meteorologii avertizează asupra temperaturilor negative de astăzi # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova se va caracteriza printr-o atmosferă predominant senină, fără precipitații semnificative, cu temperaturi scăzute și cer parțial noros pe parcursul zilei.
07:10
Acum 12 ore
22:30
Chicu: Dacă l-ați fi întrebat pe Marian despre unire înainte de alegeri, era Doamne ferește. Acum e unionist, așa a spus șefa # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu a comentat că poziția liderului Radu Marian privind un eventual referendum pentru unirea cu România s-a schimbat în timp. „Dacă înainte de alegeri ar fi fost împotrivă, acum susține unirea, pentru că așa a zis șefa”, a declarat Chicu la emisiunea „Cutia Neagră”.
22:20
Tragedia de la Gura Galbenei: Șoferul care a intrat cu Mercedesul într-o Toyota, iar două persoane au murit, reținut # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului care pe data de 14 ianuarie a ieșit la depășire și a lovit o mașină care vira la stânga, a fost reținut. În urma impactului un tânăr de 28 de ani și un bebeluș de 8 luni au decedat.
22:20
„Suntem pregătiți oricând să discutăm acest scenariu”: Nicușor Dan, prima declarație după ce Maia Sandu a afirmat că ar vota unirea RM cu România # UNIMEDIA
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie “una din căile de a fi împreună”, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, scrie presa română.
22:10
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că viner, 15 ianuarie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
21:50
(video) „O decizie personală”: După președinta țării, și premierul vrea să voteze „da” la un referendum pentru unirea cu Romania # UNIMEDIA
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că, în cazul unui eventual referendum privind unirea cu România, ar vota „pentru”. „Este o decizie personală”, a menționat Munteanu.
21:40
Ambasadorul RM în SUA: Călătoriile, studiile și munca moldovenilor nu sunt afectate de suspendarea vizelor de imigrare # UNIMEDIA
Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că decizia Statelor Unite de a suspenda temporar vizele de imigrare nu va afecta vizitele, studiile sau locurile de muncă ale cetățenilor moldoveni. „Măsura se aplică doar persoanelor care se mută definitiv în SUA și nu va avea impact asupra relațiilor bilaterale dintre cele două țări”, a menționat Kulminski.
21:20
Cum încearcă Dani Mocanu și Nando să scape de închisoare în 2026: La ce „tertip” au apelat # UNIMEDIA
Dani Mocanu și fratele său Nando caută orice soluție pentru a scăpa de închisoare. Au fost condamnați definitiv în luna noiembrie 2025, însă acum cei doi cer anularea pedepsei la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este ultima instanță din România unde mai au o șansă la libertate, scrie cancan.ro.
21:00
Un şofer moldovean, care are şi cetăţenie română, condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia: De ce este acuzat # UNIMEDIA
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE, citat de digi24.ro.
20:40
„Nu Zelenski, ci Rusia a respins planul de pace al SUA”: Replica lui Donald Tusk după acuzațiile lansate de Trump la adresa liderului ucrainean # UNIMEDIA
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat joi declarația președintelui american Donald Trump conform căreia președintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa, citat de hotnews.ro.
20:20
Tragedia de la Gura Galbenei: Șoferul care a intrat cu Mercedesul într-o Toyota și a omorât 2 persoane, reținut # UNIMEDIA
Șoferul Mercedesului care pe data de 14 ianuarie a ieșit la depășire și a lovit o mașină care vira la stânga, a fost reținut. În urma impactului un tânăr de 28 de ani și un bebeluș de 8 luni au decedat.
20:00
(galerie foto) Intervenție la Ștefan Vodă: O căprioară, salvată de inspectorii de mediu după ce a fost grav rănită într-un laț # UNIMEDIA
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă au intervenit prompt după ce au fost alertați de cetățeni despre o căprioară grav rănită.
19:40
O copilă de 9 ani, lovită de o ambulanță aflată în misiune, la Basarabeasca: Fetița traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
Poliția din Basarabeasca a fost sesizată astăzi despre un accident rutier pe o stradă din localitate. Potrivit informațiilor o autospecială de la Asistența Medicală Urgentă aflată în misiune a lovit o copilă de 9 ani care traversa strada neregulamentar.
19:30
După 18 ani în care a fost o prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grilă începând cu luna februarie, marcând astfel plecarea lui Cătălin Măruță de la postul care l-a consacrat. În acest context, Andra a vorbit deschis despre propria sa despărțire de televiziunea unde a scris istorie timp de peste un deceniu, scrie cancan.ro.
19:10
O copilă de 9 ani, lovită de o ambulanță aflată în misiune: Fetița traversa strada neregulamentar # UNIMEDIA
Poliția din Basarabeasca a fost sesizată astăzi despre un accident rutier pe o stradă din localitate. Potrivit informațiilor o autospecială de la Asistența Medicală Urgentă aflată în misiune a lovit o copilă de 9 ani care traversa strada neregulamentar.
Acum 24 ore
18:40
(foto/video) Două mașini, boțite grav la o intersecție cu str. Ismail din capitală: Imagini de la locul impactului violent # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs ieri, 14 ianuarie, în centrul capitalei. Două automobile, printre care un Opel, au fost grav avariate în urma unei coliziuni violente într-o intersecție. Impactul a avut loc pe strada Ismail, la intersecie cu strada București.
18:10
(video) Statele Unite au capturat în Marea Caraibilor un al șaselea petrolier „supus sancţiunilor” # UNIMEDIA
Armata Statelor Unite a capturat joi, 15 ianuarie, un nou petrolier vizat de sancţiuni în Marea Caraibilor, în cadrul campaniei președintelui american Donald Trump menită să pună presiune asupra Venezuelei și exporturilor sale de petrol, transmit agențiile de presă internaționale, scrie adevarul.ro.
18:10
(video) „Sunt 4 metri aici!” Momentul în care un moldovean se scufundă în apa înghețată a unui iaz și nu apare după 1 minut: E periculos # UNIMEDIA
Un moldovean a reușit o performanță de Sfântul Vasile. Bărbatul a petrecut aproape 2 minute sub apa înghețată a unui lac. Imaginile au fost distribuite pe rețele.
17:40
„Mulțumesc, Covid, în pandemie am făcut primul milion”. Cum moldoveanul din Italia care se vede președintele RM a câștigat primii bani mari: E foarte urât să spun, dar așa e # UNIMEDIA
Milionarul moldovean stabilit în Italia, care la 34 de ani este milionar și se visează președinte al R. Moldova, a dezvăluit în ce perioadă a câștigat primul milion de euro. „Mulțumesc, Covid, mi-a adus o oportunitate. E foarte urât să o spun, dar aceasta e realitatea”, a mărturisit bărbatul, la un interviu cu Dorin Galben.
17:30
„Tariful nu s-a majorat.” Termoelectrica, precizări după valul de nemulțumiri pe factura de 5000 lei: Consumatorul nu a indicat că suma include și apa caldă # UNIMEDIA
Compania Termoelectrica a publicat mai multe precizări, după ce unii consumatori s-au arătat indignați de facturile mari la energia termică pentru luna decembrie. „Această modalitate de facturare nu presupune facturare exagerată și nu indică majorări de tarif, ci reprezintă modul de prezentare a facturii, aplicat tuturor consumatorilor, în funcție de suprafața locativă încălzită și în funcție de volumul consumat pentru prepararea apei calde”, precizează furnizorul.
17:20
(foto/video) Baloane albe au zburat spre cer. Sergiu Țărnă, moldoveanul împușcat pe un câmp din Italia, a fost petrecut pe ultimul drum: Odihnă veșnică # UNIMEDIA
Sergiu Țârnă, tânărul moldovean găsit împușcat mortal pe un câmp din Italia, pe 31 ianuarie 2025, a fost condus pe ultimul drum de familie, rude și prieteni. Cei veniți să-și ia rămas-bun au ținut în mâini baloane albe, iar la final le-au lăsat să se înalțe spre cer. „Zbor lin, Sergiu...”, se arată într-un mesaj pe rețele.
17:20
Rusia, mesaj furios după întâlnirea din SUA despre viitorul Groenlandei: „Inițiatorii acestor planuri belicoase fac apel la provocări mitice” # UNIMEDIA
Rusia a declarat, joi, că discursul NATO potrivit căruia ea și China ar reprezenta o amenințare pentru Groenlanda este un „mit” conceput pentru a alimenta artificial „isteria” și că ceea ce Moscova numește „politica alianței occidentale de escaladare a confruntării în Arctica” este „extrem de periculoasă”, transmite Reuters, citată de HotNews.ro.
16:00
Stare de urgență în sectorul energetic din Ucraina: Moldelectrica îndeamnă cetățenii să utilizeze curentul rațional # UNIMEDIA
În contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, Întreprinderea de Stat Moldelectrica, în calitate de operator al sistemului de transport al energiei electrice al Republicii Moldova, informează că, la momentul actual, nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatorii finali.
15:50
Moarte suspectă în Cipru: Un oligarh rus, găsit fără viață. La o zi distanță, a murit și un diplomat din FR # UNIMEDIA
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost găsit miercuri în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei, scrie adevarul.ro.
15:50
Alertă de călătorie în Iran, din cauza situației de securitate: Moldovenii, îndemnați să evite deplasările și să părăsească imediat această țară # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Republica Islamică Iran, în contextul deteriorării situației de securitate din această țară.
15:40
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina # UNIMEDIA
Iute Group, grup bancar fondat în Estonia, a obținut aprobarea Băncii Naționale a Ucrainei și a semnat un acord care îi permite să continue procesul de înființare a unei bănci digitale în Ucraina.
15:40
Stare de urgență în sectorul energetic din Ucraina. Moldelectrica: „Sistemul național funcționează normal, fără sistări ale transportului de curent” # UNIMEDIA
În contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, Întreprinderea de Stat Moldelectrica, în calitate de operator al sistemului de transport al energiei electrice al Republicii Moldova, informează că, la momentul actual, nu sunt prevăzute sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatorii finali.
15:20
Procurorul care a picat Pre-Vettingul a luat „da” la Vetting și de la CSP: Este șef de Secție la PG # UNIMEDIA
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale (PG), Gheorghe Borș, a promovat evaluarea externă. Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat în cadrul ședinței de astăzi raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, privind promovarea.
15:00
Petr Vlah: Dacă în 2026 vor avea loc întâi alegeri în Adunarea Populară, apoi anticipate ale Başcanului, atunci instabilitatea va fi noţiunea de bază ce va caracteriza Găgăuzia # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat, consideră că, organizarea într-un an a alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, dar și a celor anticipate la funcția de Bașcan, așa cum se vehiculează, nu este logic.
14:50
(video) „La mulți ani tuturor celor care iubesc cultura”. Cristian Jardan, cu mesaj pentru artiști, bibliotecari și oameni de scenă: Felicitări # UNIMEDIA
Ministrul Culturii, Cristian Jardan a transmis un mesaj de Ziua Națională a Culturii, adresat tuturor celor care iubesc și promovează cultura în Republica Moldova. „Felicitări și la mulți ani!”, a declarat Jardan.
14:40
(galerie foto) Dorian Popa, show la bustul gol printre clienții din mall: Nimeni nu a putut să îl oprească # UNIMEDIA
Dorian Popa nu se încetează să-i suprindă pe cei din jur cu acțiunile sale. De data aceasta, mallul a fost locul său de „dezmăț”, scrie Can Can. Artistul a fost fotografiat din mai multe unghiuri, în timpul unei descinderi într-un celebru centru comercial din România. Acesta a umblat dezbrăcat prin magazine.
14:30
(video) Lacul misterios din Irlanda, care dispare și apoi reapare în doar câteva ore: Localnicii spune că este bântuit și vorbesc despre zgomote inexplicabile # UNIMEDIA
Un lac din Irlanda de Nord a atras atenția oamenilor de știință și pasionaților de mister din întreaga lume. Loughareema, cunoscut sub numele de „Lacul care dispare”, are un comportament uimitor: poate fi plin de apă dimineața și complet gol până la prânz, scrie adevarul.ro.
14:10
(video) Perciun: Manualele de matematică vor fi adaptate după cele din Estonia. Învățăm de la cei mai buni # UNIMEDIA
Manualele de matematică din care studiază elevii din Republica Moldova vor fi adaptate după cele din Estonia. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. „E o politică educațională matură, învățăm de la cei mai buni”, a precizat oficialul.
14:00
S-a răzbunat pe șef și a pus la cale incendierea service-ului auto unde lucra și a mai multor mașini: A cauzat un prejudiciu de 2,3 mil. lei. Bărbatul, condamnat # UNIMEDIA
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat la ani de pușcărie, pentru că a organizat incendierea unui service auto din capitală și a mai multor automobile. Prejudiciul se ridică la peste 2 milioane de lei, comunică Procuratura Generală.
14:00
Anchetă la Ministerul Culturii, după perchezițiile CNA pe construcția ilegală din centrul istoric al capitalei: Instituția s-a autosesizat la jumătate de an de la izbucnirea scandalului pe rețele # UNIMEDIA
Ministerul Culturii s-a sesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local, într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. Reacția vine la jumătate de an de la izbucnirea scandalului pe rețelele sociale, în ziua când ofițerii CNA au anunțat despre existența unui dosar penal.
13:40
NASA, prima evacuare medicală de urgenţă din istorie. Echipajul Crew-11, readus pe Pământ # UNIMEDIA
NASA a efectuat prima evacuare medicală de urgenţă din istorie. Patru astronauţi au fost readuşi pe Pământ după ce unul dintre ei s-a îmbolnăvit la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Identitatea lui nu a fost făcută publică, dar misiunea includea patru astronauţi - doi americani, un rus şi un japonez. Capsula care îi transporta pe cei patru a amerizat în Oceanul Pacific în această dimineaţă, cu o lună mai devreme decât era prevăzut, scrie observatornews.ro.
13:40
(video) „Aoleu, dar nu pot...”. Iuliana Beregoi spune unde a trăit cea mai îndrăzneață experiență de amor # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a făcut o mărturisire neașteptată în cadrul unui interviu, unde a fost întrebată care este cel mai nebun și îndrăzneț loc în care a făcut dragoste măcar o dată în viață. „Aoleu... Dar nu pot să zic...”, a declarat Iuliana.
13:20
S-a răzbunat pe șef și a pus la cale un incendierea service-ul auto unde lucra și a mai multor mașini: A cauzat un prejudiciu de 2,3 mil. lei. Bărbatul, condamnnat # UNIMEDIA
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat la ani de pușcărie, pentru că a organizat incendierea unui service auto din capitală și a mai multor automobile. Prejudiciul se ridică la peste 2 milioane de lei, comunică Procuratura Generală.
13:20
(foto) Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță: Descoperirea care i-a alarmat pe „greii” din Pro TV # UNIMEDIA
Eliminarea emisiunii lui Cătălin Măruță a venit ca un trăsnet în peisajul media românesc, însă după comunicarea deciziei „greilor” din ProTV au început să apară tot mai multe voci care confirmă situația din echipa vedetei trustului de televiziune. Mai precis, ar fi vorba de unele detalii din culisele emisiunii, referitoare la modul în care Măruță gestiona relația cu colegii de echipă, relatează Can Can.
13:00
Achiziția unui apartament nu este doar o tranzacție, ci un pas important în viața fiecărei persoane. Atunci când alegi o locuință, compartimentarea joacă un rol esențial, influențând confortul, estetica și funcționalitatea casei tale.
12:30
„Nu bombardați Iranul!”. De ce puternicii aliați ai SUA, inamici ai Teheranului, îl sfătuie pe Trump să evite o intervenție militară împotriva regimului Khamenei # UNIMEDIA
Statele arabe din Golf nu au multă simpatie pentru Iran, dar se tem de consecințele unui atac militar asupra Teheranului, scriu New York Times, NBC News și Wall Street Journal, citate de HotNews.ro. Nici Israelul, spun unele surse, nu este convins că momentul este oportun.
12:30
„Își bat joc de noi.” Moldoveni, indignați de facturile de mii de lei la căldură pentru decembrie. Termoelectrica îi avertizează să nu acumuleze datorii # UNIMEDIA
După sărbătorile de iarnă, moldovenii au început să primească primele facturi la energia termică din acest an. Unii consumatori se arată indignați de suma pe care trebuie să o achite pentru căldura din luna decembrie. Într-un caz, aceasta se ridică, pentru un apartament cu suprafața de aproape 66 m2, la peste 5100 de lei - aproape cât salariul minim pe economie în 2025.
12:20
(video) „Așa a fost Eminescu și tocmai pentru asta îl iubim...”: Irina Vlah recită „Criticilor mei”, de ziua marelui poet # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, de ziua de naștere a marelui poet Mihai Eminescu și de Ziua Culturii, a publicat un video în care recită „Criticilor mei”. „Un reper pentru fiecare dintre noi”, a menționat ea.
12:20
Plinul, tot mai scump de făcut: Benzina va costa mâine cu 11 bani mai mult. Și prețul motorinei crește # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețuri mai mari la carburanți, valabile pentru ziua de vineri, 16 ianuarie.
