Emoțiile au ajuns la cote maxime! S-au stabilit primele partide ale tabloului principal de la Australian Open
Moldova1, 15 ianuarie 2026 22:00
În urma tragerii la sorți s-a stabilit primele partide ale tabloului principal, atât la masculin, cât și feminin.Campionul în exercițiu al competiției, Jannik Sinner, se va confrunta în runda inaugurală pe francezul Hugo Gaston.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum o oră
22:00
Emoțiile au ajuns la cote maxime! S-au stabilit primele partide ale tabloului principal de la Australian Open # Moldova1
În urma tragerii la sorți s-a stabilit primele partide ale tabloului principal, atât la masculin, cât și feminin.Campionul în exercițiu al competiției, Jannik Sinner, se va confrunta în runda inaugurală pe francezul Hugo Gaston.
21:40
„Cultura este memoria care nu ne lasă să uităm cine suntem și de unde venim”: Lista personalităților premiate de Ziua Culturii Naționale # Moldova1
Persoane din domeniul culturii, care s-au remarcat pe parcursul anului trecut, au fost premiate pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale. Premiile pentru realizări remarcabile și contribuții de durată la dezvoltarea culturii naționale au fost înmânate de președinta Maia Sandu și ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei gale organizate la Palatul Republicii.
Acum 2 ore
21:20
Gerul face victime în Republica Moldova. În primele două săptămâni din acest an, zeci de oameni au ajuns la spital cu hipotermie. Aproape fiecare al treilea pacient a fost internat în stare gravă, susțin medicii.
21:00
Versuri și flori la bustul lui Mihai Eminescu: „Om cu demnitate, toată moștenirea lăsată este importantă” # Moldova1
Evenimente dedicate celebrării și recunoașterii moștenirii eminesciene au avut loc în numeroase instituții de cultură și învățământ din Republica Moldova. La Chișinău, manifestările au debutat la bustul poetului de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române.
20:50
Diplomele de rezidențiat eliberate de USMF unor medici din România sunt „valide”, arată raportul Comisiei de anchetă # Moldova1
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” mai multor medici din România, aflate în centrul unui scandal apărut după investigații demarate peste Prut, sunt „valide din punct de vedere juridic”. Concluziile aparțin Comisiei de anchetă, care a publicat raportul final pe 15 ianuarie.
Acum 4 ore
20:30
Soldați NATO vor fi prezenți, prin rotație, în Groenlanda. Decizia vine după ce discuțiile de la Washington nu au dus la un acord privind viitorul insulei. Statele Unite și Danemarca vor crea un grup de lucru pentru a aborda preocupările legate de Groenlanda, deși Washingtonul nu renunță la intenția de a o achiziționa. Între timp, Franța, Germania și Suedia trimit trupe pentru exerciții militare.
20:20
Republica Moldova, lider între statele candidate la UE în implementarea reformelor prevăzute de Planul de creștere economică # Moldova1
Republica Moldova a înregistrat cele mai bune rezultate, dintre toate statele candidate, la implementarea reformelor prevăzutede Uniunea Europeană pentru debursarea tranșelor Planului de creștere econimică. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care a prezentat astăzi în Parlamentul European punerea în aplicare a Facilităților pentru reformă și creștere economică pentru Balcanii de Vest, Ucraina și Republica Moldova.
20:10
Moldelectrica, după declararea stării de urgență în Ucraina: Nu sunt planificate sistări ale energiei electrice în R. Moldova # Moldova1
În R. Moldova nu sunt planificate sistări sau limitări ale transportului energiei electrice către consumatori, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, în contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina.
20:10
Magistrații au respins solicitarea lui Platon de-a fi audiat ca martor în dosarul privind frauda bancară # Moldova1
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au respins solicitarea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost luată în cadrul unei noi ședințe în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este acuzat de implicare în jaful bancar. Plahotniuc nu s-a prezentat astăzi, 15 ianuarie, în fața magistraților.
19:10
O copilă în vârstă de nouă ani a fost transportată la spital după ce a fost lovită de o autospecială a Asistenței Medicale Urgente, aflată în misiune. Cazul a avut loc pe o stradă din Basarabeasca.
Acum 6 ore
18:30
R. Moldova, prioritate pentru politica externă a României. Nicușor Dan: „Integrarea europeană – una din căile de a fi împreună” # Moldova1
Republica Moldova rămâne pentru România „o prioritate esențială de politică externă”, iar integrarea europeană a acesteia reprezintă „una din căile de a fi împreună”. Declarațiile au fost făcute de președintele României, Nicușor Dan, într-un discurs rostit pe 15 ianuarie la Palatul Cotroceni, cu prilejul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.
18:30
Un moldovean, condamnat de Rusia la 11 ani de închisoare pentru „acordarea ajutorului inamicului” # Moldova1
Un șofer originar din R. Moldova a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru „acordarea de ajutor inamicului”. Aceasta este prima sentință cunoscută în baza acestui articol, introdus în Codul Penal la sfârșitul anului 2024, informează Mediazona.
18:30
Baschetul se joacă până la sunetul sirenei: Chicago Bulls a învins-o pe Utah Jazz, marcând coșul decisiv în ultimele 4 secunde # Moldova1
Meci dramatic în liga nord-americană de baschet masculin. În reeditarea finalelor NBA din 1997 și 1998, Chicago Bulls a învins-o pe Utah Jazz cu scorul de 128:126 și a ajuns la 19 victorii în actualul campionat. După 3 sferturi, scorul era egal, 94:94.
18:00
CONCURS | Zece milioane de lei pentru proiecte culturale: banii provin din bugetul de stat # Moldova1
Organizațiile necomerciale din R. Moldova pot beneficia, în anul 2026, de sume între 300 de mii și 900 de mii de lei pentru a implementa proiecte culturale. Ministerul Culturii a lansat concursul de selectare a inițiativelor care vor fi finanțate cu zece milioane de lei din bugetul de stat.
17:50
Fostul adjunct al ministrului Muncii din Rusia a fost găsit mort în locuința sa din Moscova # Moldova1
Fostul adjunct al ministrului Muncii din Rusia, Alexei Skliar, a fost găsit mort în locuința sa din regiunea Filimonkovskoe, în apropiere de Moscova. Cauza decesului ar fi, potrivit surselor media, „sinuciderea”.
17:30
Zeci de localități din raionul Soroca au beneficiat, în ultimii ani, de investiții publice pentru construcția rețelelor de apă, drumurilor sau pentru reparația școlilor, spitalelor și clădirilor publice. În total, în regiune au fost alocate peste 175 de milioane de lei pentru proiecte de dezvoltare locală, prin intermediul programelor guvernamentale.
17:10
„Contribuție la infrastructura rutieră”: Șoferii mașinilor electrice, obligați să achite, din 2026, taxă pentru folosirea drumurilor # Moldova1
Proprietarii de mașini electrice din Republica Moldova sunt obligați să achite, din anul 2026, taxă pentru folosirea drumurilor. Sumele variază în funcție de greutatea mașinii, pentru motocicletele electrice a fost stabilită o taxă fixă de 600 de lei pe an, iar pentru mopede, scutere și motorete electrice - de 300 de lei.
17:10
Tendințe de diminuare a tarifelor la gaze există, însă nu se poate spune cu exactitate când va fi operată ajustarea și în ce măsură. Energocom va putea solicita reglementatorului examinarea tarifelor doar după aprobarea costurilor de bază, proces care ar urma să fie finalizat în ultima săptămână a lunii ianuarie.
17:00
Porcii din R. Moldova, în pericol: Ce trebuie să știe crescătorii de porcine și vânătorii de mistreți # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reclamă o „creștere considerabilă” a focarelor de pesta porcină africană (PPA) pe teritoriul R. Moldova la începutul anului 2026 și îndeamnă toți cetățenii, inclusiv crescătorii de animale, să întreprindă măsuri pentru a preveni răspândirea acestei boli mortale care afectează porcii domestici și mistreții.
17:00
Interes uriaș pentru Cupa Mondială de fotbal din acest an. FIFA a anunțat că a primit peste 500 de milioane de cereri de bilete pentru meciurile turneului final ce va avea loc în Statele Unite ale Amercii, Canada și Mexic. Pe lângă suporterii din cele 3 țări-gazdă, microbiști din Germania, Anglia, Argentina, Brazilia, Columbia, Spania și Portugalia doresc să cumpere cât mai multe tichete.
Acum 8 ore
16:30
Diplomele de rezidențiat eliberate de USMF unor medici din România sunt „legale”, arată raportul Comisiei de anchetă # Moldova1
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” pentru mai mulți medici din România, aflate în centrul unui scandal apărut după investigații demarate peste Prut, sunt legale și valabile din punct de vedere juridic. Concluziile aparțin Comisiei de anchetă, care a publicat raportul final pe 15 ianuarie.
16:20
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”, aflate în centrul unui scandal apărut după investigații demarate în România, sunt legale și valabile din punct de vedere juridic. Concluziile apar în raportul final al Comisiei de anchetă de serviciu, publicat pe 15 ianuarie 2026.
16:20
MOLDOVA 1 | Jurnalistă DW despre decizia SUA de a suspenda vizele pentru 75 de state: „Asistăm la noi trenduri împotriva imigrației” # Moldova1
Decizia Statelor Unite ale Americii (SUA) de a suspenda, din 21 ianuarie curent, procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv R. Moldova, marchează o cotitură în politica externă americană. Implicațiile acestui demers fac parte dintr-un trend global promovat de administrația lui Donald Trump, care pune sub semnul întrebării beneficiile migrației pentru societatea americană, a declarat jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, pentru Moldova 1.
16:00
Autoritățile de la Kiev au deschis un dosar penal pe numele lui Leonid Volkov, un apropiat al lui Navalnîi # Moldova1
Oficiul Procurorului General al Ucrainei a inițiat un dosar penal împotriva lui Leonid Volkov, șeful proiectelor politice ale FBK (Fundația pentru Combaterea Corupției, înființată de Alexei Navalnîi - n.r.), fiind acuzat de justificarea agresiunii armate a Federației Ruse, scrie Meduza cu referire la Sota.
16:00
Alertă de călătorie pentru Iran: cetățenii moldoveni, sfătuiți să părăsească de urgență acest stat # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite călătoriile în Republica Islamică Iran sau să părăseasca imediat țara, în contextul riscurilor sporite de securitate.
15:40
O căprioară prinsă în laț, salvată la Ștefan Vodă. Un picior era fracturat în proporție de 95% și i-a fost amputat # Moldova1
O căprioară rănită, depistată la Ștefan Vodă, a fost salvată de către inspectorii de mediu și specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care i-au amputat un picior.
15:30
Aniversarea a 70-a a concursului Eurovision, sărbătorită cu un turneu oficial prin Europa # Moldova1
Primul turneu oficial live al Concursului Muzical Eurovision va cuprinde Europa în această vară, pentru a marca 70 de ani de existență a celui mai mare eveniment de muzică live din lume. Turneul este preconizat să se desfășoare în perioada 15 iunie - 2 iulie 2026.
15:30
Răbdare și perseverență: Internazionale Milano a marcat golul izbăvitor și s-a distanțat în fruntea clasamentului Seriei A # Moldova1
Internazionale Milano și-a consolidat primul loc în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. Într-o partidă-restanță din cadrul etapei a 16-a, „nerazzurri" au învins cu 1:0 acasă pe Unione Sportiva Lecce și au cu 6 puncte mai mult decât principalele urmăritoare, AC Milan și Napoli Calcio. Interul a început în forță partida de pe stadionul Giuseppe Meazza, iar în minutul 6 a ratat prima ocazie de gol.
15:10
Edinețul a sărbătorit hramul localității: „Este orașul de care mă leagă cele mai frumoase amintiri” # Moldova1
Marcel Pavel, Ion Paladi, alături de alți artiști îndrăgiți, au urcat pe scenă de Hramul orașului Edineț, sărbătorit de Sfântul Vasile. La aproape 600 de ani de la prima atestare documentară, evenimentul a adunat în Piața „Ștefan cel Mare” sute de localnici și oaspeți, care au ales să celebreze împreună, în pofida gerului.
15:10
Deși interesul publicului pentru cultură este în creștere, angajații din acest domeniu continuă să fie prost remunerați și să muncească în condiții precare. În comparație cu alte domenii, salariile angajaților din cultură sunt printre cele mai mici din Republica Moldova, ceea ce face ca această profesie să fie mai puțin atractivă și duce la migrarea tinerilor talentați către alte domenii sau peste hotare, susțin reprezentanții Ministerului Culturii.
15:00
Încă doi procurori din R. Moldova au promovat vetting-ul: CSP a aprobat rapoartele Comisiei de Evaluare # Moldova1
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Borș, și procurorul Vitalie Codreanu, cunoscut pentru rolul său în gestionarea dosarului „kuliok”, nu au probleme de integritate etică și financiară. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, pe 15 ianuarie, rapoartele Comisiei de Evaluare Externă, care a recomandat promovarea vetting-ului de către cei doi acuzatori de stat.
15:00
Accidentul mortal pe bulevardul Decebal din capitală: șoferul troleibuzului, trimis în judecată # Moldova1
Șoferul de troleibuz care, în luna mai 2025, a accidentat mortal o femeie la Chișinău, își va afla sentința. Dosarul penal a fost trimis spre examinare instanței de judecată, anunță Procuratura Generală.
14:50
„Cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră”. Mesaje ale oficialilor de la Chișinău și București de Ziua Culturii Naționale # Moldova1
Republica Moldova și România marchează, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, în aceeași zi cu aniversarea nașterii poetului național al tuturor românilor Mihai Eminescu. La Chișinău, evenimentele au debutat cu depuneri de flori și recitaluri poetice la monumentul clasicului de pe Aleea Clasicilor.
Acum 12 ore
14:30
A lucra astăzi ca independent, în multe țări ale Uniunii Europene, este o adevărată aventură administrativă, chiar dacă, la capătul cursei, rezultatul poate fi satisfăcător, întrucât legislația caută, cel puțin teoretic, să încurajeze asemenea inițiative.
14:10
Local construit ilegal într-o zonă istorică: CNA anchetează zece persoane, Ministerul Culturii dispune o anchetă de serviciu # Moldova1
Zece persoane, inclusiv un funcționar de la Ministerul Culturii, sunt cercetate penal într-un dosar ce vizează executarea necalitativă a lucrărilor de construcție într-o zonă istorică, pe strada Eugen Doga din Chișinău. Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară percheziții joi, 15 ianuarie, la persoanele implicate în realizarea și recepția lucrărilor.
14:10
INTERVIU | Ambasadorul R. Moldova în SUA: Suspendarea temporară a unor vize are un impact limitat. Relațiile bilaterale rămân solide # Moldova1
Suspendarea temporară a emiterii unor vize de imigrare de către Statele Unite nu schimbă parametrii relației dintre Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni, susține ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski. Potrivit diplomatului, cooperarea bilaterală continuă pe proiecte strategice, iar dialogul politic și economic rămâne activ, în pofida ajustărilor administrative anunțate de autoritățile americane. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii „Zi de zi”, de la Radio Moldova.
14:10
Manuale noi, pe înțelesul elevilor, și ghiozdane mai ușoare: reforma anunțată de Ministerul Educației și Cercetării # Moldova1
Elevii din Republica Moldova vor învăța din manuale adaptate nivelului lor, pentru a face procesul de studiu mai atractiv și mai eficient. Mai exact, manualele vor fi cu mai multe culori, mai ușoare și cu coperți din plastic. În anul 2026, va fi lansată achiziția pentru jumătate din cele 210 titluri de manuale existente pentru toate clasele, bugetul anunțat fiind de 150 de milioane de lei.
14:00
Arsenal Londra a învins una dintre marile rivale în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei # Moldova1
Arsenal Londra își continuă, imperturbabil, parcursul excelent din acest sezon. În partida-tur din semifinalele Cupei Ligii Angliei, echipa antrenorului spaniol Mikel Arteta a învins cu 3:2 în deplasare pe concitadina Chelsea. Pe stadionul Stamford Bridge din capitala Regatului Unit, „tunarii" au început ofensiv și au deschis scorul în minutul 7, prin „specialitatea casei".
13:50
Angajații Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au depistat, la începutul anului, 53 de arbori tăiați ilegal, în urma unor razii de control desfășurate în teren. Verificările au scos la iveală trei cazuri de tăiere ilegală a arborilor de nuc din fâșia de protecție a câmpurilor agricole din localitatea Mihălășeni.
13:30
„Eu și UE” | Marcel Spatari: R. Moldova este pregătită în proporție de 20% pentru aderarea la UE # Moldova1
Republica Moldova este pregătită, pe moment, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar următorii doi ani vor fi decisivi pentru a transforma angajamentele politice în reforme reale. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, la prima ediție a emisiunii „Eu și Uniunea Europeană”,, difuzată de Moldova 1 pe 14 ianuarie.
13:20
Încă doi procurori din R. Moldova au promovat vettingul: CSP a aprobat rapoartele Comisiei de Evaluare # Moldova1
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Borș, și procurorul Vitalie Codreanu, cunoscut pentru rolul său în gestionarea dosarului „kuliok”, nu au probleme de integritate etică și financiară. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, pe 15 ianuarie, rapoartele Comisiei de Evaluare Externă, care a recomandat promovarea vettingului de către cei doi acuzatori de stat.
13:10
Casa de Cultură din Cimișlia va fi renovată: „O instituție modernă pentru peste 40.000 de locuitori” # Moldova1
Casa de Cultură din orașul Cimișlia va fi renovată și transformată într-un centru modern destinat activităților culturale și artistice. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat pe 15 ianuarie, dată la care este celebrată Ziua Culturii Naționale.
12:50
VIDEO | „Eu și UE”, la Moldova 1: „Localități cu bugete de 3 - 4 milioane de lei au implementat proiecte de 5 - 6 milioane. Acolo oamenii simt integrarea europeană” # Moldova1
Integrarea europeană a Republicii Moldova se resimte deja în localități, dar rămâne un proces neexplicat pe deplin și ar fi dificil de implementat fără instituții funcționale și dialog real între autoritățile centrale și cele din teritoriu. Primari și experți în politici publice avertizează că succesul negocierilor cu Uniunea Europeană nu depinde doar de legi și calendare, ci mai ales de capacitatea administrației de a livra rezultate concrete pentru cetățeni.
12:40
„Eu și UE”, o nouă emisiune la Moldova 1: Cum se vede aderarea R. Moldova la UE din teritoriu # Moldova1
Integrarea europeană a Republicii Moldova se resimte deja în localități, dar rămâne un proces neexplicat pe deplin și ar fi dificil de implementat fără instituții funcționale și dialog real între autoritățile centrale și cele din teritoriu. Primari și experți în politici publice avertizează că succesul negocierilor cu Uniunea Europeană nu depinde doar de legi și calendare, ci mai ales de capacitatea administrației de a livra rezultate concrete pentru cetățeni.
12:30
Surpriză de proporții în Cupa Spaniei! Real Madrid a fost eliminată din competiție de FC Albacete # Moldova1
Debutul noului antrenor al Realului, Alvaro Arbeloa a avut un debut dezastruos pe banca tehnică a echipei. Madrilenii au fost eliminați din Cupa Spaniei încă din optimile de finală. Realul a pierdut meciul jucat în deplasare cu Alabcete, echipă dintr-a doua divizie valorică de fotbal a Spaniei, scor 2:3
12:20
Furia l-a costat libertatea: Un bărbat a incendiat un service auto din Chișinău pentru a se răzbuna pe proprietar # Moldova1
Răzbunarea l-a costat libertatea. Un bărbat de 61 de ani a incendiat un service auto din Chișinău pentru a-i face rău proprietarului, iar instanța l-a condamnat la patru ani de închisoare.
12:10
Local construit ilegal într-o zonă istorică: CNA anchetează zece persoane, inclusiv un funcționar de la Ministerul Culturii # Moldova1
Zece persoane, inclusiv un funcționar de la Ministerul Culturii, sunt cercetate penal într-un dosar ce vizează executarea necalitativă a lucrărilor de construcție într-o zonă istorică, pe strada Eugen Doga din Chișinău. Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară percheziții joi, 15 ianuarie, la persoanele implicate în realizarea și recepția lucrărilor.
12:10
Programul „Voucher Cultural” se extinde: sprijinul de 1.000 de lei va fi acordat tinerilor de la 16 ani # Moldova1
Programul „Voucher Cultural”, care de trei ani oferă tinerilor din Republica Moldova un „bilet digital nerambursabil”, în valoare de 1.000 de lei, pentru achiziția de cărți și acces la spectacole și alte evenimente culturale, va fi extins. Dacă până acum erau eligibili tinerii care împlineau 18 ani, din 2026 facilitatea va fi acordată tinerilor începând cu vârsta de 16 ani.
12:00
Situație gravă în mai multe regiuni din Ucraina, după noi atacuri rusești: Regiuni afectate de incendii și întreruperi de curent # Moldova1
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei continuă, iar situația rămâne gravă în mai multe regiuni. În noaptea de miercuri spre joi, 15 ianuarie, forțele ruse au lovit obiective din infrastructura energetică a Ucrainei, provocând întreruperi de curent pentru consumatori în regiunile Jîtomîr și Harkov, potrivit presei din Ucraina, care face referire la Ministerului Energiei.
11:50
Plan-cadru: Activități tematice în școli dedicate poetului Mihai Eminescu, pe parcursul lunii ianuarie # Moldova1
Activități consacrate Zilei Culturii Naționale și comemorării marelui poet Mihai Eminescu, la 176 de ani de la naștere, vor avea loc în toate instituțiile de învățământ din R. Moldova, pe parcursul lunii ianuarie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.