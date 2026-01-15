Diplomele de rezidențiat eliberate de USMF unor medici din România sunt „valide”, arată raportul Comisiei de anchetă

14:10

Elevii din Republica Moldova vor învăța din manuale adaptate nivelului lor, pentru a face procesul de studiu mai atractiv și mai eficient. Mai exact, manualele vor fi cu mai multe culori, mai ușoare și cu coperți din plastic. În anul 2026, va fi lansată achiziția pentru jumătate din cele 210 titluri de manuale existente pentru toate clasele, bugetul anunțat fiind de 150 de milioane de lei.