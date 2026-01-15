Corespondență Dan Alexe | Ce înseamnă să fii lucrător independent în Uniunea Europeană

18:40

Pierderi de aproximativ patru milioane de lei doar în anul 2024 și deficiențe grave în gestionarea veniturilor la Palatul Sporturilor de la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Constatările sunt incluse într-un audit realizat de Ministerul Educației și Cercetării. Ministrul de resort, Dan Perciun, a menționat că este vorba despre o sumă foarte mare de bani, care ar trebui să ajungă în bugetul universității. În același timp, reprezentanții USM au anunțat că a luat act de raportul de audit și tratează cu responsabilitate concluziile acestuia.