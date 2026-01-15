Alertă de călătorie pentru Iran: cetățenii moldoveni, sfătuiți să părăsească de urgență acest stat
15 ianuarie 2026
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite călătoriile în Republica Islamică Iran sau să părăseasca imediat țara, în contextul riscurilor sporite de securitate.
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”, aflate în centrul unui scandal apărut după investigații demarate în România, sunt legale și valabile din punct de vedere juridic. Concluziile apar în raportul final al Comisiei de anchetă de serviciu, publicat pe 15 ianuarie 2026.
MOLDOVA 1 | Jurnalistă DW despre decizia SUA de a suspenda vizele pentru 75 de state: „Asistăm la noi trenduri împotriva imigrației” # Moldova1
Decizia Statelor Unite ale Americii (SUA) de a suspenda, din 21 ianuarie curent, procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv R. Moldova, marchează o cotitură în politica externă americană. Implicațiile acestui demers fac parte dintr-un trend global promovat de administrația lui Donald Trump, care pune sub semnul întrebării beneficiile migrației pentru societatea americană, a declarat jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel, pentru Moldova 1.
Autoritățile de la Kiev au deschis un dosar penal pe numele lui Leonid Volkov, un apropiat al lui Navalnîi # Moldova1
Oficiul Procurorului General al Ucrainei a inițiat un dosar penal împotriva lui Leonid Volkov, șeful proiectelor politice ale FBK (Fundația pentru Combaterea Corupției, înființată de Alexei Navalnîi - n.r.), fiind acuzat de justificarea agresiunii armate a Federației Ruse, scrie Meduza cu referire la Sota.
O căprioară prinsă în laț, salvată la Ștefan Vodă. Un picior era fracturat în proporție de 95% și i-a fost amputat # Moldova1
O căprioară rănită, depistată la Ștefan Vodă, a fost salvată de către inspectorii de mediu și specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), care i-au amputat un picior.
Aniversarea a 70-a a concursului Eurovision, sărbătorită cu un turneu oficial prin Europa # Moldova1
Primul turneu oficial live al Concursului Muzical Eurovision va cuprinde Europa în această vară, pentru a marca 70 de ani de existență a celui mai mare eveniment de muzică live din lume. Turneul este preconizat să se desfășoare în perioada 15 iunie - 2 iulie 2026.
Răbdare și perseverență: Internazionale Milano a marcat golul izbăvitor și s-a distanțat în fruntea clasamentului Seriei A # Moldova1
Internazionale Milano și-a consolidat primul loc în clasamentul primei divizii italiene de fotbal. Într-o partidă-restanță din cadrul etapei a 16-a, „nerazzurri" au învins cu 1:0 acasă pe Unione Sportiva Lecce și au cu 6 puncte mai mult decât principalele urmăritoare, AC Milan și Napoli Calcio. Interul a început în forță partida de pe stadionul Giuseppe Meazza, iar în minutul 6 a ratat prima ocazie de gol.
Edinețul a sărbătorit hramul localității: „Este orașul de care mă leagă cele mai frumoase amintiri” # Moldova1
Marcel Pavel, Ion Paladi, alături de alți artiști îndrăgiți, au urcat pe scenă de Hramul orașului Edineț, sărbătorit de Sfântul Vasile. La aproape 600 de ani de la prima atestare documentară, evenimentul a adunat în Piața „Ștefan cel Mare” sute de localnici și oaspeți, care au ales să celebreze împreună, în pofida gerului.
Deși interesul publicului pentru cultură este în creștere, angajații din acest domeniu continuă să fie prost remunerați și să muncească în condiții precare. În comparație cu alte domenii, salariile angajaților din cultură sunt printre cele mai mici din Republica Moldova, ceea ce face ca această profesie să fie mai puțin atractivă și duce la migrarea tinerilor talentați către alte domenii sau peste hotare, susțin reprezentanții Ministerului Culturii.
Accidentul mortal pe bulevardul Decebal din capitală: șoferul troleibuzului, trimis în judecată # Moldova1
Șoferul de troleibuz care, în luna mai 2025, a accidentat mortal o femeie la Chișinău, își va afla sentința. Dosarul penal a fost trimis spre examinare instanței de judecată, anunță Procuratura Generală.
„Cultura ne-a salvat în momente grele din istoria noastră”. Mesaje ale oficialilor de la Chișinău și București de Ziua Culturii Naționale # Moldova1
Republica Moldova și România marchează, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale, în aceeași zi cu aniversarea nașterii poetului național al tuturor românilor Mihai Eminescu. La Chișinău, evenimentele au debutat cu depuneri de flori și recitaluri poetice la monumentul clasicului de pe Aleea Clasicilor.
A lucra astăzi ca independent, în multe țări ale Uniunii Europene, este o adevărată aventură administrativă, chiar dacă, la capătul cursei, rezultatul poate fi satisfăcător, întrucât legislația caută, cel puțin teoretic, să încurajeze asemenea inițiative.
Local construit ilegal într-o zonă istorică: CNA anchetează zece persoane, Ministerul Culturii dispune o anchetă de serviciu # Moldova1
Zece persoane, inclusiv un funcționar de la Ministerul Culturii, sunt cercetate penal într-un dosar ce vizează executarea necalitativă a lucrărilor de construcție într-o zonă istorică, pe strada Eugen Doga din Chișinău. Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară percheziții joi, 15 ianuarie, la persoanele implicate în realizarea și recepția lucrărilor.
INTERVIU | Ambasadorul R. Moldova în SUA: Suspendarea temporară a unor vize are un impact limitat. Relațiile bilaterale rămân solide # Moldova1
Suspendarea temporară a emiterii unor vize de imigrare de către Statele Unite nu schimbă parametrii relației dintre Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni, susține ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski. Potrivit diplomatului, cooperarea bilaterală continuă pe proiecte strategice, iar dialogul politic și economic rămâne activ, în pofida ajustărilor administrative anunțate de autoritățile americane. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii „Zi de zi”, de la Radio Moldova.
Manuale noi, pe înțelesul elevilor, și ghiozdane mai ușoare: reforma anunțată de Ministerul Educației și Cercetării # Moldova1
Elevii din Republica Moldova vor învăța din manuale adaptate nivelului lor, pentru a face procesul de studiu mai atractiv și mai eficient. Mai exact, manualele vor fi cu mai multe culori, mai ușoare și cu coperți din plastic. În anul 2026, va fi lansată achiziția pentru jumătate din cele 210 titluri de manuale existente pentru toate clasele, bugetul anunțat fiind de 150 de milioane de lei.
Arsenal Londra a învins una dintre marile rivale în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei # Moldova1
Arsenal Londra își continuă, imperturbabil, parcursul excelent din acest sezon. În partida-tur din semifinalele Cupei Ligii Angliei, echipa antrenorului spaniol Mikel Arteta a învins cu 3:2 în deplasare pe concitadina Chelsea. Pe stadionul Stamford Bridge din capitala Regatului Unit, „tunarii" au început ofensiv și au deschis scorul în minutul 7, prin „specialitatea casei".
Angajații Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au depistat, la începutul anului, 53 de arbori tăiați ilegal, în urma unor razii de control desfășurate în teren. Verificările au scos la iveală trei cazuri de tăiere ilegală a arborilor de nuc din fâșia de protecție a câmpurilor agricole din localitatea Mihălășeni.
„Eu și UE” | Marcel Spatari: R. Moldova este pregătită în proporție de 20% pentru aderarea la UE # Moldova1
Republica Moldova este pregătită, pe moment, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar următorii doi ani vor fi decisivi pentru a transforma angajamentele politice în reforme reale. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, la prima ediție a emisiunii „Eu și Uniunea Europeană”,, difuzată de Moldova 1 pe 14 ianuarie.
Casa de Cultură din Cimișlia va fi renovată: „O instituție modernă pentru peste 40.000 de locuitori” # Moldova1
Casa de Cultură din orașul Cimișlia va fi renovată și transformată într-un centru modern destinat activităților culturale și artistice. Contractul pentru executarea lucrărilor a fost semnat pe 15 ianuarie, dată la care este celebrată Ziua Culturii Naționale.
VIDEO | „Eu și UE”, la Moldova 1: „Localități cu bugete de 3 - 4 milioane de lei au implementat proiecte de 5 - 6 milioane. Acolo oamenii simt integrarea europeană” # Moldova1
Integrarea europeană a Republicii Moldova se resimte deja în localități, dar rămâne un proces neexplicat pe deplin și ar fi dificil de implementat fără instituții funcționale și dialog real între autoritățile centrale și cele din teritoriu. Primari și experți în politici publice avertizează că succesul negocierilor cu Uniunea Europeană nu depinde doar de legi și calendare, ci mai ales de capacitatea administrației de a livra rezultate concrete pentru cetățeni.
„Eu și UE”, o nouă emisiune la Moldova 1: Cum se vede aderarea R. Moldova la UE din teritoriu # Moldova1
Integrarea europeană a Republicii Moldova se resimte deja în localități, dar rămâne un proces neexplicat pe deplin și ar fi dificil de implementat fără instituții funcționale și dialog real între autoritățile centrale și cele din teritoriu. Primari și experți în politici publice avertizează că succesul negocierilor cu Uniunea Europeană nu depinde doar de legi și calendare, ci mai ales de capacitatea administrației de a livra rezultate concrete pentru cetățeni.
Surpriză de proporții în Cupa Spaniei! Real Madrid a fost eliminată din competiție de FC Albacete # Moldova1
Debutul noului antrenor al Realului, Alvaro Arbeloa a avut un debut dezastruos pe banca tehnică a echipei. Madrilenii au fost eliminați din Cupa Spaniei încă din optimile de finală. Realul a pierdut meciul jucat în deplasare cu Alabcete, echipă dintr-a doua divizie valorică de fotbal a Spaniei, scor 2:3
Furia l-a costat libertatea: Un bărbat a incendiat un service auto din Chișinău pentru a se răzbuna pe proprietar # Moldova1
Răzbunarea l-a costat libertatea. Un bărbat de 61 de ani a incendiat un service auto din Chișinău pentru a-i face rău proprietarului, iar instanța l-a condamnat la patru ani de închisoare.
Programul „Voucher Cultural” se extinde: sprijinul de 1.000 de lei va fi acordat tinerilor de la 16 ani # Moldova1
Programul „Voucher Cultural”, care de trei ani oferă tinerilor din Republica Moldova un „bilet digital nerambursabil”, în valoare de 1.000 de lei, pentru achiziția de cărți și acces la spectacole și alte evenimente culturale, va fi extins. Dacă până acum erau eligibili tinerii care împlineau 18 ani, din 2026 facilitatea va fi acordată tinerilor începând cu vârsta de 16 ani.
Situație gravă în mai multe regiuni din Ucraina, după noi atacuri rusești: Regiuni afectate de incendii și întreruperi de curent # Moldova1
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei continuă, iar situația rămâne gravă în mai multe regiuni. În noaptea de miercuri spre joi, 15 ianuarie, forțele ruse au lovit obiective din infrastructura energetică a Ucrainei, provocând întreruperi de curent pentru consumatori în regiunile Jîtomîr și Harkov, potrivit presei din Ucraina, care face referire la Ministerului Energiei.
Plan-cadru: Activități tematice în școli dedicate poetului Mihai Eminescu, pe parcursul lunii ianuarie # Moldova1
Activități consacrate Zilei Culturii Naționale și comemorării marelui poet Mihai Eminescu, la 176 de ani de la naștere, vor avea loc în toate instituțiile de învățământ din R. Moldova, pe parcursul lunii ianuarie.
ÎN CONTEXT | Groenlanda, între miza geopolitică a SUA și suveranitatea daneză. Experți: „Un precedent periculos” # Moldova1
Pretențiile Statelor Unite ale Americii (SUA) asupra Groenlandei nu reprezintă doar o dispută teritorială, ci un test de supraviețuire pentru ordinea mondială bazată pe reguli. Politologul român, Cătălin Gabriel Done, și expertul în relații internaționale, Grigore Guzun, au avertizat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 14 ianuarie, că o eventuală acțiune unilaterală a Washingtonului ar valida tacticile de revizuire a frontierelor folosite de Moscova și ar pune în pericol coeziunea Alianței Nord-Atlantice.
R. Moldova, pe locul doi în topul celor mai mari furnizori de rapiță ai UE: Venituri de 350 de milioane de euro # Moldova1
Republica Moldova s-a poziționat pe locul doi în rândul celor mai mari furnizori de rapiță ai Uniunii Europene, performanță susținută de creșterea semnificativă a exporturilor, de calitatea înaltă a producției și de avantajele logistice ale livrărilor către piețele europene.
Senegalul și Marocul s-au calificat în finala Cupei Africii pe Națiuni la fotbal. În semifinale, „Leii din Taranga" au învins Egiptul, iar gazda acestei competiții a eliminat Nigeria în seria loviturilor de departajare. Partida dintre Senegal și Egipt s-a disputat pe stadionul din orașul Tanger, iar cele două echipe au jucat pragmatic.
Autoritățile autoproclamate de la Tiraspol au decis să prelungească starea de urgență în economie cu încă 30 de zile, până la data de 15 februarie. Așa-numitul „soviet suprem” a aprobat, pe 15 ianuarie, în timpul unei ședințe extraordinare, decretul semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski privind extinderea acestei măsuri.
15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale în R. Moldova și România: 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu # Moldova1
R. Moldova și România marchează, pe 15 ianuarie, Ziua Culturii Na'ionale, un prilej de a onora patrimoniul nostru cultural comun și de a celebra ziua de naștere a poetului național al tuturor românilor, Mihai Eminescu. Tradițional, pe ambele maluri ale Prutului au loc, în această zi, evenimente cultural-artistice dedicate sărbătorii.
Victoria Furtună nu va merge la audierile de la București în chestiunea cetățeniei române: „Am interdicție de intrare în UE” # Moldova1
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, afiliat condamnatului Ilan Șor, nu va merge la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) de la București, pe 16 ianuarie, pentru a fi audiată în legătură cu solicitarea Serviciului Român de Informații (SRI) privind retragerea cetățeniei române.
Condițiile care trebuie respectate pentru pilotarea unei drone, în R. Moldova: Amenzile încep de la 750 de lei # Moldova1
Utilizarea dronelor devine tot mai populară, aceste aparate fiind folosite, în 90% din cazuri, pentru filmări aeriene, afirmă autoritățile din R. Moldova. Totuși, indiferent de scopul lansării aeronavelor fără pilot, cetățenii sunt obligați să respecte un set de reguli pentru a menține siguranța zborului.
Decizia SUA privind vizele nu înseamnă închiderea granițelor: Moldovenii pot călători în continuare în America # Moldova1
Decizia Statelor Unite ale Americii (SUA) de a suspenda temporar emiterea vizelor, începând cu 21 ianuarie 2026, care vizează și Republica Moldova, nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA. Vizele imigrante deja emise nu sunt revocate, iar procesarea vizelor neimigrante nu este afectată. Precizările au fost făcute de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE).
Alertă în aviație: Iranul a închis temporar spațiul aerian pe fondul tensiunilor regionale # Moldova1
Iranul și-a redeschis spațiul aerian după o închidere de aproape cinci ore, provocată de temeri privind posibile acțiuni militare între Statele Unite și Iran, care au determinat companiile aeriene să anuleze, să redirecționeze sau să întârzie unele zboruri.
R. Moldova va înființa un birou de informare pentru a facilita procesul de aplicare a proiectelor la Programul „Europa Creativă” # Moldova1
Republica Moldova poate accesa fonduri europene pentru proiecte culturale, după aderarea la Programul „Europa Creativă” al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026. Pentru a facilita accesul la acest program, autoritățile de la Chișinău vor înființa un birou de informare, a anunțat Andrei Chistol, șef de secție la Ministerul Culturii.
În cazul unei invazii militare americane a Groenlandei, poate Danemarca să conteze pe NATO sau UE? # Moldova1
Danemarca a trimis miercuri, 14 ianuarie, un întreg contingent în Groenlanda, inclusiv trupe și logistică. Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a anunțat, la rândul său, că, la cererea Danemarcei, a fost trimis personal militar suedez. Deciziile vin după ce, în ultimele săptămâni, fostul președinte american Donald Trump a făcut în repetate rânduri aluzii la posibilitatea preluării Groenlandei, inclusiv prin folosirea forței.
Se circulă în condiții de iarnă în capitală și pe drumurile naționale. Serviciile sunt mobilizate în teren # Moldova1
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă atât în Chișinău, cât și pe drumurile naționale ale Republicii Moldova, în urma ninsorilor și a poleiului format în dimineața zilei de joi, 15 ianuarie. Autoritățile anunță că toate serviciile responsabile de întreținerea infrastructurii rutiere sunt mobilizate și active în teren.
Muzeul Național al Literaturii Române marchează 60 de ani de la fondare printr-o expoziție aniversară # Moldova1
Muzeul Național al Literaturii Române a marcat șase decenii de la fondare printr-un eveniment deosebit, organizat în contextul Zilei Naționale a Culturii. Cu această ocazie, a fost inaugurată o expoziție ce oferă o incursiune documentară în primii ani de existență ai instituției. Un moment deosebit pentru cei prezenți a fost prezentarea exponatelor în trei spații muzeale recent renovate.
Două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs pe strada Albișoara din Chișinău în după-amiaza zilei de 14 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, un BMW condus de un bărbat de 28 de ani a tamponat un pilon electric și l-a doborât la pământ. Un alt accident soldat cu victime, printre care un copil de doar opt luni, s-a produs pe traseul Hâncești - Cimișlia.
Expert, la Moldova 1: Investițiile în apărare sunt singurul răspuns în fața amenințărilor hibride ruse # Moldova1
După decenii de neglijare sistemică de către fostele guvernări pro-ruse, Republica Moldova accelerează procesul de consolidare a capacităților sale de apărare, iar modernizarea Armatei Naționale nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate. Expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1, că investițiile actuale în armată reprezintă o garanție pentru a riposta amenințărilor hibride din partea Federației Ruse.
Reuters: SUA retrag o parte din trupe din bazele cheie din Orientul Mijlociu ca măsură de precauție # Moldova1
Statele Unite (SUA) retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în regiune, ca măsură de precauție, având în vedere tensiunile regionale crescute, a declarat pentru Reuters un oficial american.
