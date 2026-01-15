Alertă de călătorie pentru Iran: cetățenii moldoveni, sfătuiți să părăsească de urgență acest stat

22:30

Două persoane au ajuns la spital în urma unui grav accident rutier produs pe strada Albișoara din Chișinău în după-amiaza zilei de 14 ianuarie. Potrivit oamenilor legii, un BMW condus de un bărbat de 28 de ani a tamponat un pilon electric și l-a doborât la pământ. Un alt accident soldat cu victime, printre care un copil de doar opt luni, s-a produs pe traseul Hâncești - Cimișlia.