Casa de Cultură din Cimișlia va fi renovată: „O instituție modernă pentru peste 40.000 de locuitori”

Viorel Bostan intenționează să candideze pentru un al treilea mandat de rector al Universității Tehnice din Moldova (UTM). Instituția a fost condusă în ultimii 33 de ani de el și de tatăl său. Viorel Bostan s-ar putea înscrie în concurs după ce vor fi aprobate modificările propuse la Codul Educației, UTM-ul fiind implicat în procesul de absorbție a unei universități mai mici, de la Cahul.