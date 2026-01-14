SUA a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24 de ore
Ziua, 14 ianuarie 2026 22:40
Președintele SUA, Donald Trump, ar fi decis să intervină militar în Iran, a transmis un oficial israelian, citat de Reuters. Între timp, Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale crescute, au declarat trei diplomați pentru Reuters.
• • •
Acum 30 minute
22:40
Bucureștiul avertizează, Chișinăul tace. Cetățenii români din Iran, îndemnați să părăsească imediat țara. Nivelul de alertă: 9/9 # Ziua
Cetățenii români din Iran sunt îndemnați să părăsească imediat țara, după ce Ministerul de Externe de la București a crescut nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran la nivelul maxim 9/9. Atenționări similare au fost emise de mai multe state europene. Între timp, Ministerul de Externe de la Chișinău nu a emis nicio atenționare în ultimele ore
Acum 4 ore
20:20
R. Moldova, pe lista celor 75 de state pentru care SUA suspendă procesarea vizelor de imigrare # Ziua
Republica Moldova a fost inclusă pe lista celor 75 de țări pentru care Departamentul de Stat al Statelor Unite suspendă pe termen nedeterminat procesarea vizelor de imigrare, potrivit unui document intern consultat de Fox News. Măsura face parte dintr-un efort al administrației americane de a înăspri controalele asupra solicitanților, în baza așa-numitei prevederi „public charge"
20:00
Situație critică la Kiev. Kliciko: „Cea mai gravă criză de căldură și electricitate din timpul războiului” # Ziua
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că în capitala Ucrainei se înregistrează cea mai dificilă situație privind furnizarea de căldură și electricitate de la începutul invaziei ruse pe scară largă. Potrivit edilului, aproximativ 400 de blocuri de locuințe rămân în continuare fără încălzire, dintr-un total de circa 6.000 de imobile care au fost deconectate
19:50
Sistarea circulației bacului de la Molovata pune în pericol aprovizionarea cu alimente a satelor din raionul Dubăsari, din stânga Nistrului # Ziua
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați, după ce bacul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe râul Nistru. Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care distribuie produse alimentare nu au acces prin acestea, singura rută disponibilă pentru
19:30
Statele Unite ar putea fi nevoite să plătească între 500 și 700 de miliarde de dolari pentru a-și atinge obiectivul de a cumpăra Groenlanda, potrivit unei estimări realizate de experți și foști oficiali americani, citați de NBC News. Evaluarea face parte din planificarea internă legată de eforturile președintelui Donald Trump de a aduce insula sub
19:20
Bloomberg: Putin ar fi dispus să „sacrifice” Iranul, după Assad și Maduro, pentru relațiile cu Trump # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu intenționează să ofere un sprijin substanțial regimului de la Teheran, confruntat cu proteste naționale de amploare și cu amenințarea unei intervenții militare a SUA, scrie Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu poziția Kremlinului. Potrivit sursei, Moscova se va limita, cel mai probabil, la declarații publice de susținere a Iranului, în
Acum 6 ore
19:00
Instituțiile medicale vor trebui să asigure rezerve de apă potabilă și surse alternative de energie electrică pentru situații de urgență, astfel încât spitalele să poată funcționa și să acopere consumul necesar timp de cel puțin 24 de ore. Prevederile se conțin într-un regulament sanitar nou, aprobat miercuri de Guvern. Totodată, sistemele de ventilare, încălzire și
18:40
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și consilierul apropiat al lui Donald Trump, Jared Kushner, ar putea efectua în perioada următoare o vizită la Moscova pentru discuții directe cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, relatează Bloomberg. Potrivit surselor agenției, deplasarea ar putea avea loc chiar în cursul acestei luni, însă planurile nu sunt definitive
18:40
Țările Uniunii Europene discută posibilitatea creării funcției de trimis special pentru negocieri cu Rusia pe tema Ucrainei, au declarat surse informate pentru Politico. Inițiativa urmărește să evite un scenariu în care Statele Unite ar ajunge la un acord cu Moscova „pe la spatele" europenilor și să asigure apărarea pozițiilor-cheie ale UE, inclusiv perspectiva aderării Ucrainei
17:40
Denis Cuculescu, condamnat zilele trecute la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova în anul 2024 și se află, cel mai probabil, în Federația Rusă, notează IPN, cu referire la surse apropiate anchetei. Într-un răspuns pentru sursa citată, Inspectoratul General al Poliției precizează că a inițiat procedura de
17:30
Tot mai mulți oameni părăsesc Iranul spre Turcia, după apelurile statelor de a-și evacua cetățenii # Ziua
Zeci de cetățeni iranieni au trecut miercuri granița în Turcia, prin punctul de frontieră Kapikoy, din provincia estică Van, pe fondul intensificării represiunii autorităților de la Teheran împotriva uneia dintre cele mai ample mișcări de protest din istoria Republicii Islamice, relatează Reuters. Familii și persoane individuale au fost surprinse sosind din Iran, cu bagaje și
17:30
Un copil de câteva luni și un bărbat au murit în urma unui grav accident de circulație, produs în această după-amiază pe traseul Hîncești–Cimișlia, în apropiere de localitatea Gura Galbenei, raionul Cimișlia. Accidentul s-a produs între două mașini, care s-au ciocnit frontal. Potrivit hn24.net, bărbatul care a murit este șoferul unuia dintre automobilele implicate. Celelalte
17:10
Un tânăr beat și fără permis a provocat un grav accident la Ștefan Vodă. O tânără însărcinată a ajuns la spital # Ziua
Un tânăr de 25 de ani, fără carnet auto și în stare avansată de ebrietate, a provocat un grav accident pe un drum din raionul Ștefan Vodă. Șoferul a derapat de pe șosea și a intrat în viteză într-un copac. Accidentul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 03.30, pe drumul dintre satele Răscăieții
Acum 8 ore
16:50
Statele Unite vor suspenda pe termen nedeterminat procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, începând cu 21 ianuarie, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Fox News. Măsura vizează, între altele, Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria, Thailanda, Irak, Egipt și Yemen. Decizia face parte dintr-un demers de înăsprire a
16:10
ATITUDINI | Cristian Hrițuc, despre desființarea Universității din Cahul: Se poate găsi și o altă formă de recompensare a domnului Bostan # Ziua
Observ că, în ultima vreme, în spațiul online din Republica Moldova, atât jurnaliștii, cât și influencerii au început să aibă o atitudine ironică și superioară față de jurnaliștii din România. Aceeași atitudine se regăsește și în rândul unor politicieni pro-europeni. Nu o exprimă foarte mult în public, dar am putut constata că încep să trateze
15:30
Danemarca a început să trimită echipament militar și trupe de avangardă în Groenlanda, cu scopul de a pregăti terenul pentru sosirea unor forțe mai numeroase ale armatei și ale altor structuri ale apărării. Informația este relatată de postul public danez DR, care citează surse proprii. Potrivit acestora, decizia vine după săptămâni de retorică tot mai
Acum 12 ore
15:00
Iranul avertizează statele din regiune că va lovi bazele SUA dacă Washingtonul atacă Teheranul # Ziua
Iranul a transmis avertismente aliaților Statelor Unite din Orientul Mijlociu că bazele militare americane de pe teritoriile lor vor fi atacate în cazul unei intervenții militare a Washingtonului împotriva Teheranului, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. Avertismentul vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat public cu o posibilă
14:30
Șeful adjunct al Procuraturii din Glodeni, Ion Crișciuc, prins, noaptea trecută, beat la volan, a demisionat din funcție. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală, care precizează că structurile abilitate urmează să decidă măsurile preventive și procesuale în cadrul anchetei penale deschise de polițiști, transmite IPN. Amintim că, noaptea trecută, procurorul din Glodeni Ion Crișciuc
14:10
Trump reafirmă că SUA au nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională: „Orice altă variantă este inacceptabilă” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat într-o postare pe platforma Truth Social că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională, susținând că insula este esențială pentru proiectul strategic „Golden Dome", aflat în construcție. Trump a declarat că NATO ar trebui „să fie în fruntea eforturilor" pentru ca Groenlanda să ajungă
13:50
Fostul deputat PAS în legislatura 2021 – 2025, Marcela Nistor, a fost numită secretar de stat la Ministerul Culturii. Aceasta va fi responsabilă de domeniile arte, industrii creative și educație artistică. Marcela Nistor este absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale" din București, iar, în prezent, este profesor la Academia de
13:10
Republica Moldova și-a epuizat capitalul politic, logistic și administrativ care asigura, cât de cât, funcționalitatea acestui stat. Pentru că, am mai spus, statul acesta a fost creat din start ca o construcție provizorie, pus pe niște șine scurte, cât să-l ducă în România. Aceasta a fost logica Declarației de Independență și esența Mișcării de Eliberare
13:00
Doi bărbați au ajuns cu arsuri la spital în urma unor incendii provocate de o sobă și de o scurgere de gaz # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din satul Costești, raionul Ialoveni, a ajuns la spital cu arsuri pe jumătate din suprafața corpului, după ce în locuința sa a avut loc o explozie provocată de o scurgere de gaz de la plită. Deflagrația a declanșat și un incendiu, iar la fața locului au ajuns
12:30
VIDEO | Alexandru Tănase, despre proiectul PAS privind lichidarea Universității din Cahul: Sunt chestiuni clientelare rezolvate pe la spate # Ziua
Nu există nicio justificare și rațiune instituțională pentru a desființa Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul. Este critica făcută de fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care califică inițiativa PAS drept o chestiune mizerabilă și clientelară pentru a aduce un „bonus" rectorului UTM, Viorel Bostan, care pretinde al treilea mandat. Fostul ministru al Justiției
12:20
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat miercuri, 14 ianuarie, că a confirmat oficial punerea sub acuzare a liderului unei fracțiuni parlamentare și a publicat înregistrări audio în care suspecta discută despre oferirea de mită unor deputați. Deși comunicatul nu menționează explicit numele, informațiile din dosar indică faptul că este vorba despre Iulia Timoșenko,
12:10
Premierul Groenlandei: „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca” # Ziua
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat că populația insulei ar alege Danemarca în detrimentul Statelor Unite, dacă ar fi pusă în fața unei astfel de opțiuni „aici și acum". Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, la Copenhaga. Declarația reprezintă cea mai fermă poziție exprimată până
11:30
Ministerul Educației nu are de gând să dea înapoi în ceea ce privește fuziunea Universității din Cahul cu UTM # Ziua
Ministerul Educației este decis să meargă înainte cu fuziunea dintre Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM), chiar dacă în urma consultărilor publice care au avut loc în perioada 24 decembrie-9 ianuarie au existat foarte multe voci critice față de acest proiect de fuziune. Ministerul Educației, Dan Perciun, a anunțat
11:20
Atac masiv cu drone rusești asupra orașului Krivoi Rog. Zeci de mii de oameni au rămas fără electricitate și căldură, în plină iarnă # Ziua
Armata rusă a lansat în noaptea de 14 ianuarie un atac masiv cu drone asupra orașului Krivoi Rog, vizând obiective de infrastructură critică. În urma loviturilor, peste 700 de blocuri de locuințe au rămas fără agent termic, iar mai mult de 45.000 de consumatori au fost deconectați de la rețeaua electrică, a anunțat șeful Consiliului
11:00
Maia Sandu a mers pe șantierul viitoarei baze militare de la Băcioi. Investițiile de până acum se ridică la 300 de milioane de lei # Ziua
Maia Sandu a mers pe șantierul viitoarei baze militare de la Băcioi, care ar urma să fie dată în exploatare în 2027. Amplasată pe un teren de aproximativ 60 de hectare, baza urmează să fie dotată cu zone de instruire, poligoane pentru antrenament și cazărmi moderne, multe dintre clădirile pentru cazare fiind deja ridicate. „De
10:40
Șeful interimar al Procuraturii Generale, Alexandru Machidon, audiat repetat la Comisia de evaluare. Completul urmează să vină cu un raport # Ziua
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat repetat la Comisia de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, Machidon a venit cu mai multe clarificări solicitate de membrii completului încă de la prima ședință, de la începutul lunii decembrie. Completul urmează să elaboreze un raport de evaluare care va include faptele relevante, motivele și concluzia privind promovarea sau
10:20
Nou scandal de corupție la Kiev. Fostul prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko, vizat de anchetă # Ziua
Fostul prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoșenko
Acum 24 ore
10:00
Cazul procurorului din Glodeni, prins beat la volan, a ajuns la CSP. Instituția urmează să se expună asupra sancțiunii # Ziua
Cazul șefului adjunct al Procuraturii din Glodeni, Ion Crișciuc, prins beat la volan, a ajuns în atenția Consiliului Superior al Procurorilor. Membrul CSP Andrei Cebotari a anunțat că s-a autosesizat din oficiu și a precizat că va susține „aplicarea procedurilor disciplinare sau de altă natură”. „Un astfel de comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu […] Articolul Cazul procurorului din Glodeni, prins beat la volan, a ajuns la CSP. Instituția urmează să se expună asupra sancțiunii apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Tragedie în Thailanda. Cel puțin 22 de morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren # Ziua
Cel puțin 22 de persoane au murit și aproape 80 au fost rănite după ce o macara de construcții s-a prăbușit peste un tren de pasageri aflat în mers, în Thailanda. Accidentul s-a produs miercuri dimineață, în jurul orei locale 09:00, în localitatea Ban Thanon Khot, situată în nord-estul țării, la aproximativ 230 de kilometri […] Articolul VIDEO | Tragedie în Thailanda. Cel puțin 22 de morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
VIDEO | Două persoane au murit în regiunea Belgorod, iar una la Rostov-pe-Don, în urma atacurilor cu drone asupra Rusiei # Ziua
Două persoane și-au pierdut viața în regiunea Belgorod în urma unor atacuri cu drone, a anunțat guvernatorul Viaceslav Gladkov. Potrivit acestuia, un bărbat a murit în cursul nopții în orașul Șebekino, după detonarea unei drone. O altă victimă a fost înregistrată în satul Zazuli, din raionul Borisovka, unde o dronă a lovit un automobile. Femeia […] Articolul VIDEO | Două persoane au murit în regiunea Belgorod, iar una la Rostov-pe-Don, în urma atacurilor cu drone asupra Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Din acuzator, în acuzat. Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni va fi anchetat penal, după ce a fost prins beat la volan # Ziua
Șeful adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, s-a ales cu un dosar penal, după ce a fost prins de polițiști beat la volan și a refuzat să facă testarea. Procurorul a fost oprit, noaptea trecută, de inspectorii de patrulare pentru verificări pe o un drum din apropierea orașului Bălți. Mașina condusă de Ion Crișciuc a […] Articolul Din acuzator, în acuzat. Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni va fi anchetat penal, după ce a fost prins beat la volan apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai de seamă ierarhi ai Bisericii # Ziua
Ortodocșii de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Vasile cel Mare, care alături de Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur sunt considerați cei mai de seamă arhiepiscopi ai Bisericii Ortodoxe. Ierarhul este și autorul uneia dintre cele mai importante Liturghii care îi poartă numele. Conform calendarului neîndreptat, aceasta este prima zi din noul an, iar […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc azi pe Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre cei mai de seamă ierarhi ai Bisericii apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
18:20
Administrația separatistă de la Tiraspol se pregătește să prelungească starea de urgență în economie până în februarie # Ziua
Stare de urgență în economie, instituită de administrația separatistă de la Tiraspol în regiunea transnistreană în 18 decembrie 2025, urmează să fie prelungită până în luna februarie. Așa-numitul soviet suprem va examina joi, 15 ianuarie, un decret al liderului separatist Vadim Krasnoselski, care cere prelungirea situației excepționale. „Motivul îl constituie dificultățile economice provocate de reducerea […] Articolul Administrația separatistă de la Tiraspol se pregătește să prelungească starea de urgență în economie până în februarie apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Comandantul-șef al forțelor ucrainene: Rusia a vrut să încheie războiul printr-o înfrângere totală a Ucrainei și să ajungă la Odesa # Ziua
Comandantul-șef al Forțele Armate ale Ucrainei, Aleksandr Sîrski, a prezentat bilanțul ultimului an de război, afirmând că armata ucraineană a reușit să împiedice orice străpungere critică a forțelor ruse și să zădărnicească planurile Moscovei de a încheia conflictul printr-o înfrângere a Ucrainei. Potrivit lui Sîrski, Rusia intenționa să ocupe complet regiunile Donețk, Lugansk și Zaporojie, […] Articolul Comandantul-șef al forțelor ucrainene: Rusia a vrut să încheie războiul printr-o înfrângere totală a Ucrainei și să ajungă la Odesa apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pleacă la Washington. Are programate întâlniri la Departamentul de Stat și la cel al Energiei # Ziua
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge în capitala Statelor Unite ale Americii în perioada 15–16 ianuarie, unde are programate o serie de întâlniri și discuții axate pe „aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică”. „În cadrul vizitei, […] Articolul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pleacă la Washington. Are programate întâlniri la Departamentul de Stat și la cel al Energiei apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Trei petroliere aparținând unor companii grecești au fost atacate marți, 13 ianuarie, cu drone în Marea Neagră, în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC), au declarat surse pentru Reuters și Bloomberg. Informațiile inițiale privind un al patrulea petrolier au fost ulterior corectate, relatează The Moscow Times. Potrivit surselor, au fost vizate navele Delta Supreme și […] Articolul Trei petroliere au fost lovite de drone pe Marea Neagră în timp ce se îndreptau spre Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Tragedie la Lipcani. O femeie de 81 de ani a murit în urma unui incendiu provocat de o butelie de gaz # Ziua
O femeie, în vârstă de 81 de ani, a murit în locuința sa în urma unui incendiu provocat de o butelie de gaz. Tragedia a avut loc în orașul Lipcani din raionul Briceni, acolo unde au intervenit două echipaje de pompieri. Corpul bătrânei, parțial carbonizat, a fost găsit de salvatori la intrarea în casă. Flăcările […] Articolul Tragedie la Lipcani. O femeie de 81 de ani a murit în urma unui incendiu provocat de o butelie de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Trump îndeamnă protestatarii din Iran să „preia instituțiile”. Washingtonul anulează dialogul cu Teheranul # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj dur pe platforma Truth Social, în care îi îndeamnă pe protestatarii din Iran să continue manifestațiile și să preia controlul asupra instituțiilor statului. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUAȚI INSTITUȚIILE!!! Păstrați numele ucigașilor și abuzatorilor. Vor plăti un preț mare”, a scris Trump. Liderul de la Casa […] Articolul Trump îndeamnă protestatarii din Iran să „preia instituțiile”. Washingtonul anulează dialogul cu Teheranul apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Noua ediție a Forumului Economic Mondial va avea loc la Davos, în Elveția, în perioada 19–23 ianuarie 2026, sub tema „Spiritul dialogului”. Evenimentul va reuni lideri din sectorul public și privat, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și ai mass-media, cu scopul de a identifica soluții comune la cele mai presante provocări globale. Ediția […] Articolul Pregătirile pentru Forumul Economic Mondial de la Davos au intrat pe ultima sută de metri apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Cazul fostului director adjunct al SIS, acuzat că a dat secrete KGB-ului din Belarus, trimis pe masa magistraților din România # Ziua
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de […] Articolul Cazul fostului director adjunct al SIS, acuzat că a dat secrete KGB-ului din Belarus, trimis pe masa magistraților din România apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Cutremur puternic în nordul Italiei. Oameni ieșiți în stradă, școli evacuate, trenuri anulate # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a lovit marți dimineață nordul Italiei, potrivit sistemului american de monitorizare seismică USGS. Seismul s-a produs în jurul orei 10:17 (ora locală), la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Epicentrul a fost localizat în localitatea Fornace Zarattini, la periferia orașului Ravenna, în regiunea Emilia-Romagna. La rândul său, Institutul Național […] Articolul Cutremur puternic în nordul Italiei. Oameni ieșiți în stradă, școli evacuate, trenuri anulate apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi îi cere lui Trump să „intervină mai rapid” pentru ca regimul de la Teheran să „se prăbușească în cele din urmă” # Ziua
Prințul moștenitor al Iranului aflat în exil, Reza Pahlavi, i-a cerut președintelui SUA, Donald Trump, să acționeze „mai devreme decât mai târziu” împotriva regimului iranian, susținând că o intervenție rapidă ar putea reduce numărul victimelor și ar duce la prăbușirea actualei conduceri de la Teheran. Într-un interviu acordat luni postului CBS News, Pahlavi a declarat […] Articolul Prințul moștenitor iranian Reza Pahlavi îi cere lui Trump să „intervină mai rapid” pentru ca regimul de la Teheran să „se prăbușească în cele din urmă” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
EDITORIAL | Unirea va fi oricum, cu sau fără voia Maiei Sandu. Pentru că altă cale, pur și simplu, nu există # Ziua
Declarația Maiei Sandu cu privire la opțiunea sa „unionistă”, dar numai în cazul unui referendum, a fost primită cu ovații, mai ales în România. Presa, diverși lideri de opinie, dar și simpli comentatori „proeuropeni” de pe rețelele de socializare au provocat un val uriaș de admirație pentru această atitudine „tranșantă” și plină de „curaj”. Impresia […] Articolul EDITORIAL | Unirea va fi oricum, cu sau fără voia Maiei Sandu. Pentru că altă cale, pur și simplu, nu există apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
VIDEO | Parisul, din nou blocat de tractoare. Fermierii francezi contestă acordul UE–Mercosur # Ziua
Fermierii francezi au intrat din nou marți cu tractoarele în Paris, pentru a doua oară într-o săptămână, protestând față de acordul comercial UE–Mercosur, despre care afirmă că amenință agricultura locală prin crearea unei concurențe neloiale cu importuri mai ieftine din America de Sud. Fermierii din Franța – cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană […] Articolul VIDEO | Parisul, din nou blocat de tractoare. Fermierii francezi contestă acordul UE–Mercosur apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
GRAFIC | Peste 70 la sută din exporturile din regiunea transnistreană ajung în UE. România se află în top # Ziua
Agenții economici din regiunea transnistreană au exportat, în 2025, 71% din totalul activităților comerciale pe piața Uniunii Europene, iar principalele destinații au fost România, Polonia și Italia, anunță Biroul Politici de Reintegrare. În același timp, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiune a constituit 48%. Pe parcursul anului precedent, autoritățile naționale competente […] Articolul GRAFIC | Peste 70 la sută din exporturile din regiunea transnistreană ajung în UE. România se află în top apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Aproximativ 500 de blocuri din Kiev au rămas fără încălzire # Ziua
Rusia a lovit din nou, pentru a doua oară în ultimele patru zile, sistemul energetic al Ucrainei, într-un atac masiv care a vizat infrastructura critică din mai multe regiuni ale țării. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Moscova a lansat în cursul nopții aproape 300 de drone de atac, majoritatea de tip Shahed, precum și 18 […] Articolul Rusia a lansat un nou atac masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei. Aproximativ 500 de blocuri din Kiev au rămas fără încălzire apare prima dată în ZIUA.md.
