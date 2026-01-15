VIDEO | Ninsorile au scos din nou drumarii la treabă. Intervenții au loc pe străzile Capitalei, iar în raioane au fost mobilizate peste 180 de utilaje

11:00

Maia Sandu a mers pe șantierul viitoarei baze militare de la Băcioi, care ar urma să fie dată în exploatare în 2027. Amplasată pe un teren de aproximativ 60 de hectare, baza urmează să fie dotată cu zone de instruire, poligoane pentru antrenament și cazărmi moderne, multe dintre clădirile pentru cazare fiind deja ridicate. „De […] Articolul Maia Sandu a mers pe șantierul viitoarei baze militare de la Băcioi. Investițiile de până acum se ridică la 300 de milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.