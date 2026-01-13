Dosarul de trădare al fostului șef-adjunct SIS, Alexandru Bălan, preluat de justiția română
Cotidianul, 13 ianuarie 2026 18:30
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
18:30
Acum 2 ore
17:30
VIDEO | ONU, în alertă după folosirea rachetei Oreșnik: SUA acuză Rusia de escaladare periculoasă # Cotidianul
Utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în Ucraina a provocat reacții îngrijorătoare la nivel internațional, determinând convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU. Statele Unite au avertizat că acest tip de armament, capabil să transporte încărcătură nucleară, reprezintă o escaladare gravă a conflictului, în timp ce Moscova respinge, ca întotdeauna, acuzațiile …
Acum 4 ore
16:40
Regiunea transnistreană își orientează comerțul spre UE: 71% din exporturi merg pe piața europeană # Cotidianul
Piața Uniunii Europene a devenit principala destinație pentru exporturile agenților economici din regiunea transnistreană, peste două treimi din activitatea comercială fiind direcționată către statele membre ale Uniunii Europene, în special România, Polonia și Italia. Potrivit datelor Biroului politici de reintegrare, în anul 2025 agenții economici de pe malul stâng al Nistrului au realizat 71% din …
16:00
R. Moldova vrea să-și consolideze cooperarea energetică cu SUA. Ministrul Dorin Junghietu pleacă la Washington # Cotidianul
R. Moldova își propune să intensifice relațiile pe domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii (SUA). În acest sens, ministrul Energiei Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., în perioada 15–16 ianuarie. Potrivit unui comunicat al Ministerului de resort, această vizită va fi axată pe aprofundarea cooperării cu SUA în domeniul …
15:50
Într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, președinta Republicii Moldova a fost întrebată care este poziția sa față de Unirea Republicii Moldova cu România. Răspunsul a fost unul deschis și lipsit de echivoc: într-un eventual referendum, Maia Sandu ar vota pentru Unire. Întrebată care este motivul acestei opțiuni, ea a declarat: „Priviți …
15:20
Cooperare Chișinău-Riga: accent pe investiții în IT și energie și lupta împotriva dezinformării # Cotidianul
Extinderea cooperării economice dintre Republica Moldova și Letonia, cu accent pe atragerea investițiilor letone în domeniul tehnologiilor informaționale și în sectorul energetic, a fost discutată în cadrul întrevederii dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars, transmite de IPN. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul comun de a coopera în …
Acum 6 ore
14:30
VIDEO | Lilian Carp: „Aș vota pentru unire și aș face o campanie activă pentru reîntregirea țării” # Cotidianul
Deputatul PAS, Lilian Carp, declară deschis că susține Unirea Republicii Moldova cu România, afirmând că este „un unionist convins”. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, în contextul reacțiilor publice stârnite de poziția exprimată recent de președinta Maia Sandu privind reunificarea țării. Carp a subliniat că poziția sa este una …
14:00
Exporturile regiunii transnistrene către UE ating 71% din totalul activităților comerciale # Cotidianul
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit datelor furnizate de Serviciul Vamal, ponderea importurilor din UE în totalul importurilor realizate în regiune a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din …
13:30
Circulația bacului peste Nistru, la Molovata, suspendată din cauza cauza gerului puternic și a stratului de gheață # Cotidianul
Circulația bacului peste Nistru, la Molovata, va fi suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață format pe râu. Potrivit platformei „Zona de Securitate”, administrația Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata” anunță că gerul puternic din ultimele zile a dus la îngroșarea gheții, ceea ce face imposibilă deplasarea feribotului în condiții de …
Acum 8 ore
12:10
Victor Chirilă: Idealul Unirii nu este împotriva Republicii Moldova, ci împotriva imperialismului # Cotidianul
Fostul ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a publicat o postare pe Facebook în care argumentează idealul Unirii cu România, în contextul dezbaterilor reaprinse de declarațiile președintei Maia Sandu privind reunificarea. Diplomatul subliniază că Unirea reprezintă un ideal firesc, moral și istoric, profund legat de identitatea românească a Republicii Moldova și de parcursul …
11:50
Declarațiile președintei Maia Sandu privind un eventual vot pentru reunirea Republicii Moldova cu România au provocat o reacție dură și alarmistă din partea Partidului Socialiștilor. PSRM a publicat un comunicat în care o acuză pe șefa statului de „trădare politică” și susține că menținerea acesteia în funcția de președinte ar reprezenta „o amenințare pentru existența …
11:10
Republica Moldova va concura în prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena. Evenimentul a marcat lansarea oficială a celei de-a 70-a ediții a concursului muzical european. Prima semifinală este programată pentru data de 12 mai, iar Republica Moldova va intra în competiție …
11:00
VIDEO | Deficitul bugetar va ajunge la 20,9 miliarde de lei în 2026. Andrian Gavriliță: Nu este mic, dar nici alarmant # Cotidianul
Deficitul bugetar al Republicii Moldova va crește semnificativ în următorii ani, urmând să ajungă în 2026 la aproape 21 de miliarde de lei, echivalentul a circa 5,5% din PIB. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține însă că nivelul deficitului este gestionabil și explică majorarea prin necesitatea menținerii investițiilor și a măsurilor de sprijin pentru economie, după …
Acum 12 ore
10:30
Investiția în linia Vulcănești-Chișinău va intra în tarif: majorare estimată de 5%, fără scumpiri imediate # Cotidianul
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău vor fi incluse în tariful la energie electrică, însă acest lucru nu presupune automat o majorare imediată a facturilor pentru consumatori. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. „Costul liniei, costul de investiții va fi reflectat în …
10:10
Trump anunță o taxă vamală de 25% pentru statele care desfășoară relații comerciale cu Iranul # Cotidianul
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din ţările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, anunţă BBC. Trump a declarat pe reţelele de socializare …
10:00
VIDEO | Șapte ucraineni, descoperiți ascunși într-un camion în timp ce încercau să ajungă ilegal în R. Moldova # Cotidianul
Șapte bărbați din Ucraina, ascunși într-un camion, au fost descoperiți în timp ce încercau să părăsească ilegal țara spre Republica Moldova. Fiecare dintre aceștia ar fi plătit între 6.000 și 13.000 de euro pentru a fi transportat clandestin peste frontieră. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, regiunea Cernăuți, ieșirea ilegală a fost organizată de un cetățean …
09:50
Mihai Popșoi a discutat cu ministra de externe a Regatului Unit despre securitate, apărare și cooperare economică # Cotidianul
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra de externe a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper, principalele subiecte vizând consolidarea cooperării moldo-britanice în domeniul apărării și securității, precum și dezvoltarea colaborării economice. Potrivit MAE, oficialii au discutat și despre apropierea mediilor de …
Acum 24 ore
20:40
Adrian Dulgher, persona non grata în Ucraina până în 2029, după videoclipuri controversate # Cotidianul
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista formațiunii la alegerile parlamentare din septembrie 2025, de pe poziția a doua, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă (ZdG) de către reprezentanți ai unor instituții …
20:30
Deputatul român Daniel Gheorghe salută declarația Maiei Sandu: Cred că este timpul să înțelegem că adevăratul deziderat național al românilor de pe ambele maluri ale Prutului este reprezentat de reîntoarcerea Republicii Moldova la Țara Mamă, România # Cotidianul
Deputatul român Daniel Gheorghe a reacționat la declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru Unirea cu România în cazul organizării unui referendum. „Președinta Maia Sandu a declarat că, în cazul unui referendum pentru Unirea Republicii Moldova cu România, ar vota pentru! Cred că este timpul să înțelegem că adevăratul deziderat național …
20:20
Încălzirea cu lemne rămâne o soluție practică și mai ieftină pentru multe gospodării, iar pregătirea lemnului este un pas care nu poate fi ignorat. În ultimii ani, echipamentele mecanizate au înlocuit toporul clasic, aducând mai multă siguranță și eficiență. Totuși, alegerea dintre o despicatoare de lemne orizontală și una verticală poate ridica semne de întrebare, …
20:20
20:00
Maia Sandu afirmă că ar vota, la un eventual referendum, pentru unirea Republicii Moldova cu România # Cotidianul
Maia Sandu declară, pentru prima dată, că ar vota pentru reunirea Moldovei cu România, pentru că “devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”. Dar, pentru că nu există o majoritate care să sprijine unirea, “aderarea la UE este un obiectiv …
Ieri
17:50
Dodon, isteric după declarația Maiei Sandu despre Unire: Vrea să fie ultima președintă a Moldovei # Cotidianul
Declarația președintei Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, i-a provocat isterie socialistului pro-rus, Igor Dodon. Acesta a făcut o postare pe Facebook, în care strecoară acuzații personale, interpretări speculative și atacuri directe la adresa președintei. În viziunea lui Dodon, opțiunea exprimată de șefa statului …
17:40
Fostul premier georgian Irakli Garibashvili, condamnat la 5 ani de închisoare și amendă de un milion de lari pentru spălare de bani, după ce a pledat vinovat # Cotidianul
Fostul prim-ministru georgian Irakli Garibashvili a fost reținut după ce a ajuns la un acord cu procurorii, în baza căruia a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani la scară largă, potrivit JAM-News. Irakli Gharibashvili, care a ocupat funcțiile de ministru al apărării și prim-ministru al Georgiei între 2019 și 2024, …
17:20
Mai multe drumuri de importanță regională, din 42 de localități ale R. Moldova, vor fi modernizate. Aceste date au fost publicate de către reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Potrivit autorității, este vorba despre: 18,35 km de drumuri comunale și străzi; 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice și …
17:10
Ministrul Justiției: Noul penitenciar din Chișinău va fi finalizat în 2028 și dat în exploatare în 2029 # Cotidianul
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția urmează să fie dată în exploatare în 2029. Declarații în acest sens a făcut ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES. „Construcția unui nou penitenciar rămâne un obiectiv strategic pentru Ministerul Justiției și face parte …
16:30
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș și violarea mamei acestuia # Cotidianul
Alexei Cotorobai, fratele fostului polițist Gheorghe Cotorobai, condamnat acum un an la detenție pe viață pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei, și-a aflat sentința. Acesta a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni – infracțiune comisă acum 16 ani în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată astăzi, …
16:20
Exporturile IT depășesc 600 de milioane de dolari, devenind pilon al economiei Republicii Moldova # Cotidianul
Sectorul IT a devenit principalul motor al exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, generând, în perioada ianuarie-septembrie 2025, peste 25% din totalul exporturilor de servicii, cu o valoare ce a depășit 600 de milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit instituției, exporturile de servicii IT au …
16:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că ouăle și carnea de pasăre care se află în prezent pe piața din Republica Moldova sunt sigure pentru consum și nu conțin metronidazol — o substanță interzisă în alimentația animalelor destinate consumului uman. Precizările au fost făcute de directorul general al ANSA, Radu Musteața, în cadrul …
15:50
Multipolarismul este adesea prezentat ca viitorul ordinii internaționale post Pax Americana. În realitate, acesta descrie o lume în care regulile există doar fragmentar, iar puterea este exercitată diferențiat, în funcție de capacitatea fiecărui actor de a se impune la nivel regional. Pentru statele mici, această tranziție nu înseamnă diversificarea opțiunilor strategice, ci creșterea vulnerabilităților. Republica …
15:30
ANI îl verifică pe Vasile Costiuc pentru exercitarea funcțiilor incompatibile cu mandatul de deputat # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cazul deputatului Vasile Costiuc, lider al Partidului Politic „Democrația Acasă”, după ce acesta a recunoscut public că a exercitat concomitent mandatul de parlamentar și funcții incompatibile. Potrivit unei sesizări înregistrate la 12 decembrie 2025, Costiuc a deținut simultan funcția …
15:30
Presiunile geopolitice, interferențele Rusiei și viitorul Republicii Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate într-un interviu amplu, acordat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, celebrilor jurnaliști britanici, Rory Stewart și Alastair Campbell. Șefa statului a făcut, pentru prima dată, o declarație explicită privind poziția sa personală față de reunificarea cu România. Maia Sandu a abordat atât …
14:40
VIDEO | Igor Boțan: Narativele eurosceptice trebuie combătute cu argumente solide, documentate minuțios # Cotidianul
Toate cele 12 legislaturi parlamentare ale Republicii Moldova au adoptat acte care promovează integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de analistul Igor Boțan, în cadrul dezbaterii publice: „Negocierile de aderare la UE: oportunități și capacități, provocări și manipulări”, organizată de Agenția de presă IPN. Boțan a explicat fenomenul euroscepticismului, dar și rolul …
14:00
Victor Chirilă își încheie mandatul de ambasador la București și va prelua postul de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia mandatul la București pe 29 ianuarie, urmând să preia funcția de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, în urma unei decizii luate în luna decembrie de Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit procedurilor diplomatice, Victor Chirilă ar urma să își înceapă activitatea …
13:20
Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis solicitarea procurorilor anticorupție de a-i audia pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, și pe acolitul său Serghei Iaralov, fugit din R. Moldova, în cadrul dosarului „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon. Dosarul …
12:20
Uniunea Avocaților din R. Moldova își alege președintele pe 19 ianuarie: cine sunt cei cinci candidați înscriși în cursă # Cotidianul
Cinci avocați aspiră la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, alegerile urmând să se desfășoare în cadrul Congresului din 19 ianuarie. Candidații promit consolidarea independenței profesiei, transparență decizională și o implicare mai activă a avocaților în viața instituției. Printre prioritățile comune se regăsesc perfecționarea standardelor profesionale, instruirea continuă — inclusiv în contextul …
12:20
Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va fi extins. Primăria a lansat licitația pentru modernizare # Cotidianul
Bulevardul Mircea cel Bătrân, artera principală din sectorul Ciocana al capitalei, urmează să fie extins și modernizat. Primăria Municipiului Chișinău a lansat o licitație publică internațională pentru selectarea companiei care va executa lucrările, proiectul fiind finanțat de Uniunea Europeană. Potrivit autorităților municipale, stația de dispecerat existentă și zona de staționare a troleibuzelor de la intersecția …
11:50
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova pot beneficia de finanțare prin produsul „FACEM Impact”, disponibil prin intermediul mai multor bănci comerciale, după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a semnat acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”. Potrivit ODA, parteneriatele au fost încheiate cu cinci bănci, urmând să …
11:10
Ministrul român al Energiei, despre livrările de gaze către Moldova și Ucraina: „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE” # Cotidianul
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Digi24 că, astăzi, România este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. Oficialul a precizat că țara și-a umplut depozitele și s-a asigurat că, indiferent de condițiile meteo, va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub presiune din partea Rusiei sau …
10:40
Iranul, în pragul unei crize istorice: peste 530 de morți în două săptămâni de proteste # Cotidianul
Protestele de anvergură care zguduie Iranul de două săptămâni s-au soldat cu peste 530 de persoane ucise și mai mult de 10.000 de arestări, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului. Escaladarea violențelor riscă să aibă consecințe majore asupra geopoliticii globale și securității energetice, inclusiv prin creșterea prețurilor petrolului, relatează Bloomberg. La data de 12 ianuarie 2026, …
10:10
Elevii au revenit la școală. Semestrul al doilea a început în școlile din Republica Moldova # Cotidianul
Toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova au intrat, începând cu 12 ianuarie, în cel de-al doilea semestru al anului de studii, care se va desfășura până la 29 mai 2026, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării. Școlile au avut posibilitatea de a decide data reluării cursurilor, optând fie pentru vineri, 9 ianuarie, …
10:10
Ce venituri a avut Maia Sandu în 2025: declarația de avere publicată de ANI. Președinta a obținut peste 67 de mii de lei în urma unui litigiu # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului publicat pe 11 ianuarie pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI), șefa statului a înregistrat venituri mai mari față de anul precedent, însă nu a declarat bunuri imobile, automobile sau datorii noi. Conform declarației, Maia Sandu a …
10:00
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț. Război hibrid, propagandă, „mâna Moscovei”, bani murdari, operațiuni de influență, rețele de dezinformare: un inventar repetat obsesiv, până la golirea lui de sens. În …
09:40
Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, participă la reuniunea COSAC din Cipru, unde sunt discutate prioritățile și provocările geopolitice ale UE # Cotidianul
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari, participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care are loc în perioada 11–12 ianuarie, în Cipru. Potrivit agendei, reuniunea include două sesiuni de discuții. Prima este dedicată priorităților Președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene, structurate în jurul a trei piloni: o …
11 ianuarie 2026
21:20
Cine conduce cu adevărat Rusia: “șerpăria” clanurilor formate din oligarhi, actori militari hibrizi, guvernatori regionali, directori de corporații de stat și propagandiști. Structura de putere din umbră (partea 2) # Cotidianul
În articolul precedent, am analizat mai multe clanuri — sau, așa cum mai sunt numite, “turnurile Kremlinului” — care exercită un control din umbră în Rusia. Am trecut în revistă structurile de securitate, clanul militar, clanul energetic / al corporațiilor de stat și clanul din Sankt Petersburg / “prietenii lui Putin”. În această parte finală …
19:40
Presiuni asupra Havanei: Trump avertizează Cuba că va pierde sprijinul economic venezuelean # Cotidianul
Președintele Donald Trump a lansat duminică un avertisment Cubei, sugerând că guvernul de la Havana ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite ale Americii, subliniind că fluxul de petrol și bani din Venezuela către Cuba se va opri complet, transmite Reuters. Pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a declarat: „Petrolul și …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Scandal de securitate la Instagram: datele a 17,5 milioane de utilizatori, scoase la vânzare pe dark web # Cotidianul
Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate, după ce o breșă majoră de date, aparent mușamalizată de companie, ar fi dus la expunerea informațiilor sensibile ale 17,5 milioane de utilizatori. Datele compromise au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit unui raport citat de News.ro. Conform unei analize publicate …
16:00
Organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a anunțat că, de la debutul protestelor, a confirmat moartea a cel puțin 192 de manifestanți. ONG-ul avertizează însă că bilanțul real ar putea fi mult mai mare, în condițiile în care blocarea internetului în Iran de mai multe zile îngreunează verificarea informațiilor, transmite Agerpres. Protestele împotriva …
14:00
Marea Britanie discută cu aliații NATO desfășurarea de trupe în Groenlanda, pentru a descuraja planurile lui Trump # Cotidianul
Guvernul Regatului Unit poartă discuții cu aliați europeni privind o posibilă desfășurare a unui contingent militar NATO în Groenlanda, în încercarea de a consolida securitatea regiunii arctice și de a-l determina pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la ideea anexării teritoriului autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei, relatează The Telegraph. Potrivit publicației britanice, subiectul …
12:40
Peste 460 de milioane de lei alocate de Guvern pentru dezvoltarea locală în Republica Moldova # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocând în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localități din întreaga țară. Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul programelor „Satul European” …
