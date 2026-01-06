Un bărbat de 40 ani a fost condamnat la 25 ani de pușcărie după ce a abuzat sexual fiica de 3 ani a concubinei sale
Sinteza, 6 ianuarie 2026 13:20
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 40 de ani de la nordul țării, acuzat de viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că bărbatul, în perioada de timp cuprinsă între anii 2021 și 2023, fiind în relație de concubinaj cu o femeie, a […]
• • •
Acum 30 minute
13:20
Apple a anunțat că pregătește o schimbare majoră în strategia de lansare a noilor modele de iPhone, ceea ce ar putea aduce debutul iPhone 18 în primăvara anului viitor. Apple amână o parte din lansări pentru primăvara viitoare Apple va schimba strategia de lansare a noilor iPhone-uri, urmând ca doar cele mai scumpe modele să fie prezentate […]
13:20
Un bărbat de 40 ani a fost condamnat la 25 ani de pușcărie după ce a abuzat sexual fiica de 3 ani a concubinei sale
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 40 de ani de la nordul țării, acuzat de viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că bărbatul, în perioada de timp cuprinsă între anii 2021 și 2023, fiind în relație de concubinaj cu o femeie, a […]
13:20
Tentativă de transport ilicit la Aeroportul Internațional Chișinău. Un pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări, depistate în bagaje # Sinteza
Doi nerezidenți depistați la Aeroport, cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit. Cazurile au fost documentate de angajații Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, urmare a controlului de specialitate al pasagerilor ce aveau drept destinație Tel Aviv și Londra. În timpul controlului, echipa comună a avut suspiciuni în ceea ce privește […]
13:10
Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au înregistrat venituri de peste 17 miliarde de lei în 2025 # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în anul 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de circa 17 miliarde 494 milioane de lei. Acumulările în fondurile AOAM în 2025 au fost în creştere cu 1,5 miliarde de lei în comparaţie cu cele înregistrate în 2024. Principala sursă de venituri […]
Acum 4 ore
11:10
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în noaptea de 06 ianuarie 2025, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Potrivit informațiilor înregistrate, la […]
11:10
Dosar de corupție la cimitirul „Sfântul Lazăr”. Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență. Potrivit probatoriului, unul […]
11:10
Ambulanțe blocate și mașini derapate. Intervenții ale pompierilor în mai multe raioane ale țării # Sinteza
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Cele mai multe intervenții au fost la lichidarea focarelor de ardere, dar și la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport rămase blocate din cauza ghețușului și ninsorii. Un caz unde a fost necesară intervenția pompierilor a fost înregistrat […]
11:10
Peste 12 500 de femei au beneficiat în 2025 de servicii de depistare precoce a cancerului mamar # Sinteza
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Din numărul total, peste cinci […]
11:00
Autoturism furat din Franța, descoperit la PTF Sculeni. Poliția de Frontieră a reținut vehiculul # Sinteza
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Franța. În ziua de 02 ianuarie a.c, în jurul orei 10.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea […]
11:00
Cine beneficiază de reducere de 80% la prima de asigurare medicală achitată până la 31 martie # Sinteza
Mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de facilități substanțiale, prevăzute de legislație. Astfel, proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de […]
Ieri
12:40
Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro. A gestionat cazuri de terorism și securitate națională # Sinteza
Nicolas Maduro, președintele venezuelean arestat de Statele Unite ale Americii, va fi judecat de magistratul Alvin Hellerstein. Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal evreu ortodox în vârstă de 92 de ani, a fost numit să prezide procedurile penale împotriva lui Nicolas Maduro, potrivit JPost. Procesul va avea loc la tribunalul Districtului Sudic din New York, în Manhattan, […]
12:20
Și-a falsificat identitatea pe WhatsApp și a înșelat un bărbat de bani. Un tânăr de 24 ani din Chișinău a fost condamnat # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în vârstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în luna […]
11:40
„Legea freelancerilor” a intrat în vigoare în Republica Moldova. Impozit unic de 15% și proceduri simplificate # Sinteza
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept „Legea freelancerilor”. Pentru prima dată, freelancerii au un cadru legal separat, simplificat și adaptat realităților muncii independente, fără drumuri inutile și fără birocrație complicată. Freelancerii sunt persoanelor fizice care desfășoară activități economice independente în […]
11:30
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, ca urmare a sporirii tensiunilor interne și a riscurilor de securitate existente în regiune. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada prin telefon sau e-mail pentru a comunica locul unde se […]
11:30
Horoscop ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, iar Săgetătorii își redefinesc prioritățile financiare # Sinteza
Odată cu începutul unui nou an calendaristic, Soarele în Capricorn scoate în prim-plan teme precum ambiția, structura, disciplina și tradiția. În ianuarie 2026 începe sezonul responsabilității, așa că evită promisiunile făcute în grabă. Doar angajamentele asumate cu seriozitate vor rezista. Berbec Ianuarie 2026 te împinge să ieși din zona de confort. Chiron direct în zodia […]
11:20
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de persoane. Peste 10 000 dintre acestea au beneficiat de tururi ghidate în clădirea instituției parlamentare, iar celelalte au participat la evenimentele publice și sociale organizate de Parlament. În anul 2025 au fost organizate, în total, 342 de tururi ghidate. Cele […]
11:20
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 182,1 milioane de lei în perioada 1-4 ianuarie 2026 # Sinteza
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 182,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 122,8%. Totodată, în perioada 1- 4 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășește limita […]
11:20
Alianța pentru Unirea Românilor solicită declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităților statului român – Președinției, Parlamentului și Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Anul […]
10:00
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor. Indisponibilizările au avut loc în cauze penale, aflate în […]
10:00
Droguri de tip PVP și MDMA, depistate la 11 persoane în Chișinău de către BPRO în ultima săptămână # Sinteza
Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) a depistat, pe parcursul unei săptămâni, 11 cazuri de consum și deținere de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. Descoperirile au fost făcute în urma acțiunilor zilnice de patrulare desfășurate de polițiști. Potrivit informațiilor oficiale, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul Buiucani, unde patru bărbați […]
10:00
CNAM extinde lista medicamentelor compensate pentru pacienții cu diabet zaharat și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant # Sinteza
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate a fost completată cu un nou preparat ce conține combinația Sitagliptinum […]
10:00
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări privind completarea Declarației TVA începând cu 1 ianuarie # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA. Astfel, au fost introduse măsuri de simplificare a declarării și achitării TVA aferente achizițiilor efectuate de la: – furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Moldova, pentru: – […]
09:50
Moldovenii vor plăti mai mult pentru energia electrică și posibile majorări din februarie. Explicația autorităților # Sinteza
Deşi tarifele la energia electrică nu au fost majorate, moldovenii vor achita mai mult pentru curent, începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică este că statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul […]
09:50
Eva Schloss, supraviețuitoare de la Auschwitz și sora vitregă a Annei Frank, s-a stins la 96 de ani # Sinteza
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank şi una dintre supravieţuitoarele lagărului de exterminare de la Auschwitz, a murit sâmbătă, 3 ianuarie, la Londra, la vârsta de 96 de ani. Informaţia a fost confirmată de familia sa, care a anunţat public decesul duminică, 4 ianuarie. De-a lungul vieţii, Eva Schloss a fost implicată constant în activităţi educaţionale dedicate memoriei Holocaustului şi transmiterii experienţelor […]
09:40
Partidele politice sunt obligate să prezinte rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025 până la 15 ianuarie 2026 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru cel de al doilea semestru al anului 2025, este data de 15 ianuarie curent. Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Codului electoral și ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raportul se prezintă în […]
09:40
Trump cere „acces total” în Venezuela și amenință cu intervenții militare într-o altă țară # Sinteza
Trump cere „acces total” în Venezuela și amenință cu intervenții militare într-o altă țară. Donald Trump a atacat, din nou, guvernul venezuelean și a cerut „acces deplin” la resursele naturale ale țării, inclusiv petrolul. Președintele american a amenințat cu noi atacuri dacă guvernul nu „se comportă corect”. Aceste declarații au fost făcute la bordul aeronavei […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Cod Galben de vânt puternic – Autoritățile avertizează populația să respecte măsurile de siguranță # Sinteza
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în perioada 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord-vest, cu rafale ce pot atinge 15–18 m/s. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscurilor generate […]
15:00
Marți, 30 decembrie, la Reședința Mitropolitană din Chișinău a avut loc sinaxa arhierească a ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, desfășurată sub președinția Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Evenimentul a fost onorat de prezența Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care a participat la discuțiile purtate de membrii Sinodului, alături de ierarhii Bisericii, […]
12:50
„KENȚII” din plen: cum se planifica „nistojeala” alcoolului în timp ce Parlamentul vota bugetul pe 2026 # Sinteza
Ultima ședință a Parlamentului din acest an, una declarată drept foarte importantă pentru că a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2026, a avut și un „moment de destindere” care nu ținea nici de cifre, nici de politici publice. Ci de… alcool, transmite libertv.md. Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au […]
12:40
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința a unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a cauzat decesul victimei, transmite alerta.md. Inculpatul i-a aplicat părții vătămate multiple lovituri cu […]
12:10
A intrat în vigoare metodologia privind verificarea gestiunii financiare a partidelor politice # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, începând cu data de 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare prevederile Hotărârii CEC nr. 425/2025, privind aprobarea Metodologiei de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 646–650. Metodologia stabilește cadrul procedural minim pentru desfășurarea […]
12:10
Dieta Rina – cunoscută și sub numele de dieta de 90 de zile – este un program structurat de slăbire construit în jurul unui ciclu de rotație a alimentelor de 4 zile. Spre deosebire de dietele tradiționale de numărare a caloriilor, abordarea Rinei separă alimentele în funcție de tip în fiecare zi (adesea numită strategie „disociată” […]
11:40
Activitatea de voluntariat va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE. Proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat a fost votat în lectura a doua de 66 de deputați. Documentul are drept scop crearea condițiilor necesare pentru creșterea nivelului de implicare și participare civică a cetățenilor de toate vârstele, precum […]
11:30
Primarul Ion Ceban acuză PAS de respingerea tuturor amendamentelor MAN la bugetul pentru 2026 # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a declarat că majoritatea parlamentară PAS a respins toate amendamentele înaintate de MAN la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit lui Ceban, decizia a fost luată în pofida declarațiilor anterioare ale președintei Maia Sandu, care a afirmat public că PAS ar […]
29 decembrie 2025
18:40
VIDEO// Jurnalista Daniela Balan pentru presa din Ucraina: „Parcursul comun al Moldovei și Ucrainei spre UE consolidează securitatea regională” # Sinteza
Jurnalista și expertul în comunicare Daniela Balan a comentat pentru o sursă media din Ucraina subiectul parcursului comun al Republicii Moldova și Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că eurointegrarea „într-un singur pachet” reprezintă o soluție logică și deja verificată în practica Uniunii Europene. Jurnalista a declarat că UE abordează, în mod tradițional, extinderea […]
15:00
Astăzi, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului, deputata PSRM Alla Darovannaia a înaintat un amendament la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care prevede majorarea indemnizației pentru deces. Potrivit deputatei, indemnizația de deces se menține la nivelul de 1.100 de lei de foarte mulți ani, în pofida creșterii constante a […]
14:50
Ideea de „lipici pentru oase” sună ca din science-fiction: în loc de plăci, șuruburi și tije metalice, medicul ar uni fragmentele de oasele fracturate cu un adeziv care se întărește rapid și apoi dispare treptat, pe măsură ce osul se vindecă. Totuși, exact această direcție a atras atenția publicului în 2025, când mai multe surse […]
14:40
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă # Sinteza
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie […]
14:40
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore # Sinteza
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului. Cele mai multe misiuni au fost efectuate pentru înlăturarea copacilor doborâți de vânt. Astfel, pompierii din municipiul Chișinău au intervenit în 8 cazuri de […]
14:30
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în teritoriu. Primul caz a fost înregistrat în proximitatea or. Costești, raionul Rîșcani, după ce a fost stopat și supus verificărilor un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter, condus de un conațional în […]
14:20
Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național au constituit 1,33 miliarde de lei pentru data de 24 decembrie 2025 și 1,34 miliarde de lei pentru data de 26 decembrie 2025. Aceste sume reprezintă rezultate remarcabile și confirmă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Rezultatul obținut reflectă atât responsabilitatea sporită a contribuabililor, […]
14:20
Drumurile naționale, practicabile în condiții de iarnă: 157 de utilaje au intervenit pe parcursul nopții # Sinteza
Administraţia Națională a Drumurilor informează că traseele naționale sunt practicabile, iar accesibilitatea infrastructurii rutiere este asigurată în condiții de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale. Pe parcursul nopții, în procesul tehnologic au fost antrenate 157 de utilaje speciale și 158 de muncitori rutieri. Totodată, au fost răspândite 2.021,8 tone de sare tehnică, iar pentru […]
14:20
PAS a blocat în Parlament solicitarea de informare privind un dosar penal de presupusă înstrăinare ilegală a unui teren din Chișinău # Sinteza
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Parlamentul Republicii Moldova a votat împotriva solicitării de a investiga și prezenta informații privind presupuse scheme de înstrăinare ilegală a unor terenuri, în care ar fi implicat deputatul Viorel Bostan, ales pe listele PAS și fost rector al Universității Tehnice a Moldovei. Fostul prim-ministru Ion Chicu, reprezentant al […]
14:10
Huliganism „pentru un loc de parcare” comis într-un spațiu public din Chișinău. Inculpatul – condamnat la închisoare # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Instanța a stabilit că, în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la ceartă cu un bărbat invocând faptul că automobilul acestuia ar […]
13:20
Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de […]
13:20
VIDEO// Viktor Parlicov a evaluat perspectivele energiei regenerabile în R. Moldova: „Majorarea prețurilor la energia electrică nu este cauzată de dezvoltarea energiei verzi” # Sinteza
Fostul ministru al Energiei, Viktor Parlicov, a declarat că majorarea prețurilor la energia electrică în Republica Moldova nu este cauzată de dezvoltarea energiei verzi, ci de ieșirea de pe piață a unei surse relativ ieftine de electricitate — cea produsă de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES). „Energia verde nu este principalul motor al creșterii prețurilor. Scumpirile […]
18 decembrie 2025
14:20
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani # Sinteza
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Propunerea aparține deputaților din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” Vasile Grădinaru, Ilie Ionaș și Alic Baraboi. Inițiativa legislativă vizează casele individuale cu cel […]
14:10
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a participat la reuniunea de coordonare găzduită de Secretariatul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) # Sinteza
În cadrul vizitei sale la Bruxelles, Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a participat la reuniunea de coordonare găzduită de Secretariatul Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA). Evenimentul a reunit reprezentanți ai Comisiei Europene (DG ENEST și DG TAXUD), ai Comunității Transporturilor, precum și ai administrațiilor vamale din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia […]
14:10
Sistemul de transfuzie a sângelui din Moldova devine mai sigur și european pentru mame și nou-născuți # Sinteza
Republica Moldova face un nou pas important în consolidarea sistemului de sănătate și în alinierea la standardele Uniunii Europene prin modernizarea Sistemului național de transfuzie a sângelui – un pilon esențial pentru siguranța maternă și a nou-nașcuților. În cadrul evenimentului „Parteneriat pentru integrarea europeană – consolidarea Sistemului național de transfuzie a sângelui ca o componentă-cheie […]
14:10
Un bărbat de 36 ani a fost condamnat la 20 de ani de pușcărie pentru viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime # Sinteza
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani. Potrivit acuzării, […]
