Editorial/ Are dreptul Maia Sandu să voteze pentru Unire?
Ziarul de Garda, 15 ianuarie 2026 10:00
„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a declarat în ianuarie 2026 Maia Sandu, președinta statului R. Moldova, în cadrul podcastului „The rest is politics” (Restul e politică, n.r.), realizat de către doi politicieni britanici, iar internetul rusesc (și cel pro-rus) a luat foc: cum poate președinta unui stat să declare...
• • •
Acum 10 minute
10:10
Procurorul Gheorghe Borș a promovat evaluarea externă. În 2023, când candida la funcția de membru al CSP, procurorul nu a trecut de pre-vetting # Ziarul de Garda
Procurorul-șef interimar al Secției politici și management al proiectelor din cadrul Procuraturii Generale, Gheorghe Borș a promovat evaluarea externă. Astăzi, 15 ianuarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a fost acceptat cu un vot unanim, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, care a propus promovarea procurorului. În 2023, când candida la funcția de membru...
10:10
Autoritățile de la București solicită cetățenilor români aflați în Iran să părăsească teritoriul țării # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe de la București recomandă „cu fermitate” cetățenilor români aflați în Iran să părăsească această țară imediat, pe orice rută sigură existentă. În seara zilei de miercuri, 14 ianuarie, autoritățile române au anunțat că, „având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare”, nivelul avertismentului de călătorie...
Acum 30 minute
10:00
09:50
Procurorul din dosarul „Kuliok”, Vitalie Codreanu, a promovat evaluarea externă din a treia încercare # Ziarul de Garda
Procurorul anticorupție, Vitalie Codreanu, care reprezintă acuzarea de stat în dosarul „Kuliok”, a promovat evaluarea externă. La ședința de astăzi, 15 ianuarie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat, cu vot unanim, raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Codreanu. Pe 23 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura...
Acum o oră
09:40
Explicația MAE la decizia SUA de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare: „Nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA” # Ziarul de Garda
„Măsura are caracter administrativ, fiind parte a unui proces de reevaluare a criteriilor privind utilizarea asistenței publice („public charge”), și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA”, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE) despre decizia administrativă anunțată de autoritățile Statelor Unite ale Americii (SUA), care vizează suspendarea temporară a emiterii vizelor...
09:30
09:20
Guvernatoarea BNM consideră că R. Moldova este pregătită de venirea unei mari bănci străine # Ziarul de Garda
„Toate băncile sunt mult peste pragul nostru de cerințe de capital, iar acest lucru înseamnă că există loc pentru creșterea în continuare a activității de creditare”, a afirmat Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, într-un interviu acordat publicației Bloomberg cu ocazia Forumului CEE de la Viena. Dragu a afirmat că R. Moldova este pregătită...
Acum 2 ore
09:10
Danemarca și Groenlanda nu cedează după întâlnirea de la Casa Albă. Trump rămâne hotărât să anexeze Groenlanda # Ziarul de Garda
După întâlnirea de la Casa Albă cu administrația Trump, miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei au dorit să sublinieze că discuțiile au fost constructive, însă, dincolo de politețurile diplomatice, nu au reușit să convingă administrația să renunțe la cererea de a anexa Groenlanda la SUA, transmite BBC. La întâlnire au participat ministrul danez de...
09:10
VIDEO/ De ce se închid școlile din sate? „La 1 septembrie, în instituție au rămas doar trei copii” # Ziarul de Garda
În unele sate din R. Moldova toți elevii din localitate încap într-o singură clasă… și încă ar mai rămâne bănci libere. Aproape fiecare a zecea școală din țară are sub 50 de elevi. În astfel de instituții, profesorii ajung adesea să predea mai multe discipline, inclusiv care nu corespund specializării lor. În acest context, Ministerul...
08:50
LIVE TEXT/ Un bloc de 15 etaje, lovit în Kiev după un atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1422 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:40 În Kiev, raionul Solomianskîi, fragmente ale unei drone rusești au lovit un bloc de locuințe cu 15 etaje. Potrivit autorităților, a fost lovit etajul tehnic. A fost înregistrată distrugerea unui perete pe o suprafață de aproximativ 4 metri pătrați, fără izbucnirea unui incendiu ulterior. Salvatorii au desfășurat lucrări pentru deschiderea ușii uneia dintre...
Acum 12 ore
22:30
LIVE TEXT/ Zelenski a declarat starea de urgență în sectorul energetic al Ucrainei, pe fondul agravării crizei energetice. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:20 Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, acordând o atenție specială orașului Kiev, care se confruntă cu atacuri rusești care au lăsat locuitorii fără energie electrică, încălzire sau apă, la temperaturi sub zero grade, scrie The Kyiv Independent. Zelenski a declarat că la Kiev va fi înființat un grup...
22:10
Expert Watchdog, despre suspendarea procedurilor de eliberare a vizelor de către SUA: „Decizia nu vizează Moldova în mod special” # Ziarul de Garda
Câteva „zeci sau sute” de moldoveni ar putea fi afectați de decizia administrației Trump de suspendare a procedurilor de eliberare a vizelor de imigrare pentru solicitanții din 75 de țări, inclusiv R. Moldova, scrie Andrei Curăraru, expert Watchdog. Acesta a subliniat că decizia nu vizează R. Moldova „în mod special” și că pe listă sunt...
21:50
SUA retrag o parte din personalul din bazele militare din Orientul Mijlociu. Trump a decis să intervină în Iran, scrie Reuters # Ziarul de Garda
Statele Unite retrag o parte din personalul din bazele din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul a avertizat țările vecine că va lovi bazele americane dacă Washingtonul va lansa un atac, scrie Reuters. Totodată, doi oficiali europeni au declarat că intervenția militară a...
Acum 24 ore
21:00
Complicele polițistului anchetat pentru omorul tânărului Sergiu Țărnă, reținut de oamenii legii din Italia # Ziarul de Garda
Oamenii legii din Italia au arestat un bărbat care ar fi complicele agentului de poliției din Veneția, Riccardo Salvagno, care a fost reținut în cazul omorului lui Sergiu Țărnă. Tânărul moldovean în vârstă de 25 de ani a fost găsit fără suflare în noaptea dintre 30 spre 31 decembrie 2025, pe un câmp din localitatea...
20:10
UPDATE/ Statele Unite vor suspenda procesarea vizelor pentru imigranții din 75 de țări. R. Moldova ar fi printre statele afectate # Ziarul de Garda
UPDATE 20:04 Conform listei publicate de Fox News, R. Moldova ar fi printre cele 75 de state în privința cărora vor fi suspendate procedurile de eliberare a vizelor. Ministerul Afacerile Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată informațiile. Lista completă a țărilor cuprinde Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados,...
19:40
LIVE TEXT/ Două persoane, rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:30 Două persoane rănite, un magazin și o casă privată distruse – sunt consecințele atacului rusesc de astăzi asupra raionului Zaporijjea, a anunțat guvernatorul regiunii Zaporijjea, Ivan Fedorov. „Rușii au lovit Tavriisk cu bombe aeriene ghidate. O casă privată și un magazin au fost distruse. La locul uneia dintre lovituri a izbucnit un incendiu....
19:10
Accident grav în raionul Cimișlia: șoferul unui automobil și un copil de 8 luni au decedat. Alte trei persoane au fost rănite # Ziarul de Garda
Șoferul unui automobil și un pasager, un copil de 8 luni, au decedat în urma unui accident rutier care a avut loc miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia, a anunțat Inspectoratul General al Poliției. Preliminar, oamenii legii au stabilit că o Toyota, condusă de un bărbat de...
18:50
Statele Unite vor suspenda procesarea vizelor pentru imigranții din 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran și Afganistan # Ziarul de Garda
Administrația Trump suspendă toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrare pentru solicitanții din 75 de țări, a declarat miercuri, 14 ianuarie, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, scrie Reuters. Lista țărilor nu a fost făcută publică deocamdată, dar Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda s-ar număra printre țările afectate. Purtătorul...
18:20
Prima ediție a ziarului tipărit aduce pe prima pagină impactul ZdG din anul 2025. În rubrica Impact citiți despre dosarele penale deschise, deciziile luate și legile modificate în Parlamentul R. Moldova, în urma mai multe articole publicate de Ziarul de Gardă. Datele oficiale arată că aproape una din zece școli din R. Moldova are sub...
18:10
Victoria Furtună spune că are interdicție în UE și nu poate veni la București, într-un dosar ce vizează retragerea cetățeniei române, la solicitarea SRI # Ziarul de Garda
Victoria Furtună a declarat că nu a fost invitată printr-o citație de Autoritatea Națională pentru Cetățenie și, chiar dacă autoritățile române ar face acest lucru, politiciana asociată lui Ilan Șor spune că nu ar putea să meargă la București din cauză că are interdicție să intre în Uniunea Europeană. Vineri, 16 ianuarie, președinta partidului „Moldova...
18:00
Peste 780 de pacienți au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă din cauza „ghețușului pe trotuare și drumurilor necurățate” # Ziarul de Garda
Aproape 800 de pacienți s-au adresat medicului traumatolog în perioada 7–14 ianuarie 2026. Creșterea numărului de pacienți în Departamentul de Primiri Urgențe al IMU în ultima săptămână este cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile, potrivit Institutului de Medicină Urgentă. În perioada 7–14 ianuarie, Departamentul de Primiri Urgențe (DPU) al Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a înregistrat...
17:50
Medicamente compensate în valoare de peste 23 de milioane de lei: aproximativ 74 de mii de cetățeni ai R. Moldova, domiciliați în regiunea transnistreană, sunt asigurați medical pe malul drept al Nistrului # Ziarul de Garda
Potrivit datelor furnizate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe 31 decembrie 2025, în Sistemul Informațional „Asigurarea obligatorie de asistență medicală” (AOAM) erau înregistrați 74 500 de cetățeni ai R. Moldova cu domiciliul în regiunea transnistreană, a anunțat Biroul politici de reintegrare. Dintre aceștia, peste opt mii de persoane au beneficiat de articole medicale...
17:20
DOC/ Un inspector vamal va fi supus unui control ANI. „Au fost identificate modificări patrimoniale semnificative” # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința lui Grigore Cucu, inspector principal din cadrul Biroului Vamal Centru a Serviciului Vamal. Într-o sesizare expediată ANI, în declarația de avere a inspectorului vamal „au fost identificate modificări patrimoniale semnificative, care generează aparența unei posibile încălcări a regimului juridic...
17:00
NBC: Marco Rubio va pregăti o propunere oficială prin care SUA să cumpere Groenlanda, în schimbul sumei de 700 de miliarde de dolari # Ziarul de Garda
Secretarul de stat Marco Rubio a fost însărcinat să pregătească o propunere oficială, prin care Statele Unite să cumpere Groenlanda, a declarat pentru NBC News o sursă de la Casa Albă, care a precizat că SUA ar putea plăti 700 de miliarde de dolari pentru teritoriul danez autonom. „Asta e problema lor” Astăzi, 14 ianuarie,...
16:50
Precizările autorităților din sănătate despre substanța depistată în cele 110 mii de găini. ANSP face apel fermierilor de a înceta utilizarea regulată a antibioticelor pentru a stimula creșterea animalelor # Ziarul de Garda
„Metronidazolul este un medicament autorizat în R. Moldova pentru tratarea oamenilor și se utilizează doar la recomandarea medicului”, a scris Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în contextul informațiilor apărute public despre cele 110 mii de păsări nimicite, care au fost identificate cu substanța interzisă cu efecte carcinogene. Pe de altă parte, Agenția Națională pentru Sănătate...
16:50
LIVE TEXT/ Un bărbat a murit în urma unui atac rusesc asupra Kramatorskului. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 Un bărbat a murit în Kramatorsk în urma bombardamentelor rusești, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. Noaptea, soldații ruși au atacat zona rezidențială a orașului. O casă privată a fost distrusă și a izbucnit un incendiu. Un bărbat a rămas sub dărâmături, iar corpul său neînsuflețit a fost recuperat...
16:30
Incendiu în sectorul Botanica: mai multe automobile parcate în curtea unui bloc au fost cuprinse de flăcări în dimineața zilei de miercuri # Ziarul de Garda
Trei automobile, parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23 din municipiul Chișinău, au luat foc în dimineața zilei de miercuri, 14 ianuarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Nu au fost înregistrate victime. Apelul la 112 a fost recepționat la ora...
16:30
Procesul Evgheniei Guțul, reluat la Curtea de Apel. Avocații cer recuzarea judecătorilor # Ziarul de Garda
Curtea de Apel Centru a reluat pe 14 ianuarie examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Ea se află în arest din 5 august, fiind condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Guțul pledează nevinovată, scrie Radio Europa Liberă. Evghenia Guțul și...
16:20
„Plătim zece pentru două ședințe.” Interceptările din dosarul de corupție în care este vizată fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko # Ziarul de Garda
În înregistrările publicate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko, ar fi discutat cu un deptuat nenumit al parlamentului ucrainean despre un sistem de plată pentru „voturi specifice” în Rada Supremă, scrie Ukrainska Pravda, citând interceptările publicate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) Conform publicației, conversația a avut loc...
16:00
Autorizațiile pentru complexul rezidențial de pe strada Bucovinei, suspendate. INST merge în instanță, iar reprezentanții firmei de construcții își exprimă dezacordul: „Analizăm situația” # Ziarul de Garda
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a suspendat autorizațiile emise de Primăria municipiului Chișinău pentru construirea unui complex rezidențial pe strada Bucovinei 3/1, în sectorul Ciocana al capitalei, potrivit jurnaliștilor de la RISE Moldova. Totodată, Inspectoratul a înaintat pe 30 decembrie o cerere de chemare în judecată pentru anularea actelor permisive. Într-un comentariu pentru Ziarul...
15:50
UE oferă un nou împrumut de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro # Ziarul de Garda
UE va împrumuta Ucrainei 90 de miliarde de euro. Comisia Europeană a adoptat un set de propuneri legislative pentru a asigura sprijinul financiar continuu pentru țara aflată în război pentru anii 2026 și 2027. Documentul, prevede, printre altele, și propunerea de instituire a împrumutului de sprijin. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acest angajament financiar...
15:40
USM susține că a luat act de raportul de auditul al MEC de la Palatul Sporturilor: „Instituția tratează cu responsabilitate constatările prezentate și va analiza în detaliu concluziile” # Ziarul de Garda
„Instituția tratează cu responsabilitate constatările prezentate și va analiza în detaliu concluziile raportului de audit”, astfel reacționează Universitatea de Stat din Moldova (USM) la auditul Ministerului Educației și Cercetări (MEC) desfășurat la Palatul Sporturilor al USM, unde au fost identificate mai multe nereguli financiare, inclusiv încasarea incorectă a plăților pentru serviciile oferite. Astfel, USM susține...
15:30
Bloomberg: Putin nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului din Iran. Relațiile cu Trump sunt mai importante # Ziarul de Garda
Președintele Rusiei, Vladimir Putin nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului ayatollahilor din Iran, care se confruntă cu o val de proteste la nivel național și cu amenințarea unei intervenții militare din partea SUA, potrivit Bloomberg, citând surse. Publicația scrie că Moscova se va limita, cel mai probabil, la exprimarea sprijinului public față de...
15:10
Groenlanda „se poate baza pe UE” pentru securitatea sa, declară Ursula Von der Leyen # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe 14 ianuarie că groenlandezii se pot baza pe Uniunea Europeană, în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump de a ocupa teritoriul autonom al Danemarcei, potrivit EFE. „Este important ca groenlandezii să știe, și să știe din fapte, nu doar din vorbe, că le respectăm dorințele...
14:50
Accident rutier între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. Un automobil a derapat și a ajuns într-un copac, iar șoferul nu deține permis de conducere și s-a urcat beat la volan # Ziarul de Garda
Un accident rutier s-a produs în noaptea zilei de miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei de 3:30, între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, anunță miercuri, 14 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legi au depistat că șoferul în vârstă de 25 de ani nu deține permis de conducere. Astfel, la fața locului, polițiștii au...
14:50
DOC/ Judecătoarea Ana Cucerescu nu va fi controlată de ANI. „Nu se atestă prezența indicilor de depășire a cheltuielilor în raport cu veniturile obținute” # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat să inițieze controlului averii și intereselor personale în privința judecătoarei Ana Cucerescu, din cadrul Judecătoriei Chișinău. La ANI a fost înregistrată o sesizare, potrivit căreia „pe canalele de Telegram a apărut un material cu denumirea «Exclusiv/Foto și detalii despre apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a...
14:00
13:50
Peste 300 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate în R. Moldova în a doua săptămână din 2026 # Ziarul de Garda
Peste 1900 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) au fost înregistrate în perioada 5 – 11 ianuarie 2026, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). „Deși se atestă o scădere a numărului de cazuri, ne aflăm în continuare în...
13:50
Mihailo Fedorov este noul ministru al Apărării din Ucraina. Printre priorități – „eradicarea riscurilor de corupție” # Ziarul de Garda
Mihailo Fedorov a fost numit de Rada Supremă a Ucrainei în funcția de ministru al Apărării. Anterior, acesta a ocupat funcția de ministru al Inovației, Educației, Științei și Tehnologiei, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării. Noul ministru al Apărării al Ucrainei a menționat că are o serie de priorități pentru mandatul său: implementarea reformei armatei,...
13:20
Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova pentru a depăși problemele generate de criza energetică din regiune, declară Valeriu Chiveri # Ziarul de Garda
Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova pentru a depăși problemele generate de criza energetică din regiune. Aceasta presupune extinderea graduală a câmpului constituțional pe întregul teritoriul țării. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, înainte de ședința Guvernului. Chiveri a vorbit despre starea de urgență economică care...
13:10
Ziua fiecărui freelancer este diferită. Unii scriu cod, alții surprind momente în imagini, alții oferă expertiză și consultanță. Ce au în comun este ritmul alert, proiectele multiple și nevoia de a-și gestiona corect activitatea. Libertatea de a lucra pe cont propriu vine cu satisfacții, dar și cu responsabilități și, mai ales, cu nevoia de a...
13:10
Aprobat: 293 de localități din R. Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că 293 de localități din R. Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Conform autorităților, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru localități a devenit o condiționalitate la accesarea finanțării din bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de infrastructură, precum: sisteme și rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de...
13:00
DOC/ Audit la Palatul Sporturilor al USM: nereguli financiare de aproximativ 3,5 milioane de lei într-un singur an. Ministerul Educației anunță că a sesizat Inspecția Financiară # Ziarul de Garda
Mai multe nereguli privind încasarea incorectă a plăților pentru serviciile oferite de Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), precum și încălcări grave ce țin de evidența veniturilor și cheltuielilor, au fost identificate în cadrul unei misiuni de audit desfășurate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), informează instituția marți, 14 ianuarie, într-un comunicat....
12:50
Trei medici din Găgăuzia au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, după ce doi pacienți au decedat în urma inacțiunilor acestora # Ziarul de Garda
Trei medici din UTA Găgăuzia au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de – încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenței medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți, anunță miercuri, 14 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, decesul primului pacient contaminat cu o boală infecțioasă gravă, a fost condiționat, de neglijența...
12:40
Împărțirea în zone a spațiilor cu risc epidemiologic, cerințe moderne de ventilație și microclimat și obligația asigurării cu apă potabilă sunt câteva dintre prevederile noului regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Documentul a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 14 ianuarie și are scopul de a face serviciile medicale mai sigure...
12:30
DOC/ Instalatorii de sisteme de energie regenerabilă, obligați să țină evidența lucrărilor. Un nou regulament va reglementa activitatea din domeniu # Ziarul de Garda
Un nou regulament care se referă la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură a fost aprobat în ședința de miercuri, 14 ianuarie, a Guvernului. Documentul instituie un mecanism oficial de calificare și înregistrare, menit să asigure...
11:50
Trump îl trimite pe Witkoff la Moscova pentru a șaptea rundă de discuții cu Putin, în vederea negocierii păcii în Ucraina # Ziarul de Garda
Emisarul special al SUA, Stephen Witkoff va călători, din nou, la Moscova la sfârșitul lunii ianuarie pentru a purta discuții cu președintele rus, Vladimir Putin. Witkoff va merge în capitala Rusiei alături de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu situația. În timpul vizitei sale la Kremlin, a șaptea din...
11:40
FOTO/ Reacția procurorului despre care s-a scris că ar fi fost prins beat la volan # Ziarul de Garda
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, s-ar fi ales cu dosar penal după ce ar fi urcat beat la volan. Potrivit NordInfo, cazul s-ar fi întâmplat în noaptea spre 14 ianuarie, în apropiere de Bălți. De cealaltă parte, acuzatorul neagă informațiile. Potrivit NordInfo, autoturismul condus de acuzator ar fi fost tras pe dreapta...
11:30
Astăzi e despre Mihai Eminescu, cel mai mare scriitor român. An de an, ziua de 15 ianuarie reprezintă numărătoarea veșniciei poetului. În 2026, veșnicia sa numără 176 de ani. În lume, sute de străzi, scuaruri sau bulevarde îi poartă numele. La fel, sute de instituții publice – școli, biblioteci, teatre sau universități – sunt numite...
11:20
Numiri la Guvern. Marcela Nistor a fost desemnată secretară de stat la Ministerul Culturii # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de miercuri, 14 ianuarie, noi numiri în funcții la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii. Astfel, Oleg Bivol a fost numit secretar de stat la MDED. Potrivit ministrului Eugeniu Osmochescu, acesta revine din Irlanda, fiind angajat în...
