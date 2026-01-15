Editorial/ Are dreptul Maia Sandu să voteze pentru Unire?

09:10

După întâlnirea de la Casa Albă cu administrația Trump, miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei au dorit să sublinieze că discuțiile au fost constructive, însă, dincolo de politețurile diplomatice, nu au reușit să convingă administrația să renunțe la cererea de a anexa Groenlanda la SUA, transmite BBC. La întâlnire au participat ministrul danez de...