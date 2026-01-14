Groenlanda „se poate baza pe UE” pentru securitatea sa, declară Ursula Von der Leyen

16:10

Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, precum și la plata unui prejudiciu moral de 1,5 milioane de lei pentru partea vătămată, adică mama bebelușului decedat în 2010. El a fost condamnat pe trei capete de acuzare, dar avocatul lui susține că în proces nu ar fi fost prezentate probe care...