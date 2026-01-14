Procesul Evgheniei Guțul, reluat la Curtea de Apel. Avocații cer recuzarea judecătorilor
Ziarul de Garda, 14 ianuarie 2026 16:30
Curtea de Apel Centru a reluat pe 14 ianuarie examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Ea se află în arest din 5 august, fiind condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Guțul pledează nevinovată, scrie Radio Europa Liberă. Evghenia Guțul și...
Acum 5 minute
16:50
Precizările autorităților din sănătate despre substanța depistată în cele 110 mii de găini. ANSP face apel fermierilor de a înceta utilizarea regulată a antibioticelor pentru a stimula creșterea animalelor # Ziarul de Garda
„Metronidazolul este un medicament autorizat în R. Moldova pentru tratarea oamenilor și se utilizează doar la recomandarea medicului”, a scris Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în contextul informațiilor apărute public despre cele 110 mii de păsări nimicite, care au fost identificate cu substanța interzisă cu efecte carcinogene. Pe de altă parte, Agenția Națională pentru Sănătate...
16:50
LIVE TEXT/ Un bărbat a murit în urma unui atac rusesc asupra Kramatorskului. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 Un bărbat a murit în Kramatorsk în urma bombardamentelor rusești, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. Noaptea, soldații ruși au atacat zona rezidențială a orașului. O casă privată a fost distrusă și a izbucnit un incendiu. Un bărbat a rămas sub dărâmături, iar corpul său neînsuflețit a fost recuperat...
Acum 30 minute
16:30
Incendiu în sectorul Botanica: mai multe automobile parcate în curtea unui bloc au fost cuprinse de flăcări în dimineața zilei de miercuri # Ziarul de Garda
Trei automobile, parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23 din municipiul Chișinău, au luat foc în dimineața zilei de miercuri, 14 ianuarie, potrivit unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Nu au fost înregistrate victime. Apelul la 112 a fost recepționat la ora...
16:30
16:20
„Plătim zece pentru două ședințe.” Interceptările din dosarul de corupție în care este vizată fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko # Ziarul de Garda
În înregistrările publicate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei, fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko, ar fi discutat cu un deptuat nenumit al parlamentului ucrainean despre un sistem de plată pentru „voturi specifice” în Rada Supremă, scrie Ukrainska Pravda, citând interceptările publicate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) Conform publicației, conversația a avut loc...
Acum o oră
16:00
Autorizațiile pentru complexul rezidențial de pe strada Bucovinei, suspendate. INST merge în instanță, iar reprezentanții firmei de construcții își exprimă dezacordul: „Analizăm situația” # Ziarul de Garda
Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a suspendat autorizațiile emise de Primăria municipiului Chișinău pentru construirea unui complex rezidențial pe strada Bucovinei 3/1, în sectorul Ciocana al capitalei, potrivit jurnaliștilor de la RISE Moldova. Totodată, Inspectoratul a înaintat pe 30 decembrie o cerere de chemare în judecată pentru anularea actelor permisive. Într-un comentariu pentru Ziarul...
Acum 2 ore
15:50
UE oferă un nou împrumut de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro # Ziarul de Garda
UE va împrumuta Ucrainei 90 de miliarde de euro. Comisia Europeană a adoptat un set de propuneri legislative pentru a asigura sprijinul financiar continuu pentru țara aflată în război pentru anii 2026 și 2027. Documentul, prevede, printre altele, și propunerea de instituire a împrumutului de sprijin. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acest angajament financiar...
15:40
USM susține că a luat act de raportul de auditul al MEC de la Palatul Sporturilor: „Instituția tratează cu responsabilitate constatările prezentate și va analiza în detaliu concluziile” # Ziarul de Garda
„Instituția tratează cu responsabilitate constatările prezentate și va analiza în detaliu concluziile raportului de audit”, astfel reacționează Universitatea de Stat din Moldova (USM) la auditul Ministerului Educației și Cercetări (MEC) desfășurat la Palatul Sporturilor al USM, unde au fost identificate mai multe nereguli financiare, inclusiv încasarea incorectă a plăților pentru serviciile oferite. Astfel, USM susține...
15:30
Bloomberg: Putin nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului din Iran. Relațiile cu Trump sunt mai importante # Ziarul de Garda
Președintele Rusiei, Vladimir Putin nu intenționează să acorde un sprijin semnificativ regimului ayatollahilor din Iran, care se confruntă cu o val de proteste la nivel național și cu amenințarea unei intervenții militare din partea SUA, potrivit Bloomberg, citând surse. Publicația scrie că Moscova se va limita, cel mai probabil, la exprimarea sprijinului public față de...
15:10
Groenlanda „se poate baza pe UE” pentru securitatea sa, declară Ursula Von der Leyen # Ziarul de Garda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe 14 ianuarie că groenlandezii se pot baza pe Uniunea Europeană, în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump de a ocupa teritoriul autonom al Danemarcei, potrivit EFE. „Este important ca groenlandezii să știe, și să știe din fapte, nu doar din vorbe, că le respectăm dorințele...
Acum 4 ore
14:50
Accident rutier între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. Un automobil a derapat și a ajuns într-un copac, iar șoferul nu deține permis de conducere și s-a urcat beat la volan # Ziarul de Garda
Un accident rutier s-a produs în noaptea zilei de miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei de 3:30, între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, anunță miercuri, 14 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Oamenii legi au depistat că șoferul în vârstă de 25 de ani nu deține permis de conducere. Astfel, la fața locului, polițiștii au...
14:50
DOC/ Judecătoarea Ana Cucerescu nu va fi controlată de ANI. „Nu se atestă prezența indicilor de depășire a cheltuielilor în raport cu veniturile obținute” # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat să inițieze controlului averii și intereselor personale în privința judecătoarei Ana Cucerescu, din cadrul Judecătoriei Chișinău. La ANI a fost înregistrată o sesizare, potrivit căreia „pe canalele de Telegram a apărut un material cu denumirea «Exclusiv/Foto și detalii despre apartamentul procurat cu implicarea judecătorului Ana Cucerescu și a...
14:00
13:50
Peste 300 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate în R. Moldova în a doua săptămână din 2026 # Ziarul de Garda
Peste 1900 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) au fost înregistrate în perioada 5 – 11 ianuarie 2026, majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). „Deși se atestă o scădere a numărului de cazuri, ne aflăm în continuare în...
13:50
Mihailo Fedorov este noul ministru al Apărării din Ucraina. Printre priorități – „eradicarea riscurilor de corupție” # Ziarul de Garda
Mihailo Fedorov a fost numit de Rada Supremă a Ucrainei în funcția de ministru al Apărării. Anterior, acesta a ocupat funcția de ministru al Inovației, Educației, Științei și Tehnologiei, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării. Noul ministru al Apărării al Ucrainei a menționat că are o serie de priorități pentru mandatul său: implementarea reformei armatei,...
13:20
Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova pentru a depăși problemele generate de criza energetică din regiune, declară Valeriu Chiveri # Ziarul de Garda
Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a R. Moldova pentru a depăși problemele generate de criza energetică din regiune. Aceasta presupune extinderea graduală a câmpului constituțional pe întregul teritoriul țării. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, înainte de ședința Guvernului. Chiveri a vorbit despre starea de urgență economică care...
13:10
Ziua fiecărui freelancer este diferită. Unii scriu cod, alții surprind momente în imagini, alții oferă expertiză și consultanță. Ce au în comun este ritmul alert, proiectele multiple și nevoia de a-și gestiona corect activitatea. Libertatea de a lucra pe cont propriu vine cu satisfacții, dar și cu responsabilități și, mai ales, cu nevoia de a...
13:10
Aprobat: 293 de localități din R. Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că 293 de localități din R. Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Conform autorităților, elaborarea planurilor urbanistice generale pentru localități a devenit o condiționalitate la accesarea finanțării din bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de infrastructură, precum: sisteme și rețele de alimentare cu apă și canalizare, rețele de...
13:00
DOC/ Audit la Palatul Sporturilor al USM: nereguli financiare de aproximativ 3,5 milioane de lei într-un singur an. Ministerul Educației anunță că a sesizat Inspecția Financiară # Ziarul de Garda
Mai multe nereguli privind încasarea incorectă a plăților pentru serviciile oferite de Palatul Sporturilor al Universității de Stat din Moldova (USM), precum și încălcări grave ce țin de evidența veniturilor și cheltuielilor, au fost identificate în cadrul unei misiuni de audit desfășurate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), informează instituția marți, 14 ianuarie, într-un comunicat....
Acum 6 ore
12:50
Trei medici din Găgăuzia au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, după ce doi pacienți au decedat în urma inacțiunilor acestora # Ziarul de Garda
Trei medici din UTA Găgăuzia au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de – încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenței medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți, anunță miercuri, 14 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, decesul primului pacient contaminat cu o boală infecțioasă gravă, a fost condiționat, de neglijența...
12:40
Împărțirea în zone a spațiilor cu risc epidemiologic, cerințe moderne de ventilație și microclimat și obligația asigurării cu apă potabilă sunt câteva dintre prevederile noului regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Documentul a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 14 ianuarie și are scopul de a face serviciile medicale mai sigure...
12:30
DOC/ Instalatorii de sisteme de energie regenerabilă, obligați să țină evidența lucrărilor. Un nou regulament va reglementa activitatea din domeniu # Ziarul de Garda
Un nou regulament care se referă la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură a fost aprobat în ședința de miercuri, 14 ianuarie, a Guvernului. Documentul instituie un mecanism oficial de calificare și înregistrare, menit să asigure...
11:50
Trump îl trimite pe Witkoff la Moscova pentru a șaptea rundă de discuții cu Putin, în vederea negocierii păcii în Ucraina # Ziarul de Garda
Emisarul special al SUA, Stephen Witkoff va călători, din nou, la Moscova la sfârșitul lunii ianuarie pentru a purta discuții cu președintele rus, Vladimir Putin. Witkoff va merge în capitala Rusiei alături de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu situația. În timpul vizitei sale la Kremlin, a șaptea din...
11:40
FOTO/ Reacția procurorului despre care s-a scris că ar fi fost prins beat la volan # Ziarul de Garda
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, s-ar fi ales cu dosar penal după ce ar fi urcat beat la volan. Potrivit NordInfo, cazul s-ar fi întâmplat în noaptea spre 14 ianuarie, în apropiere de Bălți. De cealaltă parte, acuzatorul neagă informațiile. Potrivit NordInfo, autoturismul condus de acuzator ar fi fost tras pe dreapta...
11:30
Astăzi e despre Mihai Eminescu, cel mai mare scriitor român. An de an, ziua de 15 ianuarie reprezintă numărătoarea veșniciei poetului. În 2026, veșnicia sa numără 176 de ani. În lume, sute de străzi, scuaruri sau bulevarde îi poartă numele. La fel, sute de instituții publice – școli, biblioteci, teatre sau universități – sunt numite...
11:20
Numiri la Guvern. Marcela Nistor a fost desemnată secretară de stat la Ministerul Culturii # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de miercuri, 14 ianuarie, noi numiri în funcții la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii. Astfel, Oleg Bivol a fost numit secretar de stat la MDED. Potrivit ministrului Eugeniu Osmochescu, acesta revine din Irlanda, fiind angajat în...
11:10
LIVE TEXT/ Trei rachete și peste 130 de drone, lansate noaptea trecută asupra Ucrainei. Detalii de la Forțele Aeriene. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:05 În noaptea de 14 ianuarie Federația Rusă a atacat Ucraina cu 3 rachete balistice Iskander-M și 113 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Conform datelor preliminare, la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât o rachetă balistică și 89 de drone în...
Acum 8 ore
10:40
„O mișcare grandioasă de PR. Se pare că alegerile sunt mult mai aproape decât păreau.” Reacția fostei prim-ministre a Ucrainei, Iulia Timoșenko, privind perchezițiile dintr-un dosar de corupție # Ziarul de Garda
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko a confirmat informațiile din presa ucraineană privind perchezițiile care au avut loc la partidul pe care îl conduce, „Batkivșcina”. Timoșenko a scris că perchezițiile au „durat toată noaptea” și că acțiunile oamenilor legii din Ucraina sunt „o mișcare grandioasă de PR. Nu au găsit nimic, așa că mi-au luat...
10:30
VIDEO/ Trei tineri au fost reținuți după ce au amenințat, agresat și jefuit un bărbat, iar apoi l-au dus și l-au lăsat într-o pădure # Ziarul de Garda
Trei tineri cu vârste între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate, anunță miercuri, 14 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comunicat, cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost...
10:30
Procurorul și judecătorul au decedat. Procuratura Generală, despre circumstanțele în care Alexei Cotorobai, condamnat pentru omorului unui bebeluș de 10 luni, a scăpat inițial nevinovat # Ziarul de Garda
Procurorul care a condus urmărirea penală și judecătorul care a condamnat-o pe mama copilului de 10 luni pentru decesul acestuia în februarie 2010, fapt pentru care a fost condamnat Alexei Cotorobai la 12 ianuarie 2026, nu mai sunt în viață. Potrivit Procuraturii Generale, în prezent sunt examinate și alte circumstanțe legate de cazul decesului bebelușului,...
10:20
„Tancurile digitale sunt deja aici”: Polonia anunță oficial că Rusia a încercat să oprească alimentarea cu energie a cetățenilor săi # Ziarul de Garda
Ministrul digitalizării al Poloniei, Krzysztof Gawkowski, afirmă că Polonia s-a confruntat cu un act de sabotaj din partea Rusiei în decembrie 2025. „Tancurile digitale sunt deja aici. A fost cel mai grav atac asupra infrastructurii energetice”, a declarat oficialul la RMF FM. Potrivit lui, Kremlinul a avut ca scop întreruperea alimentării cu energie electrică pentru...
10:00
VIDEO/ Doi bărbați au fost reținuți în flagrant, având asupra lor suma de 4700 de euro, primită în cadrul unei presupuse scheme de escrocherie # Ziarul de Garda
Doi bărbați au fost reținuți în flagrant în momentul primirii sumei de 4700 de euro de la victima unei presupuse scheme de escrocherie. Potrivit oamenilor legii, cei doi, acționând împreună cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de ani din Bălți, sub pretextul realizării unor investiții pe platforme internaționale de...
09:40
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko este cercetată penal pentru mită oferită deputaților. Percheziții la partid # Ziarul de Garda
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko este vizată într-o cauză penală privind fapte de corupție. Dorsarul este instrumentat de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP), potrivit unor surse citate Ukrainska Pravda. Lidera partidului de opoziție „Batkivșcina” din Parlamentul Ucrainei ar fi oferit mită unor deputați pentru a vota „pentru” sau...
09:30
Marile dosare de corupție aflate în examinare în instanțele din țară se vor regăsi, de azi, 14 ianuarie 2026, nu doar în incinta sălilor de judecată, dar și într-o nouă rubrică pe site-ul Ziarului de Gardă. Corupția la nivel înalt este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă R. Moldova. În cei...
09:10
La Curtea de Apel Centru este format un nou complet de judecată pe cauza Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan # Ziarul de Garda
După mai bine de două luni de pauză, dosarul în care sunt condamnate la închisoare başcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și contabila fostei formaţiuni „Şor”, Svetlana Popan, va fi reluat. Preşedintele Curţii de Apel Centru a dispus formarea unui nou complet de judecată, iar prima şedinţă în acest format va avea loc miercuri, 14 ianuarie,...
Acum 12 ore
08:40
LIVE TEXT/ Atacuri cu drone asupra orașului Rostov-pe-Don. O persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 La Rostov-pe-Don, o persoană a murit în urma atacului dronelor ucrainene. Patru locuitori au fost răniți, printre care și un copil. Toți răniții au fost transportați la spital în stare medie de gravitate, a informat guvernatorul regiunii, Iuri Slusari. „Într-unul dintre apartamentele incendiate după atacul dronelor, dintr-un bloc cu multe etaje din Rostov,...
Acum 24 ore
00:20
„ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor. Ziarul de Gardă lansează un nou produs jurnalistic # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă pornește pe urmele (in)justiției într-un nou proiect jurnalistic dedicat marilor dosare, examinate în al 13-lea ceas – „ORA DOSARELOR”. Începând din februarie 2026, pe data de 13 a fiecărei luni, urmăriți „ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor, pe toate platformele Ziarului de Gardă! Prin proiectul „ORA DOSARELOR”, Ziarul de Gardă își propune să...
13 ianuarie 2026
22:10
21:30
LIVE TEXT/ Țările de Jos optează ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE pentru Ucraina să fie cheltuiți pentru arme din SUA. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:20 Țările de Jos doresc ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE să fie cheltuiți pentru achiziționarea de arme din Statele Unite sau din alte țări din afara Uniunii Europene, relatează AD. „Guvernul olandez este diametral opus Franței în dezbaterea privind împrumutul de 90 de miliarde de euro...
21:00
Organizația Mondială a Sănătății avertizează: „Alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli” # Ziarul de Garda
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că „alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli”. Obiceiurile europenilor în privința consumului ridicat de alcool le pun sănătatea în pericol, dar guvernele nu reușesc să utilizeze taxele mai mari pentru a reduce consumul, a avertizat OMS, potrivit Politico. Berea a devenit mai accesibilă la preț...
20:20
ZONA DE SECURITATE/ Drumul „fiului regiunii transnistrene” spre „Eurovision”: cine este Evgheni Avramov și care a fost traseul său până la selecția națională # Ziarul de Garda
Se autodefinește drept „fiu al regiunii transnistrene” și compune cântece în așa-numita „limbă moldovenească”, utilizată nicăieri în lume în afara regiunii transnistrene. Este autorul imnului fanilor clubului de fotbal „Sheriff”. Este invitat în emisiunea lui Andrei Malahov de pe postul rus „Rossia 1”. În paralel, participă la etapele de selecție ale concursului național pentru „Eurovision”, organizat...
19:50
„Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO și UE”, a declarat premierul Groenlandei # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen a respins ideea lui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei: „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO, Regatul Danemarcei și UE”. Declarațiile au fost făcute la o conferință de presă împreună cu prim-ministra Danermacei, Mette Frederiksen,cu scopul de a forma un...
19:20
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon a fost audiat repetat într-o ședință cu ușile închise. Când va fi publicat raportul Comisiei? # Ziarul de Garda
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon a fost audiat în ședință suplimentară de către Comisia de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii cu ușile închise, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii completului, anunță Comisia de evaluare a procurorilor. Comisia urmează să elaboreze un raport de evaluare care va include faptele relevante, motivele și...
19:00
Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan urmează să ajungă în fața judecătorilor români într-un dosar în care este acuzat de trădare de patrie # Ziarul de Garda
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan urmează să ajungă în luna februarie în fața judecătorilor români într-un dosar în care este acuzat pentru trădare de patrie. Balan a fost arestat în septembrie 2025 pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul...
18:40
LIVE TEXT/ De la începutul războiului, Rusia a atacat Ucraina cu peste 142000 de drone și 13300 de rachete. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:38 De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, forțele ruse au lansat peste 142300 de drone de atac și peste 13300 de rachete, a raportat comandantul șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrskii. Numai în noaptea de 13 ianuarie, armata rusă a atacat instalațiile energetice ucrainene, alte infrastructuri și ținte civile cu...
18:20
Donald Trump îndeamnă la continuarea protestelor din Iran și la preluarea controlului asupra instituțiilor. „Ajutorul urmează să ajungă” # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a făcut un apel la continuarea protestelor din Iran și a îndeamnat pe oameni să preia controlul asupra instituțiilor. De asemenea, liderul de la Casa Albă a transmis că și-a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni „până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri”. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE –...
18:20
18:10
Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după ce SRI a cerut retragerea cetățeniei acesteia # Ziarul de Garda
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă...
18:00
ANRE răspunde criticilor privind formarea prețului plătit de consumatori pentru gaze: „Compararea cu prețuri spot din anumite zile sau perioade este nefundamentată” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că afirmațiile, potrivit cărora diferența dintre prețul reglementat per m3 achitat de consumatori și costul efectiv al gazelor natural este „profit” sau „furturi și scheme”, sunt „eronate și manipulatorii și denunță o intenție clară de a induce în eroare opinia publică”. Într-o reacție publică la „informațiile apărute recent...
17:50
Salarii pentru angajații Primăriei și sprijin electoral de la polit-tehnologi ruși. Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie. Ceban: „Nu am nicio legătură” # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie. Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum Nidjat Askerov, care, începând cu anul 2020, a fost...
