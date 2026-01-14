Victoria Furtună spune că are interdicție în UE și nu poate veni la București, într-un dosar ce vizează retragerea cetățeniei române, la solicitarea SRI

21:30

UPDATE 21:20 Țările de Jos doresc ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE să fie cheltuiți pentru achiziționarea de arme din Statele Unite sau din alte țări din afara Uniunii Europene, relatează AD. „Guvernul olandez este diametral opus Franței în dezbaterea privind împrumutul de 90 de miliarde de euro...