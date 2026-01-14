LIVE TEXT/ Zelenski a declarat starea de urgență în sectorul energetic al Ucrainei, pe fondul agravării crizei energetice. Război în Ucraina, ziua 1421

10:00

Doi bărbați au fost reținuți în flagrant în momentul primirii sumei de 4700 de euro de la victima unei presupuse scheme de escrocherie. Potrivit oamenilor legii, cei doi, acționând împreună cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de ani din Bălți, sub pretextul realizării unor investiții pe platforme internaționale de...