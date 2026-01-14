Incendiu în sectorul Botanica: mai multe automobile parcate în curtea unui bloc au fost cuprinse de flăcări în dimineața zilei de miercuri

18:20

Președintele american Donald Trump a făcut un apel la continuarea protestelor din Iran și a îndeamnat pe oameni să preia controlul asupra instituțiilor. De asemenea, liderul de la Casa Albă a transmis că și-a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni „până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri”. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE –...