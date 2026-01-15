Curs valutar 15 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar

19:10

Poliția Națională vine cu noi detalii despre tragicul accident produs astăzi, 14 ianuarie, în raionul Hîncești. Trei persoane, printre care un copil de 8 luni, au murit, iar alte trei au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit grav pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. „Preliminar s-a stabilit că o Toyota, condusă de un […] Articolul Noi detalii despre accidentul de la Hîncești: Trei morți, printre care un bebeluș, și trei răniți apare prima dată în Realitatea.md.