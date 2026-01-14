Trump îl trimite pe Witkoff la Moscova pentru a șaptea rundă de discuții cu Putin, în vederea negocierii păcii în Ucraina
14 ianuarie 2026
Emisarul special al SUA, Stephen Witkoff va călători, din nou, la Moscova la sfârșitul lunii ianuarie pentru a purta discuții cu președintele rus, Vladimir Putin. Witkoff va merge în capitala Rusiei alături de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu situația. În timpul vizitei sale la Kremlin, a șaptea din...
FOTO/ Reacția procurorului despre care s-a scris că ar fi fost prins beat la volan # Ziarul de Garda
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, s-ar fi ales cu dosar penal după ce ar fi urcat beat la volan. Potrivit NordInfo, cazul s-ar fi întâmplat în noaptea spre 14 ianuarie, în apropiere de Bălți. De cealaltă parte, acuzatorul neagă informațiile. Potrivit NordInfo, autoturismul condus de acuzator ar fi fost tras pe dreapta...
Astăzi e despre Mihai Eminescu, cel mai mare scriitor român. An de an, ziua de 15 ianuarie reprezintă numărătoarea veșniciei poetului. În 2026, veșnicia sa numără 176 de ani. În lume, sute de străzi, scuaruri sau bulevarde îi poartă numele. La fel, sute de instituții publice – școli, biblioteci, teatre sau universități – sunt numite...
Numiri la Guvern. Marcela Nistor a fost desemnată secretară de stat la Ministerul Culturii # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de miercuri, 14 ianuarie, noi numiri în funcții la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii. Astfel, Oleg Bivol a fost numit secretar de stat la MDED. Potrivit ministrului Eugeniu Osmochescu, acesta revine din Irlanda, fiind angajat în...
LIVE TEXT/ Trei rachete și peste 130 de drone, lansate noaptea trecută asupra Ucrainei. Detalii de la Forțele Aeriene. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:05 În noaptea de 14 ianuarie Federația Rusă a atacat Ucraina cu 3 rachete balistice Iskander-M și 113 drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Conform datelor preliminare, la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât o rachetă balistică și 89 de drone în...
„O mișcare grandioasă de PR. Se pare că alegerile sunt mult mai aproape decât păreau.” Reacția fostei prim-ministre a Ucrainei, Iulia Timoșenko, privind perchezițiile dintr-un dosar de corupție # Ziarul de Garda
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko a confirmat informațiile din presa ucraineană privind perchezițiile care au avut loc la partidul pe care îl conduce, „Batkivșcina”. Timoșenko a scris că perchezițiile au „durat toată noaptea” și că acțiunile oamenilor legii din Ucraina sunt „o mișcare grandioasă de PR. Nu au găsit nimic, așa că mi-au luat...
VIDEO/ Trei tineri au fost reținuți după ce au amenințat, agresat și jefuit un bărbat, iar apoi l-au dus și l-au lăsat într-o pădure # Ziarul de Garda
Trei tineri cu vârste între 16 și 23 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate, anunță miercuri, 14 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comunicat, cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost...
Procurorul și judecătorul au decedat. Procuratura Generală, despre circumstanțele în care Alexei Cotorobai, condamnat pentru omorului unui bebeluș de 10 luni, a scăpat inițial nevinovat # Ziarul de Garda
Procurorul care a condus urmărirea penală și judecătorul care a condamnat-o pe mama copilului de 10 luni pentru decesul acestuia în februarie 2010, fapt pentru care a fost condamnat Alexei Cotorobai la 12 ianuarie 2026, nu mai sunt în viață. Potrivit Procuraturii Generale, în prezent sunt examinate și alte circumstanțe legate de cazul decesului bebelușului,...
„Tancurile digitale sunt deja aici”: Polonia anunță oficial că Rusia a încercat să oprească alimentarea cu energie a cetățenilor săi # Ziarul de Garda
Ministrul digitalizării al Poloniei, Krzysztof Gawkowski, afirmă că Polonia s-a confruntat cu un act de sabotaj din partea Rusiei în decembrie 2025. „Tancurile digitale sunt deja aici. A fost cel mai grav atac asupra infrastructurii energetice”, a declarat oficialul la RMF FM. Potrivit lui, Kremlinul a avut ca scop întreruperea alimentării cu energie electrică pentru...
VIDEO/ Doi bărbați au fost reținuți în flagrant, având asupra lor suma de 4700 de euro, primită în cadrul unei presupuse scheme de escrocherie # Ziarul de Garda
Doi bărbați au fost reținuți în flagrant în momentul primirii sumei de 4700 de euro de la victima unei presupuse scheme de escrocherie. Potrivit oamenilor legii, cei doi, acționând împreună cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de ani din Bălți, sub pretextul realizării unor investiții pe platforme internaționale de...
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko este cercetată penal pentru mită oferită deputaților. Percheziții la partid # Ziarul de Garda
Fosta prim-ministră a Ucrainei, Iulia Timoșenko este vizată într-o cauză penală privind fapte de corupție. Dorsarul este instrumentat de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP), potrivit unor surse citate Ukrainska Pravda. Lidera partidului de opoziție „Batkivșcina” din Parlamentul Ucrainei ar fi oferit mită unor deputați pentru a vota „pentru” sau...
Marile dosare de corupție aflate în examinare în instanțele din țară se vor regăsi, de azi, 14 ianuarie 2026, nu doar în incinta sălilor de judecată, dar și într-o nouă rubrică pe site-ul Ziarului de Gardă. Corupția la nivel înalt este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă R. Moldova. În cei...
La Curtea de Apel Centru este format un nou complet de judecată pe cauza Evgheniei Guțul și Svetlanei Popan # Ziarul de Garda
După mai bine de două luni de pauză, dosarul în care sunt condamnate la închisoare başcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și contabila fostei formaţiuni „Şor”, Svetlana Popan, va fi reluat. Preşedintele Curţii de Apel Centru a dispus formarea unui nou complet de judecată, iar prima şedinţă în acest format va avea loc miercuri, 14 ianuarie,...
LIVE TEXT/ Atacuri cu drone asupra orașului Rostov-pe-Don. O persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1421 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 La Rostov-pe-Don, o persoană a murit în urma atacului dronelor ucrainene. Patru locuitori au fost răniți, printre care și un copil. Toți răniții au fost transportați la spital în stare medie de gravitate, a informat guvernatorul regiunii, Iuri Slusari. „Într-unul dintre apartamentele incendiate după atacul dronelor, dintr-un bloc cu multe etaje din Rostov,...
„ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor. Ziarul de Gardă lansează un nou produs jurnalistic # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă pornește pe urmele (in)justiției într-un nou proiect jurnalistic dedicat marilor dosare, examinate în al 13-lea ceas – „ORA DOSARELOR”. Începând din februarie 2026, pe data de 13 a fiecărei luni, urmăriți „ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor, pe toate platformele Ziarului de Gardă! Prin proiectul „ORA DOSARELOR”, Ziarul de Gardă își propune să...
LIVE TEXT/ Țările de Jos optează ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE pentru Ucraina să fie cheltuiți pentru arme din SUA. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:20 Țările de Jos doresc ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE să fie cheltuiți pentru achiziționarea de arme din Statele Unite sau din alte țări din afara Uniunii Europene, relatează AD. „Guvernul olandez este diametral opus Franței în dezbaterea privind împrumutul de 90 de miliarde de euro...
Organizația Mondială a Sănătății avertizează: „Alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli” # Ziarul de Garda
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că „alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli”. Obiceiurile europenilor în privința consumului ridicat de alcool le pun sănătatea în pericol, dar guvernele nu reușesc să utilizeze taxele mai mari pentru a reduce consumul, a avertizat OMS, potrivit Politico. Berea a devenit mai accesibilă la preț...
ZONA DE SECURITATE/ Drumul „fiului regiunii transnistrene” spre „Eurovision”: cine este Evgheni Avramov și care a fost traseul său până la selecția națională # Ziarul de Garda
Se autodefinește drept „fiu al regiunii transnistrene” și compune cântece în așa-numita „limbă moldovenească”, utilizată nicăieri în lume în afara regiunii transnistrene. Este autorul imnului fanilor clubului de fotbal „Sheriff”. Este invitat în emisiunea lui Andrei Malahov de pe postul rus „Rossia 1”. În paralel, participă la etapele de selecție ale concursului național pentru „Eurovision”, organizat...
„Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO și UE”, a declarat premierul Groenlandei # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen a respins ideea lui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei: „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO, Regatul Danemarcei și UE”. Declarațiile au fost făcute la o conferință de presă împreună cu prim-ministra Danermacei, Mette Frederiksen,cu scopul de a forma un...
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon a fost audiat repetat într-o ședință cu ușile închise. Când va fi publicat raportul Comisiei? # Ziarul de Garda
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon a fost audiat în ședință suplimentară de către Comisia de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii cu ușile închise, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii completului, anunță Comisia de evaluare a procurorilor. Comisia urmează să elaboreze un raport de evaluare care va include faptele relevante, motivele și...
Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan urmează să ajungă în fața judecătorilor români într-un dosar în care este acuzat de trădare de patrie # Ziarul de Garda
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan urmează să ajungă în luna februarie în fața judecătorilor români într-un dosar în care este acuzat pentru trădare de patrie. Balan a fost arestat în septembrie 2025 pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul...
LIVE TEXT/ De la începutul războiului, Rusia a atacat Ucraina cu peste 142000 de drone și 13300 de rachete. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:38 De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, forțele ruse au lansat peste 142300 de drone de atac și peste 13300 de rachete, a raportat comandantul șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrskii. Numai în noaptea de 13 ianuarie, armata rusă a atacat instalațiile energetice ucrainene, alte infrastructuri și ținte civile cu...
Donald Trump îndeamnă la continuarea protestelor din Iran și la preluarea controlului asupra instituțiilor. „Ajutorul urmează să ajungă” # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a făcut un apel la continuarea protestelor din Iran și a îndeamnat pe oameni să preia controlul asupra instituțiilor. De asemenea, liderul de la Casa Albă a transmis că și-a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni „până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri”. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE –...
Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după ce SRI a cerut retragerea cetățeniei acesteia # Ziarul de Garda
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă...
ANRE răspunde criticilor privind formarea prețului plătit de consumatori pentru gaze: „Compararea cu prețuri spot din anumite zile sau perioade este nefundamentată” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că afirmațiile, potrivit cărora diferența dintre prețul reglementat per m3 achitat de consumatori și costul efectiv al gazelor natural este „profit” sau „furturi și scheme”, sunt „eronate și manipulatorii și denunță o intenție clară de a induce în eroare opinia publică”. Într-o reacție publică la „informațiile apărute recent...
Salarii pentru angajații Primăriei și sprijin electoral de la polit-tehnologi ruși. Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie. Ceban: „Nu am nicio legătură” # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie. Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum Nidjat Askerov, care, începând cu anul 2020, a fost...
SBU a reținut doi agenți FSB care intenționau să arunce în aer mașinile Poliției din Herson și apoi să fugă în Rusia # Ziarul de Garda
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prevenit un atentat terorist în Herson. În urma acțiunilor preventive, în oraș au fost reținuți doi agenți FSB care pregăteau un atentat asupra angajaților unei unități locale a Poliției Naționale din Ucraina, potrivit unui comunicat al SBU. Conform anchetei SBU, la comanda Rusiei, suspecții se pregăteau să arunce...
„Nu cerem lux, ci curățenie și siguranță”. Acuzații privind condițiile insalubre din unul dintre căminele UTM. Reacția Universității # Ziarul de Garda
Un elev care locuiește în căminul numărul 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a publicat un video în care a spus că „gândacii sunt peste tot: în camere, în bucătării și pe coridoare”. Administrația UTM a respins acuzațiile într-un răspuns pentru diez. Totuși, portalul a publicat mai multe fotografii realizate de tinerii din cămin...
Procurorii cer pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte al Coreei de Sud. Acesta este judecat pentru tentativă de uzurpare a puterii # Ziarul de Garda
O echipă de procurori speciali a cerut condamnarea la pedeapsă cu moartea a fostului președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, în dosarul privind instituirea legii marțiale, fiind calificată drept o tentativă de uzurpare a puterii, relatează Reuters. Solicitarea procurorilor a fost expusă în timpul ședinței finale a procesului în care este vizat fostul...
Vance și Rubio vor avea discuții cu miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda # Ziarul de Garda
Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri, 14 ianuarie, cu vicepreședintele JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio, a declarat ministrul danez de externe. Întrevederea va avea loc în contextul în care președintele Donald Trump insistă pentru preluarea controlului asupra insulei arctice, scrie NBC News. Ministrul danez de externe,...
Un incediu a cuprins un apartament din sectorul Râșcani. Victime nu au fost raportate # Ziarul de Garda
Un incendiu a cuprins un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Aleco Russo 3/2, sectorul Râșcani, în după-amiaza zilei de 13 ianuarie. În urma incendiului a fost distrus în totalitate apartamentul cu o cameră, cu suprafața de circa 30 m², iar în interiorul acestuia s-ar fi aflat o persoană. Totuși, victime nu au...
În Congresul SUA a fost introdus un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei. „Pentru prea mult timp, conducerea americană a stat cu mâinile în sân” # Ziarul de Garda
Congresmanul republican Randy Fine a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților a Statelor Unite pentru „anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat american”. Congresmanul a explicat că inițiativa sa vizează asigurarea intereselor strategice de securitate națională ale Statelor Unite în Arctica și contracararea amenințărilor tot mai mari din partea Chinei și a Rusiei....
„La așa o sentință noi nu ne-am așteptat”. Condamnat pentru omor, răpire și viol. REACȚIA avocatului lui Alexei Cotorobai și avocatului părții vătămate # Ziarul de Garda
Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, precum și la plata unui prejudiciu moral de 1,5 milioane de lei pentru partea vătămată, adică mama bebelușului decedat în 2010. El a fost condamnat pe trei capete de acuzare, dar avocatul lui susține că în proces nu ar fi fost prezentate probe care...
Cinci focare de pestă porcină africană, dintre care trei la porci domestici, înregistrate în ultima săptămână # Ziarul de Garda
Cinci focare de pestă porcină africană (PPA) au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul R. Moldova, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Tot în această perioadă, a fost anunțat un focar de rabie la bovină, în raionul Călărași, satul Sipoteni. În 5-12 ianuarie 2026, s-au înregistrat trei focare la porci domestici și...
REUTERS/ Un oficial iranian anunță că aproximativ două mii de persoane au murit în cadrul protestelor # Ziarul de Garda
Un oficial iranian a prezentat bilanțul oamenilor care au decedat în cele 17 zile de când au început protestele, într-o declarație pentru agenția Reuters, fiind citat sub condiția anonimatului, pentru a-i fi protejată identitatea. El a susținut că, în spatele deceselor, se află teroriști și că au decedat circa două mii de persoane. Bilanțul este...
„Un act deschis de trădare politică”. PSRM cere demisia președintei Maia Sandu după ce a declarat că ar vota pentru unirea cu România, dacă ar fi un referendum # Ziarul de Garda
Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) cere demisia președintei Maia Sandu după ce aceasta a declarat că ar vota pentru unirea cu România dacă ar fi un referendum în cadrul unui podcast. PSRM a scris într-un comunicat că acesta este „un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, suveranității și neutralității...
LIVE TEXT/ SUA numește atacurile Rusiei asupra Ucrainei drept „o insultă la adresa eforturilor lui Trump”. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:25 La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată la cererea Ucrainei după atacul rus cu rachete „Oreșnik” asupra regiunii Lviv, SUA a calificat atacurile Rusiei asupra Ucrainei drept „o insultă la adresa eforturilor lui Trump”, potrivit Novaia Gazeta Europe. „Condamnăm atacurile continue și tot mai intense ale Rusiei asupra infrastructurii și sistemului energetic...
Construcția liniei electrice aeriene Strășeni–Gutinaș, pe agenda discuțiilor ministrului energiei în cadrul vizitei de lucru la Washington # Ziarul de Garda
Proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic și identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică se regăsesc pe agenda discuțiilor ministrului Energiei cu oficialii americani. Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington,...
Gheața închide aeroporturile din Viena, Bratislava și Budapesta și perturbă zborurile la Praga # Ziarul de Garda
Condițiile de formare a poleiului au obligat, în dimineața zilei de marți, 13 ianuarie, personalul aeroportuar să sisteze operațiunile pe aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, a scris Reuters. Aeroportul din Viena a anunțat că operațiunile urmau să fie reluate de la ora locală...
CUB se distanțează de declarațiile lui Adrian Dulgher: „Exprimăm regretul pentru mesajul confuz care se asociază cu numele partidului” # Ziarul de Garda
Diana Lupu, care, potrivit listei membrilor CUB depuse la Agenția de Servicii Publice (ASP) în campania electorală de la alegerile parlamentare, este vicepreședinta CUB și președinta Organizației de Femei a partidului, a distribuit o postare publicată pe Facebook de pagina „CUB Women”, în care se declară că partidul „nu se asociază cu declarațiile expuse de...
În 2025, agenții economici din regiunea transnistreană au desfășurat activități de comerț exterior preponderent cu statele membre UE # Ziarul de Garda
În anul 2025, totalul importurilor din UE în regiunea transnistreană a R. Moldova a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din totalul activităților comerciale. Potrivit datelor oferite de Biroul politici de reintegrare, agenții economici au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit...
„Nu am fost informat de nimeni. Pare un pic organizat și miroase…”. Reacția lui Adrian Dulgher după ce a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani # Ziarul de Garda
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a venit cu o reacție după ce a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Acesta susține că el nu a fost anunțat de...
LIVE TEXT/ În orașul și în regiunea Kiev, supermarketurile se închid din cauza întreruperilor de curent electric. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:12 În orașul și în regiunea Kiev, supermarketurile se închid din cauza întreruperilor de curent electric, scrie Novaia Gazeta Europe. Astfel, lanțul de supermarketuri Novus a anunțat pe Facebook că, din cauza întreruperilor de curent electric, nu toate magazinele pot funcționa în mod normal. „La sarcini mari, generatoarele necesită întreținere, astfel încât, în cazul...
Patru persoane, condamnate la închisoare pentru că au jefuit și răpit un bărbat în Măgdăcești # Ziarul de Garda
Trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani au fost condamnate pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate, anunță marți, 13 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați la pedepse cuprinse între 8 și 9 ani de închisoare. Totodată, în...
Bacul Molovata își suspendă activitatea din cauza gerului puternic și a stratului de gheață format pe râul Nistru # Ziarul de Garda
Bacul Molovata își suspendă activitatea din cauza gerului puternic și stratul de gheață format pe râul Nistru, anunță marți, 13 ianuarie, întreprinderea. Astfel, începând de miercuri, 14 ianuarie, bacul NU va mai circula până la îmbunătățirea situației. Potrivit informațiilor, startul de gheață a devenit prea gros, iar acest lucru face imposibilă circulația bacului în condiții...
Pe 13 ianuarie este marcat ajunul sărbătorii Sfântului Vasile cel Mare/Anul Nou pe stil vechi. Astfel, în această seară copii și adulții umblă cu uratul, iar pe 14 ianuarie, gospodarii primesc semănătorii. Copiii care umblă din casă în casă cu semănatul primesc bomboane, fructe, nuci, covrigi, colăcei şi bani. În R. Moldova unele sărbători sunt...
Sesizarea judecătoarei Lilia Lupașco NU a ajuns la Curtea Constituțională. Cât timp poate dura examinarea sesizării în dosarul Ciochină? Răspunsul Curții # Ziarul de Garda
Sesizarea magistratei Lilia Lupașco privind cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate în dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, încă NU a ajuns la Curtea Constituțională. Regulamentul Înaltei Curți prevede examinarea sesizării pe un termen „și până la 6...
