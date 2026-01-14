Prețul reglementat al gazelor naturale în Moldova: ANRE clarifică modul în care se stabilește tariful pentru consumatori
SafeNews, 14 ianuarie 2026 07:20
Prețul reglementat la gazele naturale plătit de consumatorii din ţară nu reprezintă doar costul de achiziție al gazului, ci include mai multe componente, explică Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit agenției, structura prețului cuprinde costul mediu anual de achiziție a gazelor, serviciile de transport și distribuție, cheltuielile și rentabilitatea furnizorului, precum și devierile
Acum 5 minute
07:40
Prim-ministrul Groenlandei a declarat marți că națiunea sa ar prefera să rămână parte a Danemarcei decât să devină un teritoriu al Statelor Unite, în contextul eforturilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice, informează Reuters. Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și
Acum 10 minute
07:30
Franța vrea să oblige Kievul să cumpere arme europene cu împrumutul de 90 de miliarde de la UE și intră într-o nouă dispută cu Germania, care nu are o problemă cu achiziția de arme americane # SafeNews
Reînarmarea accelerată a europenilor, orientată în mod masiv către echipamentele americane, a deschis o fractură majoră în cadrul Uniunii Europene. Franța apără o preferință industrială europeană pentru utilizarea împrumutului comun de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, în timp ce Germania și Țările de Jos pledează pentru a lăsa Kievul liber să cumpere arme
Acum 30 minute
07:20
Prețul reglementat al gazelor naturale în Moldova: ANRE clarifică modul în care se stabilește tariful pentru consumatori # SafeNews
14 ianuarie 2026
Prețul reglementat al gazelor naturale în Moldova: ANRE clarifică modul în care se stabilește tariful pentru consumatori
Prețul reglementat la gazele naturale plătit de consumatorii din ţară nu reprezintă doar costul de achiziție al gazului, ci include mai multe componente, explică Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit agenției, structura prețului cuprinde costul mediu anual de achiziție a gazelor, serviciile de transport și distribuție, cheltuielile și rentabilitatea furnizorului, precum și devierile
Acum o oră
07:10
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, audiat din nou de Comisia de evaluare a procurorilor # SafeNews
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat marţi, 13 ianuarie, în ședință suplimentară de Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii, care s-a desfășurat cu ușile închise la decizia Completului, Machidon a oferit clarificări la întrebările membrilor Completului. Comisia a anunțat că urmează să fie elaborat un raport de evaluare
07:00
Autoritățile locale trebuie să fie și ele anchetate, solicită victimele incendiului devastator din Crans-Montana # SafeNews
Ancheta penală din Elveția privind incendiul din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, izbucnit de Anul Nou, trebuie extinsă astfel încât să fie investigate și autoritățile locale, a declarat un avocat care reprezintă unele dintre victime, adăugând că va solicita despăgubiri de milioane de euro, informează marți Reuters. Incendiul devastator a provocat moartea a 40
06:50
Salarii pentru angajații Primăriei și sprijin electoral de la polit-tehnologi ruși. Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie. Ceban: „Nu am nicio legătură” # SafeNews
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională" (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, scrie zdg.md. Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum Nidjat Askerov, care, începând cu anul 2020,
Acum 2 ore
06:40
Un sfert din țigările ilegale din România vin din Moldova. Piața neagră a atins un nou record # SafeNews
Piața neagră a țigărilor din România a ajuns în noiembrie 2025 la 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, potrivit datelor publicate de compania de cercetare Novel Research. Creșterea este una rapidă, de la 9,6% înregistrat în septembrie, iar media pe întreg anul 2025 a urcat la 10,6%, față de
06:30
Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după ce SRI a cerut retragerea cetățeniei acesteia # SafeNews
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare" din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă România.
06:20
Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde el, la presiunea țărilor nordice # SafeNews
Un nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi adoptat în data de 24 februarie. Euractiv a scris despre acest lucru, citând o sursă din cercurile diplomatice, informează Digi24.ro cu referire la Ukrinform. „Finlanda și Suedia au îndemnat Comisia să interzică exporturile de articole de lux către Rusia, să interzică întreținerea petrolierelor rusești și
06:10
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de trădare de patrie. Ex-ofițerul a fost arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este
Acum 12 ore
19:00
Cutremur în nordul Italiei: Autoritățile au evcuat școlile, iar traficul feroviar a fost suspendat # SafeNews
Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 s-a produs în Italia, în zona orașului Bologna, localnicii fiind surprinși de seism și ieșind speriați pe străzi. Mai multe școli au fost evacuate preventiv, iar circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe mai multe rute din regiune, notează Digi24. Potrivit relatărilor localnicilor, mișcarea seismică a fost resimțită puternic, în
Acum 24 ore
16:20
Două noi focare de pestă porcină africană au fost depistate de angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în satul Boghiceni, raionul Hîncești, și localitatea Copceac, raionul Ștefan Vodă. Astfel, numărul focarelor depistate în ultima săptămână se ridică la cinci, anterior fiind anunțate două cazuri în raionul Leova și unul în Ungheni. Tot în această perioadă,
16:20
Secretarul de stat în Ministerul Infrastructurii din România, Ionel Scrioșteanu, afirmă că România și Republica Moldova vor construi patru noi poduri peste râul Prut până în anul 2030. Potrivit oficialului, au fost semnate contractele pentru prima etapă de proiectare a celor patru poduri, iar proiectul a intrat în a doua etapă, care vizează stabilirea amplasamentelor
16:10
Un incendiu s-a produs în această după-amiază într-un bloc din sectorul Râșcani al capitalei. Flăcările au cuprins un apartament de la primul etaj. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. Din fericire, nimeni nu a suferit. Proprietarul locuinței în care s-a produs incendiul a reușit să iasă din încăpere până la intervenția pompierilor.
16:00
Procuratura districtului Ventura din California a formulat acuzații de incitare la prostituție împotriva actorului Daniel Stern, cunoscut pentru rolul său de infractor din filmele „Singur acasă". Un actor din filmul „Singur acasă", acuzat de incitare la prostituție. Audierea în dosar este programată pentru 13 ianuarie, relatează Los Angeles Times. Actorul Daniel Stern a fost citat pe
16:00
NYT: Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil pentru a lovi presupuşi traficanţi de droguri, ceea ce ar putea fi o crimă de război # SafeNews
Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi, a dezvăluit luni New York Times. Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianului newyorkez, pentru că dreptul internaţional umanitar
16:00
Rusia a deschis o anchetă după ce 9 bebeluși au murit în doar câteva zile la un „spital al groazei” din Siberia # SafeNews
Rusia a deschis o anchetă penală privind moartea a nouă bebeluși nou-născuți în cursul acestei luni, pe fondul unor suspiciuni de neglijență la un spital de maternitate din Siberia, relatează Reuters. Comitetul de Anchetă al statului a declarat că personalul este audiat, documentele medicale au fost ridicate, iar expertizele medico-legale sunt în desfășurare pentru a stabili
15:50
Scumpiri anunțate după introducerea roamingului „gratuit” în UE: două companii reacționează # SafeNews
De la 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova aflați în Uniunea Europeană, precum și europenii care vin în țara noastră, beneficiază de roaming fără costuri suplimentare, însă o parte dintre abonamente vor fi ajustate ca preț, anunță operatorii din domeniu. În acest context, unimedia.info a contactat mai multe companii de telefonie mobilă pentru a solicita un comentariu
15:50
Într-o reformă fără sfârșit a justiției moldovenești, acest domeniu-cheie pentru integrarea europeană ar putea obține o nouă bilă neagră, care va veni chiar din propria curte. Potrivit unei opinii, publicate pe blogger.md, extrădarea controversatului afacerist, fugarul Veaceslav Platon, trecută sub tăcere în ultima perioadă, ar putea să pice și să nu-și mai aibă rostul. În
15:30
O armă și muniții au fost depistate la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali. Mijlocul de transport verificat, un automobil de model Lexus NX200, se deplasa spre Turcia. La volan se afla un nerezident
15:30
Procurorul special cere pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie # SafeNews
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters. În seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a şocat ţara anunţând în mod surprinzător la televizor
14:40
Activele petroliere pe care Rusia le are și le dezvoltă în Venezuela aparțin statului rus, care își va continua activitatea acolo, a declarat marți Moscova, după afirmațiile președintelui american Donald Trump privind controlul asupra țării sud-americane, transmite Reuters. Compania rusă Roszarubezhneft a afirmat că toate activele sale din Venezuela sunt proprietatea Rusiei și că își va
14:30
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a concursului Eurovision 2026, alături de alte 14 țări, potrivit listelor publicate pe platforma oficială a evenimentului. Prima semifinală va avea loc pe 12 mai, când pe scenă vor urca concurenți din Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San Marino, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia și Israel. Cea de-a
14:30
Un grup de schiori a fost surprins sâmbăta trecută de o avalanșă în Parcul Național Rocky Mountain din Colorado. Imaginile sunt dramatice și arată unul dintre schiori care pare înghițit de zăpadă. Acesta reușește însă să se agațe de un copac, este rănit, își dislocă un braț, dar se salvează, scrie CNN, citat de HotNews. Ceilalți
14:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată că afirmația potrivit căreia președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar vota pentru reunirea cu România, formulată în mod ipotetic și condițional, nu este însoțită de nicio poziție politică clară și de niciun demers instituțional. În această formă, declarația nu constituie o direcție strategică, ci o luare de poziție ambiguă,
14:10
Autoritățile separatiste din stânga Nistrului ar putea prelungi din nou regimul de urgență în economie. Pe 15 ianuarie, așa-numitul Soviet Suprem al regiunii transnistrene va convoca o ședință extraordinară, în cadrul căreia va fi examinat decretul liderului regiunii, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Ședința este programată pentru ora 9:50, iar informația a fost
14:00
Dialog diplomatic: Întrevedere între Alexandru Munteanu și ambasadorul Letoniei la Chișinău # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, în cadrul căreia a fost reafirmată deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova. Discuțiile au vizat extinderea relațiilor economice, cu accent pe investițiile letone în domeniul tehnologiilor informaționale și al energiei. În context, a
14:00
ONU solicită „o anchetă independentă” în cazul femeii ucise în Minneapolis de poliţia americană pentru imigrare # SafeNews
Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut marţi o anchetă „rapidă şi independentă" după ce un agent al serviciului american de imigrare (ICE) a împuşcat o femeie în Minneapolis săptămâna trecută, declanşând o serie de proteste în Statele Unite, relatează AFP. „În conformitate cu dreptul internaţional al drepturilor omului, recurgerea intenţionată la forţa letală este permisă numai
13:50
Cooperare energetică R. Moldova–SUA: Ministrul Dorin Junghietu efectuează o vizită oficială la Washington # SafeNews
R. Moldova își propune să intensifice relațiile pe domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii (SUA). În acest sens, ministrul Energiei Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., în perioada 15–16 ianuarie. Potrivit unui comunicat al Ministerului de resort, această vizită va fi axată pe aprofundarea cooperării cu SUA în domeniul […] Articolul Cooperare energetică R. Moldova–SUA: Ministrul Dorin Junghietu efectuează o vizită oficială la Washington apare prima dată în SafeNews.
13:40
BBC va depune o moţiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de Trump, în legătură cu editarea emisiunii „Panorama” # SafeNews
BBC va depune o moţiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de preşedintele Donald Trump, contestând cazul pe motive jurisdicţionale şi contestând afirmaţiile potrivit cărora postul de televiziune a acţionat cu rea intenţie, potrivit documentelor judiciare depuse luni şi relatate de BBC News. Bătălia juridică are la origine […] Articolul BBC va depune o moţiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de Trump, în legătură cu editarea emisiunii „Panorama” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Adjunctul başcanului Găgăuziei, oprit de două ori la graniță de vameșii români, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # SafeNews
Adjunctul bașcanului Găgăuziei, Victor Petrov, a acționat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, după ce, în martie 2025, i-a fost refuzată intrarea pe teritoriul României. Măsura a fost aplicată în baza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, care îl vizează pe Petrov pentru presupuse acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. „Prin subminarea procesului […] Articolul Adjunctul başcanului Găgăuziei, oprit de două ori la graniță de vameșii români, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO | Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” # SafeNews
Propagandistul șef al lui Vladimir Putin a cerut duminică Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei. Comparând situația din Erevan cu cea din Caracas într-un monolog virulent, Vladimir Soloviov a declarat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este o problemă uriașă”, relatează Kyiv Post. […] Articolul VIDEO | Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Trei cetățeni moldoveni, arestați în Italia pentru jaf și agresiune asupra unei pensionare de 83 de ani # SafeNews
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra ca badantă – au fost arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, în Italia, unde au fost furate bijuterii și aproximativ 2.000 de euro, notează Rotalianul. Victima și o cunoștință aflată în apartament au fost agresate, […] Articolul Trei cetățeni moldoveni, arestați în Italia pentru jaf și agresiune asupra unei pensionare de 83 de ani apare prima dată în SafeNews.
12:50
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital” # SafeNews
După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill. „Legea privind anexarea Groenlandei și statutul de stat” a fost prezentată luni de […] Articolul Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog # SafeNews
Dronele ucrainene au atacat orașul rus Taganrog marți dimineața, 13 ianuarie, lovind o instalație de producție de drone, potrivit canalelor rusești de Telegram și oficialilor regionali. Canalele au raportat că atacul a început în jurul orei 5:00 dimineața, ora Kievului. „Localnicii de pe rețelele de socializare sugerează că fabrica Atlant Aero și fabrica de reparații […] Articolul Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog apare prima dată în SafeNews.
12:40
VIDEO | Franţa: Sute de tractoare au intrat în Paris pentru o nouă zi de proteste ale agricultorilor # SafeNews
Sute de tractoare au pătruns în zorii zilei de marți în Paris, într-o nouă zi de proteste organizate de fermierii francezi, care cer „acțiuni concrete și imediate” din partea guvernului, transmite G4Media cu referire la Agerpres. Mobilizarea are loc cu doar câteva zile înainte de semnarea acordului comercial UE-Mercosur, programată pentru sâmbătă în Paraguay. Criticii susțin că […] Articolul VIDEO | Franţa: Sute de tractoare au intrat în Paris pentru o nouă zi de proteste ale agricultorilor apare prima dată în SafeNews.
12:00
Trafic de influență în Comrat: Două persoane arestate în scandalul permiselor de conducere # SafeNews
Două persoane din Comrat au fost reținute de oamenii legii într-un dosar de trafic de influență. Cei doi reținuți au luat 2000 de euro de la o altă persoană, asigurând-o că va promova examenul auto. Cei doi făptași sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul. Potrivit […] Articolul Trafic de influență în Comrat: Două persoane arestate în scandalul permiselor de conducere apare prima dată în SafeNews.
11:50
Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie, pe fondul extinderii procesului de înregistrare. O spune ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialului, cetățenii care n-au reușit să se înregistreze pentru a primi ajutor din partea statului încă o pot face pe platforma compensatii.gov.md, transmite IPN. Natalia Plugaru a anunțat […] Articolul În decembrie, numărul gospodăriilor care primesc compensații s-a majorat apare prima dată în SafeNews.
11:50
Până acum, 241 de moldoveni și-au declarat oficial activitatea independentă pentru a beneficia de legea intrată în vigoare pe 1 ianuarie 2026, care introduce un regim de impozitare simplificat pentru freelanceri. „Acesta este un semn că tot mai mulți oameni aleg să lucreze legal și să transforme munca în independență și stabilitate”, a declarat Ministerul […] Articolul Noul regim al freelancerilor, acceptat de aproape 250 de persoane apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de 12 ianuarie într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni. O femeie de 81 de ani a murit în urma tragediei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:14. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Flăcările au cuprins acoperișul casei […] Articolul Casă cuprinsă de flăcări în Lipcani. Proprietara nu a mai putut fi salvată apare prima dată în SafeNews.
11:30
Republica Moldova se pregătește să reia dialogul oficial cu Fondul Monetar Internațional și să propună un nou memorandum de cooperare. Guvernul urmează să trimită în zilele următoare o scrisoare către FMI, în care își va exprima deschiderea pentru un nou format de colaborare. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. El a precizat […] Articolul Guvernul reia dialogul cu FMI și propune un nou format de cooperare apare prima dată în SafeNews.
10:40
În primele zece zile ale anului 2026, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit în peste 23.800 de cazuri, dintre care 3.467 au vizat copii, arată datele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Din totalul solicitărilor, 9.287 de pacienți, inclusiv 1.762 de copii, au necesitat transport la spitale pentru continuarea tratamentului. Cele […] Articolul CNAMUP: peste 23.800 de apeluri de urgență în primele 10 zile ale anului apare prima dată în SafeNews.
10:40
Doi bărbați din Chișinău au fost condamnați la închisoare pentru o agresiune care a dus la moartea unui bărbat. Informația a fost confirmată de Procuratura municipiului Chișinău. Instanța i-a găsit vinovați pe cei doi inculpați, în vârstă de 30 și 31 de ani, pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu […] Articolul Doi bărbați condamnați la peste 14 ani de închisoare după o bătaie mortală la Botanica apare prima dată în SafeNews.
10:30
Dezvoltatorul imobiliar saudit Dar Global a anunțat lansarea a două proiecte imobiliare de lux care vor purta marca Trump, în Arabia Saudită. Este vorba despre un club de golf și un hotel exclusivist, investiții estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari. Primul proiect, Trump International Golf Club, va fi construit în capitala Riyadh și va […] Articolul Arabia Saudită va găzdui un club de golf și un hotel Trump apare prima dată în SafeNews.
10:20
Înalta Curte a Spaniei a anunțat luni, 12 ianuarie, că a închis ancheta legată de pana masivă de curent care a afectat Peninsula Iberică în primăvara anului 2025. Incidentul a avut loc pe 28 aprilie, în jurul prânzului, când alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pe scară largă în Spania, Portugalia și în unele […] Articolul Curtea Supremă a Spaniei a clasat ancheta despre blackout-ul din aprilie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:10
Termen-limită pentru partide: situațiile financiare trebuie prezentate până pe 15 ianuarie # SafeNews
Majoritatea partidelor politice nu au raportat încă situația financiară pentru a doua jumătate a anului 2025, deși termenul-limită stabilit de Comisia Electorală Centrală se apropie. Potrivit CEC, rapoartele trebuie depuse cel târziu până la 15 ianuarie 2026. Din cele 66 de partide politice înregistrate oficial în Republica Moldova, doar 16 au prezentat până acum rapoarte […] Articolul Termen-limită pentru partide: situațiile financiare trebuie prezentate până pe 15 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
10:00
Republica Moldova continuă să ofere sprijin unui număr mare de cetățeni ucraineni refugiați din cauza războiului. Conform celor mai recente date ale Inspectoratului General pentru Migrație, la 12 ianuarie 2026, în țară erau înregistrați 87.272 de beneficiari ai protecției temporare. Majoritatea ucrainenilor aflați sub acest regim locuiesc în Chișinău, unde sunt peste 18.700 de persoane. […] Articolul Câți cetățeni ucraineni se află sub protecție temporară în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:30
Procesul lui Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un copil, a fost suspendat: Fostul primar din Boldurești va merge la Curtea Constituțională # SafeNews
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, sesizează Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă, notează Ziarul de Gardă. Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. […] Articolul Procesul lui Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un copil, a fost suspendat: Fostul primar din Boldurești va merge la Curtea Constituțională apare prima dată în SafeNews.
09:10
Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră au identificat șapte cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare. Detectările au avut loc atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la următoarele puncte de trecere: PTF „Leușeni” – 1 caz, PTF „Costești” – 1 caz și SPF […] Articolul Șapte documente falsificate depistate la frontiera Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:00
VESTE BUNĂ! UE aprobă primul tratament care întârzie debutul clinic al diabetului de tip 1 # SafeNews
Comisia Europeană a aprobat medicamentul teplizumab, comercializat sub denumirea Teizeild, primul tratament destinat întârzierei progresiei diabetului zaharat de tip 1 la pacienţii aflaţi în stadiul 2 al bolii. Terapia, destinată persoanelor de peste opt ani, urmăreşte să întârzie evoluţia către stadiul clinic, în care tratamentul cu insulină devine necesar. Aprobarea se bazează pe studiul clinic […] Articolul VESTE BUNĂ! UE aprobă primul tratament care întârzie debutul clinic al diabetului de tip 1 apare prima dată în SafeNews.
