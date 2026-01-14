Tragedie lângă Gura Galbenei: Un copilaș de 8 luni și un tânăr au murit, după ce Toyota cu care se deplasau a fost lovită de un Mercedes, ieșit la depășire

17:50

Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale crescute, au declarat trei diplomați pentru Reuters. Măsura vine după amenințarea Teheranului că va lovi baze americane din țările vecine. Între timp, Turcia face apel la negocieri, însă admite că „ar putea fi prea târziu” pentru asta, notează CNN, citat digi24.ro.