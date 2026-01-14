Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot”
UNIMEDIA, 14 ianuarie 2026 11:50
După aproape patru ani de război, situaţia din Ucraina continuă să se înrăutăţească atât pe front, cât şi pentru oamenii din întreaga ţară, pe fondul temperaturilor sub zero grade, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie digi24.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
12:00
Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcela Nistor, a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii, decizia fiind aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.
12:00
Val de morți suspecte într-o localitate din Italia: 14 decese în doar 10 zile. „Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată” # UNIMEDIA
Locuitorii din Castiglion Fiorentino, o comună din provincia Arezzo, Italia, sunt neliniștiți după ce în primele zece zile ale anului au murit 14 persoane. Anunțul a fost făcut chiar de primar, care spune că este șocant, scrie protv.ro.
12:00
(video) Cum comentează Dan Perciun imaginile virale cu gândacii dintr-un cămin UTM: „Dacă sunt anumite probleme, vor fi rezolvate în timp” # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a comentat informațiile privind presupusa invazie de gândaci dintr-un cămin al Universității Tehnice din Moldova (UTM). „Dacă există anumite probleme, acestea vor fi rezolvate în timp”, a precizat acesta, după ședința de astăzi a Guvernului.
Acum 30 minute
11:50
11:50
Acum o oră
11:30
(video) Denunț la FISC pe numele lui Patric Hanganu. Cineva a încercat să-i „numere” banii interpretului: „Serviciul vede și când îți iei o mașină, și când îți faci casă” # UNIMEDIA
Interpretul Patric Hanganu a anunțat că a fost chemat la Serviciul Fiscal de Stat, după ce pe numele său a fost depusă o plângere. „Nu mor caii când vor câinii”, a scris acesta pe Instagram.
11:20
Executivul a numit în cadrul ședinței de astăzi noi secretari de stat la Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Acum 2 ore
11:00
Andrei Cebotari a sesizat CSP, după ce adjunctul Procuraturii Glodeni ar fi fost prins beat la volan: „Un astfel de comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu statutul de procuror” # UNIMEDIA
Membrul Consiliul Superior al Procurorilor s-a autosesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan de polițiști. „Un astfel de comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu statutul de procuror și aduce atingere gravă prestigiului instituției. Legea este aceeași pentru toți, iar funcția de demnitate publică nu oferă nici privilegii, nici imunitate morală”, a scris Cebotari.
10:50
(video) Prima ședință a Guvernului din 2026. Alexandru Munteanu: Într-un ceas bun. Avem multe de făcut # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit astăzi, 14 ianuarie, în prima ședință din acest an. Pe ordinea de zi au figurat 19 subiecte, printre care și cel cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Apărării.
10:50
(video) „Du-te dracului!”: Donald Trump i-a arătat un gest obscen unui angajat Ford, care l-a numit „protector al pedofililor” # UNIMEDIA
În timpul unei vizite efectuate marți la fabrica Ford F-150, președintele american Donald Trump a fost implicat într-un incident tensionat, după ce un angajat l-a numit „protector al pedofililor”. Reacția liderului de la Casa Albă nu s-a lăsat așteptată: i-a arătat degetul mijlociu și i-a strigat „Du-te dracului!”, scrie TMZ, potrivit observatornews.ro.
10:50
(foto) Explozie într-o gospodărie din Ialoveni. Un bărbat de 58 de ani a suferit arsuri grave în urma unei scurgeri de gaz # UNIMEDIA
Un bărbat de 50 de ani a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:40
10:40
Scandal uriaș la Kiev: Fosta premieră Iulia Timoșenko, suspectată de mită pentru voturi în Parlament # UNIMEDIA
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată au anunțat că investighează liderul unuia dintre partidele din Rada Supremă. Potrivit surselor citate de BBC Ucraina și Ukrainska Pravda, ancheta o vizează pe fosta prim-ministru Iulia Timoșenko, scrie adevarul.ro.
10:20
(video) Au răpit un bărbat, apoi l-au bătut și i-au furat bunurile personale: Trei suspecți, printre care un minor, reținuți # UNIMEDIA
Polițiștii au reținut trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate. Cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost depistat agresat într-o zonă extravilană a satului Cruglic, fiind deposedat de bunurile personale.
10:10
O țară din Europa se confruntă cu un declin demografic fără precedent: Mai multe decese decât nașteri pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial # UNIMEDIA
O țară din Europa înregistrat în 2025 mai multe decese decât nașteri, pentru prima dată după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit datelor oficiale publicate marți de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSEE). Evoluția subliniază provocările demografice cu care se confruntă țara și pune presiune suplimentară pe finanțele publice, scrie adevărul.ro.
10:10
(live) Guvernul, în prima ședință din acest an. Alexandru Munteanu: Într-un ceas bun. Avem multe de făcut # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește astăzi, 14 ianuarie, în prima ședință din acest an. Pe ordinea de zi figurează 19 subiecte, printre care și cel cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Apărării.
Acum 4 ore
10:00
(video) „Sunt în avion, vin spre Chișinău”. Tany Vander, primul mesaj public după moartea tatălui ei # UNIMEDIA
Influencerița Tany Vander a anunțat că a revenit de urgență la Chișinău din Dubai, după ce tatăl său a decedat în urmă cu câteva zile. Influencerița a precizat că a simțit nevoia să transmită un mesaj public, având în vedere numărul mare de mesaje primite din partea urmăritorilor săi.
09:40
Ce se întâmplă cu Andra după plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV? Conducerea postului a dat „verdictul” despre jobul ei la Românii au talent # UNIMEDIA
Decizia Pro TV de a scoate din grila de program emisiunea La Măruță a uimit pe toată lumea. După 18 ani de difuzare, show-ul a ajuns la final. Plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a surprins pe toată lumea și a ridicat numeroase semne de întrebare. Ce se întâmplă cu Andra? Conducerea postului a dat „verdictul” despre jobul ei la Românii au Talent, scrie cancan.ro.
09:40
(foto) Șeful-adjunct al Procuraturii Glodeni ar fi fost prins beat la volan: Polițiștii au inițiat un dosar penal # UNIMEDIA
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni s-ar fi ales cu dosar penal, după ce ar fi urcat beat la volan. Totul s-a întâmplat în această noapte, în apropiere de Bălți, scrie presa locală.
09:30
O inimă împietrită se redeschide lumii: „Poveste de Crăciun”, spectacol pentru copii și adulți la Teatrul „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul de toate vârstele la spectacolul „Poveste de Crăciun”, după celebra operă a lui Charles Dickens, în regia și adaptarea scenică semnată de Sergiu Chiriac. Reprezentația va avea loc vineri, 16 ianuarie, ora 18:30, și este recomandată publicului 7+.
09:10
Astăzi în istorie: Ivan cel Groaznic devine primul țar al Rusiei, transformând politica regională # UNIMEDIA
Pe 14 ianuarie, moartea regelui Andrei al III-lea a marcat sfârșitul dinastiei Árpád, influențând indirect evoluția Moldovei medievale.
08:50
(video) „Ei au ieșit zâmbind, noi cu lacrimi în ochi”: Familia lui Alexandru Babaleu, ucis cu cruzime de 5 indivizi la Drochia, acuză judecătoarea de „înțelegeri ascunse cu ucigașii” # UNIMEDIA
O mamă sfâșiată de durere și o soră care a luptat patru ani prin tribunale pe cont propriu au ajuns la capătul puterilor. După un proces marcat de amânări și acuzații de corupție, familia lui Alexandru Babaleu, tânărul de 36 de ani ucis în bătaie la Pelinia, se confruntă cu o realitate dură: din cinci inculpați, doar doi au primit închisoare cu executare, în timp ce restul au părăsit sala de judecată zâmbind. Astfel, Cornelia Bolohan și mama sa, Eugenia și-au povestit istoria și cer autorităților să facă dreptate după lege, să nu mai iasă mamele plângând de la judecăți, transmite SHOK.md.
08:40
Atac masiv cu drone rusești asupra orașului Krivoi Rog. 45.000 de oameni au rămas fără electricitate și căldură, în plină iarnă # UNIMEDIA
Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii orașului Krivoi Rog, lăsând aproximativ 45.000 de abonați fără energie electrică și sute de clădiri fără încălzire, au anunțat autoritățile locale, scrie adevarul.ro.
08:30
Taurii se pregătesc pentru o zi plină de evenimente, iar Leii sunt stabili și echilibrați: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Fiecare nativ va simți influența astrelor într-un mod unic, care le va modela ziua.
08:10
„Fie ca Sfântul Vasile să ne ocrotească”. Igor Dodon, cu mesaj de felicitare pentru creștinii ortodocși din Moldova, cu prilejul sărbătorii de astăzi # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, adresând urări de sănătate și prosperitate tuturor creștinilor ortodocși din țară, precum și celor care poartă numele de Vasile.
Acum 6 ore
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife: Femeia se afla într-un scaun cu rotile # UNIMEDIA
O femeie de 75 de ani a fost găsită moartă într-un scaun cu rotile pe Aeroportul Tenerife Sud, după ce soțul ei de 85 de ani a încercat să o îmbarce, transmite stirileprotv.ro.
07:30
„Să trăiți, să înfloriți!”: Creștinii ortodocși pe stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile. Tradiții și obiceiuri # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pe Ierarhul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei - unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe.
07:20
În Moldova, condițiile meteo de astăzi sunt caracterizate de un cer în mare parte acoperit, cu temperaturi scăzute și fără precipitații, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Tragedie în SUA: Un copil a găsit o armă încărcată într-o locuință și a împușcat în cap un băiețel de 2 ani # UNIMEDIA
Un copil de 2 ani a fost împușcat mortal în cap de un alt copil, după ce acesta din urmă a găsit o armă încărcată în locuința familiei din Hayden, Alabama, Statele Unite ale Americii, scrie libertatea.ro.
Acum 24 ore
22:40
(video) „E un cămin vechi, preluat de la fosta Universitate Agrară”. Rectorul UTM despre imaginile cu invazia de gândaci: E o campanie împotriva Universității # UNIMEDIA
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, respinge informațiile apărute pe rețelele de socializare despre o presupusă invazie de gândaci într-un cămin al instituției și susține că imaginile ar putea face parte dintr-o campanie de discreditare. „Fotografiile ar putea fi vechi sau din altă locație. E un cămin mai vechi, pe care l-am preluat de la fosta Universitate Agrară, iar în acest semestru nu au fost plângeri din partea locatarilor”, a precizat Bostan, în cadrul emsiunii „Rezoomat” de la RLive.
22:00
Prețurile medii de consum în Republica Moldova au crescut cu circa 0,9% în decembrie 2025 față de noiembrie 2025 — majorări susținute de creșterea prețurilor la servicii, în timp ce produsele alimentare și bunurile nealimentare au înregistrat scăderi sau stagnări, arată datele Biroului Național de Statistică.
21:50
(foto) Cum arată gândacii „respinși ferm” de UTM. Ministerul Educației: Universitatea a anunțat o serie de măsuri pe care le va întreprinde # UNIMEDIA
Reporterii de la Diez susțin că au făcut imagini din căminul care ar fi invadat de gândaci „în timp real”, după ce reprezentanții UTM au respins ferm imaginile din spațiul public. Fotografiile au fost publicate pe rețele, iar responsabilii de la Ministerul Educației au venit cu o reacție.
21:20
Sora lui Kim Jong Un respinge oferta Coreei de Sud pentru îmbunătățirea relațiilor: „Vise nebunești, niciunul nu se va putea realiza” # UNIMEDIA
Sora liderului nord-coreean Kim Jong Un a calificat marţi speranţele de îmbunătăţire a relaţiilor cu Seulul drept „visare cu ochii deschişi” şi a pretins scuze Coreei de Sud pentru o presupusă incursiune de drone dinspre teritoriul acesteia, potrivit AFP, preluată de hotnews.ro.
21:10
Inflația a ajuns la 6,8% în decembrie - „cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului”: Cifrele BNS # UNIMEDIA
Rata anuală a inflației în Republica Moldova a fost de 6,8% în decembrie 2025 față de decembrie 2024 — cea mai scăzută din 2025 — în timp ce inflația medie anuală pentru întregul an a fost de 7,8%, arată Biroul Național de Statistică.
20:30
(video) „Ți-ai luat o căldare Mercedes și te crezi tare!” Antrenorul naționalei de fotbal, amendat pentru parcare pe trotuar. Un activist a chemat Poliția # UNIMEDIA
Lilian Popescu, antrenorul naționalei de fotbal a Moldovei, a fost amendat pentru parcare neregulamentară. Imaginile video de la fața locului au fost publicate de un activist, care a filmat totul, dar și s-a certat cu sportivul. De la schimburi de replici s-a ajuns și la amenințări, totul în fața polițiștilor veniți la fața locului.
20:10
Moscova consideră „inadmisibile” ameninţările SUA contra Iranului: „Vor duce la consecinţe dezastruoase pentru securitatea internaţională” # UNIMEDIA
Rusia a condamnat marţi atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit agențiilor EFE și hotnews.ro.
19:50
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar putea organiza referendum sau vot în parlament” # UNIMEDIA
Alianța pentru Unirea Românilor a salutat declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar „vota pentru Reunirea cu România” dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Potrivit AUR, Maia Sandu „deține întreaga putere în Republica Moldova” și ar putea organiza un referendum național sau un vot în Parlamentul de la Chișinău pe această temă, scrie digi24.ro.
19:30
Conchita Wurst, o legendă a concursului Eurovision, a anunțat că a decis să nu mai participe la evenimente asociate cu acest concurs muzical, scrie hotnews.ro.
19:10
„La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate”. Igor Dodon a felicitat moldovenii cu Anul Nou pe stil vechi # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou pe stil vechi, adresând urări de sănătate, belșug și vești bune tuturor cetățenilor.
18:50
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol ar putea fi condamnat la moarte pentru tentativa de lovitură de stat din 2024 # UNIMEDIA
Procurorii sud-coreeni au cerut pedeapsa capitală pentru Yoon Suk Yeol, acuzat că a orchestrat o insurecție și a impus ilegal legea marțială în decembrie 2024, acțiuni care au provocat una dintre cele mai grave crize politice recente din Coreea de Sud, scrie adevarul.ro.
18:30
„La așa o sentință nu ne-am așteptat”: Reacția avocatului lui Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani pentru omorul unui bebeluș de acum 16 ani # UNIMEDIA
Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, precum și la plata unui prejudiciu moral de 1,5 milioane de lei pentru partea vătămată, adică mama bebelușului decedat în 2010. El a fost condamnat pe trei capete de acuzare, dar avocatul lui susține că în proces nu ar fi fost prezentate probe care să dovedească vinovăția clientului lui și spune că va contesta sentința. Avocatul victimei afirmă că este mulțumit de decizia instanței, scrie zdg.md.
18:10
Matteo Amoroso, transferat definitiv la Zimbru Chișinău: Mijlocașul brazilian este cotat la 400 mii de euro, în prezent # UNIMEDIA
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial transferul definitiv al mijlocașului brazilian Matteo Amoroso. Potrivit transfermarkt.com, fotbalistul este cotat la 400.000 de euro.
18:00
Julio Iglesias, protagonistul unui scandal sexual: Acuzațiile formulate de două foste angajate ale artistului # UNIMEDIA
Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi în presă o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021, au dezvăluit mai multe surse judiciare, relatează AFP, preluată de Agerpres și HotNews.ro.
17:50
(video) A mers la cumpărături cu un card străin: O femeie din Cahul, căutată de polițiști după ce ar fi golit un portmoneu găsit pe stradă # UNIMEDIA
Poliția din Cahul solicită ajutorul cetățenilor în vederea stabilirii identității unei persoane de sex feminin, care este bănuită că și-ar fi însușit o sumă de bani și carduri bancare, aflate într-un portmoneu găsit pe stradă.
17:50
O aplicaţie neobişnuită face furori printre tinerii din China. La fiecare două zile, trebuie să apese pe un buton pentru a confirma că sunt în viaţă, scrie observatornews.ro.
17:30
„Un lup adevărat al neamului”. Comunitatea artistică îl plânge pe Ștefan Petrache, la 6 ani de la deces. Cătălin Josan, la mormântul interpretului: „Odihnește-te în pace, bade” # UNIMEDIA
Astăzi, 13 ianuarie, se împlinesc șase ani de la trecerea în neființă a interpretului Ștefan Petrache. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje de comemorare, prin care internauți, dar și artiști din Republica Moldova își exprimă dorul și respectul față de regretatul cântăreț.
17:30
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a scris, marți, un mesaj pe rețeaua sa socială, în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia controlul instituțiilor. Mai mult, el susține că „ajutorul e pe drum”, scrie digi24.ro.
17:10
PLDM, după ce Maia Sandu a declarat că ar vota pentru reunirea RM cu România: O asumare publică a eșecului guvernării PAS # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) califică declarația președintei Maia Sandu, care a mărturisit că, dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre R. Moldova și România, ar vota pentru, drept „o luare de poziție ambiguă, lipsită de consecințe politice concrete”. „Constatăm cu stupoare insistența cu care președinta RM transmite periodic mesaje alarmiste societății privind pretinsa nefuncționalitate a statului. De-a lungul timpului, Maia Sandu s-a poziționat succesiv pentru rescrierea Constituției, pentru reformarea „de la zero” a instituțiilor statului și, mai nou, pentru evocarea unirii cu România ca posibilă soluție. Acest șir de declarații reprezintă, în esență, o asumare publică a eșecului guvernării PAS”, se menționează în declarația remisă de PLDM.
16:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru la Washington: Proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș, pe agendă # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie, axată pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică.
