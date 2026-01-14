Portarul echipei naționale, Emil Tîmbur, s-a alăturat la FC Sheriff. La ce alte cluburi a mai jucat fotbalistul

09:40

Decizia Pro TV de a scoate din grila de program emisiunea La Măruță a uimit pe toată lumea. După 18 ani de difuzare, show-ul a ajuns la final. Plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a surprins pe toată lumea și a ridicat numeroase semne de întrebare. Ce se întâmplă cu Andra? Conducerea postului a dat „verdictul” despre jobul ei la Românii au Talent, scrie cancan.ro.