(video) Femeia misterioasă cu cască de la Crans-Montana a fost identificată: Nu trebuia să fie în bar, în noaptea tragediei

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, respinge informațiile apărute pe rețelele de socializare despre o presupusă invazie de gândaci într-un cămin al instituției și susține că imaginile ar putea face parte dintr-o campanie de discreditare. „Fotografiile ar putea fi vechi sau din altă locație. E un cămin mai vechi, pe care l-am preluat de la fosta Universitate Agrară, iar în acest semestru nu au fost plângeri din partea locatarilor”, a precizat Bostan, în cadrul emsiunii „Rezoomat” de la RLive.