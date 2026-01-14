Ucraina va putea folosi în scopuri militare 60 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE. Ursul von der Leyen: „Va rezista”

08:50

O mamă sfâșiată de durere și o soră care a luptat patru ani prin tribunale pe cont propriu au ajuns la capătul puterilor. După un proces marcat de amânări și acuzații de corupție, familia lui Alexandru Babaleu, tânărul de 36 de ani ucis în bătaie la Pelinia, se confruntă cu o realitate dură: din cinci inculpați, doar doi au primit închisoare cu executare, în timp ce restul au părăsit sala de judecată zâmbind. Astfel, Cornelia Bolohan și mama sa, Eugenia și-au povestit istoria și cer autorităților să facă dreptate după lege, să nu mai iasă mamele plângând de la judecăți, transmite SHOK.md.