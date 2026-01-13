„ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor. Ziarul de Gardă lansează un nou produs jurnalistic
Ziarul de Garda, 14 ianuarie 2026 00:20
Ziarul de Gardă pornește pe urmele (in)justiției într-un nou proiect jurnalistic dedicat marilor dosare, examinate în al 13-lea ceas – „ORA DOSARELOR”. Începând din februarie 2026, pe data de 13 a fiecărei luni, urmăriți „ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor, pe toate platformele Ziarului de Gardă! Prin proiectul „ORA DOSARELOR”, Ziarul de Gardă își propune să...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum o oră
00:20
„ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor. Ziarul de Gardă lansează un nou produs jurnalistic # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă pornește pe urmele (in)justiției într-un nou proiect jurnalistic dedicat marilor dosare, examinate în al 13-lea ceas – „ORA DOSARELOR”. Începând din februarie 2026, pe data de 13 a fiecărei luni, urmăriți „ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor, pe toate platformele Ziarului de Gardă! Prin proiectul „ORA DOSARELOR”, Ziarul de Gardă își propune să...
Acum 4 ore
22:10
La Curtea de Apel Centru este format un nou complet de judecată pe cauza Evgheniei Guțul și Svetlanei Popa # Ziarul de Garda
După mai bine de două luni de pauză, dosarul în care sunt condamnate la închisoare başcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și contabila fostei formaţiuni „Şor”, Svetlana Popan, va fi reluat. Preşedintele Curţii de Apel Centru a dispus formarea unui nou complet de judecată, iar prima şedinţă în acest format va avea loc miercuri, 14 ianuarie,...
21:30
LIVE TEXT/ Țările de Jos optează ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE pentru Ucraina să fie cheltuiți pentru arme din SUA. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:20 Țările de Jos doresc ca cel puțin 15 miliarde de euro din pachetul de ajutor al UE să fie cheltuiți pentru achiziționarea de arme din Statele Unite sau din alte țări din afara Uniunii Europene, relatează AD. „Guvernul olandez este diametral opus Franței în dezbaterea privind împrumutul de 90 de miliarde de euro...
Acum 6 ore
21:00
Organizația Mondială a Sănătății avertizează: „Alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli” # Ziarul de Garda
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că „alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli”. Obiceiurile europenilor în privința consumului ridicat de alcool le pun sănătatea în pericol, dar guvernele nu reușesc să utilizeze taxele mai mari pentru a reduce consumul, a avertizat OMS, potrivit Politico. Berea a devenit mai accesibilă la preț...
20:20
ZONA DE SECURITATE/ Drumul „fiului regiunii transnistrene” spre „Eurovision”: cine este Evgheni Avramov și care a fost traseul său până la selecția națională # Ziarul de Garda
Se autodefinește drept „fiu al regiunii transnistrene” și compune cântece în așa-numita „limbă moldovenească”, utilizată nicăieri în lume în afara regiunii transnistrene. Este autorul imnului fanilor clubului de fotbal „Sheriff”. Este invitat în emisiunea lui Andrei Malahov de pe postul rus „Rossia 1”. În paralel, participă la etapele de selecție ale concursului național pentru „Eurovision”, organizat...
19:50
„Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO și UE”, a declarat premierul Groenlandei # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen a respins ideea lui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei: „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO, Regatul Danemarcei și UE”. Declarațiile au fost făcute la o conferință de presă împreună cu prim-ministra Danermacei, Mette Frederiksen,cu scopul de a forma un...
19:20
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon a fost audiat repetat într-o ședință cu ușile închise. Când va fi publicat raportul Comisiei? # Ziarul de Garda
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon a fost audiat în ședință suplimentară de către Comisia de evaluare a procurorilor. În cadrul audierii cu ușile închise, acesta a oferit clarificări la întrebările adresate de membrii completului, anunță Comisia de evaluare a procurorilor. Comisia urmează să elaboreze un raport de evaluare care va include faptele relevante, motivele și...
Acum 8 ore
19:00
Fostul director adjunct SIS, Alexandru Balan urmează să ajungă în fața judecătorilor români într-un dosar în care este acuzat de trădare de patrie # Ziarul de Garda
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan urmează să ajungă în luna februarie în fața judecătorilor români într-un dosar în care este acuzat pentru trădare de patrie. Balan a fost arestat în septembrie 2025 pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul...
18:40
LIVE TEXT/ De la începutul războiului, Rusia a atacat Ucraina cu peste 142000 de drone și 13300 de rachete. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:38 De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, forțele ruse au lansat peste 142300 de drone de atac și peste 13300 de rachete, a raportat comandantul șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrskii. Numai în noaptea de 13 ianuarie, armata rusă a atacat instalațiile energetice ucrainene, alte infrastructuri și ținte civile cu...
18:20
Donald Trump îndeamnă la continuarea protestelor din Iran și la preluarea controlului asupra instituțiilor. „Ajutorul urmează să ajungă” # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a făcut un apel la continuarea protestelor din Iran și a îndeamnat pe oameni să preia controlul asupra instituțiilor. De asemenea, liderul de la Casa Albă a transmis că și-a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni „până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri”. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE –...
18:20
„ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor. Ziarul de Gardă lansează un nou produs jurnalistic # Ziarul de Garda
Ziarul de Gardă pornește pe urmele (in)justiției într-un nou proiect jurnalistic dedicat marilor dosare, examinate în al 13-lea ceas – „ORA DOSARELOR”. Începând din februarie 2026, pe data de 13 a fiecărei luni, urmăriți „ORA DOSARELOR”, cu Măriuța Nistor, pe toate platformele Ziarului de Gardă! Prin proiectul „ORA DOSARELOR”, Ziarul de Gardă își propune să...
18:10
Victoria Furtună va fi audiată vineri de Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România după ce SRI a cerut retragerea cetățeniei acesteia # Ziarul de Garda
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă...
18:00
ANRE răspunde criticilor privind formarea prețului plătit de consumatori pentru gaze: „Compararea cu prețuri spot din anumite zile sau perioade este nefundamentată” # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că afirmațiile, potrivit cărora diferența dintre prețul reglementat per m3 achitat de consumatori și costul efectiv al gazelor natural este „profit” sau „furturi și scheme”, sunt „eronate și manipulatorii și denunță o intenție clară de a induce în eroare opinia publică”. Într-o reacție publică la „informațiile apărute recent...
17:50
Salarii pentru angajații Primăriei și sprijin electoral de la polit-tehnologi ruși. Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie. Ceban: „Nu am nicio legătură” # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie. Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum Nidjat Askerov, care, începând cu anul 2020, a fost...
17:50
SBU a reținut doi agenți FSB care intenționau să arunce în aer mașinile Poliției din Herson și apoi să fugă în Rusia # Ziarul de Garda
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prevenit un atentat terorist în Herson. În urma acțiunilor preventive, în oraș au fost reținuți doi agenți FSB care pregăteau un atentat asupra angajaților unei unități locale a Poliției Naționale din Ucraina, potrivit unui comunicat al SBU. Conform anchetei SBU, la comanda Rusiei, suspecții se pregăteau să arunce...
17:40
„Nu cerem lux, ci curățenie și siguranță”. Acuzații privind condițiile insalubre din unul dintre căminele UTM. Reacția Universității # Ziarul de Garda
Un elev care locuiește în căminul numărul 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a publicat un video în care a spus că „gândacii sunt peste tot: în camere, în bucătării și pe coridoare”. Administrația UTM a respins acuzațiile într-un răspuns pentru diez. Totuși, portalul a publicat mai multe fotografii realizate de tinerii din cămin...
17:20
Salarii din bani rusești pentru angajații Primăriei și sprijin electoral de la polit-tehnologi ruși. Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie. Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum Nidjat Askerov, care, începând cu anul 2020, a fost...
Acum 12 ore
17:00
Procurorii cer pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte al Coreei de Sud. Acesta este judecat pentru tentativă de uzurpare a puterii # Ziarul de Garda
O echipă de procurori speciali a cerut condamnarea la pedeapsă cu moartea a fostului președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, în dosarul privind instituirea legii marțiale, fiind calificată drept o tentativă de uzurpare a puterii, relatează Reuters. Solicitarea procurorilor a fost expusă în timpul ședinței finale a procesului în care este vizat fostul...
16:50
Vance și Rubio vor avea discuții cu miniștrii de Externe din Danemarca și Groenlanda # Ziarul de Garda
Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri, 14 ianuarie, cu vicepreședintele JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio, a declarat ministrul danez de externe. Întrevederea va avea loc în contextul în care președintele Donald Trump insistă pentru preluarea controlului asupra insulei arctice, scrie NBC News. Ministrul danez de externe,...
16:40
Un incediu a cuprins un apartament din sectorul Râșcani. Victime nu au fost raportate # Ziarul de Garda
Un incendiu a cuprins un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Aleco Russo 3/2, sectorul Râșcani, în după-amiaza zilei de 13 ianuarie. În urma incendiului a fost distrus în totalitate apartamentul cu o cameră, cu suprafața de circa 30 m², iar în interiorul acestuia s-ar fi aflat o persoană. Totuși, victime nu au...
16:20
În Congresul SUA a fost introdus un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei. „Pentru prea mult timp, conducerea americană a stat cu mâinile în sân” # Ziarul de Garda
Congresmanul republican Randy Fine a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților a Statelor Unite pentru „anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat american”. Congresmanul a explicat că inițiativa sa vizează asigurarea intereselor strategice de securitate națională ale Statelor Unite în Arctica și contracararea amenințărilor tot mai mari din partea Chinei și a Rusiei....
16:10
„La așa o sentință noi nu ne-am așteptat”. Condamnat pentru omor, răpire și viol. REACȚIA avocatului lui Alexei Cotorobai și avocatului părții vătămate # Ziarul de Garda
Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, precum și la plata unui prejudiciu moral de 1,5 milioane de lei pentru partea vătămată, adică mama bebelușului decedat în 2010. El a fost condamnat pe trei capete de acuzare, dar avocatul lui susține că în proces nu ar fi fost prezentate probe care...
16:00
Cinci focare de pestă porcină africană, dintre care trei la porci domestici, înregistrate în ultima săptămână # Ziarul de Garda
Cinci focare de pestă porcină africană (PPA) au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul R. Moldova, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Tot în această perioadă, a fost anunțat un focar de rabie la bovină, în raionul Călărași, satul Sipoteni. În 5-12 ianuarie 2026, s-au înregistrat trei focare la porci domestici și...
15:50
REUTERS/ Un oficial iranian anunță că aproximativ două mii de persoane au murit în cadrul protestelor # Ziarul de Garda
Un oficial iranian a prezentat bilanțul oamenilor care au decedat în cele 17 zile de când au început protestele, într-o declarație pentru agenția Reuters, fiind citat sub condiția anonimatului, pentru a-i fi protejată identitatea. El a susținut că, în spatele deceselor, se află teroriști și că au decedat circa două mii de persoane. Bilanțul este...
15:40
„Un act deschis de trădare politică”. PSRM cere demisia președintei Maia Sandu după ce a declarat că ar vota pentru unirea cu România, dacă ar fi un referendum # Ziarul de Garda
Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) cere demisia președintei Maia Sandu după ce aceasta a declarat că ar vota pentru unirea cu România dacă ar fi un referendum în cadrul unui podcast. PSRM a scris într-un comunicat că acesta este „un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, suveranității și neutralității...
15:30
LIVE TEXT/ SUA numește atacurile Rusiei asupra Ucrainei drept „o insultă la adresa eforturilor lui Trump”. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:25 La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată la cererea Ucrainei după atacul rus cu rachete „Oreșnik” asupra regiunii Lviv, SUA a calificat atacurile Rusiei asupra Ucrainei drept „o insultă la adresa eforturilor lui Trump”, potrivit Novaia Gazeta Europe. „Condamnăm atacurile continue și tot mai intense ale Rusiei asupra infrastructurii și sistemului energetic...
15:10
Construcția liniei electrice aeriene Strășeni–Gutinaș, pe agenda discuțiilor ministrului energiei în cadrul vizitei de lucru la Washington # Ziarul de Garda
Proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic și identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică se regăsesc pe agenda discuțiilor ministrului Energiei cu oficialii americani. Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington,...
14:50
Gheața închide aeroporturile din Viena, Bratislava și Budapesta și perturbă zborurile la Praga # Ziarul de Garda
Condițiile de formare a poleiului au obligat, în dimineața zilei de marți, 13 ianuarie, personalul aeroportuar să sisteze operațiunile pe aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, a scris Reuters. Aeroportul din Viena a anunțat că operațiunile urmau să fie reluate de la ora locală...
14:30
CUB se distanțează de declarațiile lui Adrian Dulgher: „Exprimăm regretul pentru mesajul confuz care se asociază cu numele partidului” # Ziarul de Garda
Diana Lupu, care, potrivit listei membrilor CUB depuse la Agenția de Servicii Publice (ASP) în campania electorală de la alegerile parlamentare, este vicepreședinta CUB și președinta Organizației de Femei a partidului, a distribuit o postare publicată pe Facebook de pagina „CUB Women”, în care se declară că partidul „nu se asociază cu declarațiile expuse de...
14:10
În 2025, agenții economici din regiunea transnistreană au desfășurat activități de comerț exterior preponderent cu statele membre UE # Ziarul de Garda
În anul 2025, totalul importurilor din UE în regiunea transnistreană a R. Moldova a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din totalul activităților comerciale. Potrivit datelor oferite de Biroul politici de reintegrare, agenții economici au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit...
14:10
„Nu am fost informat de nimeni. Pare un pic organizat și miroase…”. Reacția lui Adrian Dulgher după ce a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani # Ziarul de Garda
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a venit cu o reacție după ce a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Acesta susține că el nu a fost anunțat de...
13:20
LIVE TEXT/ În orașul și în regiunea Kiev, supermarketurile se închid din cauza întreruperilor de curent electric. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:12 În orașul și în regiunea Kiev, supermarketurile se închid din cauza întreruperilor de curent electric, scrie Novaia Gazeta Europe. Astfel, lanțul de supermarketuri Novus a anunțat pe Facebook că, din cauza întreruperilor de curent electric, nu toate magazinele pot funcționa în mod normal. „La sarcini mari, generatoarele necesită întreținere, astfel încât, în cazul...
13:00
Patru persoane, condamnate la închisoare pentru că au jefuit și răpit un bărbat în Măgdăcești # Ziarul de Garda
Trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani au fost condamnate pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate, anunță marți, 13 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați la pedepse cuprinse între 8 și 9 ani de închisoare. Totodată, în...
12:40
Bacul Molovata își suspendă activitatea din cauza gerului puternic și a stratului de gheață format pe râul Nistru # Ziarul de Garda
Bacul Molovata își suspendă activitatea din cauza gerului puternic și stratul de gheață format pe râul Nistru, anunță marți, 13 ianuarie, întreprinderea. Astfel, începând de miercuri, 14 ianuarie, bacul NU va mai circula până la îmbunătățirea situației. Potrivit informațiilor, startul de gheață a devenit prea gros, iar acest lucru face imposibilă circulația bacului în condiții...
Acum 24 ore
12:00
Pe 13 ianuarie este marcat ajunul sărbătorii Sfântului Vasile cel Mare/Anul Nou pe stil vechi. Astfel, în această seară copii și adulții umblă cu uratul, iar pe 14 ianuarie, gospodarii primesc semănătorii. Copiii care umblă din casă în casă cu semănatul primesc bomboane, fructe, nuci, covrigi, colăcei şi bani. În R. Moldova unele sărbători sunt...
11:40
Sesizarea judecătoarei Lilia Lupașco NU a ajuns la Curtea Constituțională. Cât timp poate dura examinarea sesizării în dosarul Ciochină? Răspunsul Curții # Ziarul de Garda
Sesizarea magistratei Lilia Lupașco privind cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate în dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, încă NU a ajuns la Curtea Constituțională. Regulamentul Înaltei Curți prevede examinarea sesizării pe un termen „și până la 6...
11:00
Chișinău se situează pe locul 197 din 213 orașe europene incluse în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo. Studiul analizează comparativ nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, costurile de închiriere a locuințelor și puterea de cumpărare, la nivel global, scrie ZdGust. Numbeo oferă o serie de indici ai costului vieții care compară...
10:20
Două persoane au fost reținute după ce ar fi primit bani pentru a favoriza promovarea examenului auto # Ziarul de Garda
Două persoane au fost reținute după ce au fost desfășurate mai multe percheziții la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență, anunță marți, 13 ianuarie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor cauzei, cele două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro, pentru a...
09:00
Adjunctul Evgheniei Guțul, oprit de vameșii români de două ori la graniță. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # Ziarul de Garda
Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei Evghenia Guțul, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea R. Moldova, scrie Ziarul...
08:30
LIVE TEXT/ Atac asupra Odesei. Cinci persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Odesei, anunță Poliția Națională a Ucrainei, menționând că documentează o crimă de război a Rusiei. „Un nou atac asupra orașului a fost comis de armata Federației Ruse în noaptea de 12 spre 13 ianuarie, prin lansarea de dispozitive aeriene fără pilot. În...
Ieri
22:30
LIVE TEXT/ Brigada Khartiia ridică steagul deasupra clădirii consiliului orașului Kupiansk și publică o înregistrare video. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Brigada Khartiia din Ucraina a anunțat pe 12 ianuarie că a recucerit clădirea consiliului orașului Kupiansk, regiunea Harkov, și a arborat steagul țării de pe acoperișul acesteia, scrie presa ucrauineană. Un videoclip care însoțește anunțul de pe rețelele de socializare arată lupte stradale intense în timp ce unitatea își face loc în clădire....
21:40
„Situația actuală este cea mai gravă” – criza energetică de la Kiev se adâncește după ce Rusia a afectat rețeaua electrică # Ziarul de Garda
Întrucât Kievul se confruntă cu pene prelungite de curent și temperaturi sub zero grade, oficialii și experții în energie avertizează că infrastructura orașului se apropie de limite. Deși numărul clădirilor fără încălzire a scăzut de la atacul masiv cu rachete și drone din 9 ianuarie, impactul mai larg al crizei asupra vieții de zi cu...
20:10
O preluare militară americană a Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, a declarat comisarul pentru Apărare Andrius Kubilius, împărtășind opinia liderei daneze Mette Frederiksen, transmite POLITICO. „Sunt de acord cu premierul danez că va fi sfârșitul NATO, dar și în rândul oamenilor va fi foarte, foarte negativ”, a declarat Kubilius luni, 12 decembrie, la o conferință pe teme...
19:30
Dosarul „Kuliok”: cine sunt cei 11 martori ai acuzării acceptați de instanță. Procurorii nu cunosc unde se află Serghei Iaralov # Ziarul de Garda
11 martori dintre cei 17 solicitați de acuzare vor fi audiați în dosarul „Kuliok” în care este judecat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, actual deputat. Pe lista martorilor figurează atât oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, cât și acolitul său Serghei Iaralov, care ar fi fugit din R. Moldova. Hotărârea a fost luată...
19:10
Guvernul Groenlandei a declarat luni, 12 ianuarie, că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic are loc sub egida NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, scrie Reuters. „Toate statele membre NATO, inclusiv Statele Unite, au un interes comun în apărarea Groenlandei”,...
19:10
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină „uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau” # Ziarul de Garda
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina. Recent, Dulgher...
18:30
„O lună este mult pentru Ciochină, el vrea să fugă din țară” vs „Nu am de gând să mă ascund de justiție nicio secundă”. Reacții după ce instanța a acceptat sesizarea Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești inculpat în dosarul morții unui copil de 12 ani, își dorește tergiversarea procesului și încearcă să scape de pedeapsă, prin faptul că intervine termenul de prescripție pe un articol pentru care este judecat, susține Dorin Podlisnic, avocatul familiei victimei, după decizia instanței de judecată de a accepta solicitarea lui...
18:20
FSB, bani în cripto și operațiuni de destabilizare la comanda Kremlinului. Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie # Ziarul de Garda
Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, după ce a fost recrutat de o persoană afiliată Kremlinului, datorită abilităților și cunoștințelor sale în domeniul transferurilor cu criptomonede. Prin acțiunile sale, în special prin facilitarea transferului de bani din Rusia în R. Moldova, acesta a acceptat să...
18:00
Lista celor 42 de localități care vor beneficia de modernizarea drumurilor locale, în cadrul Programului „Europa este aproape” # Ziarul de Garda
Peste 40 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere. 28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în localitățile din țară, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Conform Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, vor fi construite peste 18 kilometri de drumuri comunale și străzi, 6,7 kilometri de căi pietonale și...
18:00
FSB, bani în cripto și operațiuni de destabilizare. Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie # Ziarul de Garda
Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, după ce a fost recrutat de o persoană afiliată Kremlinului, datorită abilităților și cunoștințelor sale în domeniul transferurilor cu criptovalută. Prin acțiunile sale, în special prin facilitarea transferului de bani din Rusia în R. Moldova, acesta a acceptat să...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.