VIDEO | Deficitul bugetar va ajunge la 20,9 miliarde de lei în 2026. Andrian Gavriliță: Nu este mic, dar nici alarmant
Cotidianul, 13 ianuarie 2026 11:00
Deficitul bugetar al Republicii Moldova va crește semnificativ în următorii ani, urmând să ajungă în 2026 la aproape 21 de miliarde de lei, echivalentul a circa 5,5% din PIB. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține însă că nivelul deficitului este gestionabil și explică majorarea prin necesitatea menținerii investițiilor și a măsurilor de sprijin pentru economie, după …
Acum 10 minute
11:10
Republica Moldova va concura în prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena. Evenimentul a marcat lansarea oficială a celei de-a 70-a ediții a concursului muzical european. Prima semifinală este programată pentru data de 12 mai, iar Republica Moldova va intra în competiție …
Acum 30 minute
11:00
Acum o oră
10:30
Investiția în linia Vulcănești-Chișinău va intra în tarif: majorare estimată de 5%, fără scumpiri imediate # Cotidianul
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău vor fi incluse în tariful la energie electrică, însă acest lucru nu presupune automat o majorare imediată a facturilor pentru consumatori. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. „Costul liniei, costul de investiții va fi reflectat în …
Acum 2 ore
10:10
Trump anunță o taxă vamală de 25% pentru statele care desfășoară relații comerciale cu Iranul # Cotidianul
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din ţările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, anunţă BBC. Trump a declarat pe reţelele de socializare …
10:00
VIDEO | Șapte ucraineni, descoperiți ascunși într-un camion în timp ce încercau să ajungă ilegal în R. Moldova # Cotidianul
Șapte bărbați din Ucraina, ascunși într-un camion, au fost descoperiți în timp ce încercau să părăsească ilegal țara spre Republica Moldova. Fiecare dintre aceștia ar fi plătit între 6.000 și 13.000 de euro pentru a fi transportat clandestin peste frontieră. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, regiunea Cernăuți, ieșirea ilegală a fost organizată de un cetățean …
09:50
Mihai Popșoi a discutat cu ministra de externe a Regatului Unit despre securitate, apărare și cooperare economică # Cotidianul
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministra de externe a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper, principalele subiecte vizând consolidarea cooperării moldo-britanice în domeniul apărării și securității, precum și dezvoltarea colaborării economice. Potrivit MAE, oficialii au discutat și despre apropierea mediilor de …
Acum 24 ore
20:40
Adrian Dulgher, persona non grata în Ucraina până în 2029, după videoclipuri controversate # Cotidianul
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista formațiunii la alegerile parlamentare din septembrie 2025, de pe poziția a doua, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă (ZdG) de către reprezentanți ai unor instituții …
20:30
20:20
Încălzirea cu lemne rămâne o soluție practică și mai ieftină pentru multe gospodării, iar pregătirea lemnului este un pas care nu poate fi ignorat. În ultimii ani, echipamentele mecanizate au înlocuit toporul clasic, aducând mai multă siguranță și eficiență. Totuși, alegerea dintre o despicatoare de lemne orizontală și una verticală poate ridica semne de întrebare, …
20:20
20:00
Maia Sandu afirmă că ar vota, la un eventual referendum, pentru unirea Republicii Moldova cu România # Cotidianul
Maia Sandu declară, pentru prima dată, că ar vota pentru reunirea Moldovei cu România, pentru că “devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”. Dar, pentru că nu există o majoritate care să sprijine unirea, “aderarea la UE este un obiectiv …
17:50
Dodon, isteric după declarația Maiei Sandu despre Unire: Vrea să fie ultima președintă a Moldovei # Cotidianul
Declarația președintei Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, i-a provocat isterie socialistului pro-rus, Igor Dodon. Acesta a făcut o postare pe Facebook, în care strecoară acuzații personale, interpretări speculative și atacuri directe la adresa președintei. În viziunea lui Dodon, opțiunea exprimată de șefa statului …
17:40
Fostul premier georgian Irakli Garibashvili, condamnat la 5 ani de închisoare și amendă de un milion de lari pentru spălare de bani, după ce a pledat vinovat # Cotidianul
Fostul prim-ministru georgian Irakli Garibashvili a fost reținut după ce a ajuns la un acord cu procurorii, în baza căruia a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani la scară largă, potrivit JAM-News. Irakli Gharibashvili, care a ocupat funcțiile de ministru al apărării și prim-ministru al Georgiei între 2019 și 2024, …
17:20
Mai multe drumuri de importanță regională, din 42 de localități ale R. Moldova, vor fi modernizate. Aceste date au fost publicate de către reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Potrivit autorității, este vorba despre: 18,35 km de drumuri comunale și străzi; 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces către instituții publice și …
17:10
Ministrul Justiției: Noul penitenciar din Chișinău va fi finalizat în 2028 și dat în exploatare în 2029 # Cotidianul
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția urmează să fie dată în exploatare în 2029. Declarații în acest sens a făcut ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES. „Construcția unui nou penitenciar rămâne un obiectiv strategic pentru Ministerul Justiției și face parte …
16:30
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș și violarea mamei acestuia # Cotidianul
Alexei Cotorobai, fratele fostului polițist Gheorghe Cotorobai, condamnat acum un an la detenție pe viață pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei, și-a aflat sentința. Acesta a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni – infracțiune comisă acum 16 ani în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată astăzi, …
16:20
Exporturile IT depășesc 600 de milioane de dolari, devenind pilon al economiei Republicii Moldova # Cotidianul
Sectorul IT a devenit principalul motor al exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, generând, în perioada ianuarie-septembrie 2025, peste 25% din totalul exporturilor de servicii, cu o valoare ce a depășit 600 de milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit instituției, exporturile de servicii IT au …
16:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că ouăle și carnea de pasăre care se află în prezent pe piața din Republica Moldova sunt sigure pentru consum și nu conțin metronidazol — o substanță interzisă în alimentația animalelor destinate consumului uman. Precizările au fost făcute de directorul general al ANSA, Radu Musteața, în cadrul …
15:50
Multipolarismul este adesea prezentat ca viitorul ordinii internaționale post Pax Americana. În realitate, acesta descrie o lume în care regulile există doar fragmentar, iar puterea este exercitată diferențiat, în funcție de capacitatea fiecărui actor de a se impune la nivel regional. Pentru statele mici, această tranziție nu înseamnă diversificarea opțiunilor strategice, ci creșterea vulnerabilităților. Republica …
15:30
ANI îl verifică pe Vasile Costiuc pentru exercitarea funcțiilor incompatibile cu mandatul de deputat # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cazul deputatului Vasile Costiuc, lider al Partidului Politic „Democrația Acasă”, după ce acesta a recunoscut public că a exercitat concomitent mandatul de parlamentar și funcții incompatibile. Potrivit unei sesizări înregistrate la 12 decembrie 2025, Costiuc a deținut simultan funcția …
15:30
Presiunile geopolitice, interferențele Rusiei și viitorul Republicii Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate într-un interviu amplu, acordat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, celebrilor jurnaliști britanici, Rory Stewart și Alastair Campbell. Șefa statului a făcut, pentru prima dată, o declarație explicită privind poziția sa personală față de reunificarea cu România. Maia Sandu a abordat atât …
14:40
VIDEO | Igor Boțan: Narativele eurosceptice trebuie combătute cu argumente solide, documentate minuțios # Cotidianul
Toate cele 12 legislaturi parlamentare ale Republicii Moldova au adoptat acte care promovează integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de analistul Igor Boțan, în cadrul dezbaterii publice: „Negocierile de aderare la UE: oportunități și capacități, provocări și manipulări”, organizată de Agenția de presă IPN. Boțan a explicat fenomenul euroscepticismului, dar și rolul …
14:00
Victor Chirilă își încheie mandatul de ambasador la București și va prelua postul de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia mandatul la București pe 29 ianuarie, urmând să preia funcția de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, în urma unei decizii luate în luna decembrie de Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit procedurilor diplomatice, Victor Chirilă ar urma să își înceapă activitatea …
13:20
Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis solicitarea procurorilor anticorupție de a-i audia pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, și pe acolitul său Serghei Iaralov, fugit din R. Moldova, în cadrul dosarului „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon. Dosarul …
12:20
Uniunea Avocaților din R. Moldova își alege președintele pe 19 ianuarie: cine sunt cei cinci candidați înscriși în cursă # Cotidianul
Cinci avocați aspiră la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, alegerile urmând să se desfășoare în cadrul Congresului din 19 ianuarie. Candidații promit consolidarea independenței profesiei, transparență decizională și o implicare mai activă a avocaților în viața instituției. Printre prioritățile comune se regăsesc perfecționarea standardelor profesionale, instruirea continuă — inclusiv în contextul …
12:20
Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va fi extins. Primăria a lansat licitația pentru modernizare # Cotidianul
Bulevardul Mircea cel Bătrân, artera principală din sectorul Ciocana al capitalei, urmează să fie extins și modernizat. Primăria Municipiului Chișinău a lansat o licitație publică internațională pentru selectarea companiei care va executa lucrările, proiectul fiind finanțat de Uniunea Europeană. Potrivit autorităților municipale, stația de dispecerat existentă și zona de staționare a troleibuzelor de la intersecția …
11:50
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova pot beneficia de finanțare prin produsul „FACEM Impact”, disponibil prin intermediul mai multor bănci comerciale, după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a semnat acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”. Potrivit ODA, parteneriatele au fost încheiate cu cinci bănci, urmând să …
Ieri
11:10
Ministrul român al Energiei, despre livrările de gaze către Moldova și Ucraina: „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE” # Cotidianul
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Digi24 că, astăzi, România este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. Oficialul a precizat că țara și-a umplut depozitele și s-a asigurat că, indiferent de condițiile meteo, va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub presiune din partea Rusiei sau …
10:40
Iranul, în pragul unei crize istorice: peste 530 de morți în două săptămâni de proteste # Cotidianul
Protestele de anvergură care zguduie Iranul de două săptămâni s-au soldat cu peste 530 de persoane ucise și mai mult de 10.000 de arestări, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului. Escaladarea violențelor riscă să aibă consecințe majore asupra geopoliticii globale și securității energetice, inclusiv prin creșterea prețurilor petrolului, relatează Bloomberg. La data de 12 ianuarie 2026, …
10:10
Elevii au revenit la școală. Semestrul al doilea a început în școlile din Republica Moldova # Cotidianul
Toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova au intrat, începând cu 12 ianuarie, în cel de-al doilea semestru al anului de studii, care se va desfășura până la 29 mai 2026, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării. Școlile au avut posibilitatea de a decide data reluării cursurilor, optând fie pentru vineri, 9 ianuarie, …
10:10
Ce venituri a avut Maia Sandu în 2025: declarația de avere publicată de ANI. Președinta a obținut peste 67 de mii de lei în urma unui litigiu # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului publicat pe 11 ianuarie pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI), șefa statului a înregistrat venituri mai mari față de anul precedent, însă nu a declarat bunuri imobile, automobile sau datorii noi. Conform declarației, Maia Sandu a …
10:00
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț. Război hibrid, propagandă, „mâna Moscovei”, bani murdari, operațiuni de influență, rețele de dezinformare: un inventar repetat obsesiv, până la golirea lui de sens. În …
09:40
Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, participă la reuniunea COSAC din Cipru, unde sunt discutate prioritățile și provocările geopolitice ale UE # Cotidianul
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari, participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care are loc în perioada 11–12 ianuarie, în Cipru. Potrivit agendei, reuniunea include două sesiuni de discuții. Prima este dedicată priorităților Președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene, structurate în jurul a trei piloni: o …
11 ianuarie 2026
21:20
Cine conduce cu adevărat Rusia: “șerpăria” clanurilor formate din oligarhi, actori militari hibrizi, guvernatori regionali, directori de corporații de stat și propagandiști. Structura de putere din umbră (partea 2) # Cotidianul
În articolul precedent, am analizat mai multe clanuri — sau, așa cum mai sunt numite, “turnurile Kremlinului” — care exercită un control din umbră în Rusia. Am trecut în revistă structurile de securitate, clanul militar, clanul energetic / al corporațiilor de stat și clanul din Sankt Petersburg / “prietenii lui Putin”. În această parte finală …
19:40
Presiuni asupra Havanei: Trump avertizează Cuba că va pierde sprijinul economic venezuelean # Cotidianul
Președintele Donald Trump a lansat duminică un avertisment Cubei, sugerând că guvernul de la Havana ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite ale Americii, subliniind că fluxul de petrol și bani din Venezuela către Cuba se va opri complet, transmite Reuters. Pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a declarat: „Petrolul și …
16:30
Scandal de securitate la Instagram: datele a 17,5 milioane de utilizatori, scoase la vânzare pe dark web # Cotidianul
Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate, după ce o breșă majoră de date, aparent mușamalizată de companie, ar fi dus la expunerea informațiilor sensibile ale 17,5 milioane de utilizatori. Datele compromise au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit unui raport citat de News.ro. Conform unei analize publicate …
16:00
Organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a anunțat că, de la debutul protestelor, a confirmat moartea a cel puțin 192 de manifestanți. ONG-ul avertizează însă că bilanțul real ar putea fi mult mai mare, în condițiile în care blocarea internetului în Iran de mai multe zile îngreunează verificarea informațiilor, transmite Agerpres. Protestele împotriva …
14:00
Marea Britanie discută cu aliații NATO desfășurarea de trupe în Groenlanda, pentru a descuraja planurile lui Trump # Cotidianul
Guvernul Regatului Unit poartă discuții cu aliați europeni privind o posibilă desfășurare a unui contingent militar NATO în Groenlanda, în încercarea de a consolida securitatea regiunii arctice și de a-l determina pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la ideea anexării teritoriului autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei, relatează The Telegraph. Potrivit publicației britanice, subiectul …
12:40
Peste 460 de milioane de lei alocate de Guvern pentru dezvoltarea locală în Republica Moldova # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocând în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localități din întreaga țară. Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul programelor „Satul European” …
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Risc major de avalanșe în munții Carpați: pericol extrem la peste 1800 de metri altitudine # Cotidianul
Meteorologii avertizează că riscul de avalanșe a ajuns la gradul patru din cinci la altitudini de peste 1800 de metri în mai multe masive din Carpații Meridionali, inclusiv Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu, unde troienele de zăpadă depășesc local doi metri, potrivit agerpres.ro. 123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 …
10:50
Iranul, în a doua săptămână de proteste: peste 70 de morți, mii de arestări și amenințări cu pedeapsa capitală # Cotidianul
Protestele care au cuprins Iranul au intrat în cea de-a doua săptămână duminică dimineață, pe fondul unei represiuni tot mai intense din partea autorităților, care au recunoscut demonstrațiile în desfășurare, în pofida izolării aproape totale a țării de restul lumii. Blocajele de internet și întreruperile liniilor telefonice au îngreunat semnificativ evaluarea din afară a evenimentelor, …
10 ianuarie 2026
17:50
Proiect ecologic finanțat de UE, lansat la Taraclia: investiții verzi și educație pentru copii și tineri # Cotidianul
La Taraclia a fost lansat proiectul transfrontalier „ECO SMART NATURA”, o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană care își propune să protejeze mediul, să dezvolte spații verzi și să educe copiii și tinerii, cultivându-le respectul față de natură. Inițiativa este implementată de Consiliul raional Taraclia, împreună cu Consiliul județean Galați și Primăria comunei Albota de Sus, …
16:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul iranian, apreciind curajul celor care ies în stradă pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova este solidară cu cetățenii Iranului. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și alegeri …
16:10
Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei a provocat pierderi semnificative în rândul conducerii militare ruse, cel puțin 19 generali fiind uciși de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Cel puțin asta arată datele analizei realizate de publicația The Insider, pe baza datelor publice și a informațiilor provenite din surse rusești și ucrainene. Nu …
14:40
Bau Bau de la Moscova: Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik # Cotidianul
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, îl atacă verbal pe președintele Franței, Emmanuel Macron și pe liderii europeni, reacționând la informațiile apărute în presa franceză potrivit cărora Parisul ar lua în calcul trimiterea a aproximativ 6000 de militari în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Deranjat de această posibilitate și de …
13:40
Consiliul de Securitate al ONU, convocat de urgență după atacurile ruse cu racheta Oreșnik # Cotidianul
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, în urma noilor atacuri aeriene rusești în care a fost folosită racheta balistică de ultimă generație Oreșnik, relatează agenția France Presse. În scrisoarea prin care a cerut convocarea reuniunii, ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, a denunțat escaladarea atacurilor asupra civililor …
12:30
O femeie în vârstă de 73 de ani din sectorul Botanica al capitalei a devenit victima unei escrocherii telefonice, după ce a fost convinsă să predea o sumă de 550.000 de lei unor persoane necunoscute. Cazul este investigat de Poliția municipiului Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pensionara a fost contactată telefonic de o femeie vorbitoare de …
10:40
Compensațiile pentru căldură pe luna decembrie, plătite din 9 ianuarie către peste 618 mii de gospodării # Cotidianul
Guvernul începe achitarea compensațiilor pentru căldură aferente lunii decembrie, sprijin de care vor beneficia peste 618 mii de gospodării din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Plățile vor fi efectuate începând cu 9 ianuarie, direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor, în cadrul programului guvernamental „Ajutor la contor”. Persoanele care …
10:00
Președintele Statelor Unite consideră că simpla prezență militară americană în Groenlanda nu este suficientă și insistă asupra ideii de a deține insula arctică, pe care o vede drept un element-cheie pentru securitatea și influența SUA, relatează site-ul radioului public groenlandez KNR, citând un amplu interviu acordat de Donald Trump ziarului „The New York Times”. Potrivit …
09:40
Republica Moldova își fortifică prezența în misiunile Uniunii Europene, trimițând trei ofițeri de stat major în operațiuni internaționale desfășurate în Bosnia și Herțegovina și în Somalia, transmite un comunicat al ministerului Apărării. Doi dintre aceștia au fost detașați în cadrul misiunii EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina, iar un al treilea ofițer va participa la …
