LIVE TEXT/ SUA numește atacurile Rusiei asupra Ucrainei drept „o insultă la adresa eforturilor lui Trump”. Război în Ucraina, ziua 1420
Ziarul de Garda, 13 ianuarie 2026 15:30
UPDATE 15:25 La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată la cererea Ucrainei după atacul rus cu rachete „Oreșnik” asupra regiunii Lviv, SUA a calificat atacurile Rusiei asupra Ucrainei drept „o insultă la adresa eforturilor lui Trump”, potrivit Novaia Gazeta Europe. „Condamnăm atacurile continue și tot mai intense ale Rusiei asupra infrastructurii și sistemului energetic...
• • •
„Un act deschis de trădare politică”. PSRM cere demisia președintei Maia Sandu după ce a declarat că ar vota pentru unirea cu România, dacă ar fi un referendum # Ziarul de Garda
Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) cere demisia președintei Maia Sandu după ce aceasta a declarat că ar vota pentru unirea cu România dacă ar fi un referendum în cadrul unui podcast. PSRM a scris într-un comunicat că acesta este „un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești, a Constituției, suveranității și neutralității...
LIVE TEXT/ SUA numește atacurile Rusiei asupra Ucrainei drept „o insultă la adresa eforturilor lui Trump”. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
Construcția liniei electrice aeriene Strășeni–Gutinaș, pe agenda discuțiilor ministrului energiei în cadrul vizitei de lucru la Washington # Ziarul de Garda
Proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic și identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică se regăsesc pe agenda discuțiilor ministrului Energiei cu oficialii americani. Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington,...
Gheața închide aeroporturile din Viena, Bratislava și Budapesta și perturbă zborurile la Praga # Ziarul de Garda
Condițiile de formare a poleiului au obligat, în dimineața zilei de marți, 13 ianuarie, personalul aeroportuar să sisteze operațiunile pe aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, a scris Reuters. Aeroportul din Viena a anunțat că operațiunile urmau să fie reluate de la ora locală...
CUB se distanțează de declarațiile lui Adrian Dulgher: „Exprimăm regretul pentru mesajul confuz care se asociază cu numele partidului” # Ziarul de Garda
Diana Lupu, care, potrivit listei membrilor CUB depuse la Agenția de Servicii Publice (ASP) în campania electorală de la alegerile parlamentare, este vicepreședinta CUB și președinta Organizației de Femei a partidului, a distribuit o postare publicată pe Facebook de pagina „CUB Women”, în care se declară că partidul „nu se asociază cu declarațiile expuse de...
În 2025, agenții economici din regiunea transnistreană au desfășurat activități de comerț exterior preponderent cu statele membre UE # Ziarul de Garda
În anul 2025, totalul importurilor din UE în regiunea transnistreană a R. Moldova a constituit 48%, iar exporturile către piața UE au reprezentat 71% din totalul activităților comerciale. Potrivit datelor oferite de Biroul politici de reintegrare, agenții economici au continuat să desfășoare activități de comerț exterior preponderent cu statele membre ale Uniunii Europene (UE). Potrivit...
„Nu am fost informat de nimeni. Pare un pic organizat și miroase…”. Reacția lui Adrian Dulgher după ce a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani # Ziarul de Garda
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a venit cu o reacție după ce a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Acesta susține că el nu a fost anunțat de...
LIVE TEXT/ În orașul și în regiunea Kiev, supermarketurile se închid din cauza întreruperilor de curent electric. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:12 În orașul și în regiunea Kiev, supermarketurile se închid din cauza întreruperilor de curent electric, scrie Novaia Gazeta Europe. Astfel, lanțul de supermarketuri Novus a anunțat pe Facebook că, din cauza întreruperilor de curent electric, nu toate magazinele pot funcționa în mod normal. „La sarcini mari, generatoarele necesită întreținere, astfel încât, în cazul...
Patru persoane, condamnate la închisoare pentru că au jefuit și răpit un bărbat în Măgdăcești # Ziarul de Garda
Trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani au fost condamnate pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate, anunță marți, 13 ianuarie, Procuratura Generală (PG). Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați la pedepse cuprinse între 8 și 9 ani de închisoare. Totodată, în...
Bacul Molovata își suspendă activitatea din cauza gerului puternic și a stratului de gheață format pe râul Nistru # Ziarul de Garda
Bacul Molovata își suspendă activitatea din cauza gerului puternic și stratul de gheață format pe râul Nistru, anunță marți, 13 ianuarie, întreprinderea. Astfel, începând de miercuri, 14 ianuarie, bacul NU va mai circula până la îmbunătățirea situației. Potrivit informațiilor, startul de gheață a devenit prea gros, iar acest lucru face imposibilă circulația bacului în condiții...
Pe 13 ianuarie este marcat ajunul sărbătorii Sfântului Vasile cel Mare/Anul Nou pe stil vechi. Astfel, în această seară copii și adulții umblă cu uratul, iar pe 14 ianuarie, gospodarii primesc semănătorii. Copiii care umblă din casă în casă cu semănatul primesc bomboane, fructe, nuci, covrigi, colăcei şi bani. În R. Moldova unele sărbători sunt...
Sesizarea judecătoarei Lilia Lupașco NU a ajuns la Curtea Constituțională. Cât timp poate dura examinarea sesizării în dosarul Ciochină? Răspunsul Curții # Ziarul de Garda
Sesizarea magistratei Lilia Lupașco privind cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate în dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, încă NU a ajuns la Curtea Constituțională. Regulamentul Înaltei Curți prevede examinarea sesizării pe un termen „și până la 6...
Chișinău se situează pe locul 197 din 213 orașe europene incluse în clasamentul Indicelui costului vieții pentru anul 2026, realizat de platforma internațională Numbeo. Studiul analizează comparativ nivelul prețurilor, cheltuielile de trai, costurile de închiriere a locuințelor și puterea de cumpărare, la nivel global, scrie ZdGust. Numbeo oferă o serie de indici ai costului vieții care compară...
Două persoane au fost reținute după ce ar fi primit bani pentru a favoriza promovarea examenului auto # Ziarul de Garda
Două persoane au fost reținute după ce au fost desfășurate mai multe percheziții la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență, anunță marți, 13 ianuarie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor cauzei, cele două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro, pentru a...
Adjunctul Evgheniei Guțul, oprit de vameșii români de două ori la graniță. A dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # Ziarul de Garda
Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei Evghenia Guțul, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea R. Moldova, scrie Ziarul...
LIVE TEXT/ Atac asupra Odesei. Cinci persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1420 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 Cinci persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Odesei, anunță Poliția Națională a Ucrainei, menționând că documentează o crimă de război a Rusiei. „Un nou atac asupra orașului a fost comis de armata Federației Ruse în noaptea de 12 spre 13 ianuarie, prin lansarea de dispozitive aeriene fără pilot. În...
LIVE TEXT/ Brigada Khartiia ridică steagul deasupra clădirii consiliului orașului Kupiansk și publică o înregistrare video. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Brigada Khartiia din Ucraina a anunțat pe 12 ianuarie că a recucerit clădirea consiliului orașului Kupiansk, regiunea Harkov, și a arborat steagul țării de pe acoperișul acesteia, scrie presa ucrauineană. Un videoclip care însoțește anunțul de pe rețelele de socializare arată lupte stradale intense în timp ce unitatea își face loc în clădire....
„Situația actuală este cea mai gravă” – criza energetică de la Kiev se adâncește după ce Rusia a afectat rețeaua electrică # Ziarul de Garda
Întrucât Kievul se confruntă cu pene prelungite de curent și temperaturi sub zero grade, oficialii și experții în energie avertizează că infrastructura orașului se apropie de limite. Deși numărul clădirilor fără încălzire a scăzut de la atacul masiv cu rachete și drone din 9 ianuarie, impactul mai larg al crizei asupra vieții de zi cu...
O preluare militară americană a Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, a declarat comisarul pentru Apărare Andrius Kubilius, împărtășind opinia liderei daneze Mette Frederiksen, transmite POLITICO. „Sunt de acord cu premierul danez că va fi sfârșitul NATO, dar și în rândul oamenilor va fi foarte, foarte negativ”, a declarat Kubilius luni, 12 decembrie, la o conferință pe teme...
Dosarul „Kuliok”: cine sunt cei 11 martori ai acuzării acceptați de instanță. Procurorii nu cunosc unde se află Serghei Iaralov # Ziarul de Garda
11 martori dintre cei 17 solicitați de acuzare vor fi audiați în dosarul „Kuliok” în care este judecat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, actual deputat. Pe lista martorilor figurează atât oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, cât și acolitul său Serghei Iaralov, care ar fi fugit din R. Moldova. Hotărârea a fost luată...
Guvernul Groenlandei a declarat luni, 12 ianuarie, că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic are loc sub egida NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, scrie Reuters. „Toate statele membre NATO, inclusiv Statele Unite, au un interes comun în apărarea Groenlandei”,...
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină „uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau” # Ziarul de Garda
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina. Recent, Dulgher...
„O lună este mult pentru Ciochină, el vrea să fugă din țară” vs „Nu am de gând să mă ascund de justiție nicio secundă”. Reacții după ce instanța a acceptat sesizarea Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești inculpat în dosarul morții unui copil de 12 ani, își dorește tergiversarea procesului și încearcă să scape de pedeapsă, prin faptul că intervine termenul de prescripție pe un articol pentru care este judecat, susține Dorin Podlisnic, avocatul familiei victimei, după decizia instanței de judecată de a accepta solicitarea lui...
FSB, bani în cripto și operațiuni de destabilizare la comanda Kremlinului. Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie # Ziarul de Garda
Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, după ce a fost recrutat de o persoană afiliată Kremlinului, datorită abilităților și cunoștințelor sale în domeniul transferurilor cu criptomonede. Prin acțiunile sale, în special prin facilitarea transferului de bani din Rusia în R. Moldova, acesta a acceptat să...
Lista celor 42 de localități care vor beneficia de modernizarea drumurilor locale, în cadrul Programului „Europa este aproape” # Ziarul de Garda
Peste 40 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere. 28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în localitățile din țară, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Conform Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, vor fi construite peste 18 kilometri de drumuri comunale și străzi, 6,7 kilometri de căi pietonale și...
LIVE TEXT/ Norvegia va sprijini Ucraina cu 400 de milioane de dolari. Banii vor fi direcționați pentru nevoile energetice și bugetare. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:44 Norvegia va oferi Ucrainei un pachet de sprijin în valoare de 400 de milioane de dolari, jumătate din fonduri fiind direcționate către asistența pentru necesitățile din sezonul rece, iar cealaltă jumătate către sprijinul bugetar, a anunțat ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, la o conferință comună cu omologul său ucrainean, Andrii Sibiha,...
„S-au întins procedurile juridice. Este o problemă, recunosc, dar nu este a mea”. Reacția lui Vasile Costiuc la controlul inițiat de ANI # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc a publicat o reacție după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a anunțat că a inițiat un control cu privire la „eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților”. Deputatul spune că este „deschis pentru a coopera cu ANI” și că nu a încălcat regimul juridic al averilor și intereselor, cât și regimul...
Detalii despre cele 110 mii de păsări nimicite, în sângele cărora a fost depistată o substanță interzisă. Directorul ANSA: „Am acționat imediat” # Ziarul de Garda
„Pe piață nu sunt produse alimentare cu conținut de metronidazol”, a precizat directorul Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața în cadrul unei conferințe de presă despre cele 110 mii de păsări nimicite, care au fost identificate cu substanța interzisă cu efecte carcinogene. Potrivit directorului ANSA, pe 9 decembrie 2025 a fost declanșată o...
Fostul premier georgian Irakli Garibashvili, condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani, după ce a pledat vinovat # Ziarul de Garda
Fostul prim-ministru georgian Irakli Garibashvili a fost reținut după ce a ajuns la un acord cu procurorii, în baza căruia a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani la scară largă, potrivit JAM-News. Irakli Gharibashvili, care a ocupat funcțiile de ministru al apărării și prim-ministru al Georgiei între 2019 și 2024,...
Carantină de cel puțin o lună în raionul Ungheni. Motivul – pesta porcină africană # Ziarul de Garda
Un caz de pestă porcină africană a fost depistat în satul Zagarancea. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat, în acest context, carantină pentru cel puțin 30 de zile pe tot teritoriul raionului, începând cu 9 ianuarie, transmite primăria municipiului Ungheni. Totodată, a fost aprobat și Planul de măsuri pentru combaterea și prevenirea...
Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în dosarul privind omorul unui copil în Telenești. Cazul a fost redeschis după o anchetă ZdG # Ziarul de Garda
Alexei Cotorobai, bărbatul care a fost acuzat că ar fi omorât un copil de 10 luni acum 16 ani, la Telenești, dar cazul ar fi fost mușamalizat, a fost condamnat luni, 12 ianuarie, la 25 de ani de închisoare, anunță Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, cazul constituie un precedent fără echivalent în practica recentă a...
„Dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a răspuns președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, la sediul președinției de la Chișinău, în care au fost abordate subiecte legate de situația geopolitică a R. Moldova, relația cu România și parcursul european...
Metronidazolul, medicamentul interzis cu efecte carcinogene, depistat în cele 110 mii de păsări # Ziarul de Garda
Metronidazolul, o substanță interzisă cu efecte carcinogene, a fost depistată în cele 110 mii de păsări nimicite, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) nu a oferit numele companiei sau alte detalii...
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină poate merge la Curtea Constituțională. Dezbaterile judiciare se suspendă # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, poate sesiza Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă. Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Decizia a...
În școlile și grădinițele din capitală nu au ajuns carne și ouă depistate cu metronidazol, afirmă șeful-adjunct al DGETS # Ziarul de Garda
Andrei Pavaloi, șeful-adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) din Chişinău, afirmă că în școli nu au ajuns produse din loturile în care a fost depistată prezența metronizadolului. Precizările vin în contextul în care 110 000 de păsări au fost nimicite după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat reziduuri...
CSJ dă undă verde: Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor fi audiați în dosarul „Kuliok” # Ziarul de Garda
Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis solicitarea procurorilor anticorupție de a-i audia pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, și pe acolitul său Serghei Iaralov, fugit din R. Moldova, în cadrul dosarului „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon. Pe...
Metronidazolul, medicamentul interzis cu efecte carcinogene, depistat în cele 110 000 de păsări # Ziarul de Garda
O sută zece mii de păsări au fost nimicite după ce a fost depistată prezența metronizadolului ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator. Totuși, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) nu a oferit numele companiei sau alte detalii...
LIVE TEXT/ „Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat infrastructura critică din regiunea Jitomir”, declară un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 Trupele rusești au atacat, din nou, infrastructura critică din regiunea Jitomir, a raportat Vitalii Bunechko, șeful Administrației Militare Regionale Jitomir. „Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat infrastructura critică din regiunea Jitomir. Datorită acțiunilor profesionale ale pompierilor, incendiile provocate de atacurile inamice au fost localizate rapid”, a declarat Bunechko. Potrivit acestuia, serviciile...
BNS: Rata anuală a inflației a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului # Ziarul de Garda
Rata anuală a inflației în R. Moldova a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Indicatorul este în continuă scădere din luna iunie 2025, dar rămâne sub nivelul de la finele anului precedent, când inflația anuală era de 7,0%....
Paznic, condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare, după ce a omorât cu toporul o femeie și a aruncat corpul într-o fântână # Ziarul de Garda
Un paznic de 46 de ani, acuzat de omor prin lovituri cu un topor și răpirea mijlocului de transport, a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare de către Judecătoria Orhei, sediul Rezina, anunță Procuratura Generală (PG). Anterior, acesta a fost judecat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv furt, violență în familie și...
UE ar putea avea nevoie de o armată de 100 000 de soldați, afirmă comisarul pentru apărare # Ziarul de Garda
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, spune că UE trebuie să reformeze și modul în care gestionează apărarea la nivel politic, iar Regatul Unit ar trebui să aibă un loc la masă. Acesta a declarat că blocul ar trebui să ia în considerare înființarea unei forțe militare permanente de 100 000 de militari și revizuirea...
Vasile Costiuc va fi controlat de ANI. Explicațiile deputatului privind o firmă din România și o asociație obștească # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc va fi supus unui control inițiat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), cu privire la „eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților”. Conform unei sesizări, Vasile Costiuc a recunoscut, în cadrul unei emisiuni, că nu a reflectat în declarațiile de avere și interese personale depuse Asociația Obștească „Din Trecutul Nostru”, pe care...
Acordul UE–Mercosur urmează să fie semnat în Paraguay. Tarife eliminate pentru 90% din produse, în timp ce fermierii protestează # Ziarul de Garda
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, 17 decembrie, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul comercial cu Mercosur, după ce acesta a primit votul final din partea Consiliului Uniunii Europene duminică, 11 ianuarie. Parteneriatul comercial cu cele patru țări din piața comună sud-americană, respectiv Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, prevede eliminarea tarifelor pentru peste...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 156 de drone. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:54 Armata rusă a lansat 156 de drone asupra regiunilor ucrainene. Forțele de apărare ale Ucrainei au neutralizat 135 dintre acestea, scrie Hromadske. Potrivit primarului orașului Kiev, Vitali Klitschko, o dronă a lovit o clădire nerezidențială din regiunea Solomianski, declanșând un incendiu. În aceeași zonă, mai multe resturi de dronă au căzut lângă o...
Peste 50% dintre copiii cu cerințe educaționale speciale nu își continuă studiile după învățământul secundar general. Recomandările UNICEF # Ziarul de Garda
Peste 50% dintre absolvenții cu cerințe educaționale speciale (CES) și/sau dizabilități nu își continuă studiile după învățământul secundar general, arată un studiu realizat de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit studiului, printre principalele bariere se numără Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME), care nu furnizează date calitative cu referire la...
Președintele Cubei Miguel Díaz-Canel a respins cererea lui Donald Trump ca națiunea caraibiană „să facă o înțelegere” cu Washingtonul, după ce președintele SUA a avertizat că Havana va fi tăiată de la petrolul și banii venezueleni pe care s-a bazat timp de decenii. Liderul cubanez a subliniat în mesajul său că „nimeni nu ne spune...
