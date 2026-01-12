Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină „uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau”

12:50

Două mașini au fost „deteriorate considerabil” în urma unui accident produs în dimineața zilei de 11 ianuarie pe strada Albișoara din capitală. Un pasager al unuia dintre vehicule a fost transportat la spital cu traumatisme. Informațiile au fost comunicate pentru NM de către ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic....