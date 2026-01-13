„Un act deschis de trădare politică”. PSRM cere demisia președintei Maia Sandu după ce a declarat că ar vota pentru unirea cu România, dacă ar fi un referendum

11:40

Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, spune că UE trebuie să reformeze și modul în care gestionează apărarea la nivel politic, iar Regatul Unit ar trebui să aibă un loc la masă. Acesta a declarat că blocul ar trebui să ia în considerare înființarea unei forțe militare permanente de 100 000 de militari și revizuirea...