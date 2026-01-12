Groenlanda spune că ar trebui să fie apărată de NATO
Ziarul de Garda, 12 ianuarie 2026 19:10
Guvernul Groenlandei a declarat luni, 12 ianuarie, că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea teritoriului arctic are loc sub egida NATO și a respins din nou ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua insula, scrie Reuters. „Toate statele membre NATO, inclusiv Statele Unite, au un interes comun în apărarea Groenlandei”,...
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină „uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau” # Ziarul de Garda
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina. Recent, Dulgher...
Acum o oră
18:30
„O lună este mult pentru Ciochină, el vrea să fugă din țară” vs „Nu am de gând să mă ascund de justiție nicio secundă”. Reacții după ce instanța a acceptat sesizarea Curții Constituționale # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești inculpat în dosarul morții unui copil de 12 ani, își dorește tergiversarea procesului și încearcă să scape de pedeapsă, prin faptul că intervine termenul de prescripție pe un articol pentru care este judecat, susține Dorin Podlisnic, avocatul familiei victimei, după decizia instanței de judecată de a accepta solicitarea lui...
Acum 2 ore
18:20
FSB, bani în cripto și operațiuni de destabilizare la comanda Kremlinului. Denis Cuculescu, condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie # Ziarul de Garda
Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, după ce a fost recrutat de o persoană afiliată Kremlinului, datorită abilităților și cunoștințelor sale în domeniul transferurilor cu criptomonede. Prin acțiunile sale, în special prin facilitarea transferului de bani din Rusia în R. Moldova, acesta a acceptat să...
18:00
Lista celor 42 de localități care vor beneficia de modernizarea drumurilor locale, în cadrul Programului „Europa este aproape” # Ziarul de Garda
Peste 40 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere. 28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în localitățile din țară, în cadrul Programului „Europa este aproape”. Conform Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, vor fi construite peste 18 kilometri de drumuri comunale și străzi, 6,7 kilometri de căi pietonale și...
18:00
17:50
LIVE TEXT/ Norvegia va sprijini Ucraina cu 400 de milioane de dolari. Banii vor fi direcționați pentru nevoile energetice și bugetare. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:44 Norvegia va oferi Ucrainei un pachet de sprijin în valoare de 400 de milioane de dolari, jumătate din fonduri fiind direcționate către asistența pentru necesitățile din sezonul rece, iar cealaltă jumătate către sprijinul bugetar, a anunțat ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, la o conferință comună cu omologul său ucrainean, Andrii Sibiha,...
17:30
„S-au întins procedurile juridice. Este o problemă, recunosc, dar nu este a mea”. Reacția lui Vasile Costiuc la controlul inițiat de ANI # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc a publicat o reacție după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a anunțat că a inițiat un control cu privire la „eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților”. Deputatul spune că este „deschis pentru a coopera cu ANI” și că nu a încălcat regimul juridic al averilor și intereselor, cât și regimul...
Acum 4 ore
17:00
Detalii despre cele 110 mii de păsări nimicite, în sângele cărora a fost depistată o substanță interzisă. Directorul ANSA: „Am acționat imediat” # Ziarul de Garda
„Pe piață nu sunt produse alimentare cu conținut de metronidazol”, a precizat directorul Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteața în cadrul unei conferințe de presă despre cele 110 mii de păsări nimicite, care au fost identificate cu substanța interzisă cu efecte carcinogene. Potrivit directorului ANSA, pe 9 decembrie 2025 a fost declanșată o...
16:50
16:40
Fostul premier georgian Irakli Garibashvili, condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani, după ce a pledat vinovat # Ziarul de Garda
Fostul prim-ministru georgian Irakli Garibashvili a fost reținut după ce a ajuns la un acord cu procurorii, în baza căruia a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani la scară largă, potrivit JAM-News. Irakli Gharibashvili, care a ocupat funcțiile de ministru al apărării și prim-ministru al Georgiei între 2019 și 2024,...
16:30
Carantină de cel puțin o lună în raionul Ungheni. Motivul – pesta porcină africană # Ziarul de Garda
Un caz de pestă porcină africană a fost depistat în satul Zagarancea. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat, în acest context, carantină pentru cel puțin 30 de zile pe tot teritoriul raionului, începând cu 9 ianuarie, transmite primăria municipiului Ungheni. Totodată, a fost aprobat și Planul de măsuri pentru combaterea și prevenirea...
16:20
Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în dosarul privind omorul unui copil în Telenești. Cazul a fost redeschis după o anchetă ZdG # Ziarul de Garda
Alexei Cotorobai, bărbatul care a fost acuzat că ar fi omorât un copil de 10 luni acum 16 ani, la Telenești, dar cazul ar fi fost mușamalizat, a fost condamnat luni, 12 ianuarie, la 25 de ani de închisoare, anunță Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, cazul constituie un precedent fără echivalent în practica recentă a...
16:20
„Dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a răspuns președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, la sediul președinției de la Chișinău, în care au fost abordate subiecte legate de situația geopolitică a R. Moldova, relația cu România și parcursul european...
16:00
15:50
Metronidazolul, medicamentul interzis cu efecte carcinogene, depistat în cele 110 mii de păsări # Ziarul de Garda
Metronidazolul, o substanță interzisă cu efecte carcinogene, a fost depistată în cele 110 mii de păsări nimicite, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) nu a oferit numele companiei sau alte detalii...
Acum 6 ore
15:00
ULTIMA ORĂ/ Nicanor Ciochină poate merge la Curtea Constituțională. Dezbaterile judiciare se suspendă # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, poate sesiza Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă. Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Decizia a...
Acum 8 ore
13:00
În școlile și grădinițele din capitală nu au ajuns carne și ouă depistate cu metronidazol, afirmă șeful-adjunct al DGETS # Ziarul de Garda
Andrei Pavaloi, șeful-adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport (DGETS) din Chişinău, afirmă că în școli nu au ajuns produse din loturile în care a fost depistată prezența metronizadolului. Precizările vin în contextul în care 110 000 de păsări au fost nimicite după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat reziduuri...
12:40
CSJ dă undă verde: Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov vor fi audiați în dosarul „Kuliok” # Ziarul de Garda
Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis solicitarea procurorilor anticorupție de a-i audia pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, și pe acolitul său Serghei Iaralov, fugit din R. Moldova, în cadrul dosarului „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon. Pe...
12:30
12:20
LIVE TEXT/ „Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat infrastructura critică din regiunea Jitomir”, declară un oficial ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:15 Trupele rusești au atacat, din nou, infrastructura critică din regiunea Jitomir, a raportat Vitalii Bunechko, șeful Administrației Militare Regionale Jitomir. „Pentru a doua zi consecutiv, inamicul a atacat infrastructura critică din regiunea Jitomir. Datorită acțiunilor profesionale ale pompierilor, incendiile provocate de atacurile inamice au fost localizate rapid”, a declarat Bunechko. Potrivit acestuia, serviciile...
12:10
BNS: Rata anuală a inflației a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului # Ziarul de Garda
Rata anuală a inflației în R. Moldova a ajuns în decembrie 2025 la 6,8%, cea mai mică valoare înregistrată pe parcursul anului, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Indicatorul este în continuă scădere din luna iunie 2025, dar rămâne sub nivelul de la finele anului precedent, când inflația anuală era de 7,0%....
12:00
Paznic, condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare, după ce a omorât cu toporul o femeie și a aruncat corpul într-o fântână # Ziarul de Garda
Un paznic de 46 de ani, acuzat de omor prin lovituri cu un topor și răpirea mijlocului de transport, a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare de către Judecătoria Orhei, sediul Rezina, anunță Procuratura Generală (PG). Anterior, acesta a fost judecat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv furt, violență în familie și...
11:40
UE ar putea avea nevoie de o armată de 100 000 de soldați, afirmă comisarul pentru apărare # Ziarul de Garda
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, spune că UE trebuie să reformeze și modul în care gestionează apărarea la nivel politic, iar Regatul Unit ar trebui să aibă un loc la masă. Acesta a declarat că blocul ar trebui să ia în considerare înființarea unei forțe militare permanente de 100 000 de militari și revizuirea...
11:30
Vasile Costiuc va fi controlat de ANI. Explicațiile deputatului privind o firmă din România și o asociație obștească # Ziarul de Garda
Deputatul Vasile Costiuc va fi supus unui control inițiat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), cu privire la „eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților”. Conform unei sesizări, Vasile Costiuc a recunoscut, în cadrul unei emisiuni, că nu a reflectat în declarațiile de avere și interese personale depuse Asociația Obștească „Din Trecutul Nostru”, pe care...
Acum 12 ore
11:10
Acordul UE–Mercosur urmează să fie semnat în Paraguay. Tarife eliminate pentru 90% din produse, în timp ce fermierii protestează # Ziarul de Garda
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă, 17 decembrie, la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul comercial cu Mercosur, după ce acesta a primit votul final din partea Consiliului Uniunii Europene duminică, 11 ianuarie. Parteneriatul comercial cu cele patru țări din piața comună sud-americană, respectiv Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, prevede eliminarea tarifelor pentru peste...
11:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu 156 de drone. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:54 Armata rusă a lansat 156 de drone asupra regiunilor ucrainene. Forțele de apărare ale Ucrainei au neutralizat 135 dintre acestea, scrie Hromadske. Potrivit primarului orașului Kiev, Vitali Klitschko, o dronă a lovit o clădire nerezidențială din regiunea Solomianski, declanșând un incendiu. În aceeași zonă, mai multe resturi de dronă au căzut lângă o...
10:40
Peste 50% dintre copiii cu cerințe educaționale speciale nu își continuă studiile după învățământul secundar general. Recomandările UNICEF # Ziarul de Garda
Peste 50% dintre absolvenții cu cerințe educaționale speciale (CES) și/sau dizabilități nu își continuă studiile după învățământul secundar general, arată un studiu realizat de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit studiului, printre principalele bariere se numără Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME), care nu furnizează date calitative cu referire la...
10:40
Președintele Cubei Miguel Díaz-Canel a respins cererea lui Donald Trump ca națiunea caraibiană „să facă o înțelegere” cu Washingtonul, după ce președintele SUA a avertizat că Havana va fi tăiată de la petrolul și banii venezueleni pe care s-a bazat timp de decenii. Liderul cubanez a subliniat în mesajul său că „nimeni nu ne spune...
10:30
10:00
Autoritățile israeliene și gruparea palestiniană Hamas se pregătesc pentru o reluare a ostilităților în următoarele luni # Ziarul de Garda
Autoritățile israeliene și gruparea palestiniană Hamas se pregătesc pentru o reluare a ostilităților în următoarele luni, relatează The Times of Israel (TOI) și The Wall Street Journal (WSJ), citând surse. Potrivit TOI, o operațiune militară israeliană ar putea începe chiar din martie. WSJ notează că principalul motiv este refuzul Hamas de a dezarma. Sursele media...
09:40
Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării, oprit de urgență în urma unui atac rusesc, după ce acesta a declarat că l-ar captura pe Putin # Ziarul de Garda
Având posibilitatea de a răpi orice lider mondial, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat pentru Kyiv Independent că l-ar „lua în custodie pe (președintele rus Vladimir) Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război”. În noaptea aceleași zi, 9 ianuarie, trenul său a fost nevoit să facă o oprire de urgență...
09:30
LIVE TEXT/ Marea Britanie dezvoltă proiectul „Nightfall”, o rachetă balistică care va fi furnizată Ucrainei. Aceasta ar urma să aibă o rază de acțiune până la 500 de km. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:28 Guvernul britanic anunță proiectul „Nightfall”, o rachetă balistică tactică, dezvoltată special pentru a fi furnizată Ucrainei în termen de un an de zile. Aceasta ar urma să aibă o rază de până la 500 km, ceea ce înseamnă că ar fi capabilă să lovească Moscova. „În loc să negocieze pacea la modul serios,...
09:20
RBC-Ucraina: Ramzan Kadîrov este internat în spital. Acesta suferă de insuficiență renală. Kremlinul caută urgent un nou lider # Ziarul de Garda
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov este internat în spital. Acesta suferă de insuficiență renală, conform surselor RBC-Ucraina. „Kremlinul caută urgent un nou lider pentru Cecenia”, au menționat sursele. Membrii familiei, inclusiv cei din alte țări, au sosit deja să-l viziteze în spital, scrie sursa citată. Recent, în noaptea dintre 24 și 25 decembrie, liderul cecen Ramzan...
09:10
Peste 500 de persoane au murit în cadrul protestelor din Iran. Trump: Iranul vrea să negocieze # Ziarul de Garda
Numărul celor morți în cadrul protestelor din Iran a depășit 500 de persoane, ca urmare a intervenției brutale a autorităților împotriva demonstranților care cer schimbarea regimului mulahilor. Președintele american, Donald Trump declară că Iranul ar „vrea să negocieze”, fără să ofere detalii, scrie DW. Deși internetul și orice legătură externă sunt tăiate de câteva zile, agenția...
09:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Odesa. Mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1419 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:50 Armata rusă a atacat Odesa. În urma bombardamentului, o instalație de infrastructură și clădiri rezidențiale au fost avariate, electricitatea a fost întreruptă într-o parte a orașului, iar două persoane sunt rănite, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak. „În urma atacului inamic, o instalație de infrastructură a fost avariată. Electricitatea lipsește...
Acum 24 ore
21:10
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene au lovit trei platforme petroliere ale Lukoil în Marea Caspică. Război în Ucraina, ziua 1418 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:30 Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit trei platforme de foraj ale corporației ruse Lukoil în apele Mării Caspice. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că au fost vizate platformele „V. Filanovski”, „Iuri Korciaghin” și „Valeri Graifer”, care, conform autorităților ucrainene, sunt utilizate pentru sprijinirea armatei ruse. Amploarea pagubelor este în curs...
20:50
UPDATE/ „Timpi minimi de traversare” la vama Leușeni. Poliția de Frontieră anunță că traficul a fost fluidizat # Ziarul de Garda
UPDATE 20:30 Traficul transfrontalier intens de la vama Leușeni a fost fluidizat, comunică Poliția de Frontieră. „Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei”, au punctat autoritățile, mulțumind pentru răbdare și înțelegere. Știrea inițială Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de intrare...
Ieri
18:30
Aglomerație la vama Leușeni, pe sensul de intrare în R. Moldova. Poliția de Frontieră recomandă puncte de trecere alternative # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de intrare în R. Moldova, duminică, 11 decembrie. Potrivit autorităților, la această oră (18:15) se înregistrează un flux mare de călători și mijloace de transport. Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră, direcția de intrare în țară este cea mai...
17:30
DOC/ Maia Sandu și-a declarat averea pentru 2025. Președinta a obținut peste 67 de mii de lei în urma unui litigiu # Ziarul de Garda
Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului datat cu 11 ianuarie, șefa statului a obținut venituri mai mari din salariu și diurne pentru deplasări în străinătate, precum și compensații financiare obținute în urma unui litigiu, fără a indica noi bunuri imobile, automobile sau datorii. Conform declarației publicate...
16:30
Aureliu Guțanu, primarul satului Plop din raionul Dondușeni, s-a stins din viață. Informația a fost confirmată pentru TV Nord de președintele raionul Dondușeni, Valentin Cebotari, duminică, 11 ianuarie. Potrivit surselor TV Nord, în ultimele zile edilul s-a aflat sub supraveghere medicală, fiind internat într-o instituție spitalicească. Aureliu Guțanu avea 56 de ani și a lăsat în urmă doi...
16:00
LIVE TEXT/ Peste o mie de clădiri din Kiev sunt în continuare fără încălzire. Meteorologii prognozează minime de până la -18°C. Război în Ucraina, ziua 1418 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:50 Peste o mie de clădiri din Kiev sunt în continuare fără încălzire, în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 9 ianuarie. În acest context, primarul capitalei, Vitali Kliciko, a declarat, pe 11 ianuarie, că situația energetică rămâne „extrem de dificilă și este puțin probabil să se amelioreze în zilele următoare”, subliniind...
15:00
VIDEO/ Nicanor Ciochină, primul interviu după accidentul soldat cu moartea unui copil: „Unele canale de știri aveau sentința cu 2 ani în urmă” # Ziarul de Garda
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi lovit mortal cu automobilul un copil și ar fi părăsit locul accidentului, a acordat recent un interviu canalului de YouTube LIFE.MD. Discuția, care a durat aproximativ două ore și s-a desfășurat la domiciliul familiei Ciochină, a vizat procesul de judecată și circumstanțele accidentului în...
14:20
Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane de conturi Instagram au fost compromise, iar informațiile lor au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit News.ro. „Pachetul” vândut include nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice şi alte informaţii personale, care pot fi folosite în atacuri de...
14:00
UPDATE/ „Alertă maximă” în Israel. Reacția Teheranului la o posibilă intervenție a SUA în Iran # Ziarul de Garda
UPDATE 13:47 Iranul avertizează că orice atac al Statelor Unite va fi urmat de represalii împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, citat de The Times of Israel. „Dacă Statele Unite vor lansa un atac militar, atât teritoriile ocupate, cât și...
13:30
VIDEO/ Trump a fost întrebat dacă SUA ar putea acționa împotriva lui Putin, după precedentul operațiunii Maduro # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist de la Fox News dacă Statele Unite vor lua măsuri împotriva președintelui rus Vladimir Putin, similiare cu recenta operațiune de capturarea a liderului venezuelean Nicolas Maduro, scrie Hot News. Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe liderul american despre mesajul...
12:50
Două automobile, grav avariate într-un accident pe strada Albișoara. Un pasager a ajuns la spital # Ziarul de Garda
Două mașini au fost „deteriorate considerabil” în urma unui accident produs în dimineața zilei de 11 ianuarie pe strada Albișoara din capitală. Un pasager al unuia dintre vehicule a fost transportat la spital cu traumatisme. Informațiile au fost comunicate pentru NM de către ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic....
12:20
Guvernul Regatului Unit poartă discuții cu aliați europeni privind posibila desfășurare a unui contingent militar NATO în Groenlanda, în speranța că o astfel de consolidare a securității îl va determina pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la ideea anexării teritoriului autonom în cadrul Regatului Danemarcei, scrie The Telegraph. Potrivit publicației, subiectul a fost discutat la o reuniune...
11:50
LIVE TEXT/ Voronej – ținta unui „atac masiv” cu drone: o femeie a murit. Război în Ucraina, ziua 1418 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:48 Guvernatorul de la Voronej, Alexandr Gusev, a declarat că regiunea a fost ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri cu drone „de la începutul așa-numitei operațiuni militare speciale” (războiul Rusiei împotriva Ucrainei, n.r.), fiind afectat „un număr maxim de obiective civile”. Aleksandr Gusev și Ministerul Apărării al Federației Ruse au comunicat că 17 drone au...
11:30
DOC/ ANI a refuzat inițierea controlului averii arhitectei-șefe a municipiului Chișinău # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să refuze inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul arhitectei-șefe a municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru. Decizia a fost luată în urma unei sesizări din oficiu, înregistrate la 10 decembrie 2025, care viza posibile încălcări ale regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Potrivit procesului-verbal de refuz, emis la 9 ianuarie,...
