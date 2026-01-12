LIVE TEXT/ Brigada Khartiia ridică steagul deasupra clădirii consiliului orașului Kupiansk și publică o înregistrare video. Război în Ucraina, ziua 1419

14:20

Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane de conturi Instagram au fost compromise, iar informațiile lor au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit News.ro. „Pachetul” vândut include nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice şi alte informaţii personale, care pot fi folosite în atacuri de...