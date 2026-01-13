ANRE vine cu explicații. Este sau nu suprataxat tariful la gaz?
Realitatea.md, 13 ianuarie 2026 18:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) explică modul în care este calculat prețul gazelor naturale în Republica Moldova, după apariția mai multor acuzații privind o posibilă „suprataxare" a populației. Potrivit ANRE, tariful la gaz nu este doar prețul de cumpărare, ci include mai multe costuri stabilite prin lege. Prețul gazului din tarif este calculat
• • •
Acum o oră
18:20
18:00
Animalele fără stăpân, o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică. Risc crescut de rabie # Realitatea.md
Creșterea numărului de persoane agresate de animale fără stăpân, în special în municipiul Chișinău, fapt ce reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și sporește riscul de apariţie a cazurilor de rabie la oameni, este unul dintre subiectele de actualitate care pune în gardă Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). „Această situație impune necesitatea intensificării activităților
18:00
Fermierii francezi au organizat luni, 13 ianuarie, un al doilea protest la Paris, intrând cu tractoarele în centrul orașului. Acțiunea vizează acordul comercial UE-Mercosur, pe care agricultorii îl consideră o amenințare pentru producția locală. Protestele sunt susținute de FNSEA, unul dintre cele mai mari sindicate agricole din Franța. Potrivit autorităților pariziene, aproximativ 350 de tractoare
Acum 2 ore
17:40
Însărcinatul cu afaceri al SUA de la Chișinău l-a urat pe mitropolit?! FOTO de la întrevedere # Realitatea.md
Însărcinatul cu afaceri al SUA din Chișinău, Nick Pietrowicz, s-a întâlnit cu mitropolitul Vladimir. Întrevederea a avut loc la Palatul Mitropolitan din Capitală. Cei doi au vorbit despre libertatea religioasă. Misiunea diplomatică americană din Chișinău a notat că dialogul a vizat „prioritățile și provocările comunității religioase". Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru
17:20
VIDEO SUA, Danemarca și Groenlanda se întâlnesc la Casa Albă: JD Vance va modera discuțiile # Realitatea.md
Vice-președintele Statelor Unite, JD Vance, va găzdui o întâlnire cu miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei, pe fondul tensiunilor legate de intențiile președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice. Șeful diplomației daneze, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că el și omoloaga sa groenlandeză, Vivian Motzfeldt, au solicitat întâlnirea cu secretarul de
17:00
Ex-directorul adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB, va fi judecat în februarie # Realitatea.md
Magistrații din România vor prelua, începând cu luna februarie, dosarul în care fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, este acuzat de trădare de patrie. Acesta a fost arestat în urmă cu patru luni, fiind suspectat că ar fi divulgat secrete de stat legate de România unor ofițeri
17:00
Cât costă să mori în străinătate și să fii înmormântat în Moldova? În 5 ani, 1600 moldoveni au revenit acasă în sicrie # Realitatea.md
Timp de cinci ani, 1600 de moldoveni au fost repatriați, după ce s-au stins din viață peste hotare. Statul nu acoperă costurile, însă misiunile diplomatice ale țării noastre oferă asistență consulară gratuită în cazul perfectării actelor necesare pentru transportarea corpurilor neînsuflețite și urnelor cu cenușă în țară, conform unui material publicat de Moldova 1, cu
17:00
Piața neagră a țigărilor din România a ajuns în noiembrie 2025 la 12,6% din totalul consumului, cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, potrivit datelor publicate de compania de cercetare Novel Research. Creșterea este una rapidă, de la 9,6% înregistrat în septembrie, iar media pe întreg anul 2025 a urcat la 10,6%, față de
Acum 4 ore
16:30
Anul Nou începe, în tradiția ortodoxă, cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe și mari teologi creștini. În credința populară, Sfântul Vasile este considerat ocrotitor împotriva duhurilor rele. În Republica Moldova, Ajunul Sfântului Vasile este marcat prin obiceiuri tradiționale bine păstrate. Grupuri de colindători, urători, plugari, capre
16:20
Vremea geroasă din ultimele săptămâni îi aduce la limită pe sătenii din sud-est: Lemnele, pe sfârșite # Realitatea.md
Vremea geroasă din ultimele săptămâni îi lasă pe locuitorii din sud-estul țării fără lemne de foc. Deși și-au făcut rezerve încă din timpul verii, sătenii din localitatea Grădinița, raionul Căușeni, spun că stocurile sunt pe sfârșite, iar bani pentru altele nu mai au. Pentru a face economie, oamenii aprind focul în sobe doar o dată
16:10
VIDEO Flăcări puternice într-un bloc din sectorul Râșcani! Un apartament a fost distrus complet # Realitatea.md
Un incendiu puternic a izbucnit astăzi, 13 ianuarie, într-un apartament situat la primul etaj al unui bloc de locuit de pe strada Alecu Russo din sectorul Râșcani ale Capitalei. Flăcările au distrus în totalitate apartamentul cu o cameră, cu o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, precum și căptușeala balconului unui apartament de la
16:10
Cinci focare de pestă porcină, înregistrate în Moldova timp de o săptămână. Într-un sat, vaccinare din cauza rabiei # Realitatea.md
Timp de o săptămână, în Republica Moldova au fost înregistrate 5 cazuri de pestă porcină. În trei dintre ele, boala a afectat animalele domestice. În satul Hîrtop din raionul Leova, satul Zagarancea din raionul Ungheni și satul Boghiceni din raionul Hîncești s-au îmbolnăvit porci din gospodăriile țărănește. La Copceac, raionul Ștefan Vodă și Băiuș, raionul
15:50
Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Letoniei. Cooperarea economică și securitatea cibernetică, pe agendă # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, pentru a discuta extinderea cooperării bilaterale și aprofundarea relațiilor economice și instituționale dintre cele două țări. Discuțiile au vizat atragerea investițiilor letone, în special în domeniile tehnologiilor informaționale și al energiei. Oficialii au remarcat că legătura aeriană directă Riga-Chișinău, precum și
15:40
Hoți înarmați, deghizați în soldați ai Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), au comis un jaf de aur și bijuterii în apropiere de Hebron. Suspecții au amenințat victimele cu arme de foc și au sustras obiecte de valoare estimate la zeci de mii de șekeli. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
15:40
Un bărbat a decedat după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Feciorul l-a găsit lângă ușă, fără suflare # Realitatea.md
Un pensionar s-a stins din viață, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Bărbatul a fost găsit fără suflare lângă ușă de feciorul care a venit să îl viziteze. Tragedia s-a produs în dimineața de 13 ianuarie, în localitatea Vladimirovca din stânga Nistrului. Fiul victimei a reușit să îl scoată pe pensionar afară și
15:30
În săriturile cu schiurile, unde diferențele se măsoară în milimetri, Federația Internațională de Schi (FIS) a înăsprit controalele echipamentelor. La Turneul celor Patru Trambuline, mai mulți sportivi au fost descalificați din cauza costumelor care depășeau dimensiunile admise. Presa germană a relatat despre suspiciuni legate de o posibilă manipulare a măsurătorilor corporale, care ar putea influența
15:20
Ungaria a anunțat când au loc alegerile parlamentare: miza pentru viitorul lui Orban # Realitatea.md
Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a anunțat marți, 13 ianuarie, data la care vor avea loc alegerile parlamentare din acest an, scrutinul urmând să se desfășoare în primăvara anului 2026, în conformitate cu prevederile legale. Potrivit șefului statului ungar, alegerile parlamentare vor fi organizate duminică, 12 aprilie 2026, data fiind stabilită astfel încât să nu coincidă
15:20
MAE nu a fost deocamdată informat despre interdicția aplicată de Kiev pentru Dulgher # Realitatea.md
Diplomații moldoveni nu au primit deocamdată vreo informație despre interdicția aplicată pentru vicepreședintele CUB, Adrian Dulgher, în Ucraina. Responsabilii de la Ministerul de Externe au făcut precizarea după ce detaliile despre măsură au ajuns în spațiul public. „Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe nu a recepționat nicio notificare din partea autorităților ucrainene privind adoptarea unei
Acum 6 ore
14:50
Ambasada virtuală a Statelor Unite în Iran și-a actualizat luni, 12 ianuarie, avertismentul de călătorie, îndemnând cetățenii americani să părăsească imediat țara, în contextul protestelor de amploare care zguduie mai multe orașe iraniene, relatează Digi24. Potrivit comunicatului publicat pe site-ul ambasadei, americanii ar trebui să se aștepte la întreruperi ale internetului, să își planifice mijloace
14:50
Pe 15 ianuarie este marcată Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. Cu acest prilej, Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor care activează în domeniul cultural. „Aduc sincere felicitări și cele mai calde gânduri fiecărui om de cultură, artist, scriitor, pictor, regizor, actor
13:50
Autoritățile separatiste din stânga Nistrului ar putea prelungi din nou regimul de urgență în economie. Pe 15 ianuarie, așa-numitul Soviet Suprem al regiunii transnistrene va convoca o ședință extraordinară, în cadrul căreia va fi examinat decretul liderului regiunii, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Ședința este programată pentru ora 9:50, iar informația a fost
13:40
Muzeul Național de Artă al Moldovei, organizează Nocturna muzeală prilejuită de „ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII” # Realitatea.md
Pe 15 ianuarie, în Republica Moldova este marcată „Ziua Națională a Culturii", o sărbătoare dedicată valorilor identității culturale, creației artistice și dialogului dintre generații. Cu acest prilej, Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a „Nocturnei Muzeale", un eveniment devenit deja o tradiție culturală apreciată de public. Începând cu anul 2022, Nocturna
13:30
VIDEO cu invazie de gândaci la un cămin din Chișinău. Internauții se plâng că problema persistă # Realitatea.md
Imagini șocante despre care se spune că au fost filmate în unul dintre căminele Universității Tehnice a Moldovei au apărut pe rețelele de socializare. Internauții afirmă că edificiul a fost invadat de gândaci. Mai multe persoane au lăsat de înțeles în comentarii că problema nu este una nouă. Conform martorilor, asemenea situație ar exista și
13:30
Investițiile în infrastructura de apă și canalizare din Cricova au fost majorate cu 769,9 mii lei în 2025, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat suplimentarea Planului de investiții al Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova", transmite BANI.MD. Decizia a fost luată în ședința Consiliului de Administrație al ANRE din 13 ianuarie 2026,
13:20
Cele două persoane, reținute pentru facilitarea promovării examenului auto, nu sunt angajați ASP # Realitatea.md
Cele două persoane reținute de CNA, suspectate că ar fi pretins și acceptat 2.000 de euro pentru a facilita promovarea examenului auto, categoria B, nu sunt angajați ai Agenției Servicii Publice. Instituția condamnă ferm orice formă de corupție și trafic de influență și își reafirmă angajamentul de toleranță zero față de astfel de practici. „ASP cooperează
13:10
Au jefuit un bărbat și l-au urcat cu forța în mașină: Patru persoane, printre care o femeie, trimise după gratii # Realitatea.md
Trei bărbați, în vârstă de 33, 34 și 47 de ani, și o femeie de 27 de ani au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 8 și 9 ani pentru escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Totodată, unul dintre inculpați a fost privat de dreptul de a desfășura activități legate de
13:10
Individul care a distrus bunuri în pasajul pietonal de pe Calea Ieșilor, identificat. Cine este acesta? # Realitatea.md
Bărbatul care a vandalizat duminică noaptea, 11 ianuarie, panoul din pasajul pieton subteran de pe Calea Ieșilor din Capitală a fost identificat. Anunțul a fost făcut de Pretura sectorului Buiucani. „Este vorba despre un locuitor al raionului Ialoveni, satul Costești, în vârstă de 33 ani, cu antecedente penale. În prezent, acesta este cercetat pe caz
Acum 8 ore
12:50
Pensionar din Italia, șantajat de un român care și-a aruncat prietenul în patul bătrânului. I se cereau 150.000 de euro # Realitatea.md
Un pensionar din Italia a fost șantajat de un român care îi cerea 150.000 de euro. Victima a găzduit în casă un prieten de-a individului și a întreținut cu el. Mai exact, amicul românului a primit o cameră în casa pensionarului și știa despre preferințele lui sexuale. Într-o seară, acesta a apărut în camera lui
12:40
12:40
Moldova va evolua în prima semifinală a Eurovision 2026. Competiția se desfășoară la Viena # Realitatea.md
Republica Moldova va evol
12:30
Exporturile agenților economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene au constituit, în anul 2025, 71% din totalul livrărilor externe, potrivit Biroului Politici de Reintegrare. Deși ponderea exporturilor către UE rămâne ridicată, aceasta este mai mică decât în anii precedenți. În 2023, exporturile spre piața comunitară au atins un maxim de 83%, iar […] Articolul Transnistria: 7 din 10 exporturi merg spre Europa apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Rusia a declarat în Consiliul de Securitate al ONU că va continua acțiunile militare împotriva Ucrainei până când președintele Volodimir Zelenski „își va reveni”, respingând ideea desfășurării forțelor de menținere a păcii și avertizând că situația de la Kiev se va înrăutăți, scrie Kyiv Post. Declarațiile au fost făcute luni, 12 ianuarie, de reprezentantul al […] Articolul Rusia: vom continua războiul până când Zelenski „își va reveni”, avertisment la ONU apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un bărbat de 44 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale după ce mașina în care se afla ca pasager s-a răsturnat. Accidentul s-a produs astăzi dimineața, 13 ianuarie, pe șoseaua Hîncești din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un Opel, condus de un tânăr de 23 de ani, s-a tamponat cu o Dacia, […] Articolul Noi detalii despre accidentul de la Telecentru: O persoană a fost dusă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Doi copiii au găsit un portofel cu 2600$ și au cheltuit banii. Părinții – obligați să îi restituie și să achite amendă # Realitatea.md
Doi copii de 11 și 12 ani au găsit un portofel cu 2600 de dolari și 3000 de ruble transnistrene. S-a întâmplat pe 9 ianuarie, la Tiraspol. Minorii nu au povestit părinților despre bani și au decis să cheltuie suma. Aceștia au cumpărat dulciuri, căști fără fir, un încărcător, monede pentru un joc virtual și […] Articolul Doi copiii au găsit un portofel cu 2600$ și au cheltuit banii. Părinții – obligați să îi restituie și să achite amendă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez de fotbal Ajaccio, a fost împușcat mortal luni, 12 ianuarie. Potrivit informațiilor, Alain Orsoni a fost asasinat în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, în localitatea franceză Vero, situată în apropiere de orașul Ajaccio, transmite Digi24. Fost politician, Alain Orsoni a fost cunoscut și pentru implicarea sa […] Articolul Alain Orsoni, fost președinte al clubului Ajaccio, împușcat mortal în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Sandu, la venirea în Guvern, nu considera politică funcția de ministră. „Unii lideri pe care i-am întâlnit erau proști” # Realitatea.md
Maia Sandu afirmă că atunci când a venit în Guvern, nu considera funcția de ministră drept una politică. Șefa statului afirmă că în cadrul activității sale în serviciul public, unii politicieni au dezamăgit-o. „Am avut o experiență destul de lungă ca funcționar public. Am văzut politicieni și lideri de ministere, ai Guvernului și ai țării. […] Articolul Sandu, la venirea în Guvern, nu considera politică funcția de ministră. „Unii lideri pe care i-am întâlnit erau proști” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Alcoolul le-a luat mințile. Doi bărbați, condamnați după ce și-au bătut amicul de pahar până la moarte # Realitatea.md
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați la 14 ani, respectiv 14 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Tragedia s-a produs în martie 2025, în apartamentul unuia dintre […] Articolul Alcoolul le-a luat mințile. Doi bărbați, condamnați după ce și-au bătut amicul de pahar până la moarte apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O pensionară a decedat în propria locuință, după ce un incendiu a izbucnit în seara zilei de 12 ianuarie 2026, în orașul Lipcani, raionul Briceni. Focul a cuprins o casă de pe strada Libertății, iar victima este o femeie în vârstă de 81 de ani. Cercetările preliminare arată că focul ar fi izbucnit, cel mai […] Articolul Tragedie la Lipcani! O bătrână a murit în propria casă, în urma unui incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Caz șocant la un spital de psihiatrie din România: un angajat a agresat fizic o pacientă # Realitatea.md
Un asistent medical în vârstă de 58 de ani a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat fizic o pacientă internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, din județul Ilfov, transmite Antena 3 CNN. Incidentul a avut loc într-o unitate spitalicească din comuna Cernica, sat Bălăceanca, iar victima este o femeie de 30 […] Articolul Caz șocant la un spital de psihiatrie din România: un angajat a agresat fizic o pacientă apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Sergiu Manea, președinte APIT: Turismul moldovenesc este deja parte a economiei reale # Realitatea.md
Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă pentru economia Republicii Moldova. Pentru prima dată, exporturile de servicii au depășit exporturile de bunuri, iar turismul s-a afirmat alături de IT și transporturi ca unul dintre sectoarele care aduc valoare adăugată, locuri de muncă și valută în economie. Potrivit datelor oficiale, această evoluție confirmă tranziția economiei […] Articolul Sergiu Manea, președinte APIT: Turismul moldovenesc este deja parte a economiei reale apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Coliziune puternică la Telecentru. O mașină s-a inversat, iar în zonă s-au format ambuteiaje # Realitatea.md
Două mașini s-au lovit violent astăzi, 13 ianuarie, la Telecentru. În urma impactului, unul dintre automobile s-a răsturnat. La fața locului au intervenit medicii de pe ambulanță și polițiștii. Totodată, în zonă s-au format ambuteiaje, potrivit imaginilor trimise de cititorii Realitatea.md. Pe parcurs revenim cu mai multe detalii. Sursa: tg/INDEX Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul VIDEO Coliziune puternică la Telecentru. O mașină s-a inversat, iar în zonă s-au format ambuteiaje apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Circulația bacului Molovata pe Nistru, afectată de îngheț. Activitatea este suspendată temporar # Realitatea.md
Circulația bacului peste Nistru, la Molovata, va fi suspendată începând de marți, 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață format pe râu. Potrivit platformei „Zona de Securitate”, administrația Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata” anunță că gerul puternic din ultimele zile a dus la îngroșarea gheții, ceea ce face imposibilă deplasarea feribotului în condiții de […] Articolul Circulația bacului Molovata pe Nistru, afectată de îngheț. Activitatea este suspendată temporar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
10:50
Ceban vorbește despre stagnarea economiei: „Realitatea nu poate fi ascunsă, ea este simțită în fiecare zi de cetățeni” # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, afirmă că economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere foarte modestă în ultimii ani și că datele oficiale nu reflectă pe deplin situația resimțită de mediul de afaceri și de populație. Într-o postare publică, Ceban susține că, în ultimii cinci ani, economia țării ar […] Articolul Ceban vorbește despre stagnarea economiei: „Realitatea nu poate fi ascunsă, ea este simțită în fiecare zi de cetățeni” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore de către ofițerii CNA, într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto. „La data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii […] Articolul Mită de 2.000 de euro pentru permisul auto: Două persoane, reținute de CNA apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Socialiștii cer demisia Maiei Sandu, după declarația despre unire. Formațiunea parlamentară a mai anunțat că vrea intervenția Serviciului de Informații și Securitate și a Procuraturii, considerând afirmația făcută de șefa statului despre eventualul vot „pentru”, în cazul unui referendum. Socialiștii au calificat opțiunea președintei drept trădare. În același timp, ei au cerut „forțelor patriotice” să […] Articolul Socialiștii cer Maiei Sandu să demisioneze, după declarația despre unire apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Razii împotriva braconajului în mai multe raioane: amenzi de peste 10 mii de lei și unelte confiscate # Realitatea.md
Zece unelte interzise pentru pescuit au fost ridicate, iar amenzi de peste 10 mii de lei au fost aplicate în urma unor razii de combatere a braconajului desfășurate în mai multe raioane ale țării. Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a Inspectoratului pentru Protecția Mediului au efectuat recent controale în […] Articolul Razii împotriva braconajului în mai multe raioane: amenzi de peste 10 mii de lei și unelte confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, este invitatul emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este rectorul Universității Tehnice a Moldovei, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare 2025, Viorel Bostan. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate […] Articolul Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Propagandistul rus Soloviov cere o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei: Reacția Erevanului # Realitatea.md
Prezentatorul televiziunii de stat ruse, Vladimir Soloviov, a cerut duminică Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei, în cadrul unei emisiuni televizate. Într-un monolog, Soloviov a comparat situația din Armenia cu cea din Venezuela și a afirmat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este […] Articolul VIDEO Propagandistul rus Soloviov cere o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei: Reacția Erevanului apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Mihai Popșoi a discutat la telefon cu Yvette Cooper despre consolidarea cooperării moldo-britanice # Realitatea.md
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu omologul său al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Oficialii au discutat despre consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite să apropie mediile de […] Articolul Mihai Popșoi a discutat la telefon cu Yvette Cooper despre consolidarea cooperării moldo-britanice apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Președinta: Sperăm că UE nu îi va da lui Putin drept de veto asupra procesului de integrare a Moldovei # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău speră că nu va primi de la Uniunea Europeană drept de veto, în contextul procesului de aderare a țării noastre la UE. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu pentru podcastul britanic The Rest Is Politics: Leading. Șefa statului a menționat că Moscova nu își dorește să ne apropiem de […] Articolul Președinta: Sperăm că UE nu îi va da lui Putin drept de veto asupra procesului de integrare a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
