ANRE vine cu explicații. Este sau nu suprataxat tariful la gaz?

10:10

Administrația de la Chișinău speră că nu va primi de la Uniunea Europeană drept de veto, în contextul procesului de aderare a țării noastre la UE. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu pentru podcastul britanic The Rest Is Politics: Leading. Șefa statului a menționat că Moscova nu își dorește să ne apropiem de […] Articolul Președinta: Sperăm că UE nu îi va da lui Putin drept de veto asupra procesului de integrare a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.