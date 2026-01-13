Ceban vorbește despre stagnarea economiei: „Realitatea nu poate fi ascunsă, ea este simțită în fiecare zi de cetățeni”

18:10

Indiferență fără margini la Sibiu – un bărbat căruia i s-a făcut rău a zăcut fără suflare în autobuzul plin de lume până la capătul liniei. Nimeni dintre pasageri nu a anunțat șoferul, de frica că nu va ajunge la destinație, pentru că nu exista alt transport. Tragedia s-a produs pe 8 ianuarie. Zeci de […]