Un bărbat a decedat după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Feciorul l-a găsit lângă ușă, fără suflare
Realitatea.md, 13 ianuarie 2026 15:40
Un pensionar s-a stins din viață, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Bărbatul a fost găsit fără suflare lângă ușă de feciorul care a venit să îl viziteze. Tragedia s-a produs în dimineața de 13 ianuarie, în localitatea Vladimirovca din stânga Nistrului. Fiul victimei a reușit să îl scoată pe pensionar afară și
• • •
Acum 10 minute
15:50
Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul Letoniei. Cooperarea economică și securitatea cibernetică, pe agendă # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, pentru a discuta extinderea cooperării bilaterale și aprofundarea relațiilor economice și instituționale dintre cele două țări. Discuțiile au vizat atragerea investițiilor letone, în special în domeniile tehnologiilor informaționale și al energiei. Oficialii au remarcat că legătura aeriană directă Riga-Chișinău, precum și
Acum 30 minute
15:40
Hoți înarmați, deghizați în soldați ai Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), au comis un jaf de aur și bijuterii în apropiere de Hebron. Suspecții au amenințat victimele cu arme de foc și au sustras obiecte de valoare estimate la zeci de mii de șekeli. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
15:40
Un bărbat a decedat după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Feciorul l-a găsit lângă ușă, fără suflare # Realitatea.md
Un pensionar s-a stins din viață, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Bărbatul a fost găsit fără suflare lângă ușă de feciorul care a venit să îl viziteze. Tragedia s-a produs în dimineața de 13 ianuarie, în localitatea Vladimirovca din stânga Nistrului. Fiul victimei a reușit să îl scoată pe pensionar afară și
15:30
În săriturile cu schiurile, unde diferențele se măsoară în milimetri, Federația Internațională de Schi (FIS) a înăsprit controalele echipamentelor. La Turneul celor Patru Trambuline, mai mulți sportivi au fost descalificați din cauza costumelor care depășeau dimensiunile admise. Presa germană a relatat despre suspiciuni legate de o posibilă manipulare a măsurătorilor corporale, care ar putea influența
Acum o oră
15:20
Ungaria a anunțat când au loc alegerile parlamentare: miza pentru viitorul lui Orban # Realitatea.md
Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a anunțat marți, 13 ianuarie, data la care vor avea loc alegerile parlamentare din acest an, scrutinul urmând să se desfășoare în primăvara anului 2026, în conformitate cu prevederile legale. Potrivit șefului statului ungar, alegerile parlamentare vor fi organizate duminică, 12 aprilie 2026, data fiind stabilită astfel încât să nu coincidă
15:20
MAE nu a fost deocamdată informat despre interdicția aplicată de Kiev pentru Dulgher # Realitatea.md
Diplomații moldoveni nu au primit deocamdată vreo informație despre interdicția aplicată pentru vicepreședintele CUB, Adrian Dulgher, în Ucraina. Responsabilii de la Ministerul de Externe au făcut precizarea după ce detaliile despre măsură au ajuns în spațiul public. „Până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe nu a recepționat nicio notificare din partea autorităților ucrainene privind adoptarea unei
Acum 2 ore
14:50
Ambasada virtuală a Statelor Unite în Iran și-a actualizat luni, 12 ianuarie, avertismentul de călătorie, îndemnând cetățenii americani să părăsească imediat țara, în contextul protestelor de amploare care zguduie mai multe orașe iraniene, relatează Digi24. Potrivit comunicatului publicat pe site-ul ambasadei, americanii ar trebui să se aștepte la întreruperi ale internetului, să își planifice mijloace
14:50
Pe 15 ianuarie este marcată Ziua Națională a Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. Cu acest prilej, Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor care activează în domeniul cultural. „Aduc sincere felicitări și cele mai calde gânduri fiecărui om de cultură, artist, scriitor, pictor, regizor, actor
Acum 4 ore
13:50
Autoritățile separatiste din stânga Nistrului ar putea prelungi din nou regimul de urgență în economie. Pe 15 ianuarie, așa-numitul Soviet Suprem al regiunii transnistrene va convoca o ședință extraordinară, în cadrul căreia va fi examinat decretul liderului regiunii, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Ședința este programată pentru ora 9:50, iar informația a fost
13:40
Muzeul Național de Artă al Moldovei, organizează Nocturna muzeală prilejuită de „ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII” # Realitatea.md
Pe 15 ianuarie, în Republica Moldova este marcată „Ziua Națională a Culturii", o sărbătoare dedicată valorilor identității culturale, creației artistice și dialogului dintre generații. Cu acest prilej, Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a „Nocturnei Muzeale", un eveniment devenit deja o tradiție culturală apreciată de public. Începând cu anul 2022, Nocturna
13:30
VIDEO cu invazie de gândaci la un cămin din Chișinău. Internauții se plâng că problema persistă # Realitatea.md
Imagini șocante despre care se spune că au fost filmate în unul dintre căminele Universității Tehnice a Moldovei au apărut pe rețelele de socializare. Internauții afirmă că edificiul a fost invadat de gândaci. Mai multe persoane au lăsat de înțeles în comentarii că problema nu este una nouă. Conform martorilor, asemenea situație ar exista și
13:30
Investițiile în infrastructura de apă și canalizare din Cricova au fost majorate cu 769,9 mii lei în 2025, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat suplimentarea Planului de investiții al Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova", transmite BANI.MD. Decizia a fost luată în ședința Consiliului de Administrație al ANRE din 13 ianuarie 2026,
13:20
Cele două persoane, reținute pentru facilitarea promovării examenului auto, nu sunt angajați ASP # Realitatea.md
Cele două persoane reținute de CNA, suspectate că ar fi pretins și acceptat 2.000 de euro pentru a facilita promovarea examenului auto, categoria B, nu sunt angajați ai Agenției Servicii Publice. Instituția condamnă ferm orice formă de corupție și trafic de influență și își reafirmă angajamentul de toleranță zero față de astfel de practici. „ASP cooperează
13:10
Au jefuit un bărbat și l-au urcat cu forța în mașină: Patru persoane, printre care o femeie, trimise după gratii # Realitatea.md
Trei bărbați, în vârstă de 33, 34 și 47 de ani, și o femeie de 27 de ani au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 8 și 9 ani pentru escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Totodată, unul dintre inculpați a fost privat de dreptul de a desfășura activități legate de
13:10
Individul care a distrus bunuri în pasajul pietonal de pe Calea Ieșilor, identificat. Cine este acesta? # Realitatea.md
Bărbatul care a vandalizat duminică noaptea, 11 ianuarie, panoul din pasajul pieton subteran de pe Calea Ieșilor din Capitală a fost identificat. Anunțul a fost făcut de Pretura sectorului Buiucani. „Este vorba despre un locuitor al raionului Ialoveni, satul Costești, în vârstă de 33 ani, cu antecedente penale. În prezent, acesta este cercetat pe caz
12:50
Pensionar din Italia, șantajat de un român care și-a aruncat prietenul în patul bătrânului. I se cereau 150.000 de euro # Realitatea.md
Un pensionar din Italia a fost șantajat de un român care îi cerea 150.000 de euro. Victima a găzduit în casă un prieten de-a individului și a întreținut cu el. Mai exact, amicul românului a primit o cameră în casa pensionarului și știa despre preferințele lui sexuale. Într-o seară, acesta a apărut în camera lui
12:40
Au jefuit un bărbat și l-au urcat cu forța în mașină: Trei persoane, printre care o femeie, trimise după gratii # Realitatea.md
Trei bărbați, în vârstă de 33, 34 și 47 de ani, și o femeie de 27 de ani au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 8 și 9 ani pentru escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Totodată, unul dintre inculpați a fost privat de dreptul de a desfășura activități legate de
12:40
Moldova va evolua în prima semifinală a Eurovision 2026. Competiția se desfășoară la Viena # Realitatea.md
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a concursului Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc în luna mai, la Viena, Austria. Repartizarea a fost stabilită în urma tragerii la sorți organizate de Uniunea Europeană de Radiodifuziune, transmite IPN. Moldova va concura în aceeași semifinală cu Suedia, Portugalia, Georgia, Finlanda, Croația și Grecia. Ordinea
12:30
Exporturile agenților economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene au constituit, în anul 2025, 71% din totalul livrărilor externe, potrivit Biroului Politici de Reintegrare. Deși ponderea exporturilor către UE rămâne ridicată, aceasta este mai mică decât în anii precedenți. În 2023, exporturile spre piața comunitară au atins un maxim de 83%, iar
12:30
Rusia a declarat în Consiliul de Securitate al ONU că va continua acțiunile militare împotriva Ucrainei până când președintele Volodimir Zelenski „își va reveni", respingând ideea desfășurării forțelor de menținere a păcii și avertizând că situația de la Kiev se va înrăutăți, scrie Kyiv Post. Declarațiile au fost făcute luni, 12 ianuarie, de reprezentantul al
12:20
Un bărbat de 44 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale după ce mașina în care se afla ca pasager s-a răsturnat. Accidentul s-a produs astăzi dimineața, 13 ianuarie, pe șoseaua Hîncești din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un Opel, condus de un tânăr de 23 de ani, s-a tamponat cu o Dacia,
12:20
Doi copiii au găsit un portofel cu 2600$ și au cheltuit banii. Părinții – obligați să îi restituie și să achite amendă # Realitatea.md
Doi copii de 11 și 12 ani au găsit un portofel cu 2600 de dolari și 3000 de ruble transnistrene. S-a întâmplat pe 9 ianuarie, la Tiraspol. Minorii nu au povestit părinților despre bani și au decis să cheltuie suma. Aceștia au cumpărat dulciuri, căști fără fir, un încărcător, monede pentru un joc virtual și
Acum 6 ore
12:00
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez de fotbal Ajaccio, a fost împușcat mortal luni, 12 ianuarie. Potrivit informațiilor, Alain Orsoni a fost asasinat în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, în localitatea franceză Vero, situată în apropiere de orașul Ajaccio, transmite Digi24. Fost politician, Alain Orsoni a fost cunoscut și pentru implicarea sa
11:50
Sandu, la venirea în Guvern, nu considera politică funcția de ministră. „Unii lideri pe care i-am întâlnit erau proști” # Realitatea.md
Maia Sandu afirmă că atunci când a venit în Guvern, nu considera funcția de ministră drept una politică. Șefa statului afirmă că în cadrul activității sale în serviciul public, unii politicieni au dezamăgit-o. „Am avut o experiență destul de lungă ca funcționar public. Am văzut politicieni și lideri de ministere, ai Guvernului și ai țării.
11:50
Alcoolul le-a luat mințile. Doi bărbați, condamnați după ce și-au bătut amicul de pahar până la moarte # Realitatea.md
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați la 14 ani, respectiv 14 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Tragedia s-a produs în martie 2025, în apartamentul unuia dintre
11:40
O pensionară a decedat în propria locuință, după ce un incendiu a izbucnit în seara zilei de 12 ianuarie 2026, în orașul Lipcani, raionul Briceni. Focul a cuprins o casă de pe strada Libertății, iar victima este o femeie în vârstă de 81 de ani. Cercetările preliminare arată că focul ar fi izbucnit, cel mai
11:40
Caz șocant la un spital de psihiatrie din România: un angajat a agresat fizic o pacientă # Realitatea.md
Un asistent medical în vârstă de 58 de ani a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat fizic o pacientă internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, din județul Ilfov, transmite Antena 3 CNN. Incidentul a avut loc într-o unitate spitalicească din comuna Cernica, sat Bălăceanca, iar victima este o femeie de 30
11:30
Sergiu Manea, președinte APIT: Turismul moldovenesc este deja parte a economiei reale # Realitatea.md
Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă pentru economia Republicii Moldova. Pentru prima dată, exporturile de servicii au depășit exporturile de bunuri, iar turismul s-a afirmat alături de IT și transporturi ca unul dintre sectoarele care aduc val
11:30
VIDEO Coliziune puternică la Telecentru. O mașină s-a inversat, iar în zonă s-au format ambuteiaje # Realitatea.md
Două mașini s-au lovit violent astăzi, 13 ianuarie, la Telecentru. În urma impactului, unul dintre automobile s-a răsturnat. La fața locului au intervenit medicii de pe ambulanță și polițiștii. Totodată, în zonă s-au format ambuteiaje, potrivit imaginilor trimise de cititorii Realitatea.md. Pe parcurs revenim cu mai multe detalii. Sursa: tg/INDEX Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul VIDEO Coliziune puternică la Telecentru. O mașină s-a inversat, iar în zonă s-au format ambuteiaje apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Circulația bacului Molovata pe Nistru, afectată de îngheț. Activitatea este suspendată temporar # Realitatea.md
Circulația bacului peste Nistru, la Molovata, va fi suspendată începând de marți, 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață format pe râu. Potrivit platformei „Zona de Securitate”, administrația Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata” anunță că gerul puternic din ultimele zile a dus la îngroșarea gheții, ceea ce face imposibilă deplasarea feribotului în condiții de […] Articolul Circulația bacului Molovata pe Nistru, afectată de îngheț. Activitatea este suspendată temporar apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ceban vorbește despre stagnarea economiei: „Realitatea nu poate fi ascunsă, ea este simțită în fiecare zi de cetățeni” # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, afirmă că economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere foarte modestă în ultimii ani și că datele oficiale nu reflectă pe deplin situația resimțită de mediul de afaceri și de populație. Într-o postare publică, Ceban susține că, în ultimii cinci ani, economia țării ar […] Articolul Ceban vorbește despre stagnarea economiei: „Realitatea nu poate fi ascunsă, ea este simțită în fiecare zi de cetățeni” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore de către ofițerii CNA, într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto. „La data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii […] Articolul Mită de 2.000 de euro pentru permisul auto: Două persoane, reținute de CNA apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Socialiștii cer demisia Maiei Sandu, după declarația despre unire. Formațiunea parlamentară a mai anunțat că vrea intervenția Serviciului de Informații și Securitate și a Procuraturii, considerând afirmația făcută de șefa statului despre eventualul vot „pentru”, în cazul unui referendum. Socialiștii au calificat opțiunea președintei drept trădare. În același timp, ei au cerut „forțelor patriotice” să […] Articolul Socialiștii cer Maiei Sandu să demisioneze, după declarația despre unire apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Razii împotriva braconajului în mai multe raioane: amenzi de peste 10 mii de lei și unelte confiscate # Realitatea.md
Zece unelte interzise pentru pescuit au fost ridicate, iar amenzi de peste 10 mii de lei au fost aplicate în urma unor razii de combatere a braconajului desfășurate în mai multe raioane ale țării. Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a Inspectoratului pentru Protecția Mediului au efectuat recent controale în […] Articolul Razii împotriva braconajului în mai multe raioane: amenzi de peste 10 mii de lei și unelte confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, este invitatul emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este rectorul Universității Tehnice a Moldovei, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare 2025, Viorel Bostan. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate […] Articolul Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Propagandistul rus Soloviov cere o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei: Reacția Erevanului # Realitatea.md
Prezentatorul televiziunii de stat ruse, Vladimir Soloviov, a cerut duminică Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei, în cadrul unei emisiuni televizate. Într-un monolog, Soloviov a comparat situația din Armenia cu cea din Venezuela și a afirmat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este […] Articolul VIDEO Propagandistul rus Soloviov cere o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei: Reacția Erevanului apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Mihai Popșoi a discutat la telefon cu Yvette Cooper despre consolidarea cooperării moldo-britanice # Realitatea.md
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu omologul său al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Oficialii au discutat despre consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite să apropie mediile de […] Articolul Mihai Popșoi a discutat la telefon cu Yvette Cooper despre consolidarea cooperării moldo-britanice apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Președinta: Sperăm că UE nu îi va da lui Putin drept de veto asupra procesului de integrare a Moldovei # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău speră că nu va primi de la Uniunea Europeană drept de veto, în contextul procesului de aderare a țării noastre la UE. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu pentru podcastul britanic The Rest Is Politics: Leading. Șefa statului a menționat că Moscova nu își dorește să ne apropiem de […] Articolul Președinta: Sperăm că UE nu îi va da lui Putin drept de veto asupra procesului de integrare a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:00
Criza de la CFM se adâncește. Concediile tehnice ale șefilor, extinse până în februarie # Realitatea.md
Conducerea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a decis prelungirea concediilor tehnice forțate pentru o parte din șefii companiei, pe fondul agravării crizei financiare și al scăderii dramatice a volumelor de transport, transmite BANI.MD. Potrivit unui ordin semnat de directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, măsura care vizează aproximativ o treime dintre conducătorii […] Articolul Criza de la CFM se adâncește. Concediile tehnice ale șefilor, extinse până în februarie apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Pensionară din Italia, jefuită în propria locuință. Trei moldoveni, inclusiv îngrijitoarea victimei, arestați # Realitatea.md
Trei cetățeni moldoveni, doi bărbați în vârstă de 32 și 33 de ani și o femeie care lucra ca îngrijitoare, au fost arestați de autoritățile italiene, fiind suspectați de comiterea unui jaf într-o locuință a unei pensionare de 83 de ani din Padova. De la aceasta au fost sustrase bijuterii și aproximativ 2.000 de euro. […] Articolul Pensionară din Italia, jefuită în propria locuință. Trei moldoveni, inclusiv îngrijitoarea victimei, arestați apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # Realitatea.md
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În acest interval, fluxul total de persoane care au traversat frontiera a fost de 49.234. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 16.034 traversări; Leușeni […] Articolul Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Trump o primește joi la Casa Albă pe María Corina Machado. Întâlnire cu mize politice pentru Venezuela # Realitatea.md
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Vizita are loc într-un context tensionat, după ce Trump a refuzat anterior să o susțină pe Machado în urma atacurilor militare americane asupra Caracasului și a capturării […] Articolul Trump o primește joi la Casa Albă pe María Corina Machado. Întâlnire cu mize politice pentru Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc ajunul Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri respectate în această zi # Realitatea.md
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani – Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfântului Vasile. Conform tradiţiei, în ajunul sărbătorii de la mic la mare merg cu uratul pe la casele gospodarilor, iar mâine, 14 ianuarie, copiii vor umbla din casă în casă cu […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc ajunul Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri respectate în această zi apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Deputații de la Comrat ignoră recomandarea Cancelariei de Stat privind redenumirea Comisiei electorale # Realitatea.md
Adunarea Populară a Găgăuziei a decis să păstreze denumirea „Comisia Electorală Centrală” pentru organul electoral de la Comrat, deși Cancelaria de Stat a cerut schimbarea acesteia în „Consiliul Electoral Central”, conform Codului Electoral al Republicii Moldova. Decizia a fost luată luni, când deputații au aprobat, din a doua încercare, și finanțarea instituției electorale. Totuși, există […] Articolul Deputații de la Comrat ignoră recomandarea Cancelariei de Stat privind redenumirea Comisiei electorale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
08:00
VIDEO „Nu este mic, dar nici enorm”: ministrul Finanțelor despre deficitul bugetar de 5,5% # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că deficitul bugetar estimat pentru anul 2026, de aproximativ 5,5% din PIB, „nu este enorm”, în contextul crizelor succesive din ultimii ani și al lipsei de creștere economică. „Nu voi spune că este puțin – acest 5,5% ca deficit – dar, având în vedere ce a fost în ultimii […] Articolul VIDEO „Nu este mic, dar nici enorm”: ministrul Finanțelor despre deficitul bugetar de 5,5% apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Presiune economică asupra Teheranului: Trump anunță taxe vamale de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul # Realitatea.md
Donald Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 25% asupra mărfurilor provenite din statele care desfășoară relații comerciale cu Iranul, o decizie menită să sporească presiunea economică asupra Teheranului. Decizia vine în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână. Președintele SUA a declarat pe reţelele de socializare că tariful „intră în […] Articolul Presiune economică asupra Teheranului: Trump anunță taxe vamale de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Washingtonul denunță la ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă” # Realitatea.md
Statele Unite au denunțat luni, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, folosirea de către Rusia a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik în Ucraina, calificând acțiunea drept „o escaladare periculoasă și inexplicabilă”, relatează AFP. Racheta cu rază medie de acțiune, fără încărcătură nucleară, a lovit o zonă din Ucraina din apropierea frontierei cu Polonia […] Articolul Washingtonul denunță la ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă” apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Peisajul astral al zilei de 13 ianuarie 2026 este dominat de energia zodiei Capricorn, semn al disciplinei, responsabilității și deciziilor bine calculate. Potrivit astrologilor, este o perioadă în care rigoarea și structura ating cote maxime, iar relațiile și parteneriatele sunt construite pe baze solide. Cu Soarele, Mercur și Marte deja în Capricorn și cu Venus […] Articolul Ziua deciziilor radicale: horoscopul de marți, 13 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Vremea se menține geroasă și astăzi 13 ianuarie, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime din timpul zilei vor oscila în jurul valorii de –4 grade Celsius, iar pe parcursul nopții minimele vor coborî până la –13 grade. În regiunile de nord, maximele diurne nu vor depăși –7 grade, în […] Articolul Ger și cer noros în toată țara: Maxime de până la –4 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Bombardament nocturn la Harkov: Doi morți și mai mulți răniți. Rusia continuă atacurile zilnice # Realitatea.md
Un atac rus lansat pe timpul nopţii asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, s-a soldat cu doi morţi şi mai mulţi răniţi, potrivit autorităţilor locale şi regionale, citate marţi. Incidentul survine în contextul intensificării atacurilor aproape zilnice desfăşurate de Moscova pe întreg teritoriul ucrainean. „Până în prezent, se ştie că două persoane au fost ucise […] Articolul Bombardament nocturn la Harkov: Doi morți și mai mulți răniți. Rusia continuă atacurile zilnice apare prima dată în Realitatea.md.
