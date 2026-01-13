VIDEO Se dădeau drept militari israelieni și au comis un jaf de mare amploare

13:30

Imagini șocante despre care se spune că au fost filmate în unul dintre căminele Universității Tehnice a Moldovei au apărut pe rețelele de socializare. Internauții afirmă că edificiul a fost invadat de gândaci. Mai multe persoane au lăsat de înțeles în comentarii că problema nu este una nouă. Conform martorilor, asemenea situație ar exista și […] Articolul VIDEO cu invazie de gândaci la un cămin din Chișinău. Internauții se plâng că problema persistă apare prima dată în Realitatea.md.