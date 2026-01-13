Doi copiii au găsit un portofel cu 2600$ și au cheltuit banii. Părinții – obligați să îi restituie și să achite amendă
Doi copii de 11 și 12 ani au găsit un portofel cu 2600 de dolari și 3000 de ruble transnistrene. S-a întâmplat pe 9 ianuarie, la Tiraspol. Minorii nu au povestit părinților despre bani și au decis să cheltuie suma. Aceștia au cumpărat dulciuri, căști fără fir, un încărcător, monede pentru un joc virtual și […] Articolul Doi copiii au găsit un portofel cu 2600$ și au cheltuit banii. Părinții – obligați să îi restituie și să achite amendă apare prima dată în Realitatea.md.
Exporturile agenților economici din regiunea transnistreană către statele membre ale Uniunii Europene au constituit, în anul 2025, 71% din totalul livrărilor externe, potrivit Biroului Politici de Reintegrare. Deși ponderea exporturilor către UE rămâne ridicată, aceasta este mai mică decât în anii precedenți. În 2023, exporturile spre piața comunitară au atins un maxim de 83%, iar […] Articolul Transnistria: 7 din 10 exporturi merg spre Europa apare prima dată în Realitatea.md.
Rusia a declarat în Consiliul de Securitate al ONU că va continua acțiunile militare împotriva Ucrainei până când președintele Volodimir Zelenski „își va reveni”, respingând ideea desfășurării forțelor de menținere a păcii și avertizând că situația de la Kiev se va înrăutăți, scrie Kyiv Post. Declarațiile au fost făcute luni, 12 ianuarie, de reprezentantul al […] Articolul Rusia: vom continua războiul până când Zelenski „își va reveni”, avertisment la ONU apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat de 44 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale după ce mașina în care se afla ca pasager s-a răsturnat. Accidentul s-a produs astăzi dimineața, 13 ianuarie, pe șoseaua Hîncești din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un Opel, condus de un tânăr de 23 de ani, s-a tamponat cu o Dacia, […] Articolul Noi detalii despre accidentul de la Telecentru: O persoană a fost dusă la spital apare prima dată în Realitatea.md.
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez de fotbal Ajaccio, a fost împușcat mortal luni, 12 ianuarie. Potrivit informațiilor, Alain Orsoni a fost asasinat în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, în localitatea franceză Vero, situată în apropiere de orașul Ajaccio, transmite Digi24. Fost politician, Alain Orsoni a fost cunoscut și pentru implicarea sa […] Articolul Alain Orsoni, fost președinte al clubului Ajaccio, împușcat mortal în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
Sandu, la venirea în Guvern, nu considera politică funcția de ministră. „Unii lideri pe care i-am întâlnit erau proști” # Realitatea.md
Maia Sandu afirmă că atunci când a venit în Guvern, nu considera funcția de ministră drept una politică. Șefa statului afirmă că în cadrul activității sale în serviciul public, unii politicieni au dezamăgit-o. „Am avut o experiență destul de lungă ca funcționar public. Am văzut politicieni și lideri de ministere, ai Guvernului și ai țării. […] Articolul Sandu, la venirea în Guvern, nu considera politică funcția de ministră. „Unii lideri pe care i-am întâlnit erau proști” apare prima dată în Realitatea.md.
Alcoolul le-a luat mințile. Doi bărbați, condamnați după ce și-au bătut amicul de pahar până la moarte # Realitatea.md
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați la 14 ani, respectiv 14 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Tragedia s-a produs în martie 2025, în apartamentul unuia dintre […] Articolul Alcoolul le-a luat mințile. Doi bărbați, condamnați după ce și-au bătut amicul de pahar până la moarte apare prima dată în Realitatea.md.
O pensionară a decedat în propria locuință, după ce un incendiu a izbucnit în seara zilei de 12 ianuarie 2026, în orașul Lipcani, raionul Briceni. Focul a cuprins o casă de pe strada Libertății, iar victima este o femeie în vârstă de 81 de ani. Cercetările preliminare arată că focul ar fi izbucnit, cel mai […] Articolul Tragedie la Lipcani! O bătrână a murit în propria casă, în urma unui incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
Caz șocant la un spital de psihiatrie din România: un angajat a agresat fizic o pacientă # Realitatea.md
Un asistent medical în vârstă de 58 de ani a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat fizic o pacientă internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, din județul Ilfov, transmite Antena 3 CNN. Incidentul a avut loc într-o unitate spitalicească din comuna Cernica, sat Bălăceanca, iar victima este o femeie de 30 […] Articolul Caz șocant la un spital de psihiatrie din România: un angajat a agresat fizic o pacientă apare prima dată în Realitatea.md.
Sergiu Manea, președinte APIT: Turismul moldovenesc este deja parte a economiei reale # Realitatea.md
Anul 2025 a marcat o schimbare structurală importantă pentru economia Republicii Moldova. Pentru prima dată, exporturile de servicii au depășit exporturile de bunuri, iar turismul s-a afirmat alături de IT și transporturi ca unul dintre sectoarele care aduc valoare adăugată, locuri de muncă și valută în economie. Potrivit datelor oficiale, această evoluție confirmă tranziția economiei […] Articolul Sergiu Manea, președinte APIT: Turismul moldovenesc este deja parte a economiei reale apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Coliziune puternică la Telecentru. O mașină s-a inversat, iar în zonă s-au format ambuteiaje # Realitatea.md
Două mașini s-au lovit violent astăzi, 13 ianuarie, la Telecentru. În urma impactului, unul dintre automobile s-a răsturnat. La fața locului au intervenit medicii de pe ambulanță și polițiștii. Totodată, în zonă s-au format ambuteiaje, potrivit imaginilor trimise de cititorii Realitatea.md. Pe parcurs revenim cu mai multe detalii. Sursa: tg/INDEX Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul VIDEO Coliziune puternică la Telecentru. O mașină s-a inversat, iar în zonă s-au format ambuteiaje apare prima dată în Realitatea.md.
Circulația bacului Molovata pe Nistru, afectată de îngheț. Activitatea este suspendată temporar # Realitatea.md
Circulația bacului peste Nistru, la Molovata, va fi suspendată începând de marți, 14 ianuarie, din cauza stratului gros de gheață format pe râu. Potrivit platformei „Zona de Securitate”, administrația Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata” anunță că gerul puternic din ultimele zile a dus la îngroșarea gheții, ceea ce face imposibilă deplasarea feribotului în condiții de […] Articolul Circulația bacului Molovata pe Nistru, afectată de îngheț. Activitatea este suspendată temporar apare prima dată în Realitatea.md.
Ceban vorbește despre stagnarea economiei: „Realitatea nu poate fi ascunsă, ea este simțită în fiecare zi de cetățeni” # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, afirmă că economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere foarte modestă în ultimii ani și că datele oficiale nu reflectă pe deplin situația resimțită de mediul de afaceri și de populație. Într-o postare publică, Ceban susține că, în ultimii cinci ani, economia țării ar […] Articolul Ceban vorbește despre stagnarea economiei: „Realitatea nu poate fi ascunsă, ea este simțită în fiecare zi de cetățeni” apare prima dată în Realitatea.md.
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore de către ofițerii CNA, într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto. „La data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii […] Articolul Mită de 2.000 de euro pentru permisul auto: Două persoane, reținute de CNA apare prima dată în Realitatea.md.
Socialiștii cer demisia Maiei Sandu, după declarația despre unire. Formațiunea parlamentară a mai anunțat că vrea intervenția Serviciului de Informații și Securitate și a Procuraturii, considerând afirmația făcută de șefa statului despre eventualul vot „pentru”, în cazul unui referendum. Socialiștii au calificat opțiunea președintei drept trădare. În același timp, ei au cerut „forțelor patriotice” să […] Articolul Socialiștii cer Maiei Sandu să demisioneze, după declarația despre unire apare prima dată în Realitatea.md.
Razii împotriva braconajului în mai multe raioane: amenzi de peste 10 mii de lei și unelte confiscate # Realitatea.md
Zece unelte interzise pentru pescuit au fost ridicate, iar amenzi de peste 10 mii de lei au fost aplicate în urma unor razii de combatere a braconajului desfășurate în mai multe raioane ale țării. Inspectorii de mediu din cadrul Direcției control resurse cinegetice și piscicole a Inspectoratului pentru Protecția Mediului au efectuat recent controale în […] Articolul Razii împotriva braconajului în mai multe raioane: amenzi de peste 10 mii de lei și unelte confiscate apare prima dată în Realitatea.md.
Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, este invitatul emisiunii Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este rectorul Universității Tehnice a Moldovei, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare 2025, Viorel Bostan. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate […] Articolul Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, este invitatul emisiunii Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Propagandistul rus Soloviov cere o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei: Reacția Erevanului # Realitatea.md
Prezentatorul televiziunii de stat ruse, Vladimir Soloviov, a cerut duminică Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei, în cadrul unei emisiuni televizate. Într-un monolog, Soloviov a comparat situația din Armenia cu cea din Venezuela și a afirmat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este […] Articolul VIDEO Propagandistul rus Soloviov cere o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei: Reacția Erevanului apare prima dată în Realitatea.md.
Mihai Popșoi a discutat la telefon cu Yvette Cooper despre consolidarea cooperării moldo-britanice # Realitatea.md
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu omologul său al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper. Oficialii au discutat despre consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite să apropie mediile de […] Articolul Mihai Popșoi a discutat la telefon cu Yvette Cooper despre consolidarea cooperării moldo-britanice apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta: Sperăm că UE nu îi va da lui Putin drept de veto asupra procesului de integrare a Moldovei # Realitatea.md
Administrația de la Chișinău speră că nu va primi de la Uniunea Europeană drept de veto, în contextul procesului de aderare a țării noastre la UE. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu pentru podcastul britanic The Rest Is Politics: Leading. Șefa statului a menționat că Moscova nu își dorește să ne apropiem de […] Articolul Președinta: Sperăm că UE nu îi va da lui Putin drept de veto asupra procesului de integrare a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
Criza de la CFM se adâncește. Concediile tehnice ale șefilor, extinse până în februarie # Realitatea.md
Conducerea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a decis prelungirea concediilor tehnice forțate pentru o parte din șefii companiei, pe fondul agravării crizei financiare și al scăderii dramatice a volumelor de transport, transmite BANI.MD. Potrivit unui ordin semnat de directorul general al CFM, Serghei Cotelinic, măsura care vizează aproximativ o treime dintre conducătorii […] Articolul Criza de la CFM se adâncește. Concediile tehnice ale șefilor, extinse până în februarie apare prima dată în Realitatea.md.
Pensionară din Italia, jefuită în propria locuință. Trei moldoveni, inclusiv îngrijitoarea victimei, arestați # Realitatea.md
Trei cetățeni moldoveni, doi bărbați în vârstă de 32 și 33 de ani și o femeie care lucra ca îngrijitoare, au fost arestați de autoritățile italiene, fiind suspectați de comiterea unui jaf într-o locuință a unei pensionare de 83 de ani din Padova. De la aceasta au fost sustrase bijuterii și aproximativ 2.000 de euro. […] Articolul Pensionară din Italia, jefuită în propria locuință. Trei moldoveni, inclusiv îngrijitoarea victimei, arestați apare prima dată în Realitatea.md.
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # Realitatea.md
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În acest interval, fluxul total de persoane care au traversat frontiera a fost de 49.234. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 16.034 traversări; Leușeni […] Articolul Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
Trump o primește joi la Casa Albă pe María Corina Machado. Întâlnire cu mize politice pentru Venezuela # Realitatea.md
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, urmează să se întâlnească joi la Casa Albă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Vizita are loc într-un context tensionat, după ce Trump a refuzat anterior să o susțină pe Machado în urma atacurilor militare americane asupra Caracasului și a capturării […] Articolul Trump o primește joi la Casa Albă pe María Corina Machado. Întâlnire cu mize politice pentru Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc ajunul Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri respectate în această zi # Realitatea.md
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani – Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfântului Vasile. Conform tradiţiei, în ajunul sărbătorii de la mic la mare merg cu uratul pe la casele gospodarilor, iar mâine, 14 ianuarie, copiii vor umbla din casă în casă cu […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc ajunul Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri respectate în această zi apare prima dată în Realitatea.md.
Deputații de la Comrat ignoră recomandarea Cancelariei de Stat privind redenumirea Comisiei electorale # Realitatea.md
Adunarea Populară a Găgăuziei a decis să păstreze denumirea „Comisia Electorală Centrală” pentru organul electoral de la Comrat, deși Cancelaria de Stat a cerut schimbarea acesteia în „Consiliul Electoral Central”, conform Codului Electoral al Republicii Moldova. Decizia a fost luată luni, când deputații au aprobat, din a doua încercare, și finanțarea instituției electorale. Totuși, există […] Articolul Deputații de la Comrat ignoră recomandarea Cancelariei de Stat privind redenumirea Comisiei electorale apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO „Nu este mic, dar nici enorm”: ministrul Finanțelor despre deficitul bugetar de 5,5% # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că deficitul bugetar estimat pentru anul 2026, de aproximativ 5,5% din PIB, „nu este enorm”, în contextul crizelor succesive din ultimii ani și al lipsei de creștere economică. „Nu voi spune că este puțin – acest 5,5% ca deficit – dar, având în vedere ce a fost în ultimii […] Articolul VIDEO „Nu este mic, dar nici enorm”: ministrul Finanțelor despre deficitul bugetar de 5,5% apare prima dată în Realitatea.md.
Presiune economică asupra Teheranului: Trump anunță taxe vamale de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul # Realitatea.md
Donald Trump a anunțat impunerea unei taxe vamale de 25% asupra mărfurilor provenite din statele care desfășoară relații comerciale cu Iranul, o decizie menită să sporească presiunea economică asupra Teheranului. Decizia vine în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână. Președintele SUA a declarat pe reţelele de socializare că tariful „intră în […] Articolul Presiune economică asupra Teheranului: Trump anunță taxe vamale de 25% pentru țările care fac afaceri cu Iranul apare prima dată în Realitatea.md.
Washingtonul denunță la ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă” # Realitatea.md
Statele Unite au denunțat luni, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, folosirea de către Rusia a rachetei balistice de ultimă generație Oreșnik în Ucraina, calificând acțiunea drept „o escaladare periculoasă și inexplicabilă”, relatează AFP. Racheta cu rază medie de acțiune, fără încărcătură nucleară, a lovit o zonă din Ucraina din apropierea frontierei cu Polonia […] Articolul Washingtonul denunță la ONU utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia în Ucraina: „O escaladare periculoasă” apare prima dată în Realitatea.md.
Peisajul astral al zilei de 13 ianuarie 2026 este dominat de energia zodiei Capricorn, semn al disciplinei, responsabilității și deciziilor bine calculate. Potrivit astrologilor, este o perioadă în care rigoarea și structura ating cote maxime, iar relațiile și parteneriatele sunt construite pe baze solide. Cu Soarele, Mercur și Marte deja în Capricorn și cu Venus […] Articolul Ziua deciziilor radicale: horoscopul de marți, 13 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Vremea se menține geroasă și astăzi 13 ianuarie, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime din timpul zilei vor oscila în jurul valorii de –4 grade Celsius, iar pe parcursul nopții minimele vor coborî până la –13 grade. În regiunile de nord, maximele diurne nu vor depăși –7 grade, în […] Articolul Ger și cer noros în toată țara: Maxime de până la –4 grade apare prima dată în Realitatea.md.
Bombardament nocturn la Harkov: Doi morți și mai mulți răniți. Rusia continuă atacurile zilnice # Realitatea.md
Un atac rus lansat pe timpul nopţii asupra oraşului Harkov, din nord-estul Ucrainei, s-a soldat cu doi morţi şi mai mulţi răniţi, potrivit autorităţilor locale şi regionale, citate marţi. Incidentul survine în contextul intensificării atacurilor aproape zilnice desfăşurate de Moscova pe întreg teritoriul ucrainean. „Până în prezent, se ştie că două persoane au fost ucise […] Articolul Bombardament nocturn la Harkov: Doi morți și mai mulți răniți. Rusia continuă atacurile zilnice apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a afișat cursul oficial de schimb pentru ziua de 13 ianuarie 2026. Potrivit datelor publicate, moneda euro înregistrează o apreciere de 4 bani și ajunge la 19 lei și 81 de bani. Dolarul american rămâne stabil, la nivelul de 16 lei și 97 de bani. Leul românesc se apreciază ușor, cu […] Articolul Curs valutar 13 ianuariea 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
MAE din România avertizează: Grevă feroviară în Franța. Care sunt recomandările pentru călători # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe al României îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că marți, 13 ianuarie, este anunțată o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari, care ar putea afecta semnificativ circulația trenurilor, relatează antena3.ro. Potrivit MAE, sunt așteptate perturbări pe toate liniile operate de SNCF Călători, inclusiv […] Articolul MAE din România avertizează: Grevă feroviară în Franța. Care sunt recomandările pentru călători apare prima dată în Realitatea.md.
Casa Albă anunță planul lui Trump pentru Iran: „Bombardamentele sunt doar una dintre opțiuni” # Realitatea.md
Casa Albă a anunțat oficial care este poziția administrației conduse de Donald Trump în contextul escaladării tensiunilor din Iran, unde protestele masive continuă, iar numărul victimelor crește de la o zi la alta. Reprezentanții administrației americane au subliniat că intervenția militară nu este soluția preferată, iar diplomația rămâne prima opțiune luată în calcul, scrie antena3.ro. […] Articolul Casa Albă anunță planul lui Trump pentru Iran: „Bombardamentele sunt doar una dintre opțiuni” apare prima dată în Realitatea.md.
Stare de urgență în Anglia unde zeci de mii de locuințe au rămas fără apă din cauza furtunii Goretti # Realitatea.md
Zeci de mii de locuințe din comitatele Sussex și Kent, sudul și sud estul Angliei, au rămas fără apă, iar furnizorul South East Water dă vina pe vremea rece și pe furtuna Goretti pentru probleme, școlile și bibliotecile fiind închise pentru o zi întreagă, scrie adevărul.ro. Locuitorii din zone precum Tunbridge Wells, Canterbury și Maidstone […] Articolul Stare de urgență în Anglia unde zeci de mii de locuințe au rămas fără apă din cauza furtunii Goretti apare prima dată în Realitatea.md.
Nordul țării, cel mai afectat de ninsori: Drumarii acționează pe traseele naționale pentru siguranța circulației # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de luni, 12 ianuarie curent, drumarii au curățat, supralărgit partea carosabilă și au răspândit material antiderapant pe sectoarele de drum unde a fost necesar, în toate zonele țării, preponderent în nord, unde ninsorile au continuat și astăzi. „Pentru menținerea circulației în condiții optime, 86 de utilaje speciale și 44 de muncitori rutieri […] Articolul Nordul țării, cel mai afectat de ninsori: Drumarii acționează pe traseele naționale pentru siguranța circulației apare prima dată în Realitatea.md.
Un băiețel născut prematur, la doar 25 de săptămâni de gestație, cu o greutate de 750 de grame, a fost externat sănătos luni, 12 ianuarie curent, alături de mama sa. „Este un mic luptător care, încă din primele clipe de viață, a demonstrat o forță extraordinară”, au declarat medicii de la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe […] Articolul Miracol medical: copil născut la 25 de săptămâni, salvat după luni de luptă apare prima dată în Realitatea.md.
Mii de șoferi sancționați în weekend: Cele mai frecvente abateri constatate de poliție # Realitatea.md
Peste 3370 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost înregistrate de polițiști în zilele de weekend. Cele mai multe abateri țin de viteză, nerespectarea indicatoarelor rutiere și oprirea mașinilor în locuri interzise. Totodată, 31 de persoane au fost sancționate și private de dreptul de a mai conduce. Potrivit poliției, cei mai mulți șoferi – […] Articolul Mii de șoferi sancționați în weekend: Cele mai frecvente abateri constatate de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
Meta face mutarea-cheie: cine este femeia care va conduce investițiile în „superinteligență personală” # Realitatea.md
Meta a anunțat luni, 12 ianuarie, numirea Dinei Powell McCormick în funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație, într-un moment-cheie pentru companie, care accelerează investițiile în inteligență artificială, infrastructură globală și ceea ce Mark Zuckerberg numește „superinteligență personală”. Anunțul a fost făcut de fondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, printr-o postare publică, urmată […] Articolul Meta face mutarea-cheie: cine este femeia care va conduce investițiile în „superinteligență personală” apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Vicepreședintele CUB, Adrian Dulgher, interzis în Ucraina până în 2029, după videoclipuri controversate # Realitatea.md
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe locul doi pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, transmite zdg.md. Decizia survine după ce Dulgher a publicat recent un video din orașul Lviv, în care […] Articolul VIDEO Vicepreședintele CUB, Adrian Dulgher, interzis în Ucraina până în 2029, după videoclipuri controversate apare prima dată în Realitatea.md.
O nouă rundă de subscriere pentru titlurile de stat va fi disponibilă până pe 21 ianuarie pe platforma eVMS.md, anunță Ministerul Finanțelor, tranmite IPN. În această etapă, persoanele fizice pot alege între obligațiuni cu maturitate de un an, cu o dobândă anuală de 7%, sau titluri cu maturitate de patru ani, cu o dobândă de […] Articolul Platforma eVMS.md deschide o nouă rundă de subscriere a titlurilor de stat apare prima dată în Realitatea.md.
Costul investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău va fi inclus în tariful la energia electrică, însă acest lucru nu trebuie interpretat ca o majorare imediată a facturilor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova, scrie bani.md. Potrivit ministrului, vorbim despre o ajustare de aproximativ 5%, care reflectă […] Articolul VIDEO Noi tarife pentru linia Vulcănești–Chișinău: Junghietu dezvăluie costul apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat luni, 12 ianuarie, interzicerea accesului diplomaților iranieni în toate sediile instituției. Măsura vine ca răspuns la represiunea violentă declanșată de regimul de la Teheran împotriva protestatarilor. Potrivit lui Metsola, instituția europeană va continua să susțină poporul iranian în lupta sa pentru libertate și drepturi fundamentale. „Poporul Iranului poate […] Articolul Metsola lovește: diplomații iranieni nu mai au acces în Parlamentul European apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Tentativă de trecere ilegală a frontierei Ucrainei cu Moldova: șapte bărbați, găsiți într-un camion cu bere # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră din Ucraina au dejucat o tentativă de scoatere ilegală din țară a șapte bărbați, ascunși într-un camion încărcat cu alcool. Potrivit Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, incidentul a avut loc, astăzi, 12 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei „Mamaliga”, situat la granița cu Republica Moldova. Bărbații au fost descoperiți […] Articolul VIDEO Tentativă de trecere ilegală a frontierei Ucrainei cu Moldova: șapte bărbați, găsiți într-un camion cu bere apare prima dată în Realitatea.md.
„Negocierile cu SUA se află într-o fază decisivă, ne pregătim să semnăm documente”, a declarat Zelenski # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a stabilit sarcini clare pentru grupul de negocieri responsabil de contactele cu partea americană, inclusiv finalizarea unui document privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, scrie RBC Ucraina. Potrivit președintelui, în cadrul unei reuniuni recente au fost discutate programul de lucru pentru următoarele două săptămâni, întâlnirile planificate, […] Articolul „Negocierile cu SUA se află într-o fază decisivă, ne pregătim să semnăm documente”, a declarat Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat mort a zăcut în autobuzul plin până la ultima. Nimeni nu anunța șoferul, pentru că nu era alt transport # Realitatea.md
Indiferență fără margini la Sibiu – un bărbat căruia i s-a făcut rău a zăcut fără suflare în autobuzul plin de lume până la capătul liniei. Nimeni dintre pasageri nu a anunțat șoferul, de frica că nu va ajunge la destinație, pentru că nu exista alt transport. Tragedia s-a produs pe 8 ianuarie. Zeci de […] Articolul Un bărbat mort a zăcut în autobuzul plin până la ultima. Nimeni nu anunța șoferul, pentru că nu era alt transport apare prima dată în Realitatea.md.
Pestă Porcină Africană în raionul Leova: CSE a instituit restricții în mai multe localități # Realitatea.md
Un caz de Pestă Porcină Africană a fost confirmat în pădurea Băiuș din satul Hîrtop. În urma acestui fapt, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a raionului Leova a instituit, începând cu 9 ianuarie 2026, restricții pentru 30 de zile în mai multe localități. Iată care sunt acestea: Băiuș; Hîrtop; Beștemac; Cazangic; Sărățica Nouă; Vozneseni; Covurlui; […] Articolul Pestă Porcină Africană în raionul Leova: CSE a instituit restricții în mai multe localități apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul de externe al Iranului și trimisul lui Trump au discutat pe fondul protestelor # Realitatea.md
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a contactat pe emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump cu folosirea forței militare împotriva regimului iranian. Potrivit a două surse, citate de Axios, demersul Teheranului pare să fi avut ca scop dezescaladarea relațiilor cu Statele Unite sau obținerea de timp suplimentar înaintea unei […] Articolul Ministrul de externe al Iranului și trimisul lui Trump au discutat pe fondul protestelor apare prima dată în Realitatea.md.
Ion Cuțelaba revine în octagonul UFC după pauza din mai 2025. Luptătorul moldovean îl va înfrunta pe francezul Omar Sy, la categoria semi-grea, pe 14 martie, la Las Vegas (SUA), în cadrul galei UFC Fight Night 269, transmite IPN. Sportivul din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani, va încerca să revină pe drumul […] Articolul Moldoveanul Ion Cuțelaba revine în UFC și va lupta pe 14 martie, la Las Vegas apare prima dată în Realitatea.md.
