PLDM, după ce Maia Sandu a declarat că ar vota pentru reunirea RM cu România: O asumare publică a eșecului guvernării PAS
UNIMEDIA
,
13 ianuarie 2026 17:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) califică declarația președintei Maia Sandu, care a mărturisit că, dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre R. Moldova și România, ar vota pentru, drept „o luare de poziție ambiguă, lipsită de consecințe politice concrete”. „Constatăm cu stupoare insistența cu care președinta RM transmite periodic mesaje alarmiste societății privind pretinsa nefuncționalitate a statului. De-a lungul timpului, Maia Sandu s-a poziționat succesiv pentru rescrierea Constituției, pentru reformarea „de la zero” a instituțiilor statului și, mai nou, pentru evocarea unirii cu România ca posibilă soluție. Acest șir de declarații reprezintă, în esență, o asumare publică a eșecului guvernării PAS”, se menționează în declarația remisă de PLDM.
17:30
Astăzi, 13 ianuarie, se împlinesc șase ani de la trecerea în neființă a interpretului Ștefan Petrache. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje de comemorare, prin care internauți, dar și artiști din Republica Moldova își exprimă dorul și respectul față de regretatul cântăreț.
17:30
Președintele american Donald Trump a scris, marți, un mesaj pe rețeaua sa socială, în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia controlul instituțiilor. Mai mult, el susține că „ajutorul e pe drum”, scrie digi24.ro.
17:10
16:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie, axată pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică.
16:30
Pompierii IGSU au intervenit pentru lichidarea incendiului izbucnit într-un bloc din sectorul Râșcani al capitalei. Focul a distrus în totalitate apartamentul cu o cameră, cu suprafața de circa 30 m², de la etajul 1. Totodată, flăcările au afectat căptușeala balconului unui apartament de la etajul doi.
16:30
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii a trecut prin momente cumplite în urmă cu ceva timp. Șatena a mărturisit faptul că s-a gândit chiar și să-și pună capăt zilelor, din cauza unei căderi psihice, scrie spynews.ro.
16:20
În perioada sărbătorilor de iarnă, Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a oferit 500 de cutii cu produse alimentare de bază pentru oameni cu venituri mici din orașul Taraclia.
16:10
15:40
O simplă îmbrățișare la terminalul unui aeroport britanic poate costa până la 13 lire (15 euro). De la 1 ianuarie 2026, aeroporturile din Regatul Unit au introdus taxe pentru opririle cu mașina în zonele de sosiri și plecări, chiar și pentru câteva minute, scrie adevărul.ro.
15:40
Astronomii au confirmat oficial data a ceea ce deja numesc „cea mai lungă eclipsă solară a secolului”, un eveniment rar în care ziua se va transforma, aproape literal, în noapte. Întregi regiuni de pe Pământ se pregătesc pentru întuneric la prânz. Iar numărătoarea inversă a început deja discret, anten3.ro.
15:30
Un incendiu a izbucnit astăzi într‑un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit imaginilor publicate pe rețele, flăcări vizibile ies pe fereastra unui apartament situat la etajul 1.
15:00
Universitatea Tehnică a Moldovei respinge informațiile apărute în spațiul public și pe rețelele de socializare privind presupuse condiții necorespunzătoare de igienă în Căminul nr. 15, de pe strada Pușkin nr. 39, unde s-a vorbit despre o posibilă invazie de gândaci. Reprezentanții UTM precizează că, în acest cămin, sunt cazați elevi ai Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici”, la solicitarea administrației instituției respective. „Menționăm că lucrările de dezinsecție în căminele UTM sunt efectuate sistematic, în două etape pe parcursul vacanței de vară, conform planului de întreținere aprobat”, precizează UTM.
14:50
Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a anunțat data alegerilor parlamentare, relatează MTI și agențiile de presă. Sulyok îi încurajează pe toţi cetăţenii ungari să participe la aceste alegeri legislative, scrie presa română.
14:40
Modelul Xiaomi SU7 Ultra a fost unul din cele care au făcut constant furori în anul 2025, graţie celor peste 1.500 CP pe care-i are şi a unei acceleraţie fulminante. De asemenea, modelul chinezesc a marcat şi recorduri pe Nurburgring, iar în cursele directe pe care le-a avut a cam întrecut tot ce se putea, deşi în anumite condiţii, după mai multe încercări, maşina părea să intre într-un mod de putere redusă, probabil din cauza supraîncălzirii. Acum, însă, britanicii de la carwow au pus alături un Xiaomi SU7 Ultra şi un Ferrari SF90 XX în căldurile moderate de iarnă din Dubai, scrie Piața Auto.
14:30
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat, ironic, că locuitorii Groenlandei ar putea ajunge să voteze pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu acționează rapid pentru a asigura controlul asupra insulei arctice, relatează agenția rusă Interfax, citată de TRT World, transmite Libertatea.
14:20
Mama lui Arte Popușoi, moldovean milionar stabilit în Italia, care visează să devină în viitor președintele Republicii Moldova, muncește în continuare, cu 10 euro pe oră. Tânărul a explicat, la un interviu cu Dorin Galben, de ce se întâmplă acest lucru, chiar dacă el are posibilitatea să-i asigure un viitor fără griji.
14:20
Agenția Servicii Publice (ASP) informează opinia publică că persoanele vizate în dosarul de trafic de influență anunțat de Centrul Național Anticorupție (CNA) la data de 13 ianuarie 2026 nu sunt angajați ai instituției.
14:10
De la 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova aflați în Uniunea Europeană, precum și europenii care vin în țara noastră, beneficiază de roaming fără costuri suplimentare, însă o parte dintre abonamente vor fi ajustate ca preț, anunță operatorii din domeniu. În acest context, UNIMEDIA a contactat mai multe companii de telefonie mobilă pentru a solicita un comentariu oficial.
14:10
Parlamentul Ucrainei a adoptat o hotărâre prin care l-a eliberat pe Denis Șmîgal din funcția de ministru al Apărării. Pentru această decizie au votat 265 de deputați, conform transmisiunii oficiale a ședinței plenare, scrie rbc.ua.
13:50
Valerie Lungu a publicat o filmare în care apare alături de iubitul ei în care acesta îi pune mâna pe burtică, iar urmăritorii vedetei au speculat că cei doi au luat o pauză de la social media pentru că ar urma să devină părinți, scrie cancan.ro.
13:40
În noaptea de Revelion, un incendiu devastator în barul „Le Constellation” din Crans-Montana a curmat viețile a 40 de oameni, printre care Trystan Pidoux, un tânăr de 17 ani, relatează Libertatea, citând Tages-Anzeiger.
13:30
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, menționează că, cu cât mai puțini cetățeni rămân în Republica Moldova, cu atât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor crește mai mult. Declarația a fost făcută la emisiunea Новая неделя с Анатолием Голя de la tv8.
13:10
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena, până cel puţin la ora locală 11:00, şi pe Aeroportul din Bratislava, până la ora locală 11:15. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters, potrivit digi24.ro.
13:10
Daniel Stern, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din filmul „Singur Acasă”, a fost implicat într-un dosar de prostituție. Procesul actorului începe astăzi și urmează să fie analizate faptele de care este acuzat, scrie spynews.ro.
12:50
Responsabilii de la Bacul Moldovata informează că, din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe râul Nistru a devenit prea gros, ce face imposibilă circulația bacului în condiții de siguranță. În aceste condiții, începând de mâine, 14.01.2026, bacul nu va mai circula până la îmbunătățirea situației.
12:40
O femeie de 83 de ani, alături de o prietenă, a fost jefuită de doi indivizi mascați, care au pătruns în locuința sa din Padova, Italia. Aceștia au sustras bijuterii și aproape 2.000 de euro, iar autoritățile judiciare italiene i-au arestat atât pe hoți, cât și pe îngrijitoarea proprietarei, toți trei fiind moldoveni, scrie presa italiană.
12:30
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui moldovean, recunoscut vinovatăde comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari.
12:20
Tragerea la sorți pentru desemnarea țărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena.
12:20
După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill, potrivit digi24.ro.
12:10
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați la pușcărie, după ce au omorât un bărbat din capitală. Potrivit informațiilor, victima a fost bătută de agresori în urma unui conflict iscat la beție.
12:10
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 14 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 9 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 4 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:10
Un cutremur a avut loc astăzi. 13 ianuarie, în Italia, urmat de replici. Toate clădirile publice au fost evacuate, în timp ce pompierii efectuează verificări. Cutremurul înregistrat în Forlì a fost precedat de un zgomot lung și puternic, informează Romaniatv.net.
12:00
12:00
O femeie în vârstă de 81 de ani din orașul Lipcani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în locuința sa. Tragedia a avut loc în seara de 12 ianuarie 2026, apelul la Serviciul 112 fiind recepționat la ora 20:14.
11:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că „a distrus economia Republicii Moldova” în cei 5 ani de când se află la putere. „Și cel mai grav este că guvernarea nici măcar nu este conștientă de consecințele devastatoare ale acțiunilor sale. Pe ei îi interesează doar PR-ul, imaginea pe care o au, nu și starea reală a economiei. Știți ce au făcut cei din PAS, „kenți” ai zilelor noastre? Au început să umble la statistica oficială, astfel încât aceasta să arate așa cum le convine lor”, precizează edilul, într-o postare pe rețele.
11:50
Ies la iveală noi detalii după știrea bombă din lumea televiziunii din România. Cătălin Măruță e out de la ProTV, iar CANCAN.RO a aflat detalii din culise și ce s-a discutat în spatele ușilor închise, dar și ce salariu a încasat prezentatorul.
11:50
Miley Cyrus a demonstrat încă o dată că știe exact cum să transforme covorul roșu într-un spectacol. La Globurile de Aur 2026, artista a apărut într-o ținută dramatică, complet neagră, semnată Saint Laurent, care a atras instant toate privirile, scrie profm.ro.
11:30
Un student al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) susține că gândacii au invadat căminul nr. 15, iar condițiile de trai au devenit un pericol pentru sănătate. „Deși problema a fost semnalată administrației, nu s-au luat măsuri eficiente”, a scris acesta pe rețele.
11:20
Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani, lovit mortal la intrarea în satul Boldurești, a lăsat un mesaj pe rețele, plin de durere, după ce instanța a suspendat dezbaterile în dosarul fostului primar, Nicanor Ciochină și a stabilit următoarea ședință chiar în ziua comemorării fiului său. „Am o întrebare, însă e fără răspuns. S-a gândit bine judecătoarea când a pus data pentru ședința viitoare? Chiar așa de mare e batjocura?!”, se întreabă femeia disperată.
11:00
Vicepreședintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), Adrian Dulgher, a reacționat public după ce a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani.
10:50
Două persoane au fost reținute, la Comrat, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto. Acestea ar fi primit 2000 euro pentru a facilita susținerea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto, categoria B, în favoarea unei persoane terțe.
10:40
Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea Republicii Moldova, scrie ziaruldeiasi.ro.
10:30
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Leova, în zona fondului forestier al Ocolului Silvic Băiuș, satul Hîrtop. Anunțul a fost făcut de Primăria orașului, pe rețelele de socializare.
10:10
Un accident cu implicarea a minim patru mașini s-a produs, cu puțin timp în urmă, la Telecentru. Imaginile video de la fața locului au fost transmise pe adresa redacției UNIMEDIA.
10:00
Luptătorul moldovean Ion Cuțelaba îl va înfrunta pe francezul Oumar Sy în cadrul galei UFC Fight Night, programată pentru mijlocul lunii martie. Meciul va avea loc la Las Vegas.
09:50
Andreea Bostanica a făcut publice, zilele trecute, mesaje primite de la urmăritoare, în care i se spune că iubitul ei a înșelat-o. Bărbatul ar fi fost văzut în compania unei tinere blonde, aceeași de fiecare dată. Fanii influenceriței cred, totuși, că este o simplă strategie la care Andreea Bostanica a apelat, scrie spynews.ro.
09:50
Metaversul, proiectul prezentat drept viitorul companiei conduse de Mark Zuckerberg și care a stat la baza rebrandingului din 2021, își pierde din importanță în strategia Meta. Vor fi concedieri din mega-companie, scrie protv.ro.
09:40
Forţele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți un atac masiv asupra Kievului și Harkovului, provocând victime în rândul populației și noi daune infrastructurii în plină iarnă. A fost cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an lansat de ruși asupra Ucrainei, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
09:30
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Ultima Noapte la Madrid”, o monodramă realizată în regia lui Vitalie Drucec, adaptată după piesa „Femeile lui Picasso – Jacqueline” de Brian McAvera. Reprezentația va avea loc miercuri, 14 ianuarie, la ora 18:30.
09:30
Un accident rutier s-a produs aseară, în jurul orei 17:30, pe traseul Bălți–Florești, în apropierea drumului de acces spre localitatea Cubolta. Două automobile au fost grav avariate în urma impactului, conform unor imagini publicate pe rețele.