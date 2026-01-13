(foto) S-au pomenit cu ofițerii CNA „în ospeție”, după ce ar fi cerut 2000 € de la un elev la șoferie, ca să-l ajute să ia examenul: Doi bărbați, reținuți

16:50

În ultimii ani, mai multe ţări europene au început a renunţa la facilităţile fiscale oferite maşinilor electrice şi au început a gândi moduri prin care să poată colecta taxe şi de la proprietarii acestora. Republica Moldova avea până recent două facilităţi fiscale majore pentru automobilele electrice — cota 0% la TVA la importul acestora şi scutire totală de la taxa de drum anuală. Dar, de la 1 ianuarie 2026, Moldova a început aplicarea unei taxe de drum per kilogram la maşinile electrice, punând punct perioadei de scutiri totale pentru ele, scrie Piața Auto.