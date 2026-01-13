„La așa o sentință nu ne-am așteptat”: Reacția avocatului lui Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani pentru omorul unui bebeluș de acum 16 ani

14:40

Modelul Xiaomi SU7 Ultra a fost unul din cele care au făcut constant furori în anul 2025, graţie celor peste 1.500 CP pe care-i are şi a unei acceleraţie fulminante. De asemenea, modelul chinezesc a marcat şi recorduri pe Nurburgring, iar în cursele directe pe care le-a avut a cam întrecut tot ce se putea, deşi în anumite condiţii, după mai multe încercări, maşina părea să intre într-un mod de putere redusă, probabil din cauza supraîncălzirii. Acum, însă, britanicii de la carwow au pus alături un Xiaomi SU7 Ultra şi un Ferrari SF90 XX în căldurile moderate de iarnă din Dubai, scrie Piața Auto.