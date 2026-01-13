„Dacă nu ai dușmani, nu ești important de loc”. Prima reacție a lui Adrian Dulgher, declarat indezirabil în Ucraina, a stârnit ironii din cauza greșelilor gramaticale
UNIMEDIA, 13 ianuarie 2026 11:00
Vicepreședintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), Adrian Dulgher, a reacționat public după ce a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
11:00
„Dacă nu ai dușmani, nu ești important de loc”. Prima reacție a lui Adrian Dulgher, declarat indezirabil în Ucraina, a stârnit ironii din cauza greșelilor gramaticale # UNIMEDIA
Vicepreședintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), Adrian Dulgher, a reacționat public după ce a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani.
10:50
(foto) S-au pomenit cu ofițerii CNA „în ospeție”, după ce ar fi cerut 2000 € de la un elev la șoferie, ca să-l ajute să ia examenul: Doi bărbați, reținuți # UNIMEDIA
Două persoane au fost reținute, la Comrat, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto. Acestea ar fi primit 2000 euro pentru a facilita susținerea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto, categoria B, în favoarea unei persoane terțe.
Acum o oră
10:40
Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE pentru destabilizarea RM, oprit de vameșii români de două ori la graniță: Petrov i-a dat în judecată # UNIMEDIA
Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea Republicii Moldova, scrie ziaruldeiasi.ro.
10:30
Alertă sanitară la Leova: Un focar de pestă porcină, depistat în zona Ocolului Silvic Băiuș. Autoritățile au instituit restricții pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Leova, în zona fondului forestier al Ocolului Silvic Băiuș, satul Hîrtop. Anunțul a fost făcut de Primăria orașului, pe rețelele de socializare.
Acum 2 ore
10:10
(video) O dubiță s-a răsturnat pe acoperiș, în urma unui accident la Telecentru: Alte trei mașini, avariate. Au intervenit medicii și polițiștii # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a minim patru mașini s-a produs, cu puțin timp în urmă, la Telecentru. Imaginile video de la fața locului au fost transmise pe adresa redacției UNIMEDIA.
10:00
Momentul revanșei pentru Ion Cuțelaba: „Hulk de Moldova” va urca din nou în octogon, în martie, la Las Vegas. Cine-i va fi adversarul # UNIMEDIA
Luptătorul moldovean Ion Cuțelaba îl va înfrunta pe francezul Oumar Sy în cadrul galei UFC Fight Night, programată pentru mijlocul lunii martie. Meciul va avea loc la Las Vegas.
09:50
Andreea Bostanica, acuzată că a înscenat infidelitatea iubitului ei. Influencerița ar fi știut dinainte de blonda din viața lui: „Nici măcar nu a plâns” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a făcut publice, zilele trecute, mesaje primite de la urmăritoare, în care i se spune că iubitul ei a înșelat-o. Bărbatul ar fi fost văzut în compania unei tinere blonde, aceeași de fiecare dată. Fanii influenceriței cred, totuși, că este o simplă strategie la care Andreea Bostanica a apelat, scrie spynews.ro.
09:50
Meta concediază mii de angajați. Mark Zuckerberg e pe cale să închidă o divizie anunțată „cu surle și trâmbițe” # UNIMEDIA
Metaversul, proiectul prezentat drept viitorul companiei conduse de Mark Zuckerberg și care a stat la baza rebrandingului din 2021, își pierde din importanță în strategia Meta. Vor fi concedieri din mega-companie, scrie protv.ro.
09:40
Cel mai intens atac al rușilor asupra Ucrainei, cu rachete balistice, de la începutul anului. Explozii și întreruperi de curent la Kiev, zeci de victime la Harkov # UNIMEDIA
Forţele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți un atac masiv asupra Kievului și Harkovului, provocând victime în rândul populației și noi daune infrastructurii în plină iarnă. A fost cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an lansat de ruși asupra Ucrainei, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
09:30
„Ultima Noapte la Madrid” – monodrama despre marea iubire a lui Picasso, pe scena Teatrului „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Ultima Noapte la Madrid”, o monodramă realizată în regia lui Vitalie Drucec, adaptată după piesa „Femeile lui Picasso – Jacqueline” de Brian McAvera. Reprezentația va avea loc miercuri, 14 ianuarie, la ora 18:30.
09:30
Accident cumplit pe traseul Bălți-Chișinău: O Skoda s-a izbit frontal într-un Mercedes, după ce a ieșit la depășire, pe contrasens # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs aseară, în jurul orei 17:30, pe traseul Bălți–Florești, în apropierea drumului de acces spre localitatea Cubolta. Două automobile au fost grav avariate în urma impactului, conform unor imagini publicate pe rețele.
09:20
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului # UNIMEDIA
După aproape două decenii de prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” se pregătește să iasă din grila PRO TV. Postul TV va opri difuzarea show-ului pe 6 februarie 2026, decizia fiind luată în principal din cauza scăderii ratingului, într-un context în care obiceiurile de consum media s-au schimbat semnificativ. Ce a făcut prezentatorul după primirea veștii și cum a ales să își petreacă acel moment. Cu cine a petrecut timpul, transmite cancan.ro.
Acum 4 ore
09:10
Istoria a fost marcată de implementarea Regulamentului Organic în Moldova și de catastrofa feroviară de la Ciurea.
09:10
(video) „Ce înseamnă că anul ăsta nu m-ai chemat?”. Botgros nu vrea să piardă nicio ocazie de a fi premiat, la VIP Magazin. Ciorănică: „Am probleme cu el” # UNIMEDIA
Jurnalista Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei VIP Magazin, care oferă premii persoanelor publice din Republica Moldova a vorbit, într-un interviu realizat de Dorin Galben, că maestrul Nicolae Botgros, actual deputat în Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), îi creează adevărate bătăi de cap. Potrivit acesteia, dirijorul Orchestrei „Lăutarii” nu acceptă ușor ideea de a lipsi din topurile sau edițiile anuale ale evenimentului.
08:50
Având doi avocați, fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că l-a lovit mortal cu mașina de serviciu pe Mihai Beșliu, spune că se descurcă „în mod normal” cu unul singur.
08:40
(foto) „Arșii schiază”: Incendiul din Crans-Montana, soldat cu 40 de morți, ironizat într-o caricatură. Revista Charlie Hebdo, vizată de o plângere # UNIMEDIA
Un cuplu de avocați a depus în Elveția o plângere împotriva revistei franceze de satiră Charlie Hebdo, după publicarea, pe 9 ianuarie, a unei caricaturi despre incendiul mortal dintr-un bar din stațiunea Crans-Montana, transmit stirileprotv.ro.
08:30
Leii întâlnesc dragostea în moduri neașteptate, iar Taurii se pot simți astăzi limitați: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi plină de surprize și revelații pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce stelele își joacă rolul, nativii fiecărui semn vor trebui să navigheze prin provocările și bucuriile specifice.
08:10
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi ajunul Sfântului Vasile: Tradiții și semne care prevestesc un an bun # UNIMEDIA
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani - Anul Nou pe rit vechi sau ajunul Sfântului Vasile. Conform tradiţiei, în ajunul sărbătorii de la mic la mare merg cu uratul pe la casele gospodarilor, iar mâine, 14 ianuarie, copiii vor umbla din casă în casă cu semănatul.
08:00
Euro crește, în timp ce Dolarul se menține stabil: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
„Drum lin spre ceruri”. Medicul Svetlana Canțîr, angajată a Dispensarului Republican de Narcologie, a murit prematur # UNIMEDIA
Medicul Svetlana Canțîr, angajată a Dispensarului Republican de Narcologie, s-a stins din viață prematur la data de 12 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de colectivul instituției medicale, care și-a exprimat profunda durere față de pierderea colegei.
07:30
(foto) Avea o cicatrice pe frunte, dar acum nu o mai recunoști. Maria Kovalciuk, tânăra torturată în Dubai, a trecut printr-o transformare uimitoare # UNIMEDIA
Maria Kovalchuk, tânăra din Ucraina care a fost găsită grav rănită la marginea unui drum din Dubai, a reușit să scape de scaunul cu rotile și să înceapă o nouă viață departe de casă, mai exact în Norvegia, scrie protv.ro.
07:20
Frig și cer noros în ajun de Anul Nou pe stil vechi: Meteorologii promit temperaturi scăzute pe tot parcursul zilei # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții atmosferice stabile, fără precipitații semnificative, cu cer variabil între înnorat și parțial senin.
Acum 6 ore
07:10
Șocul începutului de an: Antrenorul Xabi Alonso, dat afară de la Real Madrid, după înfrângerea cu Barcelona. Cine a venit în locul său # UNIMEDIA
La o zi după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona (3-2), Real Madrid a anunţat plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa, transmit stirileprotv.ro.
Acum 12 ore
22:20
Mărgineanu: „Am auzit ideea cumpărării voturilor deputaților din Parlament pentru a vota unirea. Se spune că astfel Moldova ar deveni parte a NATO și UE” # UNIMEDIA
Juristul Iurie Mărgineanu declară că în spațiul public se discută despre posibila cumpărare a voturilor unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova pentru a susține unirea cu România, fapt care, în opinia sa, ridică riscuri serioase pentru suveranitatea statului și respectarea Constituției. „Se spune că astfel Moldova ar deveni parte a NATO și UE”, a scris acesta pe rețele.
Acum 24 ore
22:10
Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. „La Măruță” nu mai există începând de luna viitoare. Ce spune vedeta # UNIMEDIA
Cătălin Măruță va rămâne fără emisiunea care l-a consacrat la PRO TV din România, după ce postul a anunțat că formatul „La Măruță” se va încheia începând cu 6 februarie 2026, scrie presa română.
21:50
Faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe mai multe străzi din sectorul Botanica al capitalei # UNIMEDIA
Locuitorii de pe mai multe străzi din sectorul Botanica al capitalei rămân, mâine, 13 ianuarie, fără apă la robinete. Apă-Canal Chişinău anunță sistări, în legătură cu executarea unor lucrări planificate.
21:40
Beți, grăbiți și fără centură de siguranță: Peste 3 370 de șoferi, trași pe dreapta de polițiști, în weekend # UNIMEDIA
În weekendul trecut, polițiștii din întreaga țară au depistat peste 3 370 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în cadrul acțiunilor de monitorizare și prevenire a accidentelor.
21:20
Stare de urgență în Anglia unde zeci de mii de locuințe au rămas fără apă din cauza furtunii Goretti # UNIMEDIA
Zeci de mii de locuințe din comitatele Sussex și Kent, sudul și sud estul Angliei, au rămas fără apă, iar furnizorul South East Water dă vina pe vremea rece și pe furtuna Goretti pentru probleme, școlile și bibliotecile fiind închise pentru o zi întreagă, scrie adevărul.ro.
21:00
Ultima oră! Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru 3 ani. A declarat pe rețele că în țara vecină „nu-s drone, iar viața e pașnică” # UNIMEDIA
Vicepreședintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), Adrian Dulgher, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru zdg de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina.
20:50
Apel al liderei opoziției din Venezuela către Papa Leon. În ce dosar i-a cerut să facă presiuni # UNIMEDIA
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, s-a întâlnit luni cu Papa Leon la Vatican și a anunțat ulterior că i-a cerut Suveranului Pontif să facă presiuni asupra Caracasului pentru eliberarea prizonierilor politici, informează Reuters, citată de hotnews.ro.
20:40
Doliu în lumea culturii. Scriitorul Vitalie Zagaievschi a trecut în neființă: „Dumnezeu să-l odihnească în pace” # UNIMEDIA
Scriitorul Vitalie Zagaievschi a trecut în neființă. Anunțul trist a fost făcut de Biblioteca Cosăuți din raionul Soroca, care a adresat condoleanțe familiei îndurerate.
20:10
Chișinăul prelungește atmosfera de sărbătoare: Târgul de Crăciun rămâne deschis până pe 25 ianuarie # UNIMEDIA
Târgul de Crăciun din PMAN va fi prelungit până pe data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Despre aceasta a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale.
20:00
Uniunea Europeană anunță măsuri fără precedent împotriva Iranului. Diplomații republicii islamice, interziși în Parlamentul European # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, anunță restricționarea accesului diplomaților iranieni în sediile PE, ca semn de sprijin pentru protestele din Iran, scrie adevărul.ro.
19:40
Ultima oră! Tarifele la energie vor crește cu 5%, ca urmare a includerii costurilor pentru construcția liniei Vulcănești–Chișinău. Junghietu: „Asta înseamnă câțiva bănuți” # UNIMEDIA
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău vor fi reflectate în tariful la energie, însă acest lucru nu înseamnă automat scumpirea imediată a facturilor. Despre aceasta a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.
19:30
(video) „Cu Emilian sunt gata să fac pace, pe Doina n-am iertat-o”. Rodica Ciorănică rupe tăcerea la ani distanță după scandalul cu „Omul secolului” și premierea lui Voronin: Și-au făcut PR # UNIMEDIA
În anul 2021, fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a fost desemnat „Omul Secolului”, distincție care a stârnit controverse în spațiul public. La acel moment, mai mulți artiști și influenceri autohtoni s-au declarat indignați de decizia organizatorilor, iar unii dintre cei premiați au ales să renunțe la trofeele primite, criticând atât evenimentul, cât și pe jurnalista Rodica Ciorănică. La câțiva ani distanță, aceasta afirmă că a depășit acel episod și că este împăcată cu sine. Într-un interviu acordat lui Dorin Galben, jurnalista a declarat că este dispusă să facă pace doar cu actorul Emilian Crețu, în timp ce pe Doina Danielean spune că nu a reușit să o ierte.
19:00
(foto) Vladislav Ursu a început în forță anul 2026. Tenismenul a cucerit Cupa Italiei în componența echipei „Top Spin Messina” # UNIMEDIA
Sportivul Vladislav Ursu a început în forță anul 2026. Tenismenul a cucerit Cupa Italiei în componența echipei „Top Spin Messina”, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
19:00
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără precedent” # UNIMEDIA
Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile în estul Indiei, declanșând o operațiune de căutare masivă pentru a-l captura și a proteja localnicii, scrie adevărul.ro.
18:20
Alertă sanitară la Ungheni, după depistarea unui focar de pestă porcină: Raionul, în carantină pentru 30 de zile # UNIMEDIA
În legătură cu depistarea unui caz de pestă porcină africană în satul Zagarancea, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Ungheni a declarat carantină pe o perioadă de cel puțin 30 de zile pe tot teritoriul raionului începând cu 9 ianuarie.
18:10
(foto) Un sac cu bani îngropat, găsit în Norvegia: Se speculează că provin din cel mai mare jaf din istoria țării, din 2004 # UNIMEDIA
Un sac plin cu bani a fost găsit în Sandnes, oraș din Norvegia, în timpul unor lucrări de excavare. Polițiștii sunt de părere că banii ar putea proveni din jaful Nokas din 2004, cel mai mare din istoria Norvegiei, scrie adevarul.ro.
18:00
Dodon, după ce Maia Sandu a declarat că ar vota pentru reunirea RM cu România: Ea crede că românii sunt naivi și o vor accepta în fruntea noului stat # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a comentat declarația președintei Maia Sandu, care a mărturisit, pentru prima oară, că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, ar vota pentru. „Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine. Și cu gândul la propriul viitor. Iar de Constituție nici nu mai spunem nimic, pentru Maia Sandu Constituția moldovenească nu este un document cu autoritate, chiar dacă a depus jurământul pe Legea Supremă de 2 ori”, a menționat fostul șef de stat.
17:50
Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin: Anunțul Comisiei Europene # UNIMEDIA
O reluare a dialogului Uniunii Europene cu preşedintele rus Vladimir Putin, evocată recent de preşedintele francez Emmanuel Macron şi de premierul italian Giorgia Meloni, nu este încă pe agendă, a declarat luni o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, scrie digi24.ro.
17:40
(video) Moment viral la o grădină zoologică din Polonia: Un cerb minuscul provoacă un rinocer de 1,7 tone. Cum s-a terminat confruntarea # UNIMEDIA
Un cerb muntjac, de nici jumătate de metru, a devenit vedetă pe internet după ce a avut curajul să se ia la „trântă” cu un rinocer uriaș, într-un moment filmat la Grădina Zoologică din Wrocław, relatează adevărul.ro.
17:30
(video) Nicanor Ciochină, interviu la câteva zile înainte de pledoariile pe dosarul accidentului tragic din Boldurești: „Unele canale de știri aveau sentința cu 2 ani în urmă” # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, care este învinuit de accidentul tragic, soldat cu moartea lui Mihai Beșliu, un băiat de 14 ani, fiind bănuit și de părăsirea locului faptei, dar și că ar fi încercat să ascundă urmele tragediei, a acordat un interviu pentru LIFE.MD. În cadrul discuției, care a avut loc la domiciliul familiei Ciochină și a durat peste două ore, acesta susține că acuzațiile care i se aduc ar fi nefondate și afirmă că dosarul ar fi fost „fabricat”.
17:30
(foto) „Ei sunt Elizabeth Taylor și Richard Burton ai acestei generații”. Cuplul hot format din Timothee Chalamet și Kylie Jenner face senzație # UNIMEDIA
Timothée Chalamet, câștigător al premiului pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un film muzical sau comedie pentru filmul „Marty Supreme”, a pozat cu mult râvnita statuetă în sala de presă, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Premiilor Globul de Aur, la Beverly Hilton, pe 11 ianuarie 2026, în Beverly Hills, California, scrie Okmagazine.ro.
17:20
Ultima oră! Dezbaterile judiciare pe cazul fostului primar de Boldurești, suspendate. Nicanor Ciochină va merge la Curtea Constituțională # UNIMEDIA
Procesul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat că l-a lovit mortal pe Mihăiță, a fost suspendat temporar. Instanța a decis astăzi să aștepte decizia Curții Constituționale, unde Ciochină va contesta anumite aspecte ale procedurii”, scrie zdg.md.
17:10
ANSA, despre lista scursă pe rețele a mai multor avicole „implicate în scandalul metronidazol”: Au fost efectuate controale, iar probele negative au permis continuarea activității în unele # UNIMEDIA
Director general al Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață, a oferit mai multe informații despre apariția unei liste cu agenți economici care vând carne de păsări și ouă și vizate în scandalul cu metronidazol. „Au fost efecutate controale, iar întreprinderile unde rezultatele probelor au fost negative pot comercializa în continuare ouă și carne de pasăre”, a menționat Musteață.
17:00
Proprietarul clubului din Crans Montana, plasat în detenţie preventivă pentru trei luni, după incendiul devastator din noaptea de Anul Nou # UNIMEDIA
Un tribunal din cantonul elveţian Valais a ordonat luni plasarea în detenţie preventivă pentru trei luni a unuia din co-proprietarii barului din staţiunea de schi Crans-Montana unde un incendiu a provocat 40 de morţi şi 115 răniţi în noaptea de Anul Nou, scrie observatornews.ro.
16:50
Veste proastă pentru proprietarii mașinilor și motocicletelor electrice din RM: Din acest an, sunt obligați să achite taxa de drum anuală. Cum se calculează # UNIMEDIA
În ultimii ani, mai multe ţări europene au început a renunţa la facilităţile fiscale oferite maşinilor electrice şi au început a gândi moduri prin care să poată colecta taxe şi de la proprietarii acestora. Republica Moldova avea până recent două facilităţi fiscale majore pentru automobilele electrice — cota 0% la TVA la importul acestora şi scutire totală de la taxa de drum anuală. Dar, de la 1 ianuarie 2026, Moldova a început aplicarea unei taxe de drum per kilogram la maşinile electrice, punând punct perioadei de scutiri totale pentru ele, scrie Piața Auto.
16:40
Durere mare în familia Tanei Vander. Influencerița și femeia de afaceri a anunțat pe rețelele sociale decesul tatălui său, publicând un mesaj scurt, dar plin de durere.
16:30
(video) Maia Sandu: Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu, cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut. Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre Republica Moldova și România, aceasta ar vota da, scrie digi24.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.