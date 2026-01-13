Noi taxe pentru pasageri și însoțitorii lor în aeroporturile din Anglia
UNIMEDIA, 13 ianuarie 2026 15:40
O simplă îmbrățișare la terminalul unui aeroport britanic poate costa până la 13 lire (15 euro). De la 1 ianuarie 2026, aeroporturile din Regatul Unit au introdus taxe pentru opririle cu mașina în zonele de sosiri și plecări, chiar și pentru câteva minute, scrie adevărul.ro.
Acum 30 minute
15:40
15:40
Ziua se va schimba în noapte: Astronomii confirmă oficial data pentru cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Va dura peste 6 minute # UNIMEDIA
Astronomii au confirmat oficial data a ceea ce deja numesc „cea mai lungă eclipsă solară a secolului”, un eveniment rar în care ziua se va transforma, aproape literal, în noapte. Întregi regiuni de pe Pământ se pregătesc pentru întuneric la prânz. Iar numărătoarea inversă a început deja discret, anten3.ro.
15:30
(video) Incendiu într-un bloc din sectorul Rîșcani al capitalei: Flăcări puternice ies pe fereastra unui apartament # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit astăzi într‑un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit imaginilor publicate pe rețele, flăcări vizibile ies pe fereastra unui apartament situat la etajul 1.
Acum 2 ore
15:00
UTM respinge acuzațiile că într-un cămin al instituției ar fi o invazie de gândaci: „Nu reflectă situația reală. Am dispus efectuarea unui control sanitar și monitorizăm condițiile” # UNIMEDIA
Universitatea Tehnică a Moldovei respinge informațiile apărute în spațiul public și pe rețelele de socializare privind presupuse condiții necorespunzătoare de igienă în Căminul nr. 15, de pe strada Pușkin nr. 39, unde s-a vorbit despre o posibilă invazie de gândaci. Reprezentanții UTM precizează că, în acest cămin, sunt cazați elevi ai Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici”, la solicitarea administrației instituției respective. „Menționăm că lucrările de dezinsecție în căminele UTM sunt efectuate sistematic, în două etape pe parcursul vacanței de vară, conform planului de întreținere aprobat”, precizează UTM.
14:50
Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a anunțat data alegerilor parlamentare, relatează MTI și agențiile de presă. Sulyok îi încurajează pe toţi cetăţenii ungari să participe la aceste alegeri legislative, scrie presa română.
14:40
(video) Modelul chinezesc Xiaomi SU7 Ultra, cu peste 1.500 CP a învins detaşat un Ferrari SF90 XX cu peste 1.000 CP, deşi costă de 12 ori mai puţin # UNIMEDIA
Modelul Xiaomi SU7 Ultra a fost unul din cele care au făcut constant furori în anul 2025, graţie celor peste 1.500 CP pe care-i are şi a unei acceleraţie fulminante. De asemenea, modelul chinezesc a marcat şi recorduri pe Nurburgring, iar în cursele directe pe care le-a avut a cam întrecut tot ce se putea, deşi în anumite condiţii, după mai multe încercări, maşina părea să intre într-un mod de putere redusă, probabil din cauza supraîncălzirii. Acum, însă, britanicii de la carwow au pus alături un Xiaomi SU7 Ultra şi un Ferrari SF90 XX în căldurile moderate de iarnă din Dubai, scrie Piața Auto.
14:30
Dmitri Medvedev îl ia peste picior pe Donald Trump și îi spune să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA” # UNIMEDIA
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat, ironic, că locuitorii Groenlandei ar putea ajunge să voteze pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu acționează rapid pentru a asigura controlul asupra insulei arctice, relatează agenția rusă Interfax, citată de TRT World, transmite Libertatea.
14:20
(video) „Cum e posibil?” Mama milionarului moldovean care se vrea președintele RM muncește în Italia, cu 10 €/ora: E vital pentru ea # UNIMEDIA
Mama lui Arte Popușoi, moldovean milionar stabilit în Italia, care visează să devină în viitor președintele Republicii Moldova, muncește în continuare, cu 10 euro pe oră. Tânărul a explicat, la un interviu cu Dorin Galben, de ce se întâmplă acest lucru, chiar dacă el are posibilitatea să-i asigure un viitor fără griji.
14:20
Reacția ASP, după ce 2 bărbați au fost reținuți de CNA, pentru că ar fi luat 2000 € euro ca să ajute un elev la șoferie să obțină permisul, la Comrat # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice (ASP) informează opinia publică că persoanele vizate în dosarul de trafic de influență anunțat de Centrul Național Anticorupție (CNA) la data de 13 ianuarie 2026 nu sunt angajați ai instituției.
14:10
Se scumpesc abonamentele mobile: Două companii mari din țară anunță prețuri mai mari, în contextul roamingului „gratuit” în UE # UNIMEDIA
De la 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova aflați în Uniunea Europeană, precum și europenii care vin în țara noastră, beneficiază de roaming fără costuri suplimentare, însă o parte dintre abonamente vor fi ajustate ca preț, anunță operatorii din domeniu. În acest context, UNIMEDIA a contactat mai multe companii de telefonie mobilă pentru a solicita un comentariu oficial.
14:10
Ministrul Apărării din Ucraina, Denis Șmîgal, demis de Rada Supremă și înaintat către o nouă funcție: Cine îi va lua locul # UNIMEDIA
Parlamentul Ucrainei a adoptat o hotărâre prin care l-a eliberat pe Denis Șmîgal din funcția de ministru al Apărării. Pentru această decizie au votat 265 de deputați, conform transmisiunii oficiale a ședinței plenare, scrie rbc.ua.
Acum 4 ore
13:50
Valerie Lungu, însărcinată sau nu? Influencerița clarifică situația după ce internetul a luat foc: „Aștept inelul” # UNIMEDIA
Valerie Lungu a publicat o filmare în care apare alături de iubitul ei în care acesta îi pune mâna pe burtică, iar urmăritorii vedetei au speculat că cei doi au luat o pauză de la social media pentru că ar urma să devină părinți, scrie cancan.ro.
13:40
Ultimul SMS din barul care a luat foc la Crans-Montana: „La mulți ani, mamă! Te iubesc mai mult ca orice pe lume!”, apoi Trystan a murit # UNIMEDIA
În noaptea de Revelion, un incendiu devastator în barul „Le Constellation” din Crans-Montana a curmat viețile a 40 de oameni, printre care Trystan Pidoux, un tânăr de 17 ani, relatează Libertatea, citând Tages-Anzeiger.
13:30
(video) Andrian Gavriliță: Pe fonul plecărilor cetățenilor din Moldova, PIB crește mai rapid decât economia, la general # UNIMEDIA
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, menționează că, cu cât mai puțini cetățeni rămân în Republica Moldova, cu atât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor crește mai mult. Declarația a fost făcută la emisiunea Новая неделя с Анатолием Голя de la tv8.
13:10
(video) Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava: Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga # UNIMEDIA
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena, până cel puţin la ora locală 11:00, şi pe Aeroportul din Bratislava, până la ora locală 11:15. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters, potrivit digi24.ro.
13:10
Daniel Stern, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din filmul „Singur Acasă”, a fost implicat într-un dosar de prostituție. Procesul actorului începe astăzi și urmează să fie analizate faptele de care este acuzat, scrie spynews.ro.
12:50
Responsabilii de la Bacul Moldovata informează că, din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe râul Nistru a devenit prea gros, ce face imposibilă circulația bacului în condiții de siguranță. În aceste condiții, începând de mâine, 14.01.2026, bacul nu va mai circula până la îmbunătățirea situației.
12:40
O bătrână din Italia, jefuită în propria locuință: Trei moldoveni, printre care și îngrijitoarea sa, au fost arestați # UNIMEDIA
O femeie de 83 de ani, alături de o prietenă, a fost jefuită de doi indivizi mascați, care au pătruns în locuința sa din Padova, Italia. Aceștia au sustras bijuterii și aproape 2.000 de euro, iar autoritățile judiciare italiene i-au arestat atât pe hoți, cât și pe îngrijitoarea proprietarei, toți trei fiind moldoveni, scrie presa italiană.
12:30
Un moldovean ar fi fost recrutat de FSB pentru a desfășura activități dușmănoase împotriva RM: Bărbatul, condamnat la 15 ani și obligat să achite peste 3,7 mil. lei prejudiciu # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui moldovean, recunoscut vinovatăde comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari.
12:20
Tragerea la sorți pentru desemnarea țărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena.
12:20
Anexarea Groenlandei: Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus în Camera Reprezentanților # UNIMEDIA
După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill, potrivit digi24.ro.
12:10
12:10
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi cât vor costa și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 14 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 9 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 4 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:10
(video) Cutremur în Italia, urmat de replici: Oamenii au ieşit speriaţi pe stradă. Seismul a fost precedat de un zgomot puternic # UNIMEDIA
Un cutremur a avut loc astăzi. 13 ianuarie, în Italia, urmat de replici. Toate clădirile publice au fost evacuate, în timp ce pompierii efectuează verificări. Cutremurul înregistrat în Forlì a fost precedat de un zgomot lung și puternic, informează Romaniatv.net.
Acum 6 ore
12:00
Un bărbat din capitală, bătut cu pumnii și picioarele până la moarte: Doi bărbați, trimiși după gratii # UNIMEDIA
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați la pușcărie, după ce au omorât un bărbat din capitală. Potrivit informațiilor, victima a fost bătută de agresori în urma unui conflict iscat la beție.
12:00
Tragedie la Lipcani: O femeie de 81 de ani a murit, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. De la ce a izbucnit focul # UNIMEDIA
O femeie în vârstă de 81 de ani din orașul Lipcani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în locuința sa. Tragedia a avut loc în seara de 12 ianuarie 2026, apelul la Serviciul 112 fiind recepționat la ora 20:14.
11:50
Ceban: PAS a distrus economia RM în 5 ani. Economia a crescut doar cu 0,4%, iar „kenții” umblă la statistica oficială. Ca în bancul cu prim-ministrul # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că „a distrus economia Republicii Moldova” în cei 5 ani de când se află la putere. „Și cel mai grav este că guvernarea nici măcar nu este conștientă de consecințele devastatoare ale acțiunilor sale. Pe ei îi interesează doar PR-ul, imaginea pe care o au, nu și starea reală a economiei. Știți ce au făcut cei din PAS, „kenți” ai zilelor noastre? Au început să umble la statistica oficială, astfel încât aceasta să arate așa cum le convine lor”, precizează edilul, într-o postare pe rețele.
11:50
Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță: Manevra din spatele concedierii. Ce salariu încasa prezentatorul # UNIMEDIA
Ies la iveală noi detalii după știrea bombă din lumea televiziunii din România. Cătălin Măruță e out de la ProTV, iar CANCAN.RO a aflat detalii din culise și ce s-a discutat în spatele ușilor închise, dar și ce salariu a încasat prezentatorul.
11:50
Miley Cyrus, cel mai dramatic look de la Globurile de Aur 2026. Artista a atras toate privirile pe covorul roșu # UNIMEDIA
Miley Cyrus a demonstrat încă o dată că știe exact cum să transforme covorul roșu într-un spectacol. La Globurile de Aur 2026, artista a apărut într-o ținută dramatică, complet neagră, semnată Saint Laurent, care a atras instant toate privirile, scrie profm.ro.
11:30
(video) „Sunt peste tot”. Invazie de gândaci la un cămin UTM. Studenții declară că solicitările lor de intervenție sunt ignorate de administrație: „Scump, dar condiții zero” # UNIMEDIA
Un student al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) susține că gândacii au invadat căminul nr. 15, iar condițiile de trai au devenit un pericol pentru sănătate. „Deși problema a fost semnalată administrației, nu s-au luat măsuri eficiente”, a scris acesta pe rețele.
11:20
„Ziua judecății, în ziua morții fiului”. Mama lui Mihăiță, disperată după suspendarea procesului ex-primarului de Boldurești: „Mai important e un culioc de bani murdari decât dreptatea?” # UNIMEDIA
Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani, lovit mortal la intrarea în satul Boldurești, a lăsat un mesaj pe rețele, plin de durere, după ce instanța a suspendat dezbaterile în dosarul fostului primar, Nicanor Ciochină și a stabilit următoarea ședință chiar în ziua comemorării fiului său. „Am o întrebare, însă e fără răspuns. S-a gândit bine judecătoarea când a pus data pentru ședința viitoare? Chiar așa de mare e batjocura?!”, se întreabă femeia disperată.
11:00
„Dacă nu ai dușmani, nu ești important de loc”. Prima reacție a lui Adrian Dulgher, declarat indezirabil în Ucraina, a stârnit ironii din cauza greșelilor gramaticale # UNIMEDIA
Vicepreședintele Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), Adrian Dulgher, a reacționat public după ce a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani.
10:50
(foto) S-au pomenit cu ofițerii CNA „în ospeție”, după ce ar fi cerut 2000 € de la un elev la șoferie, ca să-l ajute să ia examenul: Doi bărbați, reținuți # UNIMEDIA
Două persoane au fost reținute, la Comrat, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto. Acestea ar fi primit 2000 euro pentru a facilita susținerea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto, categoria B, în favoarea unei persoane terțe.
10:40
Adjunctul Evgheniei Guțul, sancționat de UE pentru destabilizarea RM, oprit de vameșii români de două ori la graniță: Petrov i-a dat în judecată # UNIMEDIA
Victor Petrov, adjunctul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea Republicii Moldova, scrie ziaruldeiasi.ro.
10:30
Alertă sanitară la Leova: Un focar de pestă porcină, depistat în zona Ocolului Silvic Băiuș. Autoritățile au instituit restricții pentru 30 de zile # UNIMEDIA
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Leova, în zona fondului forestier al Ocolului Silvic Băiuș, satul Hîrtop. Anunțul a fost făcut de Primăria orașului, pe rețelele de socializare.
10:10
(video) O dubiță s-a răsturnat pe acoperiș, în urma unui accident la Telecentru: Alte trei mașini, avariate. Au intervenit medicii și polițiștii # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a minim patru mașini s-a produs, cu puțin timp în urmă, la Telecentru. Imaginile video de la fața locului au fost transmise pe adresa redacției UNIMEDIA.
Acum 8 ore
10:00
Momentul revanșei pentru Ion Cuțelaba: „Hulk de Moldova” va urca din nou în octogon, în martie, la Las Vegas. Cine-i va fi adversarul # UNIMEDIA
Luptătorul moldovean Ion Cuțelaba îl va înfrunta pe francezul Oumar Sy în cadrul galei UFC Fight Night, programată pentru mijlocul lunii martie. Meciul va avea loc la Las Vegas.
09:50
Andreea Bostanica, acuzată că a înscenat infidelitatea iubitului ei. Influencerița ar fi știut dinainte de blonda din viața lui: „Nici măcar nu a plâns” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a făcut publice, zilele trecute, mesaje primite de la urmăritoare, în care i se spune că iubitul ei a înșelat-o. Bărbatul ar fi fost văzut în compania unei tinere blonde, aceeași de fiecare dată. Fanii influenceriței cred, totuși, că este o simplă strategie la care Andreea Bostanica a apelat, scrie spynews.ro.
09:50
Meta concediază mii de angajați. Mark Zuckerberg e pe cale să închidă o divizie anunțată „cu surle și trâmbițe” # UNIMEDIA
Metaversul, proiectul prezentat drept viitorul companiei conduse de Mark Zuckerberg și care a stat la baza rebrandingului din 2021, își pierde din importanță în strategia Meta. Vor fi concedieri din mega-companie, scrie protv.ro.
09:40
Cel mai intens atac al rușilor asupra Ucrainei, cu rachete balistice, de la începutul anului. Explozii și întreruperi de curent la Kiev, zeci de victime la Harkov # UNIMEDIA
Forţele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți un atac masiv asupra Kievului și Harkovului, provocând victime în rândul populației și noi daune infrastructurii în plină iarnă. A fost cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an lansat de ruși asupra Ucrainei, relatează Reuters, citat de hotnews.ro.
09:30
„Ultima Noapte la Madrid” – monodrama despre marea iubire a lui Picasso, pe scena Teatrului „Eugène Ionesco” # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” invită publicul la spectacolul „Ultima Noapte la Madrid”, o monodramă realizată în regia lui Vitalie Drucec, adaptată după piesa „Femeile lui Picasso – Jacqueline” de Brian McAvera. Reprezentația va avea loc miercuri, 14 ianuarie, la ora 18:30.
09:30
Accident cumplit pe traseul Bălți-Chișinău: O Skoda s-a izbit frontal într-un Mercedes, după ce a ieșit la depășire, pe contrasens # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs aseară, în jurul orei 17:30, pe traseul Bălți–Florești, în apropierea drumului de acces spre localitatea Cubolta. Două automobile au fost grav avariate în urma impactului, conform unor imagini publicate pe rețele.
09:20
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului # UNIMEDIA
După aproape două decenii de prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” se pregătește să iasă din grila PRO TV. Postul TV va opri difuzarea show-ului pe 6 februarie 2026, decizia fiind luată în principal din cauza scăderii ratingului, într-un context în care obiceiurile de consum media s-au schimbat semnificativ. Ce a făcut prezentatorul după primirea veștii și cum a ales să își petreacă acel moment. Cu cine a petrecut timpul, transmite cancan.ro.
09:10
Istoria a fost marcată de implementarea Regulamentului Organic în Moldova și de catastrofa feroviară de la Ciurea.
09:10
(video) „Ce înseamnă că anul ăsta nu m-ai chemat?”. Botgros nu vrea să piardă nicio ocazie de a fi premiat, la VIP Magazin. Ciorănică: „Am probleme cu el” # UNIMEDIA
Jurnalista Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei VIP Magazin, care oferă premii persoanelor publice din Republica Moldova a vorbit, într-un interviu realizat de Dorin Galben, că maestrul Nicolae Botgros, actual deputat în Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), îi creează adevărate bătăi de cap. Potrivit acesteia, dirijorul Orchestrei „Lăutarii” nu acceptă ușor ideea de a lipsi din topurile sau edițiile anuale ale evenimentului.
08:50
Având doi avocați, fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că l-a lovit mortal cu mașina de serviciu pe Mihai Beșliu, spune că se descurcă „în mod normal” cu unul singur.
08:40
(foto) „Arșii schiază”: Incendiul din Crans-Montana, soldat cu 40 de morți, ironizat într-o caricatură. Revista Charlie Hebdo, vizată de o plângere # UNIMEDIA
Un cuplu de avocați a depus în Elveția o plângere împotriva revistei franceze de satiră Charlie Hebdo, după publicarea, pe 9 ianuarie, a unei caricaturi despre incendiul mortal dintr-un bar din stațiunea Crans-Montana, transmit stirileprotv.ro.
08:30
Leii întâlnesc dragostea în moduri neașteptate, iar Taurii se pot simți astăzi limitați: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi plină de surprize și revelații pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce stelele își joacă rolul, nativii fiecărui semn vor trebui să navigheze prin provocările și bucuriile specifice.
08:10
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi ajunul Sfântului Vasile: Tradiții și semne care prevestesc un an bun # UNIMEDIA
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani - Anul Nou pe rit vechi sau ajunul Sfântului Vasile. Conform tradiţiei, în ajunul sărbătorii de la mic la mare merg cu uratul pe la casele gospodarilor, iar mâine, 14 ianuarie, copiii vor umbla din casă în casă cu semănatul.
Acum 12 ore
08:00
Euro crește, în timp ce Dolarul se menține stabil: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
