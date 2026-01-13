Noi taxe pentru pasageri și însoțitorii lor în aeroporturile din Anglia

11:50

Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că „a distrus economia Republicii Moldova” în cei 5 ani de când se află la putere. „Și cel mai grav este că guvernarea nici măcar nu este conștientă de consecințele devastatoare ale acțiunilor sale. Pe ei îi interesează doar PR-ul, imaginea pe care o au, nu și starea reală a economiei. Știți ce au făcut cei din PAS, „kenți” ai zilelor noastre? Au început să umble la statistica oficială, astfel încât aceasta să arate așa cum le convine lor”, precizează edilul, într-o postare pe rețele.