(video) A fost necesară aprobarea Honda! Italdesign anunță NSX Tribute
Autoblog.md, 13 ianuarie 2026 17:00
Încă un anunț notabil în cadrul Tokyo Auto Salon 2026 – proiectul exclusiv Honda NSX Tribute by Italdesign. Recunoscut oficial de Honda, reprezintă un omagiu adus unei icoane a performanței, reinterpretată în cheie contemporană prin stilizare, inginerie și producție ultra-limitată, toate gestionate integral de faimoasa casă de design. Legătura profundă dintre Italdesign și Japonia –
Acum 30 minute
17:00
Încă un anunț notabil în cadrul Tokyo Auto Salon 2026 – proiectul exclusiv Honda NSX Tribute by Italdesign. Recunoscut oficial de Honda, reprezintă un omagiu adus unei icoane a performanței, reinterpretată în cheie contemporană prin stilizare, inginerie și producție ultra-limitată, toate gestionate integral de faimoasa casă de design. Legătura profundă dintre Italdesign și Japonia –
Acum 2 ore
16:10
Președintele Republicii Coreea: „China ne-a ajuns din urmă și ne-a depășit tehnologic” # Autoblog.md
Președintele Republicii Coreea, Lee Jae Myung, a declarat într-un interviu că China a ajuns din urmă sau a depășit Coreea de Sud în numeroase domenii tehnologice și de capital, o schimbare care remodelează baza cooperării economice bilaterale. Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de vizita oficială a președintelui Lee în China, în fruntea
Acum 4 ore
15:20
(video) Tribut pentru Nissan GT-R R35: Ultimul bodykit LB și o ediție limitată cu două roadstere # Autoblog.md
La Tokyo Auto Salon 2026, Liberty Walk a prezentat în premieră mondială LB-WORKS R35 GT-R Final Edition – ultimul bodykit creat pentru generația R35 GT-R scoasă din producție. Totodată, a fost dezvăluit proiectul-colaborare Shinryaku-sha (侵略者 – „Agresorul / Invadatorul"), o creație istorică ce marchează prima colaborare adevărată a Liberty Walk cu o altă entitate. Vezi
Acum 6 ore
12:30
Škoda Auto a anunțat oficial numele noului său model electric de top. Noul Peaq va reprezenta vârful gamei mărcii cehe și va fi primul automobil de serie care materializează ideile prezentate de conceptul Vision 7S, introdus în primăvara anului 2022. Premiera mondială este setată pentru vara anului curent. Peaq – numele care subliniază poziția de
12:00
În această dimineață, Poliția Capitalei a fost sesizată despre producerea unui accident de circulație pe șoseaua Hîncești. Un automobil s-a răsturnat exact pe podul din cartierul Telecentru. Iată cum s-a întâmplat. Potrivit informațiilor preliminare, un Opel, condus de un tânăr de 23 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, s-a
11:30
Brussels Motor Show a oferit ocazia perfectă pentru a descoperi noua generație Mazda CX-5, un model care promite să impresioneze pasionații de automobile. Aceasta a fost premiera europeană publică a SUV-ului japonez, care va ajunge pe piața din Republica Moldova începând cu luna aprilie. Cu un preț de start de 32.600 de euro, noua CX-5
Acum 8 ore
10:30
După proiectul noului Grand Koleos, Renault face uz de platforma lui Geely Monjaro pentru a lansa un nou automobil. Renault Filante este numit un model flagship internațional. Filante este un crossover premium de segment E care reprezintă manifestul ambițios al International Game Plan 2027 al mărcii. Modelul marchează revenirea serioasă a Renault în segmentul premium
09:40
Articol de: Omnis Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de mașini și motociclete electrice înmatriculate în Republica Moldova vor fi obligați să achite taxa de drum, precum toți ceilalți șoferi. Până în 2026, vehiculele electrice erau exceptate de la această taxă, ca parte a politicilor de stimulare a mobilității ecologice și pentru a încuraja tranziția spre
Acum 12 ore
09:20
În sfârșit! După ce a fost prezentat publicului internațional pentru prima dată la Salonul Auto de la Paris din 2024 și până în prezent a fost produs în peste 100.000 de exemplare, compania XPeng Motors lansează în Europa noul model P7+. În funcție de piață, se va vinde în paralel cu P7 sau îl va
Acum 24 ore
20:10
Primul exemplar Zeekr 9X a ajuns oficial în Republica Moldova, marcând debutul celui mai mare și mai luxos SUV din portofoliul brandului Zeekr pe piața locală. Noul model a fost surprins chiar în momentul când era descărcat din containerul în care a venit din China. Clienții din Moldova au acces la trei versiuni/echipări bine dotate.
Ieri
14:50
La Salonul Auto de la Bruxelles (9-18 ianuarie), pe lângă noul EV2, KIA a mai dezvăluit trei noi modele complet electrice: versiunile de performanță ale EV3, EV4 și EV5. Aceste modele aduc filosofia GT – dinamism, implicare emoțională și caracter sportiv – în segmentele compact SUV, hatchback/fastback și C-SUV, demonstrând că electrificarea poate amplifica plăcerea
13:30
Noul Mercedes-Benz CLA a fost desemnat Mașina Anului 2026 în Europa în cadrul unui eveniment desfășurat la Salonul Auto de la Bruxelles. Juriul format din 59 de jurnaliști auto din 23 de țări europene a testat și evaluat zeci de modele, reducând lista la șapte finaliști. Mercedes-Benz CLA a acumulat 320 de puncte, devansând ocupantul
12:40
Pe fondul protestelor masive din Iran? Benzina 95 se scumpește cu aproape 20 de bani în Moldova # Autoblog.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță a doua cea mai notabilă scumpire a carburanților de la începutul anului curent. În a doua zi a lui 2026, instituția a informat că prețurile stabilite zilnic vor fi influențate, în primele două săptămâni, de aplicarea noilor valori a accizelor, majorarea nivelului contribuției în domeniul eficienței energetice și
11:50
Alături de noul CX-6e, Mazda a prezentat și noul CX-5 la Brussels Motor Show. Cu un limbaj de design Kodo actualizat și o dinamică de conducere rafinată, se anunță că noul CX-5 va fi primul disponibil și într-o nouă culoare de caroserie impresionantă: Navy Blue Mica. Premiera publică a mașinii în noua nuanță a avut
11:00
(video) Brussels 2026: Premieră – ediția limitată Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa # Autoblog.md
La Brussels Motor Show este prezentă și marca italiană Alfa Romeo. Aceasta a prezentat în premieră mondială Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, o serie limitată extrem de exclusivă formată din doar 10 unități pentru toată lumea. Acest model reprezintă primul rezultat concret al parteneriatului dintre Alfa Romeo și echipa Luna Rossa, simbol al sportivității și inovației
10:30
DS Automobiles a prezentat în premieră mondială conceptul „Taylor Made N°4 Concept" la Salonul Auto de la Bruxelles, pe standul mărcii din Hall 5. Conceptul a fost creat în colaborare cu pilotul britanic Taylor Barnard, noul membru al echipei DS PENSKE în campionatul ABB FIA Formula E World Championship. Un omagiu adus angajamentului DS în
10:10
BMW M GmbH a încheiat anul 2025 cu un nou record istoric de vânzări, marcând cea de-a 14-a creștere consecutivă și depășind pentru al șaptelea an la rând concurenții cu o marjă semnificativă. Totalul de 213.457 de vehicule vândute reprezintă o creștere de trei procente față de rezultatul excelent din anul anterior. Atât modelele high-performance,
09:30
Leapmotor și-a reconfirmat angajamentul față de o mobilitate electrică accesibilă și de înaltă calitate prin participarea la Salonul Auto de la Bruxelles 2026. Datorită parteneriatului strategic cu Stellantis, compania chineză accelerează creșterea internațională pe patru continente, fiind prezentă în prezent în peste 40 de piețe și dispunând de o rețea globală ce se apropie de
09:10
Peugeot a dezvăluit la Brussels Motor Show modelul 08 actualizat, un fastback inovator care combină eleganța franțuzească, dinamismul și practicabilitatea într-un mod unic în segmentul C. Cu o prezență vizuală și mai puternică, noi culori exclusive, semnături luminoase spectaculoase și o gamă completă de motorizări electrificate (inclusiv 100% electric), Peugeot 408 facelift își consolidează poziția
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
(video) Situație pe un bulevard din Chișinău. În ”lipsa” liniei duble continue un șofer a virat la stânga # Autoblog.md
O cameră de bord a filmat de curând următoarea situație. Un șofer care se deplasa pe bulevardul Decebal, direcția spre Gara Feroviară, a virat la stânga în intersecția cu strada Vorniceni, chiar dacă acest lucru nu se permite. Nu putem ști exact dacă șoferul a făcut manevra pentru prima dată sau conștient că încalcă, însă
19:50
(video) Hyundai a câștigat premiul Best of Innovation la CES 2026 pentru platforma robotică MobED # Autoblog.md
Compania Hyundai Motor Company a fost onorată cu premiul Best of Innovation în categoria Robotică la CES 2026 pentru noul MobED (Mobile Eccentric Droid), o platformă inovatoare dezvoltată de Robotics LAB din cadrul Hyundai Motor Group. Acesta reprezintă prima dată când Hyundai Motor primește distincția supremă Best of Innovation la CES, subliniind leadership-ul grupului în
18:40
Marca chineză Zeekr, parte din grupul Geely, a înregistrat la Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China, pentru certificare, trei versiuni ale noului SUV plug-in hybrid 8X. Cu această ocazie, ies la iveală câteva specificații ale modelului, care va fi poziționat sub Zeekr 9X ca un SUV mid-to-large premium. Lansarea este așteptată în prima jumătate
9 ianuarie 2026
18:30
Hyundai Motor Company a dezvăluit la Brussels Motor Show varianta complet electrică a modelului STARIA, vehiculul său emblematic de tip multi-purpose (MPV). STARIA Electric combină spațiul interior excepțional și versatilitatea versiunii cu motor termic cu avantajele mobilității zero emisii, tehnologie de încărcare ultra-rapidă și un nivel superior de confort, fiind gândit special pentru familii numeroase,
17:10
KIA Corporation a dezvăluit astăzi, 9 ianuarie 2026, la Salonul Auto de la Bruxelles, noul model EV2 – al șaselea vehicul electric dedicat al mărcii. Conceput ca punct de acces emoțional și accesibil în gama electrică, EV2 este un SUV compact din segmentul B, care combină un design îndrăzneț, spațiu interior peste așteptări pentru clasa
16:00
La Salonul Auto de la Bruxelles, astăzi, Mazda a prezentat oficial noul CX-6e (numit și EZ-60) – un SUV electric mid-size care redefinește plăcerea de a conduce în era electrificării. Dezvoltat prin colaborare globală (Japonia, Europa, China), modelul oferă experiența Jinba Ittai adaptată la condusul european și va fi disponibil în showroomurile europene din vara
15:10
Zeekr a prezentat astăzi, 9 ianuarie 2026, la Brussels Motor Show (Salonul Auto de la Bruxelles), noul model Zeekr 7GT. Este al patrulea model al mărcii pe piața europeană și cel mai rapid, de altfel fiind descris drept un Gran Turismo electric conceput special pentru piața europeană, deși inițial a fost lansat în China sub
13:10
Ediția 102 a Brussels Motor Show a început în această după amiază cu tradiționalul anunț. A 63-a ediție a concursului European Car of the Year, concurs independent, nesponsorizat de vreun producător auto sau susținut financiar de vreo companie terță, și-a anunțat câștigătorul pentru anul 2026. Marele premiu l-a luat noul Mercedes-Benz CLA. De notat că
12:30
Ministrul Infrastructurii din Moldova: „În ultimele 24 de ore am fost ”făcut” unicul responsabil pentru iarnă” # Autoblog.md
În ultimele 24 de ore, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova a fost făcut responsabil de situația proastă privind procesul de deszăpezire și răspândire a materialelor antiderapante. Multiple comentarii pe rețele de socializare au pus autoritățile într-o imagine proastă, mulți șoferi dorind intervenția "în aceeași secundă" cu momentul căderii precipitațiilor. Deși mesajele de
12:10
(video) Christian von Koenigsegg a parcurs 1500 km cu Regera în condiții de iarnă și nu a făcut niciun accident # Autoblog.md
Christian von Koenigsegg ne dă tuturor o lecție despre cum să conduci în siguranță în condiții de iarnă și să nu faci un accidente. Cheia succesului rămâne viteza adaptată. De curând s-a întors dintr-o vacanță cu familia, undeva la munte în Suedia, el fiind la volanul unui Koenigsegg Regera cu cel puțin 1
11:10
(video) Ninsoarea din 8 ianuarie 2026: Câte accidente de circulație au fost înregistrate în toată țara # Autoblog.md
În contextul ninsorilor abundente din ziua de ieri, polițiștii din întreaga țară au acționat în regim intens pentru menținerea ordinii publice și a siguranței rutiere. Echipele de patrulare au intervenit prompt la solicitările cetățenilor, au fluidizat traficul, au deblocat mijloace de transport și au acordat sprijin participanților la trafic aflați în dificultate. Însă, din păcate, […] Articolul (video) Ninsoarea din 8 ianuarie 2026: Câte accidente de circulație au fost înregistrate în toată țara apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
(video) CES 2026: Donut Lab și WATT Electric Vehicles colaborează la o platformă auto revoluționară # Autoblog.md
Compania finlandeză Donut Lab și producătorul britanic WATT Electric Vehicle Company (WATT) au anunțat un parteneriat strategic care promite să redefinească standardele în domeniul vehiculelor electrice. Colaborarea integrează tehnologia inovatoare de motoare în roată dezvoltată de Donut Lab cu platforma ultra-ușoară din aluminiu PACES a WATT, rezultând o arhitectură skateboard extrem de ușoară, performantă și […] Articolul (video) CES 2026: Donut Lab și WATT Electric Vehicles colaborează la o platformă auto revoluționară apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
(foto) Premieră: Toyota GR Yaris MORIZO RR e limitat la 100 de unități pentru Europa și 100 pentru Japonia # Autoblog.md
Mai multe expoziții cu tematică auto se desfășoară la început de ianuarie în paralel în lume, iar astăzi s-a deschis noua ediție a Tokyo Auto Salon, o alternativă pentru SEMA Show din SUA, dedicată mașinilor modificate, pieselor de performanță, a celor de schimb personalizate pentru piața secundară și alte tehnologii. Însă unii producători auto, mai […] Articolul (foto) Premieră: Toyota GR Yaris MORIZO RR e limitat la 100 de unități pentru Europa și 100 pentru Japonia apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
(video) Blocaj matinal temporar pe șoseaua Balcani. S-a răsturnat un camion lângă Grătiești # Autoblog.md
Poliția informează că la această oră, circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, este blocată pe ambele benzi. Blocajul a fost cauzat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 4:11, când un camion de model Mercedes, condus de un bărbat, a derapat de pe carosabil. În urma incidentului, vehiculul s-a răsturnat și […] Articolul (video) Blocaj matinal temporar pe șoseaua Balcani. S-a răsturnat un camion lângă Grătiești apare prima dată în Autoblog.md.
08:50
AUDI E5 Sportback a câștigat premiul „Mașina anului 2026 în China”, acordat în urma votului unui juriu format din experți din mass-media din domeniu. Concursul se desfășoară pe cea mai mare piață auto din lume din 2014 și este pentru prima dată când un Audi, indiferent de origine, ia marele premiu. De asemenea, în categoria […] Articolul Pentru prima dată un Audi, însă nu german, câștigă titlul de Mașina Anului în China apare prima dată în Autoblog.md.
8 ianuarie 2026
20:20
Punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal. Restricții temporare pentru circulația camioanelor # Autoblog.md
În contextul ninsorilor și al formării poleiului, polițiștii de frontieră aflați în misiune au intervenit prompt, oferind suport la împrăștierea materialului antiderapant pe traseele din zona de frontieră, pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță. Punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, fluxul de persoane și mijloace de transport […] Articolul Punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal. Restricții temporare pentru circulația camioanelor apare prima dată în Autoblog.md.
19:50
(video) L-au filmat chiar pasagerii. Cum un șofer s-a dat în spectacol pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân # Autoblog.md
S-au distrat, iar acum suportă rușinea? Doi tineri, pasageri într-un BMW X5, l-au filmat pe conducătorul mașinii cum dă dovadă de un comportament de nedescris. Totul s-ar fi întâmplat în noaptea zilei de 7 spre 8 ianuarie pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân. La moment, conturile de Instagram ale tutor celor menționați în imagini sunt […] Articolul (video) L-au filmat chiar pasagerii. Cum un șofer s-a dat în spectacol pe aleea bulevardului Mircea cel Bătrân apare prima dată în Autoblog.md.
18:50
În atenția participanților la trafic! Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale # Autoblog.md
Prognozele meteo s-au adeverit. După o noapte și dimineață cu precipitații sub formă de ploaie, pe o mare parte din teritoriul Republicii Moldova au căzut ninsori. În contextul unui trafic majorat pe mai multe trasee, din cauza întoarcerii la domicilii și în principal la Chișinău a celor plecați în sate de Crăciun, circulația s-a dovedit […] Articolul În atenția participanților la trafic! Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale apare prima dată în Autoblog.md.
18:20
(video) CES 2026: Senzație auto de la producătorul de aspiratoare robot Dreame Technology # Autoblog.md
Compania chineză Dreame Technology, un producător de produse casnice smart, prezent pe mai multe piețe inclusiv SUA, a făcut senzație la expoziția CES din Las Vegas. A anunțat divizia Dreame Auto și a arătat lumii trei automobile conceptuale. Dar de ce „miroase a Xiaomi” în toată această mișcare? Pe scurt despre Dreame Dreame a fost […] Articolul (video) CES 2026: Senzație auto de la producătorul de aspiratoare robot Dreame Technology apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
(video) CES 2026: ZF lansează AI Road Sense și prima tehnologie de anulare activă a zgomotului pentru șasiu # Autoblog.md
ZF a dezvăluit la Consumer Electronics Show (CES) 2026 două produse software noi care îmbunătățesc siguranța și confortul, permițând experiențe de condus specifice brandului auto care va alege să folosească aceste tehnologii. Ca parte a strategiei Chassis 2.0, care combină hardware inteligent, inteligență artificială și software pentru a activa funcționalități noi și caracteristici personalizate, ZF […] Articolul (video) CES 2026: ZF lansează AI Road Sense și prima tehnologie de anulare activă a zgomotului pentru șasiu apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Volvo Cars a anunțat noi detalii despre EX60, model care va fi prezentat peste două săptămâni. Principalul auto: o autonomie de până la 810 km pe o singură încărcare în configurație AWD, depășind orice alt vehicul electric creat până acum de companie și chiar concurenții recenți. Modelul transformă anxietatea autonomiei în confort, demonstrând că trecerea […] Articolul (foto) Volvo anunță autonomia noului EX60 și revenirea fostului designer-șef apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
(video) CES 2026: Anunțurile Geely Auto Group, inclusiv despre o potențială expansiune americană # Autoblog.md
Geely Auto Group a participat pentru a treia oară consecutiv la Consumer Electronics Show (CES) 2026, consolidându-și angajamentul de a conduce următoarea eră a mobilității inteligente. Pe măsură ce expoziția CES evoluează într-o platformă de inovație cross-industry condusă de AI, Geely a ocupat scena centrală pentru a dezvălui alte două realizări majore care vor redefini […] Articolul (video) CES 2026: Anunțurile Geely Auto Group, inclusiv despre o potențială expansiune americană apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) CES 2026: Donut Lab prezintă prima baterie solid-state din lume, gata să alimenteze vehicule de serie # Autoblog.md
Donut Lab a introdus la CES 2026 prima baterie all-solid-state din lume gata pentru utilizare în producția OEM de vehicule. Bateriile Donut solid-state vor fi puse imediat pe șosea, alimentând gama actuală Verge Motorcycles, inclusiv modelele Verge TS Pro și Ultra. Compania finlandeză Donut Lab, cunoscută pentru inovații în electrificare, modelează viitorul mobilității prin depășirea […] Articolul (video) CES 2026: Donut Lab prezintă prima baterie solid-state din lume, gata să alimenteze vehicule de serie apare prima dată în Autoblog.md.
7 ianuarie 2026
18:00
Anthony Hamilton, tatăl multiplului campion mondial Lewis Hamilton, a apărut recent pe platforma de socializare Instagram pentru a face un mare anunț. A lansat Hybrid World Commission (HWC) – un organism independent de consultanță și coordonare pentru a sprijini dezvoltarea de noi platforme de sporturi cu motor bazate pe festivaluri și care nu sunt campionate, […] Articolul Anthony Hamilton a publicat un draft de alternativă pentru Formula 1 apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) Toyota va participa în cursele de anduranță cu o mașină actualizată și sub un brand nou # Autoblog.md
TOYOTA GAZOO Racing (TGR) a anunțat că, pentru a se întoarce la principiile sale fondatoare, revine la denumirea „GAZOO Racing”. Rolul GAZOO Racing va fi să întărească crearea de mașini tot mai bune prin motorsport și formarea de talente. GAZOO Racing va concura în competiții automobilistice de top, precum WRC, precum și în competiții automobilistice […] Articolul (video) Toyota va participa în cursele de anduranță cu o mașină actualizată și sub un brand nou apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
Sony Honda Mobility (SHM) a organizat pe la CES 2026 o conferință de presă în care a conturat viziunea sa evolutivă pentru viitorul mobilității și a debutat următorul capitol al mărcii AFEELA. Sub tema „Mobilitate ca spațiu de divertisment creativ”, compania a prezentat AFEELA 1 ca model pre-producție, cu livrări programate să înceapă către clienți […] Articolul (video) CES 2026: Sony și Honda au anunțat a doua mașină – un SUV apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Boston Dynamics, liderul global în robotică mobilă și creatorul celebrului câine-robot Spot, a dezvăluit la noua ediție Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, versiunea de producție a noului robot umanoid Atlas. Robotul complet electric a fost prezentat în cadrul conferinței de presă a grupului Hyundai, care a inclus și o demonstrație live pe scenă […] Articolul (video) CES 2026: Noul robot Atlas va asambla mașini ale grupului Hyundai apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
După livrarea a peste 360.000 de exemplare în aproximativ doi ani, compania Xiaomi anunță primul pachet de actualizări consistente pentru primul său automobil. SU7 beneficiază de upgrade-uri în domeniile performanță, siguranță și tehnologie. Mașina din gama anului 2026 este valabilă de astăzi la precomandă în China (rezervare rambursabilă de 1000 yuani/123 euro), vânzările începând din […] Articolul (video) Xiaomi introduce primul pachet de actualizări consistente pentru sedanul SU7 apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
Pe 6 ianuarie 2026, la uzina Factory Two din Hefei, provincia Anhui, a fost produs automobilul cu numărul de ordine #1.000.000 al companiei NIO, marcând un moment semnificativ în parcursul său. NIO a avut nevoie de aproximativ 7 ani și 7 luni (de la mijlocul anului 2018 până la începutul anului 2026) pentru a atinge […] Articolul (video) În sfârșit! NIO sărbătorește producția unui milion de automobile apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
O nouă alertă: Polei, ghețuș, precipitații însemnate cantitativ cu posibile descărcări electrice, după care ger # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou Cod Galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. A intrat în vigoare noaptea trecută și va fi valabil până în după amiaza zilei de 9 ianuarie. Avertizarea acoperă fenomene meteorologice care pot afecta siguranța circulației și activitățile zilnice! Fenomenele prognozate și evoluția vremii Pe 7-8 […] Articolul O nouă alertă: Polei, ghețuș, precipitații însemnate cantitativ cu posibile descărcări electrice, după care ger apare prima dată în Autoblog.md.
6 ianuarie 2026
13:20
Articol de: Omnis Călătoriile cu mașina rămân una dintre cele mai îndrăgite modalități de a descoperi lumea. Totuși, oricât de atent ar fi planificat traseul, drumurile pot aduce surprize neprevăzute. Pentru ca vacanța să rămână lipsită de griji, în aplicația omnis a apărut o nouă funcționalitate – Asistența Rutieră Internațională, disponibilă în România sau Europa, inclusiv […] Articolul (P) Asistența Rutieră Internațională – sprijinul digital al moldovenilor apare prima dată în Autoblog.md.
