O nouă alertă: Polei, ghețuș, precipitații însemnate cantitativ cu posibile descărcări electrice, după care ger

14:00

În Chișinău a apărut la vânzare un Porsche 911 GT3 RS de ultimă generație. Este primul automobil de acest gen pentru care se caută un al doilea proprietar. Deși exemplarul are un parcurs declarat de 1000 de km, este considerat drept nou. Se cer nici mai mult, nici mai puțin de 275.000 de euro.