(foto) Volvo anunță autonomia noului EX60 și revenirea fostului designer-șef
Autoblog.md, 8 ianuarie 2026 12:00
Volvo Cars a anunțat noi detalii despre EX60, model care va fi prezentat peste două săptămâni. Principalul auto: o autonomie de până la 810 km pe o singură încărcare în configurație AWD, depășind orice alt vehicul electric creat până acum de companie și chiar concurenții recenți. Modelul transformă anxietatea autonomiei în confort, demonstrând că trecerea […] Articolul (foto) Volvo anunță autonomia noului EX60 și revenirea fostului designer-șef apare prima dată în Autoblog.md.
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum 2 ore
11:10
(video) CES 2026: Anunțurile Geely Auto Group, inclusiv despre o potențială expansiune americană # Autoblog.md
Geely Auto Group a participat pentru a treia oară consecutiv la Consumer Electronics Show (CES) 2026, consolidându-și angajamentul de a conduce următoarea eră a mobilității inteligente. Pe măsură ce expoziția CES evoluează într-o platformă de inovație cross-industry condusă de AI, Geely a ocupat scena centrală pentru a dezvălui alte două realizări majore care vor redefini […] Articolul (video) CES 2026: Anunțurile Geely Auto Group, inclusiv despre o potențială expansiune americană apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 4 ore
09:30
(video) CES 2026: Donut Lab prezintă prima baterie solid-state din lume, gata să alimenteze vehicule de serie # Autoblog.md
Donut Lab a introdus la CES 2026 prima baterie all-solid-state din lume gata pentru utilizare în producția OEM de vehicule. Bateriile Donut solid-state vor fi puse imediat pe șosea, alimentând gama actuală Verge Motorcycles, inclusiv modelele Verge TS Pro și Ultra. Compania finlandeză Donut Lab, cunoscută pentru inovații în electrificare, modelează viitorul mobilității prin depășirea […] Articolul (video) CES 2026: Donut Lab prezintă prima baterie solid-state din lume, gata să alimenteze vehicule de serie apare prima dată în Autoblog.md.
Acum 24 ore
18:00
Anthony Hamilton, tatăl multiplului campion mondial Lewis Hamilton, a apărut recent pe platforma de socializare Instagram pentru a face un mare anunț. A lansat Hybrid World Commission (HWC) – un organism independent de consultanță și coordonare pentru a sprijini dezvoltarea de noi platforme de sporturi cu motor bazate pe festivaluri și care nu sunt campionate, […] Articolul Anthony Hamilton a publicat un draft de alternativă pentru Formula 1 apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
(video) Toyota va participa în cursele de anduranță cu o mașină actualizată și sub un brand nou # Autoblog.md
TOYOTA GAZOO Racing (TGR) a anunțat că, pentru a se întoarce la principiile sale fondatoare, revine la denumirea „GAZOO Racing”. Rolul GAZOO Racing va fi să întărească crearea de mașini tot mai bune prin motorsport și formarea de talente. GAZOO Racing va concura în competiții automobilistice de top, precum WRC, precum și în competiții automobilistice […] Articolul (video) Toyota va participa în cursele de anduranță cu o mașină actualizată și sub un brand nou apare prima dată în Autoblog.md.
14:00
Sony Honda Mobility (SHM) a organizat pe la CES 2026 o conferință de presă în care a conturat viziunea sa evolutivă pentru viitorul mobilității și a debutat următorul capitol al mărcii AFEELA. Sub tema „Mobilitate ca spațiu de divertisment creativ”, compania a prezentat AFEELA 1 ca model pre-producție, cu livrări programate să înceapă către clienți […] Articolul (video) CES 2026: Sony și Honda au anunțat a doua mașină – un SUV apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
Boston Dynamics, liderul global în robotică mobilă și creatorul celebrului câine-robot Spot, a dezvăluit la noua ediție Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, versiunea de producție a noului robot umanoid Atlas. Robotul complet electric a fost prezentat în cadrul conferinței de presă a grupului Hyundai, care a inclus și o demonstrație live pe scenă […] Articolul (video) CES 2026: Noul robot Atlas va asambla mașini ale grupului Hyundai apare prima dată în Autoblog.md.
Ieri
12:10
După livrarea a peste 360.000 de exemplare în aproximativ doi ani, compania Xiaomi anunță primul pachet de actualizări consistente pentru primul său automobil. SU7 beneficiază de upgrade-uri în domeniile performanță, siguranță și tehnologie. Mașina din gama anului 2026 este valabilă de astăzi la precomandă în China (rezervare rambursabilă de 1000 yuani/123 euro), vânzările începând din […] Articolul (video) Xiaomi introduce primul pachet de actualizări consistente pentru sedanul SU7 apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
Pe 6 ianuarie 2026, la uzina Factory Two din Hefei, provincia Anhui, a fost produs automobilul cu numărul de ordine #1.000.000 al companiei NIO, marcând un moment semnificativ în parcursul său. NIO a avut nevoie de aproximativ 7 ani și 7 luni (de la mijlocul anului 2018 până la începutul anului 2026) pentru a atinge […] Articolul (video) În sfârșit! NIO sărbătorește producția unui milion de automobile apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
O nouă alertă: Polei, ghețuș, precipitații însemnate cantitativ cu posibile descărcări electrice, după care ger # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou Cod Galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. A intrat în vigoare noaptea trecută și va fi valabil până în după amiaza zilei de 9 ianuarie. Avertizarea acoperă fenomene meteorologice care pot afecta siguranța circulației și activitățile zilnice! Fenomenele prognozate și evoluția vremii Pe 7-8 […] Articolul O nouă alertă: Polei, ghețuș, precipitații însemnate cantitativ cu posibile descărcări electrice, după care ger apare prima dată în Autoblog.md.
6 ianuarie 2026
13:20
Articol de: Omnis Călătoriile cu mașina rămân una dintre cele mai îndrăgite modalități de a descoperi lumea. Totuși, oricât de atent ar fi planificat traseul, drumurile pot aduce surprize neprevăzute. Pentru ca vacanța să rămână lipsită de griji, în aplicația omnis a apărut o nouă funcționalitate – Asistența Rutieră Internațională, disponibilă în România sau Europa, inclusiv […] Articolul (P) Asistența Rutieră Internațională – sprijinul digital al moldovenilor apare prima dată în Autoblog.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Atelierul japonez de tuning, Kuhl Racing, a lansat recent o nouă serie de personalizare denumită „KUHL BLOCKER”, care include produse inovatoare, cum ar fi garda din oțel „IRON BUILD”. Acest pachet a fost creat special pentru modelul noul Land Cruiser 250 și va fi expus la Tokyo Auto Salon 2026. Seria IRON BUILD combină durabilitatea […] Articolul (foto) Kuhl Racing a făcut cum trebuie noul Land Cruiser Prado apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
Producătorii auto din China se pregătesc de utilizarea bateriilor solid-state. Brandul care vrea să fie primul # Autoblog.md
Pe 31 decembrie 2025, Hongqi, cea mai veche marcă de autoturisme, a anunțat că primul său acumulator solid-state a fost cu succes instalat într-un prototip de EHS5. Acesta a parcurs etapele de producție de probă și a marcat trecerea programului de la validarea în laborator la testarea pe vehicul real. Această realizare reprezintă un moment […] Articolul Producătorii auto din China se pregătesc de utilizarea bateriilor solid-state. Brandul care vrea să fie primul apare prima dată în Autoblog.md.
08:00
Autoritățile orașului Durlești, considerat al treilea ca mărime din Republica Moldova, au putut investi în ultimii ani în reconstrucția mai multor străzi importante. Acestea nu au văzut niciodată vreun tip de carosabil și acum au parte de cea mai accesibilă soluție: acoperire din beton. Mulți localnici spun mulțumesc și de atât, căci a dispărut veșnicul […] Articolul (video) No comment: Patru mașini au dat în același gard pe o stradă din Durlești apare prima dată în Autoblog.md.
5 ianuarie 2026
20:30
(foto) Poliția îndeamnă repetat la condus responsabil după ce mai mulți șoferi au derapat și s-au răsturnat # Autoblog.md
Poliția Națională informează că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile înregistrate pe teritoriul țării, au fost deja raportate cazuri de derapare și răsturnare a mijloacelor de transport. Pentru siguranța tuturor, Poliția recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul premergător și să […] Articolul (foto) Poliția îndeamnă repetat la condus responsabil după ce mai mulți șoferi au derapat și s-au răsturnat apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
În această după amiază, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări Cod Galben cu privire la fenomenele meteorologice care vor afecta teritoriul național în următoarele ore. Aceste avertizări sunt deosebit de importante pentru siguranța rutieră și pentru informarea corectă a cetățenilor! Detalii privind avertizările emise Avertizarea referitoare la polei și gheață este valabilă între […] Articolul Avertizări meteorologice pe teritoriul național: Ploaie, polei, ceață și ghețuș apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Renault a făcut un pas important în cadrul International Game Plan 2027, dezvăluind denumirea unui nou crossover premium – Filante. Acest vehicul inedit și îndrăzneț va întări ofensiva de produse a brandului dincolo de Europa, reprezentând al cincilea model dintr-un total de opt planificate. Câteva detalii despre Filante Noul model va fi făcut cunoscut la […] Articolul (video) Renault aduce denumirea Filante pe un model de serie apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
(video) Ambuscadă violentă în Mexic: Un Lamborghini al unui om de afaceri, ținta a peste 200 de gloanțe # Autoblog.md
Un atac armat șocant a avut loc înainte de Revelion în Zapopan, o suburbie bogată a Guadalajarei, unde omul de afaceri Alberto Prieto Valencia, cunoscut drept „El Prieto” sau „Don Beto”, a fost asasinat împreună cu fiica sa adolescentă și un bodyguard. Incidentul, descris de autorități ca o ambuscadă executată de aproximativ 30 de „sicarios”, […] Articolul (video) Ambuscadă violentă în Mexic: Un Lamborghini al unui om de afaceri, ținta a peste 200 de gloanțe apare prima dată în Autoblog.md.
13:40
Volkswagen a deschis ușile noul ID. Polo, oferind o primă privire asupra interiorului viitoarelor sale modele. Noua abordare de design holistic, definită în special de feedback-ul clienților, va caracteriza cockpitul modelelor ID viitoare. Printre caracteristicile principale se numără o claritate și calitate, precum și comenzi intuitive, adaptate și dezvoltate în continuare pe baza modelelor VW […] Articolul (video) Volkswagen dezvăluie o nouă generație de cockpituri – debut cu noul ID. Polo apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
Adrian Newey a părăsit Red Bull în favoarea Aston Martin acum un an, dar continuă să urmărească evoluția hypercar-ului său – RB17. Mașina în designul de producție, spre deosebire de prototip, este plină de modificări interesante. Aspectul a fost îmbunătățit cu blocuri optice, oglinzi retrovizoare și prize de aer mai sofisticate, printre altele. Caroseria, din […] Articolul (video) Proiectul Red Bull RB17 a obținut forma de producție apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
Ram Trucks răspunde cererilor insistente ale clienților și lansează pentru gama anului 2027 varianta Power Wagon echipată cu motorul legendar Cummins H.O. turbo diesel de 6.7 litri – o premieră absolută! Până acum Power Wagon era o echipare orientată spre off-road a modelului heavy-duty Ram 2500 (cu cabină crew și benă scurtă) și se oferea […] Articolul (video) Premieră absolută: Ram Power Wagon Diesel apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
Astăzi, 5 ianuarie 2026, Zeekr a anunțat oficial denumirea celui de-al patrulea SUV din gamă. Speculat inițial drept 9S, noul 8X va fi poziționat ca un SUV flagship de înaltă performanță. Lansarea este așteptată în prima jumătate a anului 2026. Specificații și platformă Zeekr 8X este construit pe platforma SEA-S (Sustainable Experience Architecture) și se […] Articolul (video) 8X este denumirea celui de-al patrulea SUV marca Zeekr apare prima dată în Autoblog.md.
08:40
Geely Auto a raportat un volum anual de vânzări de 3.024.567 de unități pentru anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 39% față de anul precedent! Această performanță impresionantă a fost impulsionată în mare parte de segmentul vehiculelor (NEV – electrice+hibride), care a înregistrat o creștere de 90%, ajungând la 1.687.767 milioane de unități. […] Articolul (video) Geely, pe urmele BYD cu mare optimism! Plus 39% vânzări în 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
4 ianuarie 2026
17:50
Poliția Națională a informat că, în mai multe zone ale țării ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă. Se recomandă șoferilor care pornesc la drum să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile meteo și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule. Totodată, înainte de deplasare, informați-vă despre starea […] Articolul Trei anunțuri făcute astăzi de Poliția Națională pentru șoferii din Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
3 ianuarie 2026
19:40
S-a anunțat Cod Galben de condiții complicate ale vremii! Cum trebuie să reacționeze șoferii și pietonii # Autoblog.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova în intervalul 4 ianuarie 2026, ora 10:00 – 5 ianuarie 2026, ora 14:00. Fenomenele vizate includ polei pe arii extinse, depuneri de lapoviță și formarea ghețușului pe carosabil, ceea ce va crea condiții complicate de circulație și deplasare. […] Articolul S-a anunțat Cod Galben de condiții complicate ale vremii! Cum trebuie să reacționeze șoferii și pietonii apare prima dată în Autoblog.md.
2 ianuarie 2026
19:00
Karma Automotive a anunțat sfârșitul producției modelului Revero, un hibrid în serie care a reprezentat nucleul gamei companiei timp de opt ani. Ultimul exemplar, botezat Aeterna și vopsit într-o culoare unică, a fost asamblat în decembrie 2025, simbolizând nu doar încheierea unei linii de producție, ci și tranziția către un viitor electric pentru marca americană […] Articolul (video) Karma Revero a fost scos din producție apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
Chery Group rămâne, pentru al 23-lea an consecutiv, cel mai mare exportator auto al Chinei # Autoblog.md
În 2025, Chery Group a exportat 1.344.020 vehicule peste hotare din totalul de 2.806.393 vehicule vândute, înregistrând o creștere de 17.4% față de anul anterior. Astfel, și-a menținut poziția de lider printre producătorii chinezi de autoturisme la export pentru al 23-lea an consecutiv. În medie, un vehicul Chery era exportat la fiecare 23 de secunde […] Articolul Chery Group rămâne, pentru al 23-lea an consecutiv, cel mai mare exportator auto al Chinei apare prima dată în Autoblog.md.
14:40
Gigantul chinez BYD se autodeclară de la începutul lui 2026, repetat un campion al vânzărilor (acasă printre companii auto, printre mărci auto și pe piața globală de NEV-uri). Compania sărbătorește două noi realizări istorice. BYD a livrat peste 4.6 milioane de vehicule cu energie nouă (hibride+electrice) în 2025, revendicând cu mândrie titlul de campion mondial […] Articolul BYD își continuă ascensiunea globală: Rezultatele vânzărilor în 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
13:20
Un Ford Kuga din flota INSP s-a oprit într-un stâlp din satul Hirova. Cum explică autoritățile accidentul # Autoblog.md
Un alt accident, care s-a produs în prima zi a anului 2026, a devenit viral în mediul online, adunând la moment peste 600 de reacții și comentarii la postarea originală. Lumea se întreabă cum s-a putut întâmpla, din motiv ce a avut loc pe un drum fără asfalt, iar mașina implicată are AWD. Să fi […] Articolul Un Ford Kuga din flota INSP s-a oprit într-un stâlp din satul Hirova. Cum explică autoritățile accidentul apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Pe parcursul anului 2025, piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost caracterizată de o volatilitate moderată, cu o tendință generală de scădere a prețurilor față de începutul anului, fiind înregistrate spre finalul perioadei niveluri minime record. În cazul benzinei 95, prețul maxim (24.79 lei/litru), a fost consemnat în perioada 25–28 ianuarie 2025, iar prețul […] Articolul De ce se scumpesc brusc carburanții de la începutul anului și în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
12:10
(video) Accident la intrare în Sipoteni. Un BMW a ars de tot după lovirea unui tractor # Autoblog.md
Aseară, în jurul orei 18:00, Poliția din Călărași a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R1, la intrarea în satul Sipoteni. S-a stabilit că un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui BMW, care se deplasa din direcția Călărași spre municipiul Chișinău, a lovit în spate un tractor care se […] Articolul (video) Accident la intrare în Sipoteni. Un BMW a ars de tot după lovirea unui tractor apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
Prostia costă! Tânăr din Călărași, condamnat la închisoare pentru incendierea unei mașini de poliție # Autoblog.md
Judecătoria Strășeni, sediul Călărași, a pronunțat recent o sentință de condamnare a unui tânăr de 19 ani, care a fost acuzat de nimicirea bunurilor unei persoane cu funcție de răspundere în scopul sistării activității de serviciu, prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane. Instanța a examinat cauza în procedură simplificată, pe baza […] Articolul Prostia costă! Tânăr din Călărași, condamnat la închisoare pentru incendierea unei mașini de poliție apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
Transferul drepturilor asupra mărcii Alpina din 1 ianuarie 2026 marchează lansarea BMW ALPINA ca marcă independentă exclusivă sub umbrela BMW Group. Accentul inițial va fi pus pe activarea mărcii. Elementele cheie ale mărcii BMW ALPINA sunt numite următoarele: echilibrul unic între performanțe maxime și confort superior la condus, combinate cu caracteristici de conducere distinctive. Acestea […] Articolul BMW ALPINA e denumirea noului brand exclusiv al BMW Group apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
Ram Trucks anunță revenirea legendarului TRX pentru gama anului 2027, marcând totodată relansarea diviziei SRT Performance și primul model SRT Ram după aproape două decenii. Cu un upgrade sub capotă, noul Ram 1500 SRT TRX devine cel mai puternic pickup half-ton pe benzină de serie. Performanță și Motorizare Suspensie și Capacități Off-Road Design Exterior și […] Articolul (video) Prima premieră din 2026: Noul Ram 1500 SRT TRX apare prima dată în Autoblog.md.
09:00
În atenția călătorilor! La această oră se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la PTF Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La PTF Leușeni aglomerația a început mai devreme și se mențin valorile de trafic majorat pe același sens. Autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind […] Articolul Primul val de moldoveni care pleacă? Trafic intens la PTF Sculeni și Leușeni apare prima dată în Autoblog.md.
1 ianuarie 2026
13:50
Expresia populară „Cum petreci anul, așa îl vei întâlni” sau „Cum îți petreci începutul de an, așa îți va merge tot restul anului, sugerează că modul în care începi Noul An influențează întregul an, deci este bine să-l întâmpini cu speranță, bucurie, planuri pozitive, alături de cei dragi, nu cu singurătate or cu dezamăgiri, pentru […] Articolul Start 2026: Două Dacii s-au ciocnit pe bulevardul Dacia apare prima dată în Autoblog.md.
31 decembrie 2025
14:00
În Chișinău a apărut la vânzare un Porsche 911 GT3 RS de ultimă generație. Este primul automobil de acest gen pentru care se caută un al doilea proprietar. Deși exemplarul are un parcurs declarat de 1000 de km, este considerat drept nou. Se cer nici mai mult, nici mai puțin de 275.000 de euro. Lista […] Articolul Un Porsche 911 GT3 RS cu parcurs de 1000 km își caută un nou proprietar în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
12:50
(video) Visul unui fost șef de echipă F1 – 1.8 milioane de dolari investiți într-un Ferrari din 1987 # Autoblog.md
Ferrari 412 este considerat de mulți unul dintre cele mai puțin iubite modele din istoria mărcii – un grand tourer coupe din anii ’80 cu linii ciudate, motor V12 subalimentat și o imagine care a pălit în timp. Dar ce se întâmplă când un colecționar american cu buget nelimitat și o pasiune nebună decide să […] Articolul (video) Visul unui fost șef de echipă F1 – 1.8 milioane de dolari investiți într-un Ferrari din 1987 apare prima dată în Autoblog.md.
10:50
Mexic: Sechestru aplicat pe 62 de motociclete. Colecția i-ar aparține lui Ryan Wedding # Autoblog.md
Autoritățile mexicane au făcut după Crăciun mai multe percheziții în Ciudad de México și Statul México, sechestrând bunuri de lux, inclusiv 62 de motociclete scumpe. Sunt considerate că ar aparține lui Ryan James Wedding, fost sportiv olimpic canadian și unul dintre cei 10 fugari cei mai căutați de FBI. Operațiunea a fost rezultatul unei colaborări […] Articolul Mexic: Sechestru aplicat pe 62 de motociclete. Colecția i-ar aparține lui Ryan Wedding apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Unul dintre cele mai mari jafuri bancare din istoria recentă a Germaniei a avut loc în perioada sărbătorilor de Crăciun, la o filială Sparkasse din cartierul Buer al orașului Gelsenkirchen, landul Renania de Nord-Vestfalia. Infractori necunoscuți au spart peste 3000 de seifuri individuale, poliția estimând o pradă de cel puțin 30 de milioane de euro. […] Articolul Jaf bancar în Germania: Zeci de milioane de euro au fost ”evacuați” cu un Audi RS 6 apare prima dată în Autoblog.md.
30 decembrie 2025
19:10
Situație bizară în Bălți. Un șofer s-a ciocnit cu ambulanța în care se afla soția implicată în alt accident # Autoblog.md
Un accident mai neobișnuit s-a întâmplat în weekend în municipiul Bălți. O ambulanță a fost lovită de un autoturism. Iar ironia sorții a fost că bărbatul aflat la volanul automobilului era soțul femeii din autosanitară, care a fost implicată mai devreme într-un alt accident de circulație. Conform realitatea.md, șoferița a fost rănită, iar la fața […] Articolul Situație bizară în Bălți. Un șofer s-a ciocnit cu ambulanța în care se afla soția implicată în alt accident apare prima dată în Autoblog.md.
17:50
Akira Nakai, fondatorul renumitului atelier japonez RAUH-Welt Begriff (RWB), a sosit în România de curând, marcând un moment istoric pentru comunitatea auto locală. Între 20 și 23 decembrie, maestrul a construit primul Porsche RWB din România și totodată primul model „Royal Wide” din sud-estul Europei, la atelierul Custom Tuning Garage din București. Evenimentul, organizat de […] Articolul (video) Faimosul Akira Nakai a efectuat recent o vizită de lucru în România apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
Hyundai Motor Company nu se află în poziția necesară de a răscumpăra fosta sa fabrică din Rusia din cauza războiului continuu din Ucraina, a declarat o sursă familiară cu discuțiile interne ale companiei pentru Reuters. Opțiunea de răscumpărare de doi ani, inclusă în contractul de vânzare, pare să expire în ianuarie 2026. Hyundai, împreună cu […] Articolul Hyundai încă nu poate răscumpăra fabrica din Rusia, dar opțiunea de buyback expiră apare prima dată în Autoblog.md.
13:50
Marca privată Leapmotor și-a marcat în China aniversarea a 10 ani de activitate. Ocazia a fost perfectă pentru a face câteva anunțuri, printre care primul debut al unui automobil nou. Leapmotor a dezvăluit primul său MPV flagship, D99, în cadrul evenimentului organizat la Hangzhou pe 28 decembrie 2025. La același eveniment, președintele și fondatorul Zhu […] Articolul (video) Leapmotor are gata primul MPV și beneficiază de o investiție de la FAW apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
Anunț al Poliției pentru utilizatorii drumurilor M1 și M5, alături de o altă avertizare meteo # Autoblog.md
Poliția Națională informează șoferii că, pe traseele naționale M1 (Leușeni-Dubăsari) și M5 (Criva-Briceni-Tiraspol), fără mențiunea exactă a tronsoanelor afectate, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Pe carosabil s-a format ghețuș, fapt ce creează condiții dificile de circulație. Se recomandă: În caz de dificultăți sau situații de urgență, îndemnăm șoferii să solicite sprijinul Poliției, apelând […] Articolul Anunț al Poliției pentru utilizatorii drumurilor M1 și M5, alături de o altă avertizare meteo apare prima dată în Autoblog.md.
11:20
Morgan Motor Company marchează un moment istoric în istoria sa modernă: 25 de ani de parteneriat tehnic și furnizare de motoare de la BMW, reflectând o relație puternică și durabilă între cele două mărci. Puterea BMW a fost o caracteristică definitorie a mașinilor sport Morgan de peste două decenii, performanța sa caracteristică susținând atât gama […] Articolul (video) Morgan Motor Company sărbătorește 25 de ani de parteneriat tehnic cu BMW apare prima dată în Autoblog.md.
09:50
Banii pentru drumuri, folosiți în alte scopuri. Guvernul, acuzat că a deturnat peste 30 mld de la Fondul Rutier # Autoblog.md
Economistul Veaceslav Ioniță acuză autoritățile că, în ultimii ani, banii colectați din accize pentru infrastructura rutieră au fost direcționați în alte scopuri, ceea ce a dus la degradarea accelerată a drumurilor din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Contrasens. Potrivit economistului, șoferii plătesc corect taxele, inclusiv accizele și taxa rutieră, însă statul […] Articolul Banii pentru drumuri, folosiți în alte scopuri. Guvernul, acuzat că a deturnat peste 30 mld de la Fondul Rutier apare prima dată în Autoblog.md.
29 decembrie 2025
19:10
(video) Gata de zăpadă și noroi, însă nu-l cumpără nimeni. Transformarea acestui Nissan GT-R a fost un eșec? # Autoblog.md
Un Nissan GT-R (R35) din 2010 a fost radical modificat pentru off-road, inspirat evident de modele precum Porsche 911 Dakar sau Lamborghini Huracán Sterrato. Proiectul unic, care transformă fostul cuceritor al circuitului Nürburgring într-un vehicul capabil să înfrunte teren accidentat, este acum de vânzare în Olanda la prețul de 99.500 euro, dar rămâne nevândut de […] Articolul (video) Gata de zăpadă și noroi, însă nu-l cumpără nimeni. Transformarea acestui Nissan GT-R a fost un eșec? apare prima dată în Autoblog.md.
16:50
Chișinău: Cearta pentru un loc de parcare a rezultat în trei ani de închisoare cu executare # Autoblog.md
Procuratura municipiului Chișinău a informat despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat. Inculpatul și-a recunoscut parțial vina, anterior fiind judecat în alte cinci dosare pentru diverse categorii de infracțiuni. Rezumat al incidentului și declarațiilor din dosar Pe 15 mai 2025, în jurul […] Articolul Chișinău: Cearta pentru un loc de parcare a rezultat în trei ani de închisoare cu executare apare prima dată în Autoblog.md.
